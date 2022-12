Inicio » Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Arduino Mega Kit capaces: la mejor revisión sobre Arduino Mega Kit Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Arduino Mega Kit capaces: la mejor revisión sobre Arduino Mega Kit 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Arduino Mega Kit?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Arduino Mega Kit del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



ELEGOO Conjunto Avanzado de Iniciación Compatible con Arduino IDE con Tutorial en Español y UNO R3 Placa, Relé, Modulo de Fuente de Alimentación, Pantalla LCD 1602, Motor Paso a Paso, Breadboard, etc. € 69.99

Free shipping

Amazon.es Features Tutorial español disponible - El conjunto mas completo mas grande y de mayores prestaciones para iniciación, con 63 componentes diferentes y mas de 200 piezas con tutorial en español. También puede descargar los mismos tutoriales en línea desde nuestro sitio web oficial.

Este conjunto contiene todos los componentes que puedas necesitar a demás de guías (con mas de 30 lecciones). El modulo LCD1602 incluye conector (no será necesario que lo suelde). Este kit puede desarrollar la inteligencia de los estudiantes y los niños, permitiéndoles crear cosas nuevas por su cuenta.

Un bonito empaquetado con una lista clara y como sorpresa incluye una pequeña cajita para mantener ordenador los componentes como por ejemplo diodos LED, circuitos integrados, pulsadores, diodos etc. Este kit es compatible con el Arduino IDE proyecto.

Advertencia, la tensión de entrada para para el modulo de fuente de alimentación ELEGOO ha de estar comprendida entre 6.5v y 9v (corriente continua) mediante un conector de 5.5mm x 2.1mm. Por favor NO lo sobrecargue ya que puede dañar la placa y los componentes.

El conjunto inicial avanzado de ELEGOO proporciona una plataforma de desarrollo electrónico de código abierto con hardware y software flexibles y fáciles de usar para la creación de prototipos.La placa de desarrollo ELEGOOcontiene todos los componentes necesarios para comenzar a programar.Tiene Guías libres en pdf con 33 lecciones distintas tanto para principiantes como para usuarios profesionales.

Mega 2560 R3 Board for Arduino 100% Compatible € 33.81

Amazon.es Features 【COMPATABLIDAD】La placa Mega 2560 es 100% compatible con el IDE Arduino y diseñado para el proyecto Arduino Mega Kit

【MEGA 2560】 La placa Mega 2560 R3 usa el cómo controlador el chip Atmega2560-16au y Atmega16u2 que es el mismo que el oficial de la tarjeta Arduino Mega 2560

【Operación fácil】: Esta placa 2560 contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador;Simplemente conéctelo a un ordenador con un cable USB o conéctelo con un adaptador AC-DC o una batería para comenzar.

【Entrega rápida】 Entrega rápida y de alta calidad de España comprando en TECNOIOT

ELEGOO Mega R3 2560 Conjunto Mas Completo y Avanzado de Iniciación Compatible con Arduino IDE Mega con Guías Tutorial en Español y Conjunto con Placa Controladora, Servomotor, Motor Paso a Paso € 71.99

€ 59.49

Free shipping

Amazon.es Features Estamos trabajando con ingenieros y profesionales españoles actualmente para mejorar nuestras guías y manuales, Una mejor descripción facilita el entendimiento y hace que resulte mas fácil trabajar con los productos ELEGOO. La nueva guía actualizada podrá ser descargada desde nuestra pagina web elegoo.com o si lo prefiere puede ponerse en contacto con nosotros para que le facilitemos una copia gratuita.

El kit de introducción es un conjunto de iniciación que contiene mas de 200 componentes. Guía libre en PDF incluida en el CDrom(contiene mas de 35 lecciones). Los módulos LCD1602 y el sensor GY-61 incluyen conectores con lo cual no necesitaras soldarlos. También puede descargar los mismos tutoriales en línea en el siguiente enlace: http://bit.ly/2jKlJMO

Un bonito empaquetado con una lista clara, como sorpresa incluye una pequeña cajita para mantener ordenador los componentes como por ejemplo diodos LED, circuitos integrados, pulsadores, diodos etc.

Tenemos en cuenta las experiencias de nuestros clientes siempremente, lo que nos permite mejorar y adaptar la funcionalidad de nuestro productos.

El conjunto de iniciación avanzado de ELEGOO es compatible con Arduino IDE Mega R3 proporciona una plataforma de desarrollo electrónico de código abierto con hardware y software flexibles y fáciles de usar para la creación de prototipos. Contiene todos los componentes necesarios para comenzar a programar la placa de desarrollo Elegoo, Y Guías libres en pdf con 33 lecciones distintas tanto para principiantes como para usuarios profesionales.

ELEGOO Conjunto Medio de Iniciación Compatible con Arduino IDE con Tutorial en Español y Conjunto de Relé de 5V, Modulo de Fuente de Alimentación, Servomotor, UNO R3 Placa de Desarrollo de Prototipos € 50.99

€ 39.09

Free shipping

Amazon.es Features Tutorial español disponible--Incluye una guía en PDF (con mas de 22 lecciones) una lista clara en un bonito empaquetado. También puede descargar los mismos tutoriales en línea desde nuestro sitio web.

