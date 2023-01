Inicio » Top News Los 30 mejores Armas Aire Comprimido capaces: la mejor revisión sobre Armas Aire Comprimido Top News Los 30 mejores Armas Aire Comprimido capaces: la mejor revisión sobre Armas Aire Comprimido 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Armas Aire Comprimido?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Armas Aire Comprimido del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Rawstyle - Funda para armas de aire comprimido (color negro) € 24.90

€ 18.90 in stock 2 new from €18.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolsa para armas de aire comprimido o rifle con telescopio.

Tamaño: 120 x 23 x 13 cm.

Material impermeable de alta calidad Cordura 600 HD.

2 bolsillos exteriores grandes para accesorios.

Gran calidad y aspecto – producción propia.

Borner C11 | Pack Pistola de balines (perdigones Bolas de Acero BB's). Arma de Aire comprimido CO2 Calibre 4,5mm [3 julios] € 69.00 in stock 1 new from €69.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Exclusivo pack que incluye: la pistola, una caja de protección y transporte (maletín de PVC acolchado en su interior) e, 5 bombonas de CO2 de alto rendimiento, 500 balines BB's de acero, factura con Nº de serie reflejado y ENVÍO GRATIS (península).

La pistola Borner C11 reúne todas las condiciones para situarse como la pistola ideal para la iniciación en el mundo de las armas de CO2, a un increíble precio, y además viene ya lista para usar en cuanto la recibas ya que incluye todo lo necesario. La pistola destaca por su ergonomía, calidad de las terminaciones, y relación potencia-precisión. Todo esto hace que la Borner C11 sea una de las pistolas mejor valoradas del mercado.

Pistola de gran potencia, ¡Hasta 130 m/s! Con esta pistola podrás obtener disparos de hasta 120 m/s con bolas de 0.35gr y hasta 130 m/s con las de 0.30 gr. Gran alcance, precisión y potencia en relación a su precio.

Arma semiautomática (dispara sin necesidad de cargar entre disparo y disparo), se puede disparar tan rápido . Tiene una capacidad para 18 disparos seguidos. Utiliza bolas de acero BB's y capsulas CO2 de 12 gr. Dispone de reaíl picatinny para la colocación de accesorios tácticos universales como puede ser un láser, una linterna, una cámara....

Empuñadura picada antideslizamiento, ideal para los entrenamientos más extremos. READ Los 30 mejores Escritorios Plegables De Pared capaces: la mejor revisión sobre Escritorios Plegables De Pared

Softair - Rifle - G & G - TR16 MBR 556WH S-AEG - más de 18, más de 0,5 Julios € 542.50 in stock 1 new from €542.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Peso: 3,1 kg / Peso de envío: 4,1 kg

Modo de disparo: semiautomático

Softair - Pistola - KJ Works - M1911 Full Metal GBB - más de 18, más de 0,5 Joule € 138.06 in stock 1 new from €138.06 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Hop-up: Ajustable ✅ Modo de disparo: Semiautomático

✅ Capacidad del cargador: 24 cartuchos ✅ Longitud: 220 mm

✅ Longitud interior del cañón: 110 mm ✅ Hilo: No hay hilo

✅ Calibre: 6mm ✅ Peso: 900 g ✅ Peso del envío: 1,2 kg

✅ as armas de aire comprimido con una energía superior a 0,5 julios están sujetas a la Ley de Armas y deben llevar una marca "F" en el pentágono. La adquisición, posesión y transporte de las armas está permitida a los adultos sin licencia de armas.

Pistola Borner Panther 801 blowback | Armas semiautomática de Aire comprimido (CO2) y balines BB's de Acero Calibre 4,5mm + maletín y consumibles € 139.00 in stock 1 new from €139.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pistola compacta semiautomática de aire comprimido de gran realismo Borner Panther 801 Blowback.

Esta pistola está propulsada por bombonas de CO2 de 12 gramos, que generan una potencia de 2,60 julios, lo que se traduce en una velocidad de disparo de 120 m/s con bolas de acero BBs de 0,35 gramos.

