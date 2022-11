Inicio » Accesorio Los 30 mejores altavoces inalambricos pc capaces: la mejor revisión sobre altavoces inalambricos pc Accesorio Los 30 mejores altavoces inalambricos pc capaces: la mejor revisión sobre altavoces inalambricos pc 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Mars Gaming MS7, Altavoces RGB Control, Bluethooth 5.0 + Jack 3.5, Sonido DSP 20W, Negro € 23.90 in stock 1 new from €23.90

5 used from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 20W DE POTENCIA: Disfruta sin limitaciones de volumen y una calidad de sonido excepcional durante tus partidas, viendo películas, series o escuchando música; Y todo ello con una cómoda alimentación a través de USB

RGB DINÁMICO: Selecciona entre los 6 espectaculares modos de iluminación dinámica RGB gracias a un sistema táctil en la parte superior

BLUETOOTH 5.0 + JACK: Versatilidad total gracias a su conexión jack aux-in e inalámbrica de última generación Bluetooth 5.0. Utilízalos sin límites ni limitaciones, con tu PC, consola, televisor o smartphone

PROCESADOR DE SONIDO DSP: Gracias a su avanzado procesador de sonido DSP digital, los MS7 reproducen el sonido con una espacialidad multi-nivel y graves mejorados, metiéndote de lleno en el centro de acción y haciéndote disfrutar como nunca

ALTAVOCES MARS GAMING MS7 USB/BLUETOOTH NEGRO RGB

Altavoces Minimalistas Creative Pebble V3 2.0 USB-C con Audio USB, Mejora con Clear Dialog, Bluetooth 5.0, 8 W de RMS con 16 W de Pico máximo de Potencia, conversor USB-A Incluido (Negro) € 37.99

€ 28.04 in stock 1 new from €28.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USB AUDIO POTENTE Y AMPLIFICADO | Con unos drivers 2.25" de rango completo más grandes y personalizados, los Creative Pebble V3 tienen ahora un volumen 50 % más alto, y producen un audio más enriquecido y potente, con reproducción mejorada de los bajos. Además, puede darle un empuje extra al audio con un interruptor de ganancia integrado para audio amplificado (requiere un puerto USB-C o USB-A de 10 W) dando salida a 8 W de potencia RMS y hasta 16 W de pico máximo de potencia.

ESCUCHE CADA PALABRA CON EL PROCESAMIENTO DE AUDIO CLEAR DIALOG | Diseñados con nuestro procesamiento de audio Clear Dialog, los Creative Pebble V3 emiten diálogos inteligibles y claros en las películas y series de TV, sin que ello afecte a los efectos de fondo y sin que sea necesario subir el volumen.

ALTAVOCES PLUG-AND-PLAY 2.0 USB-C SIMPLES| Creative Pebble V3 ofrece conectividad sin problemas y un cableado mínimo con un único cable USB-C, no necesita un cable de audio de 3.5 mm y así su escritorio puede permanecer organizado, sin cables por todos lados. Cuando se usa con los nuevos puertos USB-C que se encuentran en los nuevos ordenadores, los Pebble V3 pueden obtener potencia de forma más eficiente para conseguir un audio USB de más volumen.

TAMBIÉN SE CONECTA A TRAVÉS DE BLUETOOTH 5.0 Y DE LA ENTRADA DE AUDIO DE 3.5 mm | También puede realizar streaming de música de forma inalámbrica con la versión más reciente de Bluetooth 5.0. Para realizar el emparejamiento, no tiene más que pulsar el botón de Bluetooth en Creative Pebble V3 y conectarse al dispositivo móvil. Hay también una clavija de entrada AUX-in de 3.5 mm que permite una compatibilidad universal con cualquier dispositivo de audio analógico. (No se incluye el cable AUX-in)

DISEÑO MODERNO Y MINIMALISTA CON DRIVERS ELEVADOS 45° | El diseño compacto de Creative Pebble V3 los convierte en una opción ideal para cualquier escritorio. Los Creative Pebble V3 tienen también un cable más largo para conectar el altavoz derecho con el izquierdo, con la idea de que tenga más flexibilidad a la hora de colocar los altavoces. Los drivers siguen manteniendo una elevación de 45°, colocándole a usted en el sitio perfecto para escuchar el audio.

Hama | Altavoces para pc portátiles (Altavoces para Ordenador con conexión Audio Jack 3.5mm, Altavoces PC con conexión USB, Rango frecuencia 140-20000Hz), Negro € 12.85 in stock 9 new from €16.53

15 used from €12.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altavoces activos para ordenadores y portátiles. ¡Amplifica el volumen de tu ordenador y disfruta de tus videos o música con total comodidad.

Estos altavoces disponen de una fuente de alimentación a través de puerto USB.