La manera mas económica de iniciarse en la programaciónpara principiantes.

El modulo LCD1602 incluye conector (no será necesario que lo suelde).

Este conjunto a sido actualizado con un modulo de fuente de alimentación a demás de con una batería de 9V.

La placa controladora ELEGOO UNO R3 es de alta calidad y compatible con Arduino IDE. READ Los 30 mejores Cerraduras Puertas Interiores capaces: la mejor revisión sobre Cerraduras Puertas Interiores

JDH Labs Tech Mega 2560 Starter Kit Ultra (100% Compatible con Arduino IDE) con Porta baterías, WiFi, Bluetooth, Sensores, Modules, Kit de Resistores y Componentes: >220 Elementos! € 50.00

Amazon.es Features -Arduino MEGA R3 (genérico alta calidad) + cable USB -Módulo WiFi ESP8266 -Módulo Bluetooth Maestro/Esclavo HC-05 -Caja de plástico con celdas (organizador de componentes) - Porta baterías 4xAA (6V) - Shield para prototipos + Mini-Protoboard -Protoboard grande (830 puntos) -Cables Dupont 10*Hembra-Hembra + 10*Macho-Hembra + 10 Macho-Macho -Cables Jumper para protoboard -6 Botones con tapas multicolor -Módulo de Joystick tipo PS2

-Módulo RC-522 RFID con Tarjeta RFID blanca y Llavero RFID -Módulo Reloj de Tiempo Real RTC de alta precisión DS3231 y EEPROM AT24C32 -Sensor de Presencia PIR HC-SR501 -Sensor Ultrasónico para medición distancia HCSR04 -Sensor detector de sonido con umbral programable -Sensor de temperatura LM35 -Sensor Detector de inclinación -Servo motor SG90 -Motor a Pasos (5V) -Módulo para driver de motor a pasos ULN2003

-Chicharra Buzzer Activo 5V -Chicharra Buzzer Pasivo 5V -LCD 1602 16 caracteres * 2 líneas -Circuito driver de Display LED MAX7219 -Display de Matriz de LEDs 8*8 -Display de 7 Segmentos de 1 dígito -Display de 7 Segmentos * 4 dígitos -Módulo de Relevador sencillo -Control remoto por Infrarrojos 38kHz -Receptor decodificador 38kHz Infrarrojo (tipo 1838) -Fototransistor infrarrojo (Sensor de flama) -LED infrarrojo -Sensor de luz (Fotoresistor)

-10* LEDs 5mm ROJO difuso -10* LEDs 5mm VERDE difuso -10* LEDs 5mm AMARILLO difuso -5* LEDs 5mm BLANCO ultrabrillante difuso -3* LEDs 5mm Rojo/Verde/Azul RGB difuso -Circuito Registro de corrimiento (Serie a Paralelo) 74HC595 -Transistor NPN SS8050 -Resistor Ajustable de Perilla 1kOhm (Potenciómetro) -Resistor Ajustable de Perilla 10kOhm (Potenciómetro)

-Paquete de Resistencias 1/4W 1% de precisión, con 10pz de cada valor: 100, 220, 330, 470, 1K, 2K2, 4k7, 10K, 22K, 47K, 100K, 220K, 1M -Tira de 40 pines header 2.54mm -Tira de 40 pines header en ángulo recto 2.54mm -5* Capacitores para bypass tantalio 0.1uF -5* Jumpers para header

ELEGOO Mega de 2560 R3 Tarjeta Placa Compatible con Arduino IDE con Microcontrolador Basada en el m e g a con USB Cable Negro Versión Mega Kit € 27.99

Free shipping

Amazon.es Features La placa ELEGOO Mega R3 es 100% compatible con Arduino IDE y diseñado para el proyecto Mega R3 Kit.

La placa ELEGOO utiliza el controlador de chip mega.

Versión mejorada y experta: patillaje 1.0: Se han añadido pines SDA y SCL que están cerca del pin AREF y dos otros nuevos pines colocados cerca del pin RESET, el IOREF que permite que los blindajes se adapten al voltaje suministrado desde la placa. En el futuro, los escudos serán compatibles tanto con la placa que utilizan el AVR, que funcionan con 5V y con el Due que funcionan con 3.3V. El segundo es un pin no conectado que está reservado para futuros propósitos.

ELEGOO placa utiliza un circuito RESET más fuerte para ofrecer una mejor experiencia de funcionamiento.

Esta placa maga contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador; Simplemente conéctelo a un ordenador con un cable USB o conéctelo con un adaptador AC-DC o una batería para comenzar.

KEYESTUDIO Actualizado 48-en-1 Kit de Módulos de Sensores con Tutorial Compatible con Arduino UNO R3 Mega 2560 Nano Raspberry € 55.99

Free shipping

Amazon.es Features ❤️El kit de sensores KEYESTUDIO contiene 48 módulos de sensores y módulos electrónicos más populares y convencionales, le permiten hacer muchos dispositivos, robots y otros dispositivos interactivos.