Este arma está fabricada totalmente en acero y dispone de sistema blowback.

La Borner Panther 801 integra un puntero láser bajo el cañon, ademas de un cargador con capacidad para 19 bolas y seguro manual.

Al estar fabricada en metal completamente, tiene un peso aproximado de 750 gramos

Borner Sport 306 | Pack Pistola de balines (perdigones Bolas de Acero BB's). Arma de Aire comprimido CO2 Tipo Beretta 92 Calibre 4,5mm (2.52 Julios) € 75.00 in stock 1 new from €75.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Exclusivo pack que incluye: pistola, maletín de PVC para transporte, 5 capsulas de CO2 de alto rendimiento, 500 balines BB's de acero, factura con Nº de serie y ENVÍO GRATIS (península).

La pistola Borner Sport 306 reúne todas las condiciones para situarse como la pistola ideal para la iniciación en el mundo de las armas de CO2 deportivas, a un increíble precio, incluyendo todo lo que necesitas para usarla y con envío GRATIS. La pistola destaca por su robustez, calidad de las terminaciones, y relación potencia-precisión. Además, incluye las codiciadas miras de fibra óptica (resaltadas en color) para una mejor precisión incluso en los escenarios más difíciles.

Pistola de gran potencia, ¡Hasta 130 m/s! Con esta pistola podrás obtener disparos de hasta 120 m/s con bolas de 0.35gr y hasta 130 m/s con las de 0.30 gr. Gran alcance, precisión y potencia en relación a su precio. Potencia: 2.52 julios.

Arma semiautomática (dispara sin necesidad de cargar entre disparo y disparo). Tiene una capacidad para 18 disparos seguidos. Utiliza bolas de acero BB's y capsulas CO2 de 12 gr. Además, como puedes comprar cargadores extra, podrás tener una gran cantidad de disparos sin necesidad de recarga.

Dispone de reaíl picatinny para la colocación de accesorios tácticos como pueden ser lásers, linternas, cámaras... Versión ligera, ¡sólo 450g!

COLT® Pack Pistola de Aire comprimido Umarex Special Combat - Arma de CO2 y balines BBS (perdigones de Acero) Full Metal <3,5J € 188.93 in stock 2 new from €188.93 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye: pistola, 500 bolas de acero BBs, 5 cargas CO2 y gafas de protección.

La pistola Colt M1911 ha sido una de las favoritas durante 100 años como pistola de servicio. No hay coleccionista que no tenga una réplica de esta tan mítica arma.

Velocidad: 110 m/s. Potencia: 2,11 julios.

Capacidad: 20 BBs

Peso: 928 gr (full metal).

Asg Revolver Schofield 6" Negro Full Metal - 4,5 mm Co2 Balines € 249.99 in stock 2 new from €249.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Negro Is Adult Product

Glock 19 (Umarex - Pack Pistola de Aire comprimido (CO2) y balines de Acero (perdigones BBS) Calibre 4.5mm. Réplica Arma de precisión <3,5J € 157.90 in stock 3 new from €157.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El PACK incluye: pistola, 5 cargas CO2, 500 bolas bb's de acero y láser de disparo con montura, regulable en alza y deriva (se puede poner y quitar).

Exclusiva pistola, de alta calidad. Con corredera metálica y cuerpo sintético como la Glock real; incluso tiene el seguro en el gatillo como la real.

Velocidad de disparo: 130 m/s. Capacidad del cargador: 16 bolas.

Munición: bb's de acero. Peso: 717 gr. Tamaño: 18,6cm.

Incluye factura con nº de serie y documentación del arma. ESCRIBA SU DNI JUNTO A SU DIRECCIÓN.

Walther P38 Pack Pistola de Aire comprimido Umarex Arma de CO2 y balines BBS (perdigones de Acero) <3,5J € 218.12 in stock 1 new from €218.12 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye: pistola, 500 bolas de acero BBs, 5 cargas CO2 y gafas de protección.