Interruptor de encendido/apagado y control de volumen en el lateral

Onda sinusoidal de potencia de salida: 2 x 120 mW (distorsión armónica total < 8%) READ Los 30 mejores Monedero Piel Mujer capaces: la mejor revisión sobre Monedero Piel Mujer

Logitech Z407 Bluetooth Altavoces para ordenador con subwoofer y control inalámbrico, Sonido inmersivo, Audio premium con varias entradas, Altavoces USB - Negro € 139.00

€ 121.57 in stock 33 new from €121.08

12 used from €69.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SONIDO INMERSIVO – El sistema de altavoces 2.1 sintonizado por expertos ofrece 80 vatios de potencia de pico y 40 vatios reales. El procesamiento de señal digital ofrece un perfil de sonido equilibrado y graves mejorados, para un sonido envolvente y genuino, desde agudos nítidos a sonidos medios y bajos potentes, sin comprometer la plenitud de los graves profundos.

GRAVES PROFUNDOS DE GRAN CLARIDAD – 20 vatios con procesamiento de señal digital producen graves profundos pero claros y un rendimiento de sonido superior. El subwoofer con puerto de graves y salida inferior agrega ese "boom" a música, películas y gaming a la vez que mantiene la plenitud y nitidez del sonido.

UN CONTROL GIRATORIO PARA USO TOTALMENTE INALÁMBRICO – Con una línea de visión de 30 metros, el control giratorio inalámbrico permite ajustar el sonido desde el otro lado de la habitación. Pulsa y gira para reproducir, poner en pausa, silenciar, y controlar el volumen y los graves. Es fácil y ni siquiera hace falta levantarse del sofá.

ALTAVOCES DE DOBLE POSICIÓN – Los atractivos altavoces satélite ovalados son de color gris grafito. Los puedes colocar en posición vertical u horizontal.

MÚLTIPLES FORMAS DE CONECTAR Y ENCENDER – Opciones a tu disposición. Conecta hasta tres dispositivos a través de Bluetooth, micro USB y la entrada de 3,5 mm. El botón de selección de fuente en la parte inferior del control giratorio alterna entre las conexiones con cable (de 3,5 mm y micro USB). Vuelve rápidamente a Bluetooth pulsando el botón de Bluetooth.

Creative T100 – Altavoces de escritorio compactos Hi-Fi 2.0, hasta 80W de potencia máxima con Bluetooth 5.0, entrada óptica, Aux-in, para PC y portátil (negros) € 89.99 in stock 35 new from €85.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTAVOCES DE ESCRITORIO 2.0 MINIMALISTAS | Elegante y minimalista diseño que encaja en cualquier escritorio. Perfectos para ordenadores de escritorio y portátiles con espacio limitado

SENCILLA CONFIGURACIÓN CON MÚLTIPLES OPCIONES DE CONECTIVIDAD | Simplemente conecte T100 con numerosas opciones de conectividad como Bluetooth 5.0, 3.5mm AUX-in, Optical-in para PS4 Pro y pendrives USB (soporta formatos FLAC para sonido hi-res lossless, WMA y MP3)

AMPLIO ESCENARIO ACÚSTICO Y CLARIDAD DE AUDIO SUPERIOR | Especialmente diseñados para ofrecer una experiencia acústica realmente inmersiva y envolvente, disfrute de un escenario de sonido amplio y real con increíble profundidad y claridad de audio. Nuestra tecnología patentada BasXPort mejora los graves para obtener tonos ricos y profundos sin necesidad de un subwoofer.

POTENTE AMPLIFICADOR DIGITAL 40W RMS | Diseñado con un driver de rango 2.75” con amplificador digital integrado que potencia 40W RMS y hasta un máximo de 80W. Disfrute de voces detalladas y note detalles que se le habían pasado hasta ahora.

ECUALIZADOR PRESINTONIZADO CON GRAVES Y AGUDOS AJUSTABLES MEDIANTE CONTROL REMOTO | Ajuste su sonido con el mando a distancia. Aparte de seleccionar los ecualizadores presintonizados para películas, música, conciertos y juegos, puede además incrementar o reducir graves y agudos a su gusto.

Trust Gaming GXT 620 Axon Barra de Sonido con Iluminación RGB 12W, Alimentación USB, 3.5mm Jack, Altavoz PC para Ordenador, Portátil, Móvil, Tablet, TV - Negro € 34.99

€ 19.99 in stock 23 new from €19.99

6 used from €19.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AÚN MEJOR – Disfruta de una experiencia acústica inmersiva en juegos, películas y música con una potencia máxima de 12 W (6 W RMS)

MIRA EL SONIDO – La iluminación RGB en onda arco iris aporta un efecto visual único que complementa el audio

HOLA, PEQUEÑA – Su diseño fino que ahorra espacio (42 × 8 cm) hace que quepa bajo cualquier monitor o TV, lo que da un aspecto ordenado y elegante al set-up

