Los 30 mejores Articulos De Broma capaces: la mejor revisión sobre Articulos De Broma

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Articulos De Broma?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Articulos De Broma del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



WELLXUNK® Araña Broma Caja, Caja De Araña De Madera, Broma Araña Asustar Caja, Caja De Bromas De Araña De Halloween, Divertida Juguete De Broma Práctico para Niños Adultos Halloween Fiesta Regalos

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material Premium】Las divertidas cajas de broma están hechas de material de madera, no tóxico, resistente y duradero, pueden acompañarlo durante mucho tiempo y traer mucha diversión.

【Caja De Susto De Broma】Dale la caja a alguien y naturalmente querrán deslizar la parte superior para ver qué hay dentro. Cuando lo hacen, salta una araña espeluznante. Gran juguete para hacer diversión y hacer que otros reír.

【Gran Regalo】Aspecto Lindo E Interesante Es Atractivo Para Los Niños.caja De Madera Hecha A Mano Con Un"sorpresa"dentro Cuando Intentas abrirlo. Usted puede darle a sus hijos como un regalo creativo para aumentar el placer, Cultive la concentración y la paciencia de los niños, alivie el estrés y mejore el control emocional.

【Gran Decoración】El diseño único y los elaborados juguetes con trucos de animales son excelentes decoraciones para decorar su hogar, dormitorio, oficina y cualquier lugar, tus invitados interesados recibirán una sorpresa cuando intenten echar un vistazo. Agregue más diversión a su vida y lo acerque a sus amigos.

【Disponible Para】La divertida caja de pánico es el juguete de broma perfecto. ¡Todos están destinados a tener una vida de risa, miedo y diversión inofensiva!Las bromas sin daño se pueden usar para fiestas, carnavales, Halloween, el Día de los Inocentes y así sucesivamente.

Fulminantes para cigarrillos (sobre de 10)

Amazon.es Features 10 explosivos de cigarrillos

No apto para niños menores de 12 años

SIMUER Juguete Broma Serpiente de Papa Divertida Suministros de Fiesta de Primavera Truco de Broma Regalo de Día de Tonto

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta es una lata normal de papas fritas, cuando abres las latas, la serpiente sale de las latas por sorpresa, te da un gran susto.

Nuevo y de alta calidad. Tamaño: 22cm * 7.5cm / 8.66 * 2.95. Un juguete que tanta diversión y risas te traerá a ti y a tus amigos.

Se puede usar repetidamente, incluso más oportunidades para sorprender a sus amigos y familiares.

Aumento de la atmósfera: adecuado para elevar el ambiente en la fiesta y activar las emociones de todos.

Adecuado para la fiesta de Halloween, regalos de broma, accesorios de fiesta, broma de fiesta, accesorios de broma truco. READ Los 30 mejores Caballos De Juguete Para Niños capaces: la mejor revisión sobre Caballos De Juguete Para Niños

Juego de 8 Piezas Juguetes de Broma Clásica, Incluyes 5 Piezas Uñas Postizas a Través del Dedo, Cubo de Hielo de Volar, Silbato de Pedo y Excremento de Perro de Broma Falsa

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lo que obtienes: el paquete viene con 8 piezas de juguetes de broma clásicos, que se empaquetan individualmente, 5 piezas de uñas falsas a través del dedo, 1 pieza de mosca de cubitos de hielo, 1 pieza de silbato de pedo y 1 pieza de caca de perro falso

Ocasiones adecuadas: estas cajas de chistes son maravillosas para el Día de los Inocentes, Halloween, Navidad, no solo en casa, sino también en la oficina, el jardín y cualquier fiesta, esta gama de juguetes de broma es adecuada para personas de la mayoría de las edades

Diseño emulativo: la uña se dobla alrededor de su dedo, pero el vendaje hace que parezca que se ha salido bien, y el vendaje se puede ajustar de acuerdo con el tamaño de sus dedos, el silbato de pedos es lo suficientemente pequeño como para esconderse en un bolsillo y luego producido sigilosamente

