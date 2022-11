Inicio » Top News Los 30 mejores amortiguadores muebles cocina capaces: la mejor revisión sobre amortiguadores muebles cocina Top News Los 30 mejores amortiguadores muebles cocina capaces: la mejor revisión sobre amortiguadores muebles cocina 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Jdel 4PCS Pistones a Gas Amortiguadores Muebles Cocina Muelle Hidráulico Puertas Elevables Bisagras Resortes Armario con Tornillos (120N / 12kg 270mm, Niquel, 0 € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: tubo de acero laminado en frío

Instalación fácil con accesorios y tornillos

Ideal para apertura progresiva de puertas

4pcs Amortiguadores muebles cocina. Tamaño es 270mm y Presión es 120N / 12kg. Tiene una capacidad de carga fuerte y una fuerza uniforme, y no se rompe. Este producto es fácil de instalar y quitar

La Varilla de soporte es grueso y duradero, y es adecuado para uso doméstico.

2PCS Amortiguadores de Gas 100N, Resorte de Compresión para Puertas Armario, Bisagras Resortes Armario con Tornillos, Pistones a Gas Muebles Cocina Amortiguadores Muebles Bisagras Puertas Cocina € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material alta】 Este bisagras puertas cocina está hecha de aleación de zinc de alta calidad y material de ABS, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Es resistente al desgaste, engrosamiento sólido y duradero, no es fácil de oxidar, no se desvanece.

【Compra que vale la pena】 Un embalaje que contiene 2 bisagras de gabinete. Puede soportar 100N / pieza.

【 Instalación Asegurada 】 La placa de montaje metálica de este amortiguador de gas tiene una gran área de contacto con la carcasa y se coloca en tres puntos, lo que hace que la instalación sea más segura y más segura.

【A través de】 El cilindro de pistón está conectado a la biela para una carga más firme.

【Aplicabilidad】Para facilitar la apertura de las puertas del armario de cocina y levante los paneles de las puertas del armario de apertura. Adecuado para la puerta, armarios, caja, puertas de muebles, y otras puertas de armarios, de modo que la puerta se puede abrir lentamente abierta y reduciendo el impacto.

ZENVALY Pistones a Gas, 2 Piezas Amortiguadores de Gas, Hidráulico Muebles Cocina Amortiguador Puertas Elevables, Bisagras Resortes Armario con Tornillos, 100 N € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Materia Prima de alta Calidad】— El elevador de gas ZENVALY está hecho de acero excepcional con superficies lisas y de alta resistencia, que es duradero y práctico, estable y seguro para un uso prolongado. Las bisagras de cierre suave hechas de material de alta resistencia tienen una carga más fuerte y un interruptor flexible.

✅【Fácil de Instalar】— Instale la parte del cuerpo de la tubería del soporte de aire en la puerta del gabinete. Luego, mantenga la puerta del gabinete abierta a 90 grados para permitir que la barra de aire se estire libremente. Fije la parte de la barra de soporte del soporte de aire al marco de la puerta del gabinete.

✅【Diseño Cuidadoso】— La parte superior del puntal de gas ZENVALY es giratoria y fácil de ajustar. El robusto resorte de gas se usa especialmente para restringir la velocidad de descenso y ayuda a que la puerta del gabinete se cierre lentamente y haga menos ruido.

✅【Aplicaciones Amplias】— Soporte hidráulico, expansión automática. Adecuado para cocina, dormitorio, sala de estar, oficina y más. La puerta se puede abrir con una cómoda amortiguación que se abre y se cierra lentamente.

✅【El Paquete Incluye】— Paquete de 2 puntales de gas (cada uno de 100 N), la longitud total de la varilla es de 26 cm/10,23 pulgadas, el diámetro de los agujeros de los tornillos es de 4 mm/0,16 pulgadas.

ZFYQ Pistones a Gas, 4pcs Hidráulico Muebles Cocina Amortiguador Puertas Elevables 150N/15kg 270mm Bisagras Resortes Armario con Tornillos € 13.80 in stock 2 new from €13.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de la bisagra: Plásticos + hierro + cobre. Material superior fabricado para el eje, de alta resistencia, duradero y práctico. Un embalaje que contiene 4 bisagras de gabinete. Consulte la longitud / ancho de la puerta del gabinete en la tabla antes de comprar.

Detalles del producto: Cuerpo del cilindro y biela: con una carga más fuerte y un interruptor flexible. ABS resistente al desgaste con dispositivo de resorte de tarjeta de tipo fácil de abrir, y más duradero.

Instalación estable: Fácil de instalar, Placa de montaje de metal redonda: el área de contacto del cuerpo del gabinete es más grande, la posición de tres puntos, la instalación es más fuerte.

Aplicabilidad: Soporte hidráulico, expansión automática. Aplicable a la gaveta, a la puerta del armario de la cocina, al gabinete, etc., la mayoría de los gabinetes se ajustan.