¡USA LA FUERZA, LUKE! – Un mando de gran tamaño al costado de la barra de sonido da acceso fácil y práctico al control del volumen

PLUG & PLAY – Conéctalo mediante los cables USB y de 3,5 mm incluidos y empieza a escuchar, no requiere ajustes

Barra de Sonido PC Altavoz Bluetooth, Altavoz PC Sobremesa Inalambrico 10W con Conexión USB para Ordenador, TV, Gaming € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ BARRA DE SONIDO COMPACTA PARA PC: La barra de sonido i-Star ofrece una excelente claridad de audio y lleva el visionado de películas, programas, deportes y juegos al siguiente nivel sin ocupar demasiado espacio, gracias a su diseño compacto. Con 2 altavoces de 5W RMS no tienes que renunciar a la calidad de sonido.

✔️ MÚLTIPLES CONEXIONES: Gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0, puedes transmitir música directamente desde tu televisor, portátil, PC, smartphone y tableta con Bluetooth. También puedes utilizar la entrada AUX IN (cable incluido) para una conexión por cable como altavoces de PC. La barra de sonido también es compatible con unidades USB de hasta 64 GB y puede reproducir archivos MP3 y WAV directamente desde la unidad.

✔️ PORTÁTIL E INALÁMBRICA: Gracias a su batería recargable de iones de litio de 1.200mAh, puedes llevar la Barra de Sonido i-Star contigo mientras te mueves por la casa sin necesidad de un cable de alimentación y disfrutar de hasta 6 horas de reproducción inalámbrica para que puedas disfrutar de tus sonidos en el jardín, la cocina o en cualquier lugar de la casa.

✔️ DISEÑO COMPACTO: Mejore el entretenimiento en su hogar sin necesidad de rediseñar el salón, gracias a la barra de sonido compacta i-Star. Su elegante diseño negro complementa a la perfección su equipo AV o su configuración de PC Gaming. Además, gracias al Bluetooth, podrás conectarla a un televisor o sistema de PC compatible de forma inalámbrica.

✔️ COMPRA CON CONFIANZA: i-Star ofrece una garantía de 12 meses sin problemas con todos sus productos, así como un amable servicio de atención al cliente en caso de que necesite ayuda. La caja de regalo incluye: 1 x Barra de Sonido PC Bluetooth, 1 x cable AUX In de 3,5 mm, 1 x cable de carga micro USB y una guía de usuario multilingüe fácil de seguir.

Edifier R1280DB Altavoces de Estante con Bluetooth - Entrada óptica - Monitores de Estudio Inalámbricos - Altavoz de Campo Cercano de 4 pulgadas - 42w RMS - Grano de madera € 139.99 in stock 2 new from €102.46 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features POTENTE: Sistema de altavoces de estantería con Bluetooth, control remoto, entradas digitales y analógicas, perfecto para TV, PC, tableta y teléfono inteligente.

POTENCIA DE SALIDA (RMS): 2x 21W; Canal de reflejo de graves frontal para una reproducción de graves rica

POSIBILIDADES DE CONEXIÓN: Cinch (RCA), óptico (TOSLINK), coaxial, Bluetooth

ALTAVOZ ACTIVO: con 2 entradas de audio independientes (RCA), Bluetooth y controles de volumen, salida de graves y agudos en el altavoz principal. Selección de entrada y volumen controlable mediante control remoto.

GARANTÍA DE 2 AÑOS: los componentes de calidad en las carcasas de madera MDF maciza están fabricados para durar. Garantía de 24 meses en procesamiento y fabricación en Europa.

Vieta Pro Easy - Altavoz inalámbrico (True Wireless Bluetooth, Radio FM, Reproductor USB, auxiliar, micrófono integrado, resistencia al agua IPX6, batería de 12 horas) negro € 39.99

€ 27.92 in stock 1 new from €27.92

5 used from €27.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfruta de tu música con total libertad sin necesidad de utilizar los cables gracias al Bluetooth que incorpora el altavoz Easy

Dispone de radio FM, para que puedas escuchar tus emisoras preferidas y no gastes la batería de tu Smartphone

El altavoz Easy dispone de la tecnología true wireless, por lo que podrás conectar dos altavoces desde un mismo Smartphone

Es un altavoz pequeño y compacto, muy fácil de transportar a cualquier lugar; destaca principalmente por su gran potencia y su calidad de sonido

Además, ha sido diseñado con un micrófono incorporado para que puedas atender a todas tus llamadas o simplemente puedas interactuar directamente con el asistente virtual de tu Smartphone

Trust Arys Barra de Sonido para PC/Ordenador Portátil, 12 W, Alimentación USB, 3,5 mm Jack, Altavoces PC para Computadora, Móvil, Tablet, TV - Negro € 29.99

€ 17.99 in stock 28 new from €17.99

25 used from €16.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IDEAL PARA PC – Gracias a su tamaño compacto, la barra de sonido Arys encaja perfectamente bajo el monitor del PC; con estos altavoces, que ocupan muy poco, darás un enorme impulso de sonido a tu PC.