❤️Compatible con varios microcontroladores y Raspberry Pi, como Arduino mega 2560, placa de desarrollo UN0 r3, etc.

❤️El kit de sensores KEYESTUDIO contiene 48 tipos de sensores, pantallas y módulos comunes y populares, como el módulo de zumbador activo, el módulo de relé de 5 V, el módulo de temperatura y humedad, etc. (seguro y no incluye módulo de mercurio)

❤️Puede obtener 48 proyectos detallados para cada sensor según la placa de desarrollo, incluido el método de cableado, el código de prueba, etc., en documentos PDF tutoriales gratuitos en línea. Descarga de tutorialeshttps://fs.keyestudio.com/KS0349

❤️Nota: para utilizar el módulo de sensor KEYESTUDIO y los kits de inicio se requieren conocimientos básicos de electrónica. Si el usuario no tiene experiencia, sería mejor que alguien le dirigiera y le enseñara mientras estudia. El código del tutorial se basa en la placa UN0 R3. Si necesita usarlo en la placa base MEGA 2560 u otras placas base Raspberry Pi, compílelo usted mismo.

SUNFOUNDER Project El Kit de Arranque eléctrico más Completo Compatible con Arduino Mega R3 Nano, 73 tutoriales incluidos € 64.99

Free shipping

Amazon.es Features ★ Un kit completo de aprendizaje de inicio con placa de control MEGA, compatible con Arduino IDE

★ El kit actualizado de Breadboard contiene más de 291 componentes electrónicos para facilitar el aprendizaje

★ 73 proyectos están disponibles para principiantes y expertos. Para cada proyecto hay un diagrama de cableado y un código probado

★ Soporte de idiomas Scratch y C: 51 en C y 22 en Scratch (el idioma de elección para principiantes para aprender electrónica y programación)

★ Soporte técnico profesional y tutoriales en línea constantemente actualizados

ELEGOO Actualizado 37-en-1 Kit de Módulos de Sensores con Tutorial Compatible con Arduino UNO R3 Mega 2560 Nano Raspberry € 35.99

Free shipping

Amazon.es Features Actualizado a partir de la versión anterior (otros): Recibimos grandes ideas de nuestros clientes y se adoptó en este kit actualizado.

Se ha eliminado el vaso de luz y el módulo de mercurio que están prohibidos en Europa. (37 kits de sensores de otros vendedores tienen mercurio, preste atención.)

Eliminados módulos inútiles como el sensor de latido, dos de los sensores de pasillo, uno de los dos sensores de color. Agregado módulos útiles como el módulo del acelerómetro GY-521, la pantalla LCD1602, el módulo del reloj en tiempo real DS3231 etc.

Tutorial actualizado sólo para UNO R3, MEGA R3, NANO en CD, lista de papel, resistores pack sólo del Equipo Elegoo. Hay tutoriales en el CD que viene con. También puede descargar los mismos tutoriales en línea en el siguiente enlace: http://bit.ly/2jKlJMO

100% compatible con Arduino, Raspberry Pi y STM32.

KEYESTUDIO Actualizado 37-en-1 Kit de Módulos de Sensores Compatible con Arduino UNO Mega 2560 Nano Raspberry € 27.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Kit de capteurs 37 en 1】Le kit de capteurs KEYESTUDIO est livré avec 37 capteurs et modules de base. Tels qu'un module de sonnerie active, un module de relais 5V, un module de température et d'humidité, etc. Il est compatible avec Arduino et Raspberry Pi. (Exclure toute carte de contrôle).

【Facile à apprendre et tutoriel】 Il existe des tutoriels détaillés sur le wiki de KEYESTUDIO. Y compris l'introduction du projet, le schéma de connexion, le code source (uniquement le code Arduino) et plus encore. Tutoriel : https://fs.keyestudio.com/KT0193F

【Emballage pratique et étui en plastique】Pour un rangement pratique des accessoires, nous fournissons un étui en plastique. Cadeau idéal pour un anniversaire / la fête des enfants / Noël / Hanukkah / Pâques / activités de camping d'été / retour à l'école.

【Service professionnel et KEYESTUDIO】 Nous avons notre propre usine et une équipe professionnelle avec plus de 10 ans d'expérience. Est toujours prêt à répondre à vos questions.

【Remarque】Pour utiliser les kits de démarrage KEYESTUDIO, il faut des connaissances de base en électronique. Si l'utilisateur n'a aucune expérience, il serait préférable que quelqu'un le dirige et lui enseigne tout en étudiant.