Recordatorio: puede soportar objetos de hasta 15 kg. Para sostener una puerta, el peso de apoyo solo puede ser de 13-15 kg. Si no está seguro de cómo elegir, comuníquese con nosotros directamente y le proporcionaremos el número "N" correspondiente.

Amortiguadores Muebles Cocina Amortiguadores de Gas Resorte de Gas Amortiguador Puerta Armario Pistones a Gas Pistones Hidraulicos Muebles Cocina 100N/10kg 270mm 4pcs € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Operación Silenciosa】Este amortiguadores muebles cocina tiene gas inerte - nitrógeno incorporado, puede reducir el impacto, abrir o cerrar lentamente la puerta del armario, reducir eficazmente el ruido de la puerta del armario.

✅【Estable y Fácil de Instalar】Este resorte de gas tiene tornillos de tres puntos, con un área de contacto más amplia con el armario, estabilidad fuerte, sin necesidad de personal profesional se puede instalar fácilmente a través de accesorios.

✅【Material de Alta Calidad】El pistones a gas está hecho de plástico ABS y aleación de zinc. Tiene buena resistencia al desgaste, alta resistencia al impacto, fuerte capacidad de soporte y carga, buena estabilidad y seguridad.

✅【100N Gravedad Soportada】La capacidad de carga de cada amortiguadores de gas puede alcanzar 100n (10kg), soporte hidráulico, expansión automática, mayor carga, interruptor flexible.

✅【Amplia Aplicación】Este resorte de gas de muebles es adecuado para todo tipo de puertas de PVC, aluminio o madera, puertas inclinadas, armarios, cajas de almacenamiento, puertas de muebles y otras puertas. READ Gervonda Davis-Leo Santa Cruz: KO del año y amenaza: "Ponlos en orden, los noquearé a todos"

ZFYQ Pistones a Gas, 2pcs Hidráulico Muebles Cocina Amortiguador Puertas Elevables 60N/6kg 270mm Bisagras Resortes Armario con Tornillos € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de la bisagra: Plásticos + hierro + cobre. Material superior fabricado para el eje, de alta resistencia, duradero y práctico. Un embalaje que contiene 2 bisagras de gabinete.Consulte la longitud / ancho de la puerta del gabinete en la tabla antes de comprar.

Detalles del producto: Cuerpo del cilindro y biela: con una carga más fuerte y un interruptor flexible. ABS resistente al desgaste con dispositivo de resorte de tarjeta de tipo fácil de abrir, y más duradero.

Instalación estable: Fácil de instalar, Placa de montaje de metal redonda: el área de contacto del cuerpo del gabinete es más grande, la posición de tres puntos, la instalación es más fuerte.

Aplicabilidad: Soporte hidráulico, expansión automática. Aplicable a la gaveta, a la puerta del armario de la cocina, al gabinete, etc., la mayoría de los gabinetes se ajustan.

Recordatorio: puede soportar objetos de hasta 6 kg. Para sostener una puerta, el peso de apoyo solo puede ser de 4-6 kg. Si no está seguro de cómo elegir, comuníquese con nosotros directamente y le proporcionaremos el número "N" correspondiente.

Amortiguadores Muebles Cocina 100N/10kg Resorte de Gas Pistones Hidraulicos Muebles Cocina Amortiguador Puerta Armario Pistones a Gas Muebles Bisagras Puertas Cocina con Tornillos 270mm 2pcs € 5.49 in stock 1 new from €5.49

1 used from €5.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Reducción del Ruido】Este resorte de gas tiene gas inerte - nitrógeno incorporado, buena compresión, fuerte efecto de amortiguación, muy estable, puede reducir eficazmente el impacto, prevenir la puerta del armario para hacer un gran ruido.

✅【Material ABS + Aleación de Zinc】El pistones a gas está hecho de plástico ABS y aleación de zinc. Es robusto y duradero. Tiene buena resistencia al desgaste, resistencia al impacto, estabilidad y seguridad.

✅【Seguridad Estable】Cada amortiguadores muebles cocina puede soportar hasta 100 N (10 kg) de soporte de presión, puede soportar 8 - 10 kg de puerta del armario, ABS resistente al desgaste, equipado con un dispositivo de seguridad fácil de abrir,estable y duradero.

✅【Fácil de Instalar】Usted recibirá tornillos de montaje de tres puntos que son seguros y fáciles de reemplazar el brazo móvil de la vieja cocina en casa.

✅【Amplia Aplicación】El amortiguadores de gas de muebles es adecuado para puertas de PVC, aluminio o madera, puertas inclinadas, armarios, cajas de almacenamiento, puertas de muebles, etc. puede reducir eficazmente la fuerza de impacto y proteger los muebles.

4Pcs Pistones a Gas 60N Amortiguadores Muebles Cocina Hidraulicos para Puertas de Cocina Resorte de Gas para Muebles de Cocina, Armario(4, 60N) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Robusto y duradero】 La pistones a gas está hecha de acero laminado en frío de alta calidad, con gran capacidad de carga, resistencia uniforme y no es fácil de romper. El sello de aceite hidráulico totalmente de cobre tiene un buen rendimiento de sellado, estabilidad y seguridad.