SONIDO DE ALTA CALIDAD – Con una potencia máxima de 12 W, la barra de sonido compacta para PC es muy potente; el audio nítido enriquecerá cualquier programa o vídeo que estés viendo.

FÁCIL CONTROL – El elegante control de volumen iluminado en la parte delantera de la barra de sonido USB te permite ajustar fácilmente el volumen de la barra de sonido.

ALIMENTACIÓN POR USB – El altavoz USB no necesita una toma de corriente eléctrica para su alimentación; simplemente conecta el cable USB a tu PC o portátil y se encenderá.

DISEÑO ROBUSTO – La barra de sonido Trust Arys para PC combina un aspecto elegante con la durabilidad; su rejilla metálica frontal proporciona tanto el aspecto elegante como la protección deseada.

Sony SRS-XB13 - Altavoz Bluetooth Compacto, Duradero y Potente con EXTRA BASS (Resistente al agua, Inalámbrico, 16h Autonomía), Azul Brillante € 59.90

€ 33.99 in stock 28 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfruta un potente sonido surround, graves profundos y voces claras gracias al procesador Sound Diffusion con Extra Bass, un altavoz de rango completo y un radiador pasivo

Llévalo a cualquier parte sin preocupaciones; este altavoz portátil es resistente al agua y al polvo (IP67), y tiene hasta 16 horas de autonomía

El SRS-XB13 es compacto, ligero y fácil de transportar, y cuenta con una cómoda correa desmontable para llevar o colgar tu altavoz inalámbrico donde quieras; disponible en 6 divertidos colores

Crea un sonido estéreo surround emparejando dos unidades del altavoz SRS-XB13 Extra Bass

Permanece siempre conectado y disfruta de llamadas manos libres de óptima calidad con tu SRS-XB13

Logitech Z120 Sistema de Altavoces Compacto para PC, Entrada Audio 3.5 mm, USB, Controles Integrados, Distribución de Cable, USB alimentado, Ordenador/Smartphone/Tablet, Blanco/Negro € 17.99

€ 12.00 in stock 32 new from €15.08

4 used from €12.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un sistemas de Altavoces Compacto: Altavoz estéreo compacto para portátiles, netbooks y PCs

Distribución de Cable: Ajusta la longitud de los cables mediante la solución de distribución de cables en la parte posterior de los altavoces y disfrute de una entrada de audio de 3,5 mm

Alimentación USB: Conecta a un puerto USB para alimentación y a la toma de 3,5 mm para audio sin necesidad de enchufe adicional

Fácil de Llevar: Diseño que ahorra espacio con una cómoda gestión de cables para reducir el desorden de cables

Diseño Ultra Compacto: Este diseño compacto se configura fácil y se puede llevar a cualquier parte

Trust Gaming Juego de Altavoces PC con Iluminación RGB GXT 609 Zoxa - Altavoz Potente, 6 Modos de Iluminación RGB, Alimentación por USB, 12 W, per PC, Ordenador Portátil - Negro € 34.99

€ 24.99 in stock 23 new from €24.99

18 used from €21.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SONIDO EXCEPCIONAL – El sonido estéreo completo (12W de potencia máxima) aporta a tu configuración un impulso de audio atronador, para jugar, para ver películas o para escuchar tu música favorita

SONIDO VISUAL – La iluminación RGB con 6 modos de color dará una experiencia audiovisual animada a cualquier configuración multimedia

MINIMALISMO – Un diseño minimalista con una apariencia elegante y fina, pero que proporciona un sonido lo suficientemente potente como para animar a cualquiera

FRIKI DEL CONTROL – Los controles fácilmente accesibles garantizan que el audio esté tan alto, bajo o con cualquier otro ajuste que elijas

PLUG AND PLAY – Solo tienes que conectar el cable USB y empezar a escuchar, sin necesidad de configuración READ Los 30 mejores Piramide Playmobil Egipto capaces: la mejor revisión sobre Piramide Playmobil Egipto

Amazon Basics - Altavoces de ordenador alimentados por USB con sonido dinámico | Negro, juego de 1 € 16.99 in stock 1 new from €16.99

45 used from €14.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altavoces de ordenador de alto rendimiento (juego de 1), alimentados por USB (5 V), con radiador inferior para graves "elásticos"

Configuración sencilla y lista para usar (no necesita controlador); control de volumen integrado para un ajuste fácil del volumen

Acabado en metal negro cepillado e iluminación acentuada con LED azul para un aspecto moderno y elegante; base acolchada para mayor estabilidad y para evitar arañazos

Rango de frecuencias: 80 Hz - 20 kHz; 2,4 vatios de potencia cuadrática media (RMS) total (1,2 vatios por altavoz)