JDH Labs Tech Mega 2560 Starter Kit Ultra (100% Compatible con Arduino IDE) con Adaptador 12V/2A (EU/UK), WiFi, Bluetooth, Sensores, Modulos, Kit de Resistores y Componentes € 59.00

Amazon.es Features -Arduino MEGA R3 (genérico alta calidad) + cable USB -Módulo WiFi ESP8266 -Módulo Bluetooth Maestro/Esclavo HC-05 -Caja de plástico con celdas (organizador de componentes) - Adaptador AC-DC 12V 2A (EU/UK)- Shield para prototipos + Mini-Protoboard -Protoboard grande (830 puntos) -Cables Dupont 10*Hembra-Hembra + 10*Macho-Hembra + 10 Macho-Macho -Cables Jumper para protoboard -6 Botones con tapas multicolor -Módulo de Joystick tipo PS2

-Módulo RC-522 RFID con Tarjeta RFID blanca y Llavero RFID -Módulo Reloj de Tiempo Real RTC de alta precisión DS3231 y EEPROM AT24C32 -Sensor de Presencia PIR HC-SR501 -Sensor Ultrasónico para medición distancia HCSR04 -Sensor detector de sonido con umbral programable -Sensor de temperatura LM35 -Sensor Detector de inclinación -Servo motor SG90 -Motor a Pasos (5V) -Módulo para driver de motor a pasos ULN2003

-Chicharra Buzzer Activo 5V -Chicharra Buzzer Pasivo 5V -LCD 1602 16 caracteres * 2 líneas -Circuito driver de Display LED MAX7219 -Display de Matriz de LEDs 8*8 -Display de 7 Segmentos de 1 dígito -Display de 7 Segmentos * 4 dígitos -Módulo de Relevador sencillo -Control remoto por Infrarrojos 38kHz -Receptor decodificador 38kHz Infrarrojo (tipo 1838) -Fototransistor infrarrojo (Sensor de flama) -LED infrarrojo -Sensor de luz (Fotoresistor)

-10* LEDs 5mm ROJO difuso -10* LEDs 5mm VERDE difuso -10* LEDs 5mm AMARILLO difuso -5* LEDs 5mm BLANCO ultrabrillante difuso -3* LEDs 5mm Rojo/Verde/Azul RGB difuso -Circuito Registro de corrimiento (Serie a Paralelo) 74HC595 -Transistor NPN SS8050 -Resistor Ajustable de Perilla 1kOhm (Potenciómetro) -Resistor Ajustable de Perilla 10kOhm (Potenciómetro)

-Paquete de Resistencias 1/4W 1% de precisión, con 10pz de cada valor: 100, 220, 330, 470, 1K, 2K2, 4k7, 10K, 22K, 47K, 100K, 220K, 1M -Tira de 40 pines header 2.54mm -Tira de 40 pines header en ángulo recto 2.54mm -5* Capacitores para bypass tantalio 0.1uF -5* Jumpers para header

ELEGOO Conjunto Básico de Iniciación Compatible con Arduino IDE con Guías Tutorial en Español para UNO R3 Starter Kit € 27.99

Free shipping

Amazon.es Features Este es el conjunto mas básico y sencillo para que los principiantes, y compatible con Arduino IDE.

Tutorial español disponible-Incluye un manual de introducción a proyectos en formato PDF y también se suministra el código con ejemplos para que no tenga que perder tiempo buscándolos. También puede descargar los mismos tutoriales en línea desde nuestro sitio web oficial.

Con la nueva placa de desarrollo UNO R3 el cable USB y todos los componentes básicos.

Un bonito empaquetado en la caja, con la lista de componentes y el CDrom.

100% compatible con Arduino UNO R3 controladora, MEGA R3, NANO.

The Arduino Starter Kit (Official Kit from Arduino with 170-page Arduino Projects Book) Consumer Portable Electronics/Gadgets, [Importado de Reino Unido] € 112.91

Free shipping

Amazon.es Features The only Official Arduino Starter Kit

Includes 170-page Arduino Projects Book

Includes components for 15 projects

Includes Arduino Uno R3

Si el producto tiene enchufe puede necesitar un adaptador para clavija de Reino Unido. Si el producto tiene teclado, es configuración de Reino Unido

KEYESTUDIO ESP32 Smart Home IoT Stem Kit Compatible con Arduino IDE, con Placa ESP32, Python C, Proyecto Musical, etc. 13 Funciones Tutorial en línea € 58.99

Free shipping

Amazon.es Features KEYESTUDIO El kit inteligente IoT proporciona un buen apoyo inicial de proyectos y aplicaciones de IoT. Incluye componentes para proyectos IoT severales con tutoriales en línea para Arduino IDE proyecto en línea.

El kit IoT super se basa en la potente tabla ESP32, que combina la funcionalidad de una tabla de expansión y una tabla de expansión Wi-Fi. Todo lo que necesitas es un conocimiento básico de Arduino y experiencia de red para añadir conectividad a tus diseños.

Including phone APP control, Morse code to abren the door, RFID card swiping, automatic window closing, ambient light other IoT functions. y soporte C language and MicroPython.

Forma dimensional de hilo, con varios elementos de apreciación, los estudiantes pueden combinar y aplicar libremente y diseño simply various escenarios como ambiente doméstico, seguridad, monitoreo, prevención de desastres, etc., que es muy adecuado para los teachers para establecer microcursos. Una variedad de módulos de sensor, paquete agradable.