Pistola de CO2 Umarex WALTHER P38 en calibre 4.5mm. Pistola de aire comprimido con corredera Blowback y armazón metálico, réplica de la mítica P38 del Ejército alemán. Capacidad para disparar hasta 20 BBs de acero del calibre 4.5. Velocidad inicial: 115 m/s. Peso: 730 g.

- Funcionamiento: botella de CO2 de 12 gramos

- Corredera Blowback, que imita el movimiento de retroceso generado tras cada disparo en un arma de fuego semiautomática

- Calibre: 4.5mm (.177). Potencia: 2,31 julios.

P08 Pack Pistola de Aire comprimido répluca KWC blowback (Luger 08) - Arma de CO2 y balines BBS (perdigones de Acero) <3,5J € 174.97 in stock 1 new from €174.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye: pistola, 500 bolas de acero BBs, 5 cargas CO2, gafas de protección y factura en la que se refleja el nº de serie y características del arma.

Ideal para coleccionistas y amantes de las armas. Réplica de la Parabellum o «Parabellum-Pistole», popularmente conocida como «Luger», con diseño fue patentado por Georg Luger en 1898 y producido por la fábrica alemana de armas Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) a partir del año 1900

Pistola semiautomática de CO2 KWC P08 CO2 Full Metal. Usa bombonas de CO2 de 12 gramos. Cargador con capacidad para 21 bolas BBs. Corredera Blowback.

Velocidad: 95 m/s. Potencia: 1,58 julios.

Peso: 834 gr (full metal).

Gamo Pistola perdigón AF-10 4,5mm. Carga Manual (no Necesita Botellas de Gas Co2). Potencia 3,5 Julios € 164.90 in stock 2 new from €164.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema de aire precomprimido con muelle y válvula. NO NECESITA BOTELLAS DE GAS Co2- Ausencia de vibraciones. - Cargador de munición hasta 10 disparos (munición esféricos). - Admite cualquier munición en modo de disparo único. - Cañón de acero de alta precisión con el ánima estriada. - Seguro de disparo. - Mira regulable en deriva - Incluye maletín de transporte.

Velocidad inicial: hasta 115 m/seg (380 ft/seg).

Munición: balines de todas las tipologías en modo de disparo único, y balines esféricos en modo repeticion.

Calibre: 4,5 mm (.177 in).

Longitud: 22 cm (8,66 in) Peso: 0,59 kg (1,30 lb).

PACK pistola de aire comprimido - Revólver Umarex UX tornado balines BBs acero <3J € 87.00 in stock READ Los 30 mejores Wifi Aire Acondicionado capaces: la mejor revisión sobre Wifi Aire Acondicionado 1 new from €87.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INCLUYE: Revólver, 500 balines, 5 cargas CO2, gafas de protección y baqueta de alambre

Munición empleada: BBs de acero 4.5mm

Capacidad del cargador: 10 balines.

Longitud aprox: 26cm | Peso aprox: 680 gr.

Velocidad de disparo: 120 m/s - 2,52 julios

Walther PPK Pack Pistola de Aire comprimido s - Arma de CO2 y balines BBS (perdigones de Acero) Full Metal <3,5J € 136.87 in stock 2 new from €136.87 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye: pistola, 500 bolas de acero BBs, 5 cargas CO2 y gafas de protección.

Pistola fabricada por Umarex, con licencia de Walther. Armazón FULL METAL.

Velocidad de disparo: 90 m/s. Potencia: 1,41 julios.

Funciona con cargas CO2 de 12 gr.

Una de las armas más famosas de la historia: la utilizó Adolf Hitler, numerosos ejércitos y espías e incluso James Bond en las primeras películas de la saga.

WG 1911 SPORT 601N | Pack Pistola de balines (perdigones Bolas de Acero BB's). Arma de Aire comprimido CO2 Calibre 4,5mm <3,5J € 133.88 in stock 1 new from €133.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye arma + mochila para el transporte + 500 bolas + 5 cargas de CO2.