Mide 9,9 x 6,6 x 7,1 cm (cada uno) (largo x ancho x alto); pesa aproximadamente 0,63 kg

Creative T60 Altavoces de Escritorio compactos 2.0 con Clear Dialog y Surround de Sound Blaster, Audio USB-C, Puertos para micrófono y Cascos, Bluetooth 5.0, hasta 60 W, para Ordenadores y portátiles € 105.16

€ 79.00 in stock 21 new from €79.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potente rendimiento acústico: Traen dos potentes drivers de rango completo de 2,75″ y amplificador digital integrado para consistencia de audio. DAC integrado para mejorar la calidad del sonido en PCs

Varias opciones de conectividad: audio USB-C, Bluetooth 5.0, conectores para cascos y micro de 3.5 mm, puerto de entrada AUX de 3.5 mm para cualquiera de sus dispositivos analógicos universales

Diálogo claro y modo surround inmersivo: Con la tecnología de Sound Blaster, ofrece diálogos más claros y una inmersión surround mejorada para una mejor experiencia de música, películas y juegos.

Comuníquese de manera inteligente con SmartComms Kit: active VoiceDetect para silenciar/habilitar automáticamente su micro, quite ruido de fondo estático vía función cancelación de ruido NoiseClean.

Controles sencillos: en el altavoz derecho, encontrará una rueda de volumen, los botones Clear Dialog y Surround, y el botón de encendido para encender el altavoz o cambiar entre las fuentes de audio.

Altavoces PC, 10W Altavoz 2.0 USB Gaming Sobremesa, Parpadeo Rítmico, Sonido Estéreo, Control Integrado, LED RGB Mejorado para Escritorio, Móvil, Casa, Oficina, Fiesta, Ordenador Portátil € 18.99

€ 16.14 in stock 1 new from €16.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♫ 【Altavoces Estéreo con Sonido Claro】: Con 2 * 5W altavoces duales, es mini pero potente. Proporciona un sonido estéreo limpio y equilibrado, y también puede disfrutar de una reproducción de audio sin pérdidas sin distraer la distorsión, la interferencia o el ruido.

♫ 【Múltiples Modos-Ritmo Exclusivo & Iluminación Simultánea】: SR600 altavoces de nueva generación con botón giratorio y Iluminación LED RGB Mejorada . Modo de ritmo: la luz cambia según el ritmo de la música; modo de gradiente: la luz cambia de forma natural con el tiempo; modo fijo: eliges el color de la luz y mantienes el color fijo. Es atractivo en la oscuridad, le permitiría sumergirse en música, mientras tanto, mejora la atmósfera de ver películas y Gaming.

♫ 【Operación Simple & Control Integrado con un Botón de Mando】: Interruptor de encender / apagar y control de volumen usando un botón de mando knob simple en la parte frontal de los altavoces. Así se puede ajustar el sonido de altavoz rápido y fácilmente.

♫ 【Diseño Compacto y Ahorra Espacio】: Tamaño mini de 87 * 92 * 133 mm, cabe perfectamente debajo de la pantalla o en ambos lados de la computadora y no ocupa asientos adicionales en el escritorio. ¡Este sistema de altavoces 2.0 es una opción ideal para su ordenador PC, ordenador portátil!

♫ 【Plug & Play & Compatibilidad Universal】: Conecte el cable USB a cualquier puerto USB en la PC o adaptador y el cable de audio de 3.5 mm al puerto de auriculares en la PC o teléfono inteligente, luego puede continuar. SR600 altavoces pc sobremesa es compatible con pc, ordenador portátil, tableta, celular. Perfecto para fiesta, casa, oficina, regalo.

Woxter Big Bass 320 - Barra de Sonido con Potencia de 20W (Retroiluminados RGB, 3,5 mm, PC/PS4/Xbox/TV/Móvil/Tablet), Alimentado por USB, Color Negro € 28.99 in stock 5 new from €28.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Barra de sonido de diseño elegante con luces RGB desconectables que darán un toque de color a tu sala

Sonido claro y contundente con una potencia de 20 W (2x10w), con frecuencia de respuesta: 60Hz-20KHz

Conexión por cable de 3,5mm compatible con televisiones, pc, smartphones, mp3, mp4…

Alimentación por toma USB 5V, cable de audio con conexión de 3,5mm, rueda de volumen y desconexión de leds en la parte trasera

Dimensiones: 475×78×83mm / Peso: 577 Gr / Powered by Woxter

Tacens Anima AS1, Altavoz Portátil PC 8W, USB + Jack 3.5, Compacto, Negro € 5.09

€ 4.79 in stock 19 new from €4.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño moderno en líneas rectas minimalistas y su pequeño tamaño, hacen que lo podamos llevar a cualquier parte

El conector jack 3.5 mm y usb ofrece máxima compatibilidad con cualquier dispositivo