Descarga tutorialhttps://fs.keyestudio.com/KS5009 READ Los 30 mejores Cinturon De Herramientas capaces: la mejor revisión sobre Cinturon De Herramientas

kuman para Arduino Kit, para Arduino-R3 Raspberry Pi 3 Mega 2560 R3, 37 en 1 Módulo Sensor Proyectos para Arduino Starter Kit K5 (Updated Version) € 31.99

Free shipping

Amazon.es Features ✌37-en-1 kit del módulo del sensor profesional , no sólo es compatible con Arduino, también compatible con RP Raspberry Pi 3, 2 Modelo B A A + B +

✌Completo módulo sensor de Starter kit para Arduino R3 NANO 2560 mega

✌Kit de sensor de alta calidad con tutoriales gratuitos para Aruino y raspberry pi

✌Interfaz estándar puede ser controlado directamente por el microcontrolador (8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, la lógica TTL)

✌Tutoriales detallada que incluyen la introducción del proyecto y el código fuente, Usted podría Obtenerlo Gratuita, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico para obtener los documentos.

ZHITING 5 Piezas Módulo LED SMD 3 Colores de luz 5050 Pwm RGB KY-009 para Arduino MCU Raspberry DIY Kit electrónico Placa PCB € 4.99

Free shipping

Amazon.es Features El tricolor RGB accede a la resistencia limitadora de corriente para evitar que se queme.

El modulador PWM con tres colores primarios se puede mezclar en diferentes colores.

Puede interactuar con varios microordenadores de un solo chip.

Modo de accionamiento LED: accionamiento de cátodo común.

Basado en el programa de prueba simple para arduino.

Freenove Robot Ant Kit (Compatible with Arduino IDE), Dot Matrix Expressions, Ultrasonic Obstacle Avoidance, Colorful Lights, IR Remote, App, Stem Project € 69.95

Free shipping

Amazon.es Features This robot can crawl like a living creature. (Assembly required. Battery NOT included.)

Provides detailed assembly tutorial and complete code -> The download link can be found on the product box. (No paper tutorial.)

Control methods -> Controlled wirelessly by IR remote (included in this kit), your Android phone or tablet, iPhone.

Provides support -> Our technical support team is always ready to answer your questions.

Needs battery -> Refer to "About_Battery.pdf" in downloaded file to buy.

Sensor del módulo del kit Arduino con 0.96 " O-LED 1602 Pantalla LCD,relé,servomotor,11-DHT,ultrasónico,módulo para evitar obstáculos para A-'rduino U-NO R3 M'ega N'ano R'aspberry Pi(tutorial inglés) € 20.49

Amazon.es Features ✔️A'r-duino R'asp'berry P'i módulo kit de inicio del sensor. Buena retroalimentación de nuestros clientes. Tutorial gratuito en inglés: contiene toda la información de parámetros de los módulos, instrucciones de imagen, diagramas de cableado, bibliotecas y código de muestra.

⭐【Nuevo módulo】【0.96 "O'LED】:128x64 píxeles azules O'LED individuales, controlados por I2C, solo requieren 2 cables.【1602 LCD】: Pantalla azul blanca de 2 x 16 caracteres. Con la tarjeta adaptadora, solo 4 puertos pueden controlarla.【Sensor táctil】:toque para encender, suelte para apagar.【Módulo de evitación de obstáculos】:se utiliza en el robot para evitar obstáculos, seguido de la línea blanca negra.【Display Pantalla de matriz de puntos 8x8 roja】:se usa para mostrar caracteres y gráficos

✔️【Module Módulo de módulo de relé de 1 canal】:controlado por una salida digital de 5 V del microcontrolador,que se usa como control de electrodomésticos.【Sensor PIR sensor de movimiento】:sensor de cuerpo humano que enciende la automatización y el control industrial, etc.【Serv Servomotor S'G-90 9-G Appl】:Se aplica a helicópteros, micro-robots y barcos a control remoto.【DHT】:el sensor digital de temperatura y humedad es una salida de señal digital con sensor calibrado

✔️【Sensor de humedad del suelo del sensor】:el más sensible a la humedad ambiental se usa generalmente para detectar la humedad del suelo【Module Módulo JoyStick】:módulo de interruptor de pulsador de 2 ejes con potenciómetro de palanca de mando con salida analógica de 2 ejes (X, Y),salida digital de 1 botón (Z)【Tube Tubo digital con LED rojo】:Ánodo común,4 dígitos,4 bits,7 segmentos【Sensor ultrasónico】:utilizando el principio de ultrasonido para detectar la distancia entre el sensor y el objetivo