Pistola de gran calidad modelo WG 1911 Sport 601 en color negro.

Con una velocidad de disparo de 130 m/s. Funciona con capsulas de CO2.

Gran cargador de hasta 21 tiros. Potencia máxima: 3 julios.

Incluye mochila para el transporte del arma. Bandolera con doble compartimiento (arma + munición y accesorios). Fabricada en Nylon reforzado de primera calidad. Color: negra y azul. Ajustable.

WIN 304 Borner Pistola con cápsulas de Aire comprimido (CO2) Calibre 4.5mm, Munición de Bolas BB's de Acero con una Capacidad de Cargador de 19 Disparos. Semiautomática. Potencia < 3.5 Julios € 75.00 in stock 1 new from €75.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: maletín de PVC, 5 capsulas CO2, 500 bolas bb's de acero y factura de compra con número de serie del arma (Indique su DNI junto a la dirección)

Pistola de cápsulas de aire comprimido (CO2) con munición de bolas BB's de acero Semiautomática

Seguro de disparo manual, capacidad de cargador de 19 disparos, rail Picatinny para la colocación de accesorios como láser o linterna

Longitud del arma de 23cm y peso de 600gr. Calibre de 4.5mm

Energía cinética: 2,52 julios.

Revólver de balines PR-776 CO2 | Arma de perdigones Calibre 4,5mm semiautomática de Aire comprimido CO2 € 139.99 in stock 1 new from €139.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El PACK incluye:Revólver Gamo PR-776, 5 bombonas de CO2,una aceite de silicona, también incluye caja de balines ULTRALIGEROS y otra ULTRAPENETRANTES y factura donde se reflejan los datos del comprador y también los del arma (nº de serie, calibre, categoría, marca y modelo)

Sistema de propulsión: CO2. Funciona con munición de plomo de calibre 4,5mm

Fabricada entera en metal, cañón de acero de 6"

incluye en el precio 2 cargadores de 8 balines cada uno. Gatillo de doble acción

Potencia: 3 Julios

Gamo Pack Pistola PT 80 - Arma de Aire comprimido CO2 <3,5 Julios € 124.90 in stock 2 new from €124.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INCLUYE: pistola, maletín, caja de balines, 5 cargas CO2 y gafas de protección

Válida para cualquier tipo de munición 4.5mm (cargador en cilindro con capacidad para 8 balines).

Mecanismo semiautomático, retroalimentado con cargas de CO2 de 12 gramos.

Raíl para la instalación de accesorios.

Potencia: 3,5 julios.

MP GERMAN Pack Subfusil Legends blowback - Réplica MP40 de Aire comprimido (Umarex). Balines BB's de Acero Cal 4.5mm <3,5J € 349.00 in stock 1 new from €349.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: fusil, 500 bb's de acero, 5 cargas de co2 y gafas de protección.

El mejor pack para los coleccionistas, ¡Réplica de la alemana MP40! Arma con gran peso en la segunda guerra mundial.

Funciona con dos bombonas CO2.

Velocidad de disparo: 140 m/s. Potencia: 3,43 julios.

Incluye documentación a su nombre. Por favor, escriba su nº de DNI junto a la dirección para la factura.

Gamo Táctical - Pack Escopeta/carabina de Aire comprimido (Muelle) Delta Fox GT de perdigones o balines + láser y Visor holográfico <3,5J (Calibre 5.5mm) € 149.99 in stock 1 new from €149.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una carabina de aire comprimido ideal para entrenar a los jóvenes o primerizos en el tiro con aire comprimido. Palanca de fácil utilización con una culata ergonomica. Recomendada para mayores de 14 años con la supervisión de un adulto.