Altavoces 2.0 hifi de diseño y alta calidad

Producto que combina tradición e innovación

Sony HT-S40R - Barra de Sonido 5.1 (Sistema de Cine en Casa, Altavoces Traseros Inalámbricos, 600 W, Dolby Digital, Bluetooth, Sonido Envolvente), Negro € 399.00

€ 268.99 in stock 11 new from €268.99

1 used from €250.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features POTENTE SONIDO SURROUND: Llena la habitación con un potente sonido Dolby Digital Surround de 600 W en formato de canal 5.1

DISEÑO INALÁMBRICO: Gracias al amplificador inalámbrico que alimenta los altavoces traseros, no habrá cables que te molesten

FÁCIL CONFIGURACIÓN: a través de HDMI ARC, entradas ópticas y analógicas. Conexión inalámbrica a televisores Bravia

CONECTIVIDAD BLUETOOTH: Aprovecha la conectividad Bluetooth para transmitir música desde tu smartphone de forma inalámbrica

COMPACTO Y ELEGANTE: La rejilla de metal perforado y la posibilidad de instalarla en la pared hacen de esta barra de sonido una opción para cualquier TV

Trust Gaming GXT 629 Tytan Altavoces PC Gaming 2.1 con Subwoofer, RGB, 120 W, Control Inalámbrico, Jack 3,5 mm, Sistema de Altavoces para Ordenador, Portátil, Smartphone, Tablet - Negro € 139.99

€ 114.00 in stock 16 new from €114.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AUMENTA TU JUEGO – Con 120 W de potencia máxima (60 W RMS), el set de altavoces Trust Tytan 2.1 te ayudará a aumentar tu juego. Mejora el audio de tu dispositivo preferido con un sonido potente.

UNIVERSAL – El altavoz tiene cable AUX de 3,5 mm para cualquier portátil, PC, tableta o teléfono inteligente con la misma conexión. Incluso tu televisor experimentará una gran mejora.

SONIDO REPLETO DE COLOR – El subwoofer incluido tiene mucha fuerza. Y no solo te sumerge en el juego con su sonido, sino también con los colores RGB. Ajústalo a tu gusto y juega como nunca.

CONTROL – El altavoz gaming tiene un control remoto para ajustar el volumen y los graves. Ideal para elegir tus ajustes RGB favoritos y encender o apagar el altavoz con tan solo pulsar un botón.

MODO ECO – Cuando no se utiliza durante 60 minutos, el Tytan 2.1 RGB pasa automáticamente al modo de espera. Ahorrarás energía y, por lo tanto, dinero y, ¡también es bueno para el medio ambiente!

Altavoz inalámbrico Bluetooth Anker SoundCore 2, batería de 24 horas, protección contra el agua IPX7, graves enormes con dos controladores de graves € 45.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conexión estable: confíe en una conexión Bluetooth absolutamente fiable para un perfil de sonido claro y sin distorsión.

Bases potentes: la tecnología BassUp de Ankers cubre las escaleras de tono detalladas y amplias superficies incluso en el rango de profundidad. Graves profundos de primera clase en comparación con altavoces similares del mismo rango de precios.

INCREÍBLE TIEMPO DE JUEGO: la tecnología líder de la batería de Anker y la gestión de energía permite un tiempo de juego de más de 20 horas o aproximadamente 500 títulos. La potente batería no te detiene toda la Navidad

MÚSICA EN CUALQUIER LUGAR Y LUGAR, IPX7 Impermeable y resistente al polvo. Pesa 360 g, apenas tanto como un paquete de osito de goma. Ideal para cualquier fiesta de Navidad, sin importar dónde celebres

Lo que obtienes: un altavoz Bluetooth Anker SoundCore 2, un cable micro USB, un manual de instrucciones y 18 meses de garantía del fabricante.

Trust Gaming GXT 658 Tytan 5.1, Sistema de Altavoces 5.1 con Iluminación LED y Sonido Envolvente, Alámbrico, Negro € 159.99

€ 125.22 in stock 14 new from €125.22

1 used from €111.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Subwoofer LED sincronizado a base

Sonido envolvente de gran calidad con bajos profundos

Mando a distancia inalámbrico para controlar el volumen, los bajos y la selección de entradas

Compatible con PC, Wii, Sony PlayStation 3 y Xbox 360

Requisitos: PC o notebook con conexión de audio de 3,5 mm; Consola de juegos Wii, PlayStation 3 o Xbox 360 (requiere cable AV, incluido con la consola de juegos); conexión eléctrica de pared; Sonido envolvente 5.1 solo disponible en PC con conexión compatible con sonido envolvente 5.1 (3 salidas de 3,5 mm)

Surebuy Altavoces inalámbricos Bluetooth, Altavoces para computadoras Pc, Altavoz Bluetooth en Forma de Perro con función de Comando de Voz Altavoces inalámbricos Altavoz portátil para móviles € 30.69 in stock 1 new from €30.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【FUNCIONES MÚLTIPLES】 No es solo un altavoz reproductor de música, también tiene una función de radio. Este altavoz también tiene una función de comando de voz, el altavoz puede funcionar después de recibir sus instrucciones y el funcionamiento es muy simple.