Broma realista: tela suave y vendada, uñas falsas a través del dedo, moscas de cubitos de hielo falsos y popó de perro falso, coinciden con una expresión de humor, muy tridimensional, sorprenden a alguien y se burlan de ellos, lo que nunca deja de hacer reír a la gente

Tamaño general: la uña falsa a través del dedo es de aprox. 6.9 x 4 cm/ 2.7 x 1.5 pulgadas, la mosca del cubo de hielo es 3 x 2.2 cm/ 1.18 x 0.86 pulgadas, el silbato de pedo es 8 x 1.3 cm/ 3.15 x 0.5 pulgadas, caca de perro falso: 7.5 x 6 cm/ 2.95 x 2.36 pulgadas

2 Lenguas Falsas Realistas Lengua Falsa Elástica Lengua Artificial de Trucos Lengua Realista Horrible Lengua Estirable de Trucos Bromas Brutas de Halloween Juguetes Accesorios de Magos Horribles

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material confiable: la horrible lengua realista está hecha de material de silicona de calidad, no tóxico y seguro, estirable y duradero, no se deformará y mantendrá la forma después de un largo tiempo de uso

Detalle del tamaño: cada lengua falsa realista mide aprox. 5,7 x 3,6 x 1,2 cm/ 2,24 x 1,42 x 0,47 pulgadas, peso ligero y tamaño simulado; Se estira, se puede torcer, atascar y perforar, lograr fácilmente los resultados que desea

Aspecto realista: este juguete de lengüeta elástica se asemeja a la lengua real en color y tamaño, puede ser un buen accesorio para jugar un truco, rendimiento, creando una apariencia de sangrado realista para ti

Gran decoración de Halloween: la lengua falsa elástica puede agregar diversión a tu fiesta, te permite experimentar la atmósfera aterradora de Halloween; Dos piezas para reemplazar, también puede compartirlas con sus amigos y familiares

Amplia aplicación: estas lenguas artificiales son adecuadas para muchos tipos de fiestas temáticas, ideales para la fiesta de vampiros y Halloween, pueden ser un buen accesorio para que te vistas, haciendo que tu fiesta esté llena de diversión

CreepyParty Sonidos de Pedos Fart Pooter Máquina Broma Máquina Fiesta Sonido Juguete Novedad Juguetes Regalo

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL】 Hecho de caucho de alta calidad, que es estable y duradero, no es fácil de romper, no es tóxico para un uso seguro.

【CÓMO UTILIZAR】 Simplemente haga que el orificio de ventilación esté a unos 2 - 3 cm detrás del extremo de su pulgar, y luego presione con fuerza, finalmente podrá escuchar el sonido del pedo. Puede que sean necesarias varias veces para hacer ese sonido de pedos. Siga los pasos de la cuarta imagen.

【ATENCIÓN】 Puede fallar la primera vez. Tienes que encontrar el ángulo perfecto como en la cuarta imagen. Téngalo en cuenta antes de realizar el pedido.

【DESPUÉS DE LA VENTA】 Si tiene alguna pregunta después de recibir el fabricante de pedos, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para ayudarlo.

TOYANDONA 2 bolígrafos de impacto eléctrico, juguete para adultos

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El bolígrafo realmente saldrá cuando gires el centro del bolígrafo. La punta del bolígrafo se puede desenroscar.

El centro de la pluma se puede abrir, quitar la película aislante en el interior y luego se instala.

Hecho de material de alta calidad, el bolígrafo es seguro e inofensivo para las personas para jugar.

Divertido y novedoso juguete para la fiesta, para traerte más diversión.

Parece un bolígrafo inusual que ofrece a tus amigos una experiencia aterradora cuando intentan usarlo.

BESTOYARD Los Insectos Falsos de la cucaracha de la Novedad de la Broma de la cucaracha 100pcs parecen Reales para Halloween

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altamente simulado con colores vivos y apariencia.

100 piezas en un paquete. Satisfacer sus necesidades de broma con cantidades suficientes.