✔️Hay muchas compañías que venden algunos kits baratos de módulos Arduino que tienen instrucciones confusas, imágenes de partes erróneas, gráficos de circuitos engañosos y códigos de muestra que no funcionan. Para empeorar las cosas, esos kits de baja calidad a menudo contienen muchos módulos antiguos que tienen demasiados problemas de calidad y ya no son compatibles con los fabricantes originales. Este tipo de kit de módulo aporta al usuario nada más que pérdida de dinero y tiempo

jdhlabstech Mega 2560 Starter Kit Ultra (100% Compatible con Arduino IDE), WiFi, Bluetooth, Sensores, Módulos, Kit de Resistores y Componentes: >220 Elementos! (sin Fuente) € 55.00

Amazon.es Features -Arduino MEGA R3 (genérico alta calidad) + cable USB -Módulo WiFi ESP8266 -Módulo Bluetooth Maestro/Esclavo HC-05 -Caja de plástico con celdas (organizador de componentes) -Shield para prototipos + Mini-Protoboard -Protoboard grande (830 puntos) -Cables Dupont 10*Hembra-Hembra + 10*Macho-Hembra + 10 Macho-Macho -Cables Jumper para protoboard -6 Botones con tapas multicolor -Módulo de Joystick tipo PS2

-Módulo RC-522 RFID con Tarjeta RFID blanca y Llavero RFID -Módulo Reloj de Tiempo Real RTC de alta precisión DS3231 y EEPROM AT24C32 -Sensor de Presencia PIR HC-SR501 -Sensor Ultrasónico para medición distancia HCSR04 -Sensor detector de sonido con umbral programable -Sensor de temperatura LM35 -Sensor Detector de inclinación -Servo motor SG90 -Motor a Pasos (5V) -Módulo para driver de motor a pasos ULN2003

-Chicharra Buzzer Activo 5V -Chicharra Buzzer Pasivo 5V -LCD 1602 16 caracteres * 2 líneas -Circuito driver de Display LED MAX7219 -Display de Matriz de LEDs 8*8 -Display de 7 Segmentos de 1 dígito -Display de 7 Segmentos * 4 dígitos -Módulo de Relevador sencillo -Control remoto por Infrarrojos 38kHz -Receptor decodificador 38kHz Infrarrojo (tipo 1838) -Fototransistor infrarrojo (Sensor de flama) -LED infrarrojo -Sensor de luz (Fotoresistor)

-10* LEDs 5mm ROJO difuso -10* LEDs 5mm VERDE difuso -10* LEDs 5mm AMARILLO difuso -5* LEDs 5mm BLANCO ultrabrillante difuso -3* LEDs 5mm Rojo/Verde/Azul RGB difuso -Circuito Registro de corrimiento (Serie a Paralelo) 74HC595 -Transistor NPN SS8050 -Resistor Ajustable de Perilla 1kOhm (Potenciómetro) -Resistor Ajustable de Perilla 10kOhm (Potenciómetro)

-Paquete de Resistencias 1/4W 1% de precisión, con 10pz de cada valor: 100, 220, 330, 470, 1K, 2K2, 4k7, 10K, 22K, 47K, 100K, 220K, 1M -Tira de 40 pines header 2.54mm -Tira de 40 pines header en ángulo recto 2.54mm -5* Capacitores para bypass tantalio 0.1uF -5* Jumpers para header

Arduino OPLA Kit € 169.69

Amazon.es Features Este kit es perfecto tanto para los nuevos makers como para los usuarios profesionales. Dado que no es necesario soldar, empezar a usarlo es muy fácil con sólo algo de experiencia básica en manualidades. Los usuarios más avanzados pueden aprovecharlo para personalizar y hackear sus aplicaciones y dispositivos inteligentes, con pleno control de sus datos y procesos.

Viene con una placa Arduino MKR Wi-Fi 1010, una Arduino MKR IoT Carrier con una pantalla redonda OLED en color, sensores integrados en la placa (temperatura, humedad, presión y luz), dos relés de 24 V, cinco botones táctiles capacitivos, soporte para tarjetas SD, sensores PIR, IMU y de humedad, y mucho más.

El kit incluye 12 meses de acceso GRATUITO al Arduino Create Maker Plan - la suscripción premium a la plataforma de codificación online de Arduino. Benefíciate de un tiempo de compilación ilimitado, soporte para placas de terceros, 15 días de retención de datos, y una serie de características más. Gestiona todos tus códigos online y accede a ellos desde cualquier lugar.

El sistema abierto permite el desarrollo de dispositivos inteligentes totalmente personalizados, que controlan lo que quieras, como quieras. El kit proporciona acceso a 8 actividades listas para usar y a 2 guías de aprendizaje, para cualquier usuario que quiera transformar su hogar en uno inteligente: ¡construye tu propio termostato moderno, controla las luces a distancia o riega las plantas mientras estás fuera de la ciudad!

El dispositivo puede alimentarse directamente a través de un cable USB desde el ordenador o mediante una batería 18650 Li-Ion de 3,7V (la batería no está incluida).

Freenove Ultimate Starter Kit with Board V4 (Compatible with Arduino IDE), 274-Page Detailed Tutorial, 217 Items, 51 Projects € 40.95

Free shipping

Amazon.es Features 274-page detailed tutorial (including basic electronics and programming knowledge) -> The download link can be found on the product box. (No paper tutorial.)