【ESTABILIDAD DE SEÑAL】 Este altavoz de teléfono móvil utiliza tecnología avanzada 4.1 chip Bluetooth para garantizar una señal estable y voz de alta calidad, sin preocuparse por una conexión inestable, su distancia puede alcanzar los 10 metros.

【PROTABLE PARA LLEVAR】 El peso de este altavoz inalámbrico Bluetooth es muy ligero, pesa solo 560 gramos, un tamaño tan pequeño es muy conveniente para llevarlo a cualquier parte.

【MEMORIA GRANDE】 Este altavoz portátil tiene una gran memoria de 32G, que puede almacenar más canciones y escuchar más música. Y puede conectar dos altavoces al mismo tiempo para brindarle sonido estéreo.

【NUESTRA PROMESA】 Nuestros productos han sido estrictamente inspeccionados y el departamento de inspección puede utilizarlos con confianza. Si por alguna razón cree que los altavoces móviles no son adecuados para usted, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente. Te reembolsaremos el precio de compra sin ningún problema. READ Los 30 mejores Corsair Teclado Mecanico capaces: la mejor revisión sobre Corsair Teclado Mecanico

Logitech Z906 5.1 Sistema de Altavoces Sonido Envolvente THX, Certificado Dolby&DTS, 1000 W de Pico, Multi-Dispositivos, Entradas Audio Múltiples, Enchufe UK, PC/PS4/Xbox/TV/Móvil/Tablet € 439.00

€ 425.83 in stock 2 new from €358.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Óptimo Sonido Envolvente : Diseñado para ofrecer un sonido cautivador este sistema de altavoces 5.1 tiene la certificación THX, y se descodifica pistas de sonido Dolby Digital y DTS

1000 Vatios de Potente Sonido : 1.000 vatios de potencia de pico 500 vatios RMS ofrecen audio pleno y graves potentes

Configuración Versátil : Se conectan hasta 6 dispositivos compatibles a través de entradas de 3,5 mm, RCA, directas para 6 canales, digitales coaxiales y ópticas

Controles Integrados : Puedes ajustar de forma independiente el volumen de cada altavoz satélite y el subwoofer, todo ello desde el panel de control o el mando inalámbrico

La Calidad Logitech: Logitech desarrolla altavoces autoamplificados, portátiles con cable USB o inalámbrico, Bluetooth, que se pueden usar en casa o en el coche

Trust Lino - Barra de Sonido Inalámbrica con Bluetooth, 20 W, Reproductor MP3 Integrado, Batería Recargable, Altavoces PC, TV, Teléfono, Tableta - Negro € 49.99

€ 48.74 in stock 27 new from €30.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altavoz inalámbrico portátil, diseñado para adaptarse debajo de cualquier monitor de PC o pantalla de TV

Reproductor MP3 integrado para reproducir música de tarjeta micro-SD

Batería recargable, con autonomía de hasta 10 horas

Incluye cable de carga micro-USB de 1 metro y cable auxiliar de 3.5 mm

Logitech Z623 THX 2.1 Sistema de Altavoces con Subwoofer, Certificado THX Audio, 400 Vatios de Pico, Graves Potentes, Entradas de 3.5 mm/RCA, Enchufe EU, Multi-Dispositivos PC/PS4/Xbox/TV/Móvil/Tablet € 209.00

€ 129.00 in stock 50 new from €129.00

6 used from €117.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido THX y Graves Profundos : 400 W de potencia de pico/200 W RMS ofrecen audio amplificado con este sistema de altavoces 2.1 para hasta 3 dispositivos a través de entradas de 3,5 mm y RCA

Todos los Controles Muy a Mano : Tiene un acceso fácil a encendido, volumen, graves, toma de auriculares y toma auxiliar en el altavoz satélite derecho

Configuración Versátil : Las diversas entradas, incluidas las de 3,5 mm y RCA, te permiten conectar simultáneamente hasta 3 dispositivos como tu consola de videojuegos, tu televisor y tu ordenador

Audio con Certificación THX : Diseñado para ofrecer una experiencia adecuada desde el principio. Estos altavoces con certificación THX se han optimizado para ofrecer un realismo máximo

La Calidad Logitech: Logitech desarrolla altavoces autoamplificados, portátiles con cable USB o inalámbrico, Bluetooth, que se pueden usar en casa o en el coche