Asusta a tus amigos en Halloween, en fiestas o en tu próximo picknick. Crea una gran diversión con ellos.

Perfecto accesorio de entretenimiento para personas de todas las edades, especialmente para estudiantes de la escuela que pueden usarlo para asustar a sus compañeras.

Paladone PP0377, Artículo de broma

€ 24.79 in stock 2 new from €24.70

2 used from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mejor Choque venta juego para 2 a 4 jugadores

Nuevo juego incluye capacidad de elegir el oponente te sorprenderá

Requiere 3 baterías AAA (incluidas)

Caja de Araña de Madera Caja de Broma Araña Asustar Caja de Sorpresa de Broma, Divertida Juguete De Broma Práctico para Niños Adultos Halloween Fiesta Regalos

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Premium】 -Hecho de madera natural con un modelo de araña realista, traerá felicidad a los amigos que te rodean y agregará alegría a la fiesta.

【Tasa de éxito del 100%】 -El simple empaque de la caja de madera hace que sea muy fácil para las personas ignorarlo, baje la guardia, por supuesto, esto le ayudará a dar más miedo.

【Fácil de usar】 -Solo deslice la tapa suavemente, las arañas pueden aparecer rápidamente, incluso las personas más tranquilas tienen miedo.

【Juguete divertido】 -Solo dale la caja a tus amigos, la curiosidad los llevará a revisar y serán recibidos por una espeluznante araña del pánico.

【Aplicación】 -Cuando tienes amigos para jugar, solo necesitas ponerlo en una posición visible, creo que habrá los gritos que esperas.

NPW Máquina de efectos sonoros - Juguete de pedos de broma - Rojo

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Divertidísima máquina con efectos sonoros de broma, tamaño de bolsillo para hacer la mejor broma sonora

Reproduce 16 divertidos efectos sonoros, como sonidos de pedos, aplausos y fanfarrias

Incluye pilas

Medidas: 4,8 x 1,5 x 8 cm

Science4you-80002081 Fábrica de Bromas para Niños +8 Años, Multicolor (80002081)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diviértete preparando divertidas bromas científicas, desde un géiser gigante a sorprendentes huevos verdes

Con este juguete podrás transformarte en uno científico brillante

Ideal para regalos, artes, manualidades y proyectos escolares una gran opción para regalos de navidad, regalos de halloween y regalos de cumpleaños

Usa reacciones químicas para producir increíbles serpientes de faraón y un huevo que no se parte

Juego divertido y educativo que desarrolla la imaginación y creatividad

Dorime 2pcs día de los Inocentes de la Descarga eléctrica del apretón de Manos Broma de la Broma Divertidos Juguetes electrónicos

Amazon.es Features 100 nuevo y de alta calidad

Este es el mando a distancia broma eléctrica, el usuario, cualquier persona con problemas de salud tales como problemas del corazón o enfermedad familiar o embarazada, no podrá jugar

Inofensivo para el cuerpo

Mantener alejado de los ni

Amosfun 20pcs Polvo de picazón Truco de Halloween Accesorios Broma Juguete Broma Sorpresa día de los Inocentes

Amazon.es Features La sensación de picazón eventualmente desaparecerá o simplemente usará agua para lavarse.

Es un regalo divertido y seguro para tus amigos, es bueno que hagas bromas con ellos.

Un poco de polvo recorre un largo camino.

¡Estas bromas divertidas para alguien! ¡Sea aún más creativo y mezcle un poco en su botella de loción corporal!

Agrega una atmósfera única para su fiesta, el Día de los Inocentes o la fiesta de Halloween.

BAÑADOR DE BORAT MANKINI

€ 9.22 in stock 3 new from €4.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Si eres valiente, el bañador Mankini de Borat es tu mejor elección, y no solo para la playa.Este disfraz, que puso de moda Borat, fue diseñado en forma creativa para hacerse ver.

Glop Game - Juegos para Beber - Juegos de Mesa Adulto - Juegos de Cartas para Fiestas - Regalos Originales para Hombres y Mujeres - 100 Cartas

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100 CARTAS MUY DIVERTIDAS | ¡El mejor juego para beber para pasarlo en grande con tus amigos!