【Ideal para apertura progresiva】 Resuelva eficazmente estos problemas: los dedos se pellizcan cuando la puerta del armario se cierra repentinamente porque no hay cojín. La instalación de hidraulicos para puertas de cocina puede abrir y cerrar gabinetes / ventanas suave y lentamente para proteger sus manos.

【Parámetro】 La capacidad de carga máxima de cada amortiguador puerta cocina es 60N. Tenga en cuenta que el peso de la puerta correspondiente no supera los 6 kg. Ofrecemos diferentes capacidades de carga para que usted elija, compre de acuerdo a sus necesidades.

【Fácil de instalar】 La amortiguadores muebles cocina proporciona arandelas y tornillos de instalación a juego, por lo que puede instalarla fácilmente en casa sin consultar con profesionales. Nota: El resorte de gas debe instalarse correctamente, es decir, debe poder exceder la línea central del edificio cuando está cerrado; de lo contrario, el resorte de gas a menudo empujará la puerta para abrirla automáticamente.

【Amplia gama de aplicaciones】 La amortiguadores muebles cocina es adecuada para la mayoría de los muebles de madera que necesitan apertura y cierre de bajo impacto, por lo que la puerta se puede abrir lentamente, como gabinetes de cocina, armarios, puertas de gabinetes, etc.

4pcs 270mm Pistones a Gas Muebles Cocina Amortiguador de Resorte Soporte de Compresión para Puertas Armario Muelle Puertas Elevables Bisagras Resortes Armario con Tornillos (100N) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bisagras de apertura suave de la puerta del armario del soporte del elevador del soporte del puntal de gas. Amortiguador de resorte de etapa completa, funcionamiento silencioso.

Fuerza: 120 N (12 kgf) (27 lbf). Una pieza de pistón 120N puede cargar un peso de puerta de 12 kg.

Fuerza: 150 N (15 kgf) (33,8 lbf). Una pieza de pistón 150N puede cargar un peso de puerta de 15 kg.

Montaje con clip en soportes de fijación de tornillos premontados, no se requieren herramientas.

Apto para todo tipo de puertas con marco de madera y aluminio.

4 piezas Pistones a Gas Muebles Cocina Pistones Hidraulicos Muebles Cocina Amortiguador Bisagra para Puertas Ventanas Armario con Tornillos (150N / 15kg 270mm) € 13.59 in stock 1 new from €13.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El paquete incluye】: 4 piezas Amortiguador hidráulico(se incluyen los accesorios de montaje). Si el panel de la puerta pesa más de 15 kg, se recomienda usar dos.

【Especificaciones y dimensiones】: Presión es 150N. Soporte de carga es 15 kg, longitud es 270 mm, el soporte abre las tapas a un ángulo máximo de 100 grados.

【Calidad alta】: Nuestras pistones a gas fabricados en aleación de zinc de alta calidad y material de acero inoxidable, núcleo hidráulico de vacío sólido y no se deforma fácilmente. Al mismo tiempo, tiene una resistencia a la presión extremadamente alta y una alta resistencia al impacto, no se oxidará incluso después de varios años de uso.

【Fácil de instalar】: Instale la placa de la uña e inserte el tornillo en el orificio de plástico. Placa de montaje de metal redonda, posicionamiento de tres puntos, instalación más sólida. El vástago del pistón del resorte de gas se instala en la posición hacia abajo, lo que puede reducir la fricción y garantizar la mejor calidad de amortiguación y Rendimiento de amortiguación.

【Alcance aplicable】: Pistones hidraulicos adecuado para gabinetes de cocina más pesados, puerta de armario, puerta de muebles, ventanas, gabinetes de rv, etc. El panel de la puerta del gabinete se puede levantar, silenciosa y suavemente, conveniente y seguro, de modo que la puerta se pueda abrir lentamente, reduciendo el impacto y evitando que su mano se pellizque.

LIKERAINY Hidraulico Amortiguador de Gas 100N Resorte de Compresión para Puertas Armario Muelle Piston de Gas Para Muebles de Cocina Elevación Neumática Spring Stay Cierre Suave 4 PCS € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amortiguadores completo de la etapa; Operación silenciosa longitud: 270mm; Para fácil levantar encima de apertura de puertas de Armario de cocina

Hecho de acero sólido y aleación de zinc, el acabado plateado satinado se puede aplicar a todo el soporte de su gabinete doméstico

Fuerza de compresión: 100N (lo que significa que puede soportar el peso de la puerta del armario de 10kg)

Proporcione una solución para todos los gabinetes superiores que deben abrirse

Apto para todo tipo de puertas de PVC, aluminio o madera; y todo tipo de gabinetes superiores, puertas y cajas

Vinabo 2PCS Amortiguadores de Gas 100N, Resorte de Compresión para Puertas Armario, Bisagra Armario con Tornillos, Pistones a Gas Muebles Cocina Amortiguadores Muebles Bisagras Puertas Cocina € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️【ABS + material de aleación de zinc】 Tamaño de los muelles de gas, ✔ 260 mm para la posición extendida, ✔ 145 mm para plegar, ✔ Presión hidráulica: 100 Nm /10 Kg.Puede soportar la puerta del armario de 8-10 kg. Este pistón de gas está hecho de plástico ABS y aleación de zinc, buena resistencia al desgaste y alta resistencia a los golpes.