Poly – Altavoz manos libres inteligente Poly Sync 40 (Plantronics) -Espacios de trabajo flexibles - Se conecta a PC/Mac mediante un cable USB-A/USB-C y a teléfonos inteligentes a través de Bluetooth € 222.38

€ 152.05 in stock 17 new from €152.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Escucha y sé escuchado: mantén el enfoque en tu voz, no en el ruido de fondo, con distintos micrófonos para reducir el eco y el ruido. Llena la sala con un altavoz para música de alto rendimiento y gran tamaño a fin de disfrutar de música increíble y contenido multimedia inmersivo

Conveniencia flexible: la batería interna proporciona hasta 30 horas de tiempo de conversación para el uso portátil. Empareja dos unidades de forma inalámbrica para satisfacer tus necesidades de espacios más grandes para reuniones

Conectividad sencilla: simplemente conecta los teléfonos inteligentes de manera inalámbrica a través de Bluetooth o las computadoras mediante un cable combinado USB-A/USB-C

Todo en uno: altavoz manos libres + cargador de teléfono inteligente + altavoz dealto rendimiento para música. Resistente al polvo y al agua con clasificación IP64

Mantén el control: conoce el estado de la llamada a distancia gracias a una barra de luz con alta visibilidad. Accede a tu función favorita (reproducir/pausar la música, volver a marcar el último número de la lista, usar el asistente de voz y mucho más) con solo tocar el botón programable. Para su uso en áreas comunes, el botón se puede programar para borrar de forma manual los dispositivos Bluetooth que se emparejaron anteriormente

Logitech Z313 Sistema de Altavoces 2.1 con Subwoofer, Sonido Pleno, 50W de Pico, Graves Potentes, Entrada Audio 3.5 mm, Mando, Enchufe EU, PC/PS4/Xbox/TV/Smartphone/Tablet, Negro € 61.99

€ 43.41 in stock 28 new from €40.03

3 used from €39.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Facilidad de Uso : La sección de control facilita el control del volumen y los auriculares

Sonido Pleno : Puede llenar la habitación con un sonido potente y equilibrado 25 vatios

Algo Especial : El subwoofer compacto es muy práctico para espacios reducidos y produce unos graves profundos cuando se quiere sentir un ritmo intenso

Conexión Sencilla : La instalación es tan fácil que basta conectar los altavoces al subwoofer y éste al ordenador

T angxi Altavoz inalámbrico para PC, Altavoz Bluetooth de Grano de Madera Rojo Subwoofer inalámbrico Teléfono PC Reproductor de música de Escritorio Sonido Envolvente estéreo Altavoz de Escritorio € 59.69 in stock 1 new from €59.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuatro altavoces HIFI, 12 W de alta potencia, sonido envolvente de 360 ​​° y sonido potente, que brindan una excelente experiencia de juego y audio.

Adopte la tecnología Bluetooth 4.2, emparejamiento rápido, bajo consumo de energía y transmisión estable, micrófono HD incorporado para llamadas manos libres.

Hecho de madera de fibra sintética respetuosa con el medio ambiente de alta densidad, eliminando eficazmente la resonancia indeseable, diseño de apariencia exquisita, que se adapta al estilo de su hogar.

Puerto AUX-IN de 3.5 mm, ampliamente compatible con teléfonos móviles, computadoras, tabletas, etc., compatible con tarjeta de memoria, múltiples modos de música para que elijas.

Batería de litio recargable incorporada de 3000 mAh, que proporciona tiempo de música y tiempo de conversación de 4 a 8 horas.

Edifier R1280DBs Altavoces de estantería Active Bluetooth - Entrada Óptica - Difusor Monitor de Estudio inalámbrico 2.0-42W RMS con subwoofer Line out - Negro € 209.99

€ 149.99 in stock 2 new from €149.99

2 used from €106.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BLUETOOTH 5.0 - Associa l'altoparlante allo smartphone, al tablet, al Mac o al laptop per riprodurre musica in modalità wireless, non dovrai preoccuparti dei cavi che si intrecciano.

INPUT SUB OUT E OPT / COAX - Salida de subwoofer con detección crossover automática incorporada. Entradas ópticas y coaxiales para garantizar una conexión sin pérdidas a la televisión y el ordenador.

Sonido sin distracciones. Llena tu habitación con un sonido maravilloso. Potencia de reproducción de 42 W continua y sin distorsiones, unidad de tweeter con cúpula de seda de 13 mm y unidad de subwoofer de 4 pulgadas. Mejora tu experiencia de escucha con Soundfield Spatializer.

Mando a distancia mejorado - Mando a distancia inalámbrico para un fácil control del volumen, silencio / reactivación del sonido, paso al modo OPT / COAX, line-in y modo Bluetooth. Control de graves, trigos y volumen situados en el panel lateral.

2 años de garantía - Los componentes de calidad en las carcasas de madera MDF maciza están construidos para durar. Garantía de 24 meses en elaboración y producción en Europa.