INCLUYE APP | Disfruta de los juegos de mesa GLOP también en tu móvil con nuestra APP. Envíanos un mensaje con tu número de pedido y te daremos un código para desbloquearla. (Disponible para Android)

PERFECTO PARA TODAS LAS OCASIONES | Risas y más risas en todas tus fiestas, reuniones y cumpleaños con [email protected] con el mejor juego de adultos.

⚡ MUY FÁCIL, REGLAS SENCILLAS | Coge una carta y baila, canta, cuenta un chiste, imita, responde.... y mucho más, de lo contrario te tocará beber!

REGALO IDEAL | ¿Estás buscando regalos originales, regalos para cumpleaños, regalos divertidos? GLOP es la sorpresa que todo el mundo quiere recibir!

FFAA Limpiaculos Pro3000. Caja de Regalo Cartón de Broma. Envuelve tu Verdadero Regalo de Cumpleaños en la Caja de Regalo de Bromas

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ La Caja de Regalo de Broma Limpiaculos Pro3000 parece contener un producto extraño de una empresa despistada. Simplemente pon tu regalo real dentro de la caja de broma y trata de mantener una cara seria mientras ves a tus amigos y seres queridos abrir el regalo

✅ LLEVA TU BROMA AL SIGUIENTE NIVEL con una caja de regalo original de broma

✅ CAJA DE REGALO FABRICADA EN ESPAÑA: nuestras cajas se envian planas y son fáciles de montar y no requiere pegamento ni pasos adicionales

✅ DIMENSIONES: 4.3 x 27.7 x 27 cm. Tamaño de una caja de pizza

✅ NOTA: esta es una CAJA DE REGALO VACIA

Beauneo Juguete de Caca de SimulacióN Juguete de Caca Realista y Divertido Regalo de Broma de Caca Falsa Juguete de Caca Suave

Amazon.es Features 3.La textura es súper real. Parece tan real.

1.El material de goma suave es seguro, no tóxico y ecológico, por lo que puede jugar con confianza

2.Una caca falsa que puede poner en las manos, las sábanas y el inodoro.

4. Diviértete con tus amigos y familiares con este gran juguete de mordaza

5.Esta caca falsa proporciona horas de entretenimiento y horror

Luau - 6 pares de gafas de sol para fiesta, diseño hawaiano, diseño tropical hawaiano, para fiestas de verano, para adultos, 6 pares

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Obtendrás: 6 gafas de playa hawaianas. Vienen con 6 estilos diferentes de lentes de sol tropicales, incluyendo piña, loros, margaritas, sandía, colibrí y flor.

【Material de alta calidad】Las gafas de fiesta Luau están hechas de plástico de calidad. Ligero y portátil. Color brillante con gran impresión. Las gafas de fiesta en la playa no solo son una decoración, también pueden ser gafas de sol.

【Suministros para fiestas hawaianas】Este juego cuenta con un accesorio para fotomatón de fiesta hawaiana que añade un toque fresco y divertido a la fiesta. Los divertidos accesorios para fotomatón son grandes centros de mesa y decoraciones en tu celebración. Una adición única a tus fotos de fiesta de graduación. Ideal para entretener a los invitados en una fiesta hawaiana de verano.

Amplia aplicación: los lentes de sol de fiesta son ideales para fiestas de disfraces de verano y fiestas tropicales hawaianas luau en la playa, selva, tropical, carnaval, hawaiano, decoración de fiesta temática luau. Las gafas de fiesta tropical también pueden ser ideales para fotomatón, compartirlas con tus amigos y familiares y tomar fotos divertidas.

【Regalos dulces】Accesorio perfecto para disfraces o para regalar a amigos como un dulce regalo de broma. Talla única para niños, niñas y la mayoría de adultos. Alejarán instantáneamente tu fiesta de los demás.