✔️【Fuerte presión de aire】El soporte de la presión de cada muelle puede alcanzar 100N (10kg) y el cilindro del pistón está relleno con nitrógeno gassoso inerte, comprimibilidad, estable y seguro.

✔️【Una amplia gama de aplicaciones】Adecuado para puertas de PVC, aluminio o madera, puertas basculantes, armarios, cajas de almacenamiento, puertas de muebles y otras puertas de armarios. Viene con tornillos de montaje para reemplazar fácilmente los viejos persianas del armario en casa.

✔️【Buen efecto de absorción de golpes】La puerta se puede abrir o cerrar bajo un cómodo relleno, que es muy estable y no entrará en colisión con la puerta, reduciendo así el impacto, ofreciendo una buena experiencia y una fuerte estabilidad.

✔️【Instalación Estable】Área de contacto más amplia del cuerpo del armario, posicionamiento de tres puntos, instalación más sólida y más duradera. Se puede instalar fácilmente con accesorios y tornillos.

Hidraulico Amortiguador de Gas, Jestool 4 Piezas Pistones a Gas Potencia de 150N/ 15kg Pistones a Gas Armarios Para Puertas Elevables de Mueble Cocina Baño Gris € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material - Soporte del amortiguador de gas está hecho de plástico ABS y aleación de zinc fuerte, resistente a la corrosión y muy resistente. Material superior fabricado para el eje, de alta resistencia, duradero y práctico

Fuerte presión del gas - Soporte de presión de cada resorte puede alcanzar 150N (15 kg), cilindro del pistón lleno de gas inerte: nitrógeno, compresibilidad, estable y seguro

Soporte elástico - Adopta el sistema hidráulico para una fácil operación, un amortiguador de etapa completa y un buen sellado sin fugas de aceite

Instalación estable - Fácil de instalar, duradera y estable. El soporte de gas de elevación es adecuado para gabinetes, armarios, puertas de muebles, etc

Escenario applicable - Adecuado para todo tipo de puertas de PVC, aluminio o madera; y todo tipo de gabinetes superiores, puertas, caja, de modo que la puerta se pueda abrir con una amortiguación cómoda que se abre lentamente

Hidraulico Amortiguador de Gas, JESSTOLO 4PCS Hidráulico Muebles Cocina Amortiguador Puertas Elevables Pistones a Gas Armarios Para Puertas Elevables de Mueble Cocina Baño Gris(80N / 8kg) € 12.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material - Soporte del amortiguador de gas está hecho de plástico ABS y aleación de zinc fuerte, resistente a la corrosión y muy resistente. Material superior fabricado para el eje, de alta resistencia, duradero y práctico

Fuerte presión del gas - Soporte de presión de cada resorte puede alcanzar 80N (8kg), cilindro del pistón lleno de gas inerte: nitrógeno, compresibilidad, estable y seguro

Soporte elástico - Adopta el sistema hidráulico para una fácil operación, un amortiguador de etapa completa y un buen sellado sin fugas de aceite

Instalación estable - Fácil de instalar, duradera y estable. El soporte de gas de elevación es adecuado para gabinetes, armarios, puertas de muebles, etc

Escenario applicable - Adecuado para todo tipo de puertas de PVC, aluminio o madera; y todo tipo de gabinetes superiores, puertas, caja, de modo que la puerta se pueda abrir con una amortiguación cómoda que se abre lentamente

Pistone a Gas Mueble Cocina, INSMA 120N/12KG Amortiguador Puertas Armario Elevable 2pcs Hidráulico Mueble Pistone Armario Hidráulico Amortiguador Puerta Resorte de Compresión para Elevación de Puerta € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 280mm y fijación y sellado: el cilindro de gas de hierro mide 250 mm para la posición extendida, 190mm para plegar, el cilindro del pistón del cilindro de la caja de juguetes está conectado a la biela, que tiene una fuerza de fijación hidráulica. Todo el proceso de instalación de gatos para muebles proporciona una excelente amortiguación y un sellado magnífico, el gas no tiene fugas. La calidad garantiza un buen sentido de uso

★ 2 * Fijación & 10 * Tornillo & 2 * Placa de metal La placa de montaje de metal de este amortiguador de gas que es muy fuerte y no se dobla y tiene un área de contacto grande con la carcasa y está colocada en tres puntos. Nuestro cilindro de gas está equipado con sujetadores y tornillos para ambos extremos. No compró los accesorios adicionales.

★ 120N y peso de apoyo Con presión hidráulica de 120N. El resorte de gas de 120N que tiene una gran fuerza de carga y sujeción, y no necesita moverse hacia arriba o hacia abajo con mucha fuerza. Nota: Solo se puede utilizar en objetos de 12kg como máximo. Cuando se trata de sostener una puerta, el peso de apoyo solo puede ser de 10-12 kg.