217 common items -> All parts needed to complete the projects in the tutorial. No soldering required.

51 interesting projects -> Each project has circuit diagrams and verified code with detailed explanations.

Extra advanced projects -> Make virtual instruments (voltmeter, oscilloscope) and game consoles.

Get support -> Our technical support team is always ready to answer your questions.

Freenove 4WD Car Kit (Compatible with Arduino IDE), Line Tracking, Obstacle Avoidance, Ultrasonic Sensor, IR Wireless Remote Control Servo € 51.95

Free shipping

Amazon.es Features This car can work in different modes. (Assembly required. Battery NOT included.)

Provides detailed assembly tutorial and complete code -> The download link can be found on the product box. (No paper tutorial.)

Control methods -> Controlled wirelessly by remote with joystick (NOT included in this kit, there is another purchase option that includes it.), IR remote (included in this kit), your Android phone or tablet, iPhone.

Colorful Light -> There are 10 RGB LEDs with 16 million color that can be independently controlled on the car.

Needs battery -> Refer to "About_Battery.pdf" in downloaded file to buy.

MMOBIEL 37 en 1 Kit de módulos de Sensor Conjunto Completo para la mayoría de los Ordenadores de Placa única Compatible con Arduino IDE UNO R3 Mega Nano Incluye Tutorial € 29.99

Free shipping

Amazon.es Features Viene con 37 excelentes módulos de sensores compatibles con Raspberry Pi, como Módulo de reloj en tiempo real, módulo de joystick, módulo de acelerómetro GY-521, pantalla LCD1602 y muchos otros módulos fantásticos. Crea tu propio superordenador.

Compatible con cualquier ordenador de placa única, como Raspberry Pi 4 Modelo B – 4 GB RAM / Odroid-XU4 / ASUS Tinker Board RK3288 / Libre Renegade Computer Board / Arduino Mega 2560 / Raspberry Pi Zero W/ LattePanda / Rock PI Rockchip RK3399 / Banana Pi BPI-M4 / LattePanda Alpha 864s / IDE oficial de Arduino, Raspberry Pi y STM32. Incluye un tutorial sencillo en CD ROM.

El conjunto contiene 37 módulos diferentes compatibles con el IDE oficial de Arduino, Raspberry Pi y STM32. 1 CD con tutoriales. Este conjunto completo viene en una caja de almacenamiento de plástico transparente resistente que mantiene todas las piezas importantes bien organizadas y juntas sin perderlas.

Producto MMOBIEL de Alta Calidad Cada parte ha sido probada antes del envío. Producto en existencia. READ Los 30 mejores Circulos De Madera capaces: la mejor revisión sobre Circulos De Madera

Freenove RFID Starter Kit V2.0 with Board V4 (Compatible with Arduino IDE), 267-Page Detailed Tutorial, 198 Items, 49 Projects € 38.95

Free shipping

Amazon.es Features 267-page detailed tutorial (including basic electronics and programming knowledge) -> The download link can be found on the product box. (No paper tutorial.)

198 common items -> All parts needed to complete the projects in the tutorial. No soldering required.

49 interesting projects -> Each project has circuit diagrams and verified code with detailed explanations.

Extra advanced projects -> Make virtual instruments (voltmeter, oscilloscope) and game consoles.

Get support -> Our technical support team is always ready to answer your questions.

Freenove Ultimate Starter Kit for ESP8266 (Included) (Compatible with Arduino IDE), ESP-12S Onboard Wi-Fi, MicroPython C Code, 714-Page Detailed Tutorial, 218 Items, 109 Projects € 49.95

Free shipping

Amazon.es Features 3 programming languages -> MicroPython, C and Processing (Java).

714-page detailed tutorial (including basic electronics knowledge) -> The download link can be found on the product box. (No paper tutorial.)

218 items for 109 projects -> Each project has circuit diagrams and verified code with detailed explanations.

ESP8266 (ESP-12S) -> A powerful and small controller with onboard Wi-Fi. (Included in this kit.)

Get support -> Our technical support team is always ready to answer your questions.

Mega 2560 R3 Board 100% Compatible | Mega 2560 R3 Tarjeta Mega 2560 Placa con Microcontrolador Basada en el ATmega2560 ATMEGA16U Placa de Desarrollo Compatible con Mega Kit € 27.81

Free shipping

Amazon.es Features 【MEGA 2560】 La placa Mega 2560 R3 usa el cómo controlador el chip Atmega2560-16au y Atmega16u2 que es el mismo que el oficial de la tarjeta Mega 2560

【COMPATABLIDAD】La placa Mega 2560 es 100% compatible con el IDE y diseñado para el proyecto Mega Kit

【Operación fácil】: Esta placa 2560 contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador;Simplemente conéctelo a un ordenador con un cable USB o conéctelo con un adaptador AC-DC o una batería para comenzar.