Folat B.V. Artículo de Broma Saltando Granos

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Multi-colored Is Adult Product Release Date 2019-03-08T00:00:01Z Size Costumes

Edge Entertainment La Llamada de Cthulhu, el Juego de rol - La Broma macabra

Amazon.es Features Álex de la Iglesia nos da su versión personal de La llamada de Cthulhu.

Mezcla la investigación libre con sucesos programados de modo que la experiencia sea distinta para cada grupo y se incremente la rejugabilidad.

Los investigadores podrán desvelar secretos enterrados del antiguo Egipto.

Es necesario un ejemplar del Manual del Guardián de La llamada de Cthulhu, 7. ª edición para usar este suplemento.

A partir de 14 años de edad

OTentW Juguete de Coche de Broma práctica, mordaza de Choque eléctrico, Llave de Control Remoto de Coche, Truco Divertido, Broma, Juguete de Regalo

Amazon.es Features ❀❀ Material: ABS + componentes electrónicos

❀❀ Tamaño: alrededor de 6 * 3,4 cm

❀❀ No es un control remoto de automóvil real, pero sorprenderá a tus amigos, los hará gritar y saltar de sorpresa.

❀❀ Inofensivo para nuestro cuerpo.

❀❀ Advertencia: este es un control remoto de broma eléctrica que impactará al usuario. Las personas con problemas de salud como problemas cardíacos o enfermedades relativas o las mujeres embarazadas no deben jugar. Aléjate de los niños.

ZoneYan 1 Pieza Articulos de Broma Pedos, Pedos Broma, Máquina de Pedos, Pooter Fart, Sonidos de Pedos, Negro, Negro y Rojo, Colores Aleatorios

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Juguete travieso: ¿Te gusta hacer ruidos de pedos embarazosos? Ya sea en una fiesta, en un ascensor, en la iglesia o en el aula, esta divertida máquina de pedos proporcionará una reacción divertidísima.

2. No necesita electricidad: Esta máquina de pedos no necesita baterías, Bluetooth o carga.

3 Uso: Simplemente cierra el agujero de la máquina de pedos con la palma de tu mano, presiona firmemente y deja que el gas fluya a través del hueco de la palma para crear un sonido de pedo realista.

4.Nota: Esto puede requerir más práctica, como el silbido, y puedes hacer diferentes sonidos de pedos con la práctica.

5. Promete: Es un placer para nosotros proporcionarle una experiencia de compra agradable. Si hay algún problema con el producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros inmediatamente y le daremos una solución satisfactoria.

Zeagro - Juguete de broma para trucos de magia en Halloween, juguete de broma para asustar, 1 unidad

Amazon.es Features 1. Lengua realista para bromas.

2. La lengua parece real, está hecha de un material no tóxico y respetuoso con el medio ambiente. Puedes meterla en la boca sin peligro.

3. Se estira, se gira, se pega y se puede perforar. Verás como los demás se asustan cuando la vean.

4. No importa cuánto la estires o si la perforas con una aguja, siempre volverá a su estado original.

5. El efecto realista es excelente y es muy fácil de colocar.

Relaxdays Gafas de Fiesta para Cumpleaños, Accesorio Divertido, Decoración Happy Birthday, Plástico-Papel, Multicolor, (10024250) , color/modelo surtido

€ 8.16 in stock 2 new from €8.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack: seis gafas divertidas con diseño de cumpleaños en inglés happy birthday

Cumpleaños: gafas de fiesta con elementos de fiestas de cumpleaños: globos, regalos, etc

Accesorios: gafas cumpleaños graciosas para grandes y pequeños

Coloridas: gafas de broma con patillas de 13 cm de colores fuertes: rosa, amarillo, verde y azul

Detalles: gafas de colores sin cristales hechas de plástico y papel; miden unos 10 x 17 x 13 cm READ Los 30 mejores Pandora Box 5S capaces: la mejor revisión sobre Pandora Box 5S

BigBuy Party V0300436 Underwear, Verde, One Size Fits All Mens

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca: BigBuy Party

Borat Style

Lavado a maquina (max. 30 ºC)