★ Aplicación y sin ruido El elevador de gas para gabinetes es adecuado para soportar varias puertas y marcos de puertas de aluminio o madera, así como para guardarropas, armarios, TV / estanterías, etc. Después de usar este brazo neumático, la puerta se puede abrir o cerrar lentamente reduciendo el impacto sin tener ruidos.

★ Nota: Puede elegir diferentes especificaciones de brazo de aire tipo 120N según el peso de sus muebles. Si no sabe cómo elegir, contáctenos directamente y le proporcionaremos una referencia adecuada. READ Los 30 mejores soporte iphone coche capaces: la mejor revisión sobre soporte iphone coche

LOOTICH 80N Hidráulico Amortiguador Piston de Gas Resorte para Puertas Armario Muebles de Cocina Elevación Neumática Lid Stay Apertura Suave Bisagra Paquete de 4 € 14.39 in stock 1 new from €14.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amortiguadores completo de la etapa; Operación silenciosa

Clip de montaje en soportes de fijación de tornillo premontados, sin necesidad de herramientas

Presión: 80N (18 lbf) (=8kgf); Adecuado para todo tipo de puertas de marco de madera y aluminio (se puede elegir la opción de soporte)

Para fácil levantar encima de apertura de puertas de Armario de cocina

Los pistones de 60N, 80N, 100N y 120N son totalmente aplicables a la mayor parte del peso normal de solapa / tapa en el hogar

Hidraulico Amortiguador de Gas, JESSTOLO 4pcs Pistones a Gas Potencia de 100N/ 10kg Pistones a Gas Armarios Para Puertas Elevables de Mueble Cocina Baño Gris € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material - Soporte del amortiguador de gas está hecho de plástico ABS y aleación de zinc fuerte, resistente a la corrosión y muy resistente. Material superior fabricado para el eje, de alta resistencia, duradero y práctico

Fuerte presión del gas - Soporte de presión de cada resorte puede alcanzar 100N (10 kg), cilindro del pistón lleno de gas inerte: nitrógeno, compresibilidad, estable y seguro

Soporte elástico - Adopta el sistema hidráulico para una fácil operación, un amortiguador de etapa completa y un buen sellado sin fugas de aceite

Instalación estable - Fácil de instalar, duradera y estable. El soporte de gas de elevación es adecuado para gabinetes, armarios, puertas de muebles, etc

Escenario applicable - Adecuado para todo tipo de puertas de PVC, aluminio o madera; y todo tipo de gabinetes superiores, puertas, caja, de modo que la puerta se pueda abrir con una amortiguación cómoda que se abre lentamente

4pcs 120N / 12kg 270mm Pistones a Gas Muebles Cocina Amortiguador de Resorte Soporte de Compresión para Puertas Armario Muelle Puertas Elevables Bisagras Resortes Armario con Tornillos (4pcs 120N) € 15.39 in stock 3 new from €15.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete incluido: 4pcs Amortiguador de Resorte Soporte de Compresión. Tamaño es 270mm y Presión es 120N / 12kg. Tiene una capacidad de carga fuerte y una fuerza uniforme, y no se rompe. Este producto es fácil de instalar y quitar.

Material alta: Este Varilla de soporte está hecha de aleación de zinc de alta calidad y material de ABS, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Es resistente al desgaste, engrosamiento sólido y duradero, no es fácil de oxidar, no se desvanece. Tiene una gran resistencia al impacto, buena estabilidad química y buen rendimiento eléctrico.

Usar: El área de contacto del cuerpo del gabinete es más grande, posicionamiento de tres puntos, la instalación es más fuerte y más duradera. Se puede instalación fácil con accesorios y tornillos.

Buen producto: La Varilla de soporte es grueso y duradero, y es adecuado para uso doméstico.

Amplia gama de usos: Para facilitar la apertura de las puertas del armario de cocina y levante los paneles de las puertas del armario de apertura. Adecuado para la puerta, armarios, caja, puertas de muebles, y otras puertas de armarios, de modo que la puerta se puede abrir lentamente abierta y reduciendo el impacto.

DOJA Barcelona | Amortiguadores de Gas | 100N | Pack 2 Resortes de Gas | Piston Gas Alta Calidad | Pistones Hidraulicos para Puertas de Cocina | Soporte Armario Cocina, Baño, Oficina, Caravana € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Estás buscando una herramienta con la cual puedas abrir y cerrar las puertas de manera suave y lenta, evitando que esta haga mucho ruido después de recibir un golpe fuerte? ¡Entonces, el resorte de gas es lo que estabas buscando! El piston a gas para muebles se utiliza para facilitar la apertura de las puertas de los muebles reduciendo el impacto. El amortiguador puerta cocina es fácil de instalar y no tendrás que consultar con profesionales.