【Entrega rápida】 Entrega rápida y de alta calidad de España comprando en TECNOIOT

Freenove Projects Kit with Control Board V4 (Compatible with Arduino IDE), 238-Page Detailed Tutorials, 46 Projects, No Soldering, Simple Wiring € 59.95

Free shipping

Amazon.es Features 238-page detailed tutorial (including basic electronics and programming knowledge) -> The download link can be found on the product box. (No paper tutorial.)

46 interesting projects -> Each project has circuit diagrams and verified code with detailed explanations.

Simple wiring -> It only takes a few seconds to switch between different circuits without complicated wiring.

Extra advanced projects -> Make virtual instruments (voltmeter, oscilloscope) and game consoles.

Get support -> Our technical support team is always ready to answer your questions.

KEYESTUDIO IoT Smart Home Stem Kit for Arduino Kit, Learning Internet of Things, Mechanical Building, Electrical Engineering, Code Educational Coding for Kids Teens Adults € 66.99

Free shipping

Amazon.es Features ❤️【Juguetes Educativos de Bricolaje】Smart Home LEARNING KIT - Este kit combina los componentes electrónicos más comunes de los proyectores de casa inteligente, especializado para aquellos que se interesan en Arduino DIY.

❤️【Modos de operación】tiene 14 sensores y sensores selectados para detectar la temperatura, la humedad, el sonido, la luz, la vibración, la llama, la vibración, el touch, digital, la presión del aire y muchos otros módulos de sensores usados.El kit universal es compatible con Arduino IDE, it could DIY 14 proyectos.【VÍDEO】https://youtu.be/yKo0HtZbH-s

❤️【Fácil de montar】Tutorial refinado: instrucciones de renderizado en HD sobre cómo ensamblar Kit desde cero y todos los programas y códigos necesarios están incluidos. También puede obtenerlo descargándolo de nuestros sitios web. Por favor consulte nuestro sitio web oficial para ver videos sobre las pruebas, el montaje o la programación del Kit inteligente de KEYESTUDIO

❤️【El mejor Regalo Educativo】El kit de mantenimiento de belleza combina la forma de la casa y más vividly displays las funciones del Smart Home. También ofrecemos un embalaje exquisito, una buena presnt para niños y para los entusiastas de la programación electrónica.Deje que los niños aprendan en los juegos. Este es el regalo ideal para cumpleaños, Navidad, etc.

❤️【Servicio al Cliente】¡Este kit de robótica con instrucciones detalladas en inglés facilita el desmontaje de piezas cada vez que construyes un robot! Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Freenove Ultimate Starter Kit for Raspberry Pi Pico (Included) (Compatible with Arduino IDE), 687-Page Detailed Tutorial, 222 Items, 112 Projects, Python C Java Code € 55.95

Free shipping

Amazon.es Features 3 tutorials -> MicroPython, C and Processing (Java).

687-page detailed tutorial (including basic electronics knowledge) -> The download link can be found on the product box. (No paper tutorial.)

222 items for 112 interesting projects -> Each project has circuit diagrams and verified code with detailed explanations.

Raspberry Pi Pico -> A tiny, fast, and versatile board built using dual-core processor. (Included in this kit.)

Get support -> Our technical support team is always ready to answer your questions.

WayinTop Electrónico Starter Kit con Tutorial Español, Breadboard Jumper Cables Puente Kit, LED Emisores Diodos Y Resistencias Kit, PCB Prototipo, Breadboard Fuente para Arduino € 22.99

Free shipping

Amazon.es Features 【El Kit de Inicio Electrónico Más Completo】Los componentes elegidos son la combinación más completa para soportar una gran variedad de proyectos. Incluyendo el kit de cables de puente de la placa de prueba, el kit de soldadura de PCB, el kit de LED y resistencia y otros componentes útiles, como condensador, diodo, fotoacoplador, botón, zumbador, potenciómetro, etc. Muy fácil de comenzar!

【Breadboard Fuente de Alimentación】El módulo central del kit de inicio, que se alimenta a través del cable de alimentación USB o mediante un adaptador de CC de 9V 1A. Los experimentos de soldadura de lámpara / tubo de pantalla digital / diodo / zumbador / PCB se basan en este módulo de potencia.

【Breadboard Jumper Cables Puente Kit】Nuestro kit viene con panel de conexión, fuente de alimentación, cabezal de clavija y también cada tipo de cables de puente: cables de cinta / cables en forma de U / cables flexibles sin soldadura, con los que puede hacer todo tipo de experimentos de circuito.

【Kit de Soldadura de PCB】Nuestro kit también agrega placa de PCB de una cara, placa de PCB de doble cara, cable de soldadura, también puede aprender a soldar LED en funcionamiento y parpadear.

【Soporte técnico confiable】 Hemos preparado un tutorial detallado para este kit, todos los archivos necesarios, como el software y algunos ejemplos de código. Puede contactarnos en Amazon para obtener el PDF o descargarlo desde este enlace: https://github.com/WayinTop/WayinTop-Electronic-Component-Fun-Kit-Tutorial/tree/master