3 Pares Gafas de Sol de Píxel de Matón Indiferente de Plástico Accesprios de Fiesta para Niños Adultos, Negro (Píxel Pequeño de Una Fila, Píxel Pequeño de Doble Fila, Píxel Grande de Doble Fila)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: estas gafas de sol de píxeles están hechas de material plástico de calidad, liviano y seguro, no tóxico e inodoro, el aspecto único hace que estas gafas de sol se conviertan en parte esencial de la fiesta, el material duradero lo ayuda a usar estas gafas de sol durante mucho tiempo

Tamaño: cada una de las gafas de sol pixeladas mide aproximadamente 15.5 cm/ 6.1 pulgadas de ancho, una talla para la mayoría; Un buen accesorio para los ojos para fiestas al aire libre o elegantes para adolescentes y adultos, adecuado para diferentes tipos de rostros, este estilo de diseño de mosaico es creativo, le brindará a usted y a sus amigos más diversión

Cantidad: el paquete contiene 3 pares de gafas pixeladas, puede compartir con sus amigos o disfrutar de diferentes fiestas temáticas, suficientes para satisfacer sus necesidades

Característica: estas gafas de sol de píxeles no son tóxicas e inodoros, suaves y cómodas, livianas y duraderas, fantásticas para tantas situaciones, fáciles de usar para divertirse y jugar, pueden hacer reír más a su familia y amigos

Aplicación: las gafas de sol geniales pueden combinar con diferentes disfraces, adecuados para disfraces, Navidad, Halloween, club nocturno, fiesta de cumpleaños, representaciones teatrales, etc., también buenos regalos para niños y niñas, haciendo que los usuarios se vean más especiales y a la moda

AMOYER 10pcs Divertido Cucaracha Decoración Bromas Trucos Bromas Novedad de la diversión de simulación Falsos cucaracha Juguetes

Amazon.es Features Así que mucha gente tiene miedo de las cosas, puede hacer que la diversión de esas personas

Es muy similar a las cucarachas reales, que le gusta las bromas no se lo pierdan!

Ponerlo en el cajón de un amigo, un bolso, un bolsillo, y lo puso al lado de su plato de arroz ...

Especialmente los niños pequeños guapo que les gusta jugar bromas, se utiliza para asustar a las chicas!

Puede oírla gritar!

SIMUER Broma Araña Asustar Caja, 2 Unids Broma De Madera Araña Asustar Caja Broma Juguetes de Madera de Sorpresa

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ●Material premium – Hecho de madera respetuosa con el medio ambiente alambre plástico, sin daños, seguro para jugar, funny y único

●Caja interesante: Dale la caja a alguien y naturalmente querrán deslizar la parte superior para ver qué hay dentro. Cuando lo hacen, salta una araña espeluznante.Gran juguete para hacer diversión y hacer que otros reír.

●Juguetes difíciles: la divertida caja de pánico es el juguete de broma perfecto. Cada caja de pánico de araña está hecha con amor y cuidado. ¡Todos están destinados a tener una vida de risa, miedo y diversión inofensiva!Las bromas sin daño se pueden usar para fiestas, carnavales, Halloween, el Día de los Inocentes y así sucesivamente.

●Gran decoración: el diseño único y los elaborados juguetes con trucos de animales son excelentes decoraciones para decorar su hogar, dormitorio, oficina y cualquier lugar, tus invitados interesados recibirán una sorpresa cuando intenten echar un vistazo. Agregue más diversión a su vida y lo acerque a sus amigos

●Gran regalo – tiene una alta jugabilidad, usted puede darle a sus hijos como un regalo creativo para aumentar el placer, Cultive la concentración y la paciencia de los niños, alivie el estrés y mejore el control emocional.

Bolígrafo de descarga eléctrica para broma divertida, creativo y sorprendente, color negro, de Uteruik.

Amazon.es Features Especialmente diseñado y parece un bolígrafo real.

Bolígrafo de plástico negro y metal.

Mide 14,5 cm de longitud.

Artículo de regalo novedoso.

Mantener este producto fuera del alcance de niños y personas enfermas.