Los amortiguadores muebles cocina son adecuados para la mayoría de los muebles de madera que necesitan apertura y cierre de bajo impacto, puertas de PVC, aluminio o madera, puertas abatibles, armario, cajas de almacenamiento, puertas de muebles y otras puertas de armarios. Los pistones a gas muebles cocina proporcionan funcionalidad y calidad.

⚙️ El amortiguador puerta está hecho de materiales de alta calidad que no se desgastan u oxidan con el tiempo. En mas, los amortiguadores a gas cuentan con una gran capacidad de carga, resistencia uniforme y no es fácil de romper. Gracias a su fuerza de carga de 100 N, el piston gas es capaz de sostener una carga máxima de 10 kg.

◼️ PISTONES A GAS | Capacidad de carga: 100 N | Atención: El piston de gas mueble debe instalarse correctamente, es decir, debe poder exceder la línea central del mueble cuando está cerrado; de lo contrario, el piston gas mueble cocina a menudo empujará la puerta para abrirla automáticamente. | Otros nombres y usos: pistón a gas, resorte gas, amortiguadores gas, amortiguador de gas, pistones gas mueble, pistones a gas muebles, pistones gas, resorte gas cocina

✅ [ATENCIÓN!] - 100% GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO - Si tiene cualquier problema con nuestro producto, póngase en contacto con nosotros para realizar el cambio o la devolución del dinero.

Buondac - Pistones a Gas Muebles Cocina Amortiguador Puertas Elevables (100N /10kg o 120N /12kg) Bisagras Resortes Armario con Tornillos, paquete de 4 piezas € 13.75

€ 11.60 in stock 3 new from €11.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medida: 270mm; presión: 100N /10kg o 120N /12kg

Material: tubo de acero laminado en frío

Instalación fácil con accesorios y tornillos

Ideal para apertura progresiva de puertas

Manual de usuario en inglés en el empaque

Amortiguador de gas,Resorte de gas,Amortiguador Puertas,Pistones a Gas Muebles Cocina Amortiguador Puertas Armario Elevables Hidráulico Muebles Armarios Hidráulico Resortes 150N/33lb/15KG 2 pcs € 9.99

€ 7.76 in stock 1 new from €7.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Presión: 150 N/33 lb/15 kg (por puntal); longitud (centro de agujero a centro de agujero): 9-11/16 pulgadas; viaje: 3-14/25 pulgadas, distancia entre soportes de bola comprimidos: 6-1/8 pulgadas. Los amortiguadores de gas 150N se adaptan mejor al peso de la puerta 130N-150N

★ Soporte de elevación de amortiguador de gas: el soporte abre las tapas a un ángulo máximo de 100 grados. Las tapas se abren suavemente, ideal para apoyar la tapa para mantenerla abierta.

★Estable y no se oxida: los puntales de gas están hechos de núcleo de cobre con chapado en zinc, lo que evita que se oxiden incluso después de su uso durante unos años.

★ Instala la placa de uñas e inserta la bola en el agujero de plástico. Puedes quitar el clip de metal con un destornillador o un tornillo cuando no necesites usar.

★ Es adecuado para armarios de cocina más pesados, baúles de dormitorio, caja de juguetes o caja de almacenamiento debajo del asiento del banco de la ventana, así como mesa plegable para caravana.

BuxiuGK 2 Piezas Resorte de Gas 200N/20KG Amortiguadores de Gas con Tornillos para Puerta Gabinetes del Hogar € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material:Este bisagras puertas cocina está hecha de aleación de zinc de alta calidad y material de ABS.

Longitud del resorte de gas: 270 mm extendido / retraído 180 mm.El soporte abre las tapas en un ángulo máximo de 100 grados.

El paquete incluye: 2 piezas resorte de gas 200N y 10 piezas de tornillos.Solo se puede utilizar en objetos de 20 kg como máximo.

Después de usar este brazo neumático, la puerta se puede abrir o cerrar lentamente reduciendo el impacto sin hacer ruido.

Aplicación : El hidráulico para gabinetes es adecuado para soportar varias puertas y marcos de puertas de aluminio o madera, así como para armarios, alacenas, TV / estanterías, etc.

2pcs Pistones a Gas, 80N Resorte de Gas, Bisagras de Cierre Suave, Pistones Hidraulicos Amortiguadores Muebles para Armario Cocina(2, 80N) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ayudante del hogar】Este resorte de gas puede abrir y cerrar el gabinete suave y lentamente, evitando efectivamente que la puerta del gabinete haga mucho ruido después de recibir un golpe fuerte y pellizque sus dedos porque la puerta del gabinete está cerrada sin amortiguación.

【Material de alta calidad】 El pistones a gas está hecho de acero de alta calidad y adopta un diseño de sello hidráulico de cobre, que no solo tiene un fuerte soporte y capacidad de carga, sino que también tiene buena estabilidad y seguridad.

【Parámetros】La capacidad de carga máxima de cada pistones hidraulicos muebles cocina es de 80 N, la longitud total es de 265 mm y la longitud comprimida es de 175 mm. Tenga en cuenta que el peso de la puerta correspondiente no debe exceder los 8 kg.