Velocidad de salida 120 m/s. Potencia: 3,5 julios. Peso: 2100 gr. Longitud: 940 mm

Incluye visor holografico de punto rojo y laser, para un tiro de precision

Pack exclusivo. Envio desde España (Zaragoza)

ECOMMUR P-340 | Pistola de balines (Bolas BB's de Acero Tipo perdigones) por Aire comprimido SIN CO2 (Carga por Muelle) € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Completo PACK de iniciación que incluye: pistola, maletín, 500 bolas bb's de acero, 10 pequeños globos-diana y factura en la que se reseña el nº de serie del arma y los datos del comprador.

Pistola de muelle (no necesita CO2 ni ningún otro consumible más allá de la munición). Se carga de forma manual, accionando la corredera hacia atrás.

Diseño inspirado en Beretta 92 (arma utilizada por G.Civil en España, y por otros muchos cuerpos de todo el mundo), con calibre 4,5mm. Dispara bolas BB's de acero a una velocidad de 74 m/s (240 fps aprox, 1 julio de potencia).

Cargador con depósito de hasta 200 balines. Longitud aprox: 21,5 cm. Peso aprox: 0,4kg. Distancia de seguridad: 100 metros. Seguro manual de gatillo.

Arma de baja potencia y bajo peso, recomendada exclusivamente para iniciación (74 m/s).

CLT125 BORNER Pack Pistola de balines (perdigones Bolas de Acero BB's). Arma de Aire comprimido CO2 4,5mm. Réplica Tipo Colt 1911. Potencia: 2.86 Julios € 59.00 in stock 1 new from €59.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye arma + maletín de PVC + 500 bolas + 5 cargas de CO2.

Borner CLT125 con una velocidad de disparo de 128 metros pro segundo.

Funciona con capsulas de Co2 de 12 gramos.

Usa bolas de acero BB's de calibre 4.5 mm. Peso del arma 400 gramos.

Potencia 2.86 Julios.

Umarex UX SA10 (blowback | Pack Pistola de balines (perdigones o Bolas de Acero BB's). Arma de Aire comprimido CO2 Calibre 4,5mm <3,5J € 178.54 in stock 2 new from €178.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye arma + 500 bolas + 5 cargas de CO2.

Pistola con blowback y modelo UX SA10 con un exclusivo diseño. Gran autonomía de hasta 60 disparos con cada carga de CO2.

Con una velocidad de disparo de 130 m/s. Material de fabricación corredera metálica y cuerpo polimérico.

Cuenta con raíl picantinny para la colocación de accesorios como láser, linterna, etc..

Potencia: 3 julios

Nfl - Cybergun Colt 1911 A1 Full Metal Pistola De Aire Comprimido € 129.90 in stock 4 new from €129.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funciona con Co2 - sistema blowback

Material: metal

Potencia: 1J. / Velocidad : 328 FPS / 100 ms con bolas 0,20 grs

Longitud: 22 cm / Peso: 980 g

Capacidad para 24 bb's. Cargador incluido.

Gamo PT-80 Dessert Atack LÁSER versión | Pistola de Aire comprimido (CO2) y balines (perdigones 4.5mm) + Accesorios. <3,5J € 129.99 in stock 2 new from €129.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Negro Is Adult Product

Ecommur. Beretta Elite II umarex | Pistola de perdigones (Bolas BB's de Acero) de Aire comprimido semiautomática 4,5mm + maletín + balines y CO2 € 95.00 in stock 1 new from €95.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El PACK incluye: el arma, bolsa de bolas BB's de acero, 5 bombonas de CO2, maletín rígido de PVC acolchado en su interior para el correcto transporte y almacenaje del arma y factura donde se reflejan los datos del comprador y también los del arma (nº de serie, calibre, categoría, marca y modelo).

La pistola Beretta Elite II es una pistola de balines muy equilibrada, económica y fiable. Tiene una capacidad de cargador para 18 disparos que pueden ser disparados de forma semiautomática. Pesa unos 686 gramos y tiene una longitud de 21,5 cm.

Velocidad de disparo: 125 m/s. Munición: bolas BB's de acero. Utiliza botellas de CO2 de 12 gr. Dispone de seguro de disparo manual.

Potencia: 2,7 julios

Puedes añadir el KIT de consumibles de repuesto (CO2, BB's y lubricante) aquí: http://www.amazon.es/dp/B08BQ7SBRD READ Son dakika: Yunanistan'da 300 'yakın kişiyi taşıyan gemide yangın! -Haberler

ECOMMUR Escopeta de balines | Carabina - Rifle de Aire comprimido (Muelle) y perdigones Calibre 4.5mm [3 Julios - Actividades Deportivas] € 113.00 in stock 1 new from €113.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Pack listo para usar! El paquete incluye: carabina, visor telescópico 4x20, dos cajas de balines y 20 dianas de competición.

Visor telescópico 4x20 para actividades deportivas: ajustable en alza y deriva. Verás todo objetivo 4 veces más grande.

Dos cajas de balines incluidas: balines ultraperforantes 'superpointed' y balines ultraligeros 'tornado'. Además, incluye también 20 dianas de competición.

Carabina de gran calidad y precisión, con cañón de acero estriado. Calibre 4,5mm, permite todo tipo de balín. Velocidad de disparo de hasta 190 m/s. Potencia: 3 julios (para iniciación). Tipo de carga: manual (bajando y subiendo el cañón, no necesita CO2). Sistema: muelle.

Culata ergonómica, con terminación de fácil limpieza. Dispone de cantonera de goma anti-retroceso.

Swiss Arms 1911 + láser | Pistola de Aire comprimido (CO2) y balines/perdigones BB's de Acero - Réplica de <3,5J € 69.00 in stock 1 new from €69.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: Swiss Arms 1911 + visor láser regulable en alza y deriva.

Munición empleada: bolas BB's de acero.

Funciona con capsulas CO2 de 12 gr (pistola semiautomática).

Capacidad del cargador: 20 disparos.

Incluye documentación a su nombre. Por favor, escriba su nº de DNI junto a la dirección para la factura.

Outletdelocio Subfusil Perdigón Cobray Ingram M11 co2, Escopeta balines 4,5mm. BB + balines + bombonas co2 + Funda. 13275/29318/23054 € 109.99 in stock 1 new from €109.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack Subfusil Perdigón Cobray Ingram M11 co2. Capacidad del cargador: 27 tiros para disparo semiautomático. (tiro a tiro)

Velocidad de salida 120 m/s (394Fps). Potencia: 2,5 julios.

Peso: 531 gr. Longitud maxima: 255 mm.

Funda portabombonas marca Outletdelocio, de diseño exclusivo, con trabilla para colgar en el cinturon y doble compartimento interno. Medidas de la funda: 13 cm x 6,5 cm

Incluye tambien 350 balines acero BBS y 5 botellas de CO2 extras. Envio inmediato desde España (Zaragoza), garantia nacional.

Pack Pistola perdigon Gamo GP-20 Combat. Calibre 4,5mm + Funda Portabombonas + balines + Bombonas co2 € 86.99 in stock 1 new from €86.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pistola semiautomática de Co2. Cargador para 20 bolas de acero esféricas. Bolas BBS (no usar bolas de plomo ya que hacen que se encasquille el arma).

Funciona mediante bombonas de gas Co2. Capacidad de tiro con una bombona: 50-70 disparos.

Calibre: 4,5 mm (.177 in). Potencia: 3 Julios. Velocidad: 122 m/ seg. Longitud: 18 cm. Peso: 0.71 Kg. Munición: balines de tipo bola de acero (BB's). Regleta táctica para instalacion de laser, linterna, etc.. (no incluido)

Funda portabombonas marca Outletdelocio, de diseño exclusivo, con trabilla para colgar en el cinturon y doble compartimento interno. Medidas de la funda: 13 cm x 6,5 cm

Pack exclusivo Outletdelocio. Incluye tambien pack balines acero BBS y 5 botellas de CO2 extras. Envio desde España (Zaragoza), garantia nacional.