【Fácil de instalar】Recibirá todos los elementos de montaje y tornillos necesarios para una fácil instalación en casa sin un profesional.

【Ámbito de aplicación】 Estos amortiguadores muebles son una herramienta de protección de muebles ideal para reducir el daño a los muebles causado por la fuerza de impacto, adecuados para gabinetes de cocina, ventanas, guardarropas, cajas de almacenamiento, etc.

Resortes de Gas 200N/20kg Pistones a Gas Hidráulico Muebles Cocina Amortiguador Puertas Elevables Bisagras Resortes Armario con Tornillos 2 Pcs (Plateado) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estabilidad y robustez: el soporte de gas está hecho de plástico ABS y acero resistente, la varilla de carrera sólida y gruesa es a prueba de óxido, potente y libre de contraerse, el sello de goma hidráulica tiene un buen rendimiento de sellado y cuenta con una función de amortiguación y silencio.

Presión y soporte elástico: el soporte de presión de cada resorte puede alcanzar 200 N, un pistón de 200 N puede soportar un peso de puerta de 20 kg, los puntales de gas de servicio pesado son fáciles de usar, amortiguador de grado completo y buen sellado, estable y seguro en compresibilidad.

Mantenga la seguridad: el soporte de gas puede ayudar a abrir / cerrar lentamente gabinetes elevados o cajas de juguetes para evitar impactos violentos, evitar que los objetos que caigan y lastimar los dedos y garantizar la seguridad de usted y su familia.

Aplicaciones amplias: soporte hidráulico, telescópico automático, adecuado para la mayoría de los tipos de gabinetes superiores, librerías, guardarropas, cajas y otros soportes vueltos hacia arriba, para que la puerta se pueda abrir lentamente con una amortiguación cómoda.

Instalación estable: De acuerdo con la posición de tres puntos en la placa de montaje de metal circular, el área de contacto del gabinete es grande y la instalación es muy firme. Cuando abre la tapa, el amortiguador de gas que ahorra espacio se extenderá automáticamente sin obstaculizarlo. READ Los 30 mejores Flexos Led Escritorio capaces: la mejor revisión sobre Flexos Led Escritorio

Resorte de gas para tapas, amortiguador de gas 150 N, herraje hidráulico, soporte plegable, color plateado € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ Práctico: el resorte de gas está diseñado para diferentes tipos de válvulas de apertura hacia arriba. Adecuado para armarios de cocina, puertas de armarios, estanterías, etc.

✔️ Funcional: con el amortiguador de gas puedes diseñar armarios superiores funcionales y modernos.

✔️ Fácil montaje: el resorte de gas se puede fijar tanto a la parte delantera de madera maciza como a los marcos de aluminio estrechos. El amortiguador de gas está listo para montar con todos los accesorios e instrucciones (idioma español no garantizado).

✔️ CARACTERÍSTICAS: Grosor - Ángulo de apertura 150 N - 75, 90 o 110 grados Material - Acero Coloración - Superficie niquelada plateada

✔️ Contenido del juego: 2 muelles de gas, 2 soportes de montaje para amortiguador, 2 ángulos de sujeción para la escotilla de madera, 2 ángulos de amortiguación con marco de aluminio de 20 mm, 10 tornillos de fijación, instrucciones de montaje (idioma español no garantizado)

Pinsheng Pistone a Gas Mueble Cocina 2PCS Amortiguadores de Gas 120N/12KG Amortiguadores Muebles Hidraulico Amortiguador Puerta Resorte de Compresión Para Muebles de Cocina Elevación € 9.29 in stock 1 new from €9.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ●[El Paquete Incluye]: Obtendrá 2 puntales de gas y 10 tornillos, que es una buena opción para varias cajas de juguetes/cajas de herramientas/coches/armarios/otras tapas pesadas para evitar que se rompan las manos.

●[Resistente y Duradero]: el soporte de elevación de seguridad está hecho de acero laminado en frío pesado. La varilla de carrera sólida y gruesa es a prueba de herrumbre, potente, resistente a la corrosión y libre de encogimiento, el sello de caucho hidráulico tiene un buen rendimiento de sellado y cuenta con una función de amortiguación y silenciamiento.

●[Carga de Alta Presión de 120 N]: La presión de soporte de cada resorte de gas puede alcanzar los 200 N, lo que puede soportar un peso de puerta de 20 kg. El puntal de gas de servicio pesado es fácil de usar, con absorción de impactos de nivel completo, buen sellado y compresión estable y segura.

●[Fácil de Instalar]: los amortiguadores de gas se pueden instalar de forma especialmente rápida y sencilla. Se puede instalar fácilmente incluso si eres un principiante. Simplemente fije la posición del tornillo de acuerdo con los tres puntos de la placa de montaje de metal y luego apriete el tornillo para fijar el puntal de gas.

● [Aplicación Amplia]: soporte hidráulico, telescópico automático, duradero y resistente, adecuado para puertas de armarios de cocina superiores, gabinetes de caravanas, proyectos de cofres de almacenamiento, cajas de juguetes, escotilla de loft, armarios, ventanas, cajas de mantas.

Amortiguador Puertas 100N/10KG Hidráulico Pistones a Gas con Tornillos Para Puertas Elevables de Mueble Cocina Baño Gris 4Pcs € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material superior: el eje está hecho de material de acero inoxidable de alta calidad, con alta resistencia, durabilidad y practicidad. lo que evita que se oxide incluso después de usarlo durante algunos años.

Fuerte soporte de presión: la capacidad de carga máxima de cada puntal de elevación de gas es de 100 N / 10 kg. Nuestro resorte de gas con soporte hidráulico y fuerte compresibilidad se abrirá y cerrará suavemente sin el ruido de colisión, ¡brindándole la mejor experiencia!

Fácil de instalar: la bisagra de soporte para trabajo pesado tiene una placa de montaje de metal y tornillos, que es fácil de instalar. La placa de montaje de metal circular tiene una gran área de contacto con el gabinete, posicionamiento de tres puntos y la instalación es firme. También puede ajustar la dirección de instalación a voluntad, se pueden instalar puertas tanto hacia arriba como hacia abajo.

Escenarios aplicables: adecuado para gabinetes de cocina más pesados, caja de equipaje de dormitorio, puertas de aluminio o madera; y todo tipo de armarios altos, PVC, cajoneras, puertas de armarios de cocina, cajas, para poder abrir la placa de apoyo abatible con una apertura lenta y una amortiguación cómoda.

Lo que obtienes: 4 discos de montaje de metal, 4 cilindros de pistón, 10 tornillos. Cuando se extiende la longitud del resorte de gas, es de 288 mm. El soporte puede abrir la cubierta superior hasta un ángulo máximo de 110 grados.

Mueble de cocina con solapa de Gedotec soporte de pie con solapa de apertura automática cocina - Kraby | Herraje para muebles con una longitud de 244 mm | Capacidad de carga: 90 Newton | 1 pieza € 36.50 in stock 1 new from €36.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 pieza - Gedotec solapa cocina solapa soporte solapa soporte solapa - modelo Kraby

Longitud: 244 mm - L1: 224 mm - L2: 68 mm - resorte de gas con ángulo de apertura 85-100 ° (+ 8 ° ajustable)

El puntal permanece en la posición deseada. Soporte para trampilla ancho 450 - 1800 mm

Las piezas de fijación están niqueladas de metal estable - resorte de presión de gas en color champán / niquelado

Versión para altura de trampilla: 230 - 600 mm - con adaptador también apto para perfiles de marco de vidrio estrechos

Pistones a Gas,Eletorot 4pcs Amortiguadores de Gas Cilindros de Gas Bisagras Resortes Armario con Tornillos para Muebles Cocina Amortiguador Puertas Elevables (100N /10kg) € 15.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga de presión fuerte: 285 mm para posición extendida 190 mm para plegado.100N / 10kg. espesamiento sólido, duradero. Al ser 100N son más fuertes que los de 80N, aun así, no necesita una gran fuerza para subir o bajar.

Fácil de instalar: a. Determine la posición central del hardware de montaje rectangular, a 70 mm de la parte posterior de la tapa, como distancia al lado de la tapa, taladre 2 orificios en los lados del punto central A; b.Determine la posición central del hardware de montaje redondo, está a 240 mm de la parte posterior del gabinete y a 10 mm de la parte superior del gabinete, marque B, taladre 3 orificios alrededor del punto central B; C. Coloque los conectores y conecte las juntas y el marco.

Estable y Seguro: Viene con piezas de fijación y tornillos para ambos extremos, reemplaza los existentes sin necesidad de cambios en las piezas de soporte de los extremos.La placa de montaje de metal de este amortiguador de gas tiene una gran área de contacto con la carcasa y se coloca en tres puntos.

Especificación: Abiertos miden unos 27 cm, traen las bases para la instalación con dos o tres tornillos en cada extremo. El cilindro de pistón de los Amortiguadores de Gas se conecta a la biela, que tiene una gran fuerza de carga y fijación.

Ángulo: Soporta los couvercles en un ángulo máximo de 110 grados. Estos resortes de gas son adecuados para soportar varias puertas de madera y marcos de puertas de aluminio, así como para armarios, muebles de TV, armarios de biblioteca, etc. La puerta es silenciosa y lisa .

LIKERAINY Cierre Suave Amortiguador de Cazoleta de Bisagras Soft Close Amortiguadores para Cocina Muebles Armario Puerta Parada Apagador Totalmente Solapado 2 Piezas € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Grado de amortiguación regulable sin etapas mediante ruedecita

Montaje tirafondos en la cazoleta de bisagra; Distancia entre orificios aplicable: 52mm, 48mm, 45mm

Con este amortiguador, las puertas del gabinete se cierran suavemente y en silencio

Principalmente para aplicación de puerta Totalmente Solapado, Para atornillar en la cazoleta de la bisagra

A partir de peso frontal de 13,5kg, utilícense dos amortiguadores; Reequipable, Zamak niquelado

