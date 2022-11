Inicio » Electrónica Los 30 mejores Altavoces Energy Sistem capaces: la mejor revisión sobre Altavoces Energy Sistem Electrónica Los 30 mejores Altavoces Energy Sistem capaces: la mejor revisión sobre Altavoces Energy Sistem 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Energy Sistem Urban Box 2 Ocean - Altavoz portátil (10 W, TWS, Bluetooth 5.0, USB/microSD MP3 player, FM Radio) € 22.99 in stock 24 new from €19.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONECTIVIDAD: Bluetooth 5.0, reproductor USB y MicroSD MP3, Radio FM y tecnologia True Wireless para que puedas duplicar su potencia

DISEÑO: Cilíndrico y recubierto con tela de color para que sea sencillo de transportar y que combine contigo.

10 W + batería recargable: disfruta este altavoz en cualquier exterior y exprime sus 10 W de potencia y su batería recargable para que tu música se escuche donde quieras por 12 horas ininterrumpidas.

Contesta tus llamadas con total libertad gracias a su función manos libres.

36 MESES DE GARANTÍA: disfruta del producto con una garantía especial de 36 meses. Y realiza cualquier tipo de consulta de forma gratuita e ilimitada a lo largo del tiempo.

Energy Sistem Music Box BZ4+ Onyx Black (Bluetooth 5.0, TWS, 12 W, USB/SD, FM, Audio-In, Manos Libres y Display) - Negro € 39.91

€ 24.90 in stock 20 new from €24.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 12 W: altavoz portátil con una potencia de 12 vatios reales para escuchar música desde tu smartphone con la mejor calidad de sonido estés dónde estés.

HIGH-QUALITY FM TUNER: función radio FM PLL integrada con presintonías para un ajuste más fino de todas las emisoras.

BLUETOOTH 5.0 & TWS: Altavoz estéreo Bluetooth 5.0 con tecnología True Wireless Stereo para reproducir y duplicar tu música desde cualquier smartphone, tablet o dispositivo inalámbrico. Con función manos libres para recibir y responder llamadas.

USB/SD PLAYER & AUDIO-IN: reproduce tus archivos MP3 desde memorias USB con capacidad de hasta 128 GB, tarjetas de memoria SD o entrada de audio de 3,5 mm.

EXTENDED BATTERY LIFE: Batería de litio recargable de larga duración con 12 horas de autonomía para reproducir música sin interrupciones. READ Los 30 mejores Xiaomi Mi A3 128 Gb capaces: la mejor revisión sobre Xiaomi Mi A3 128 Gb

Energy Sistem Energy Tower 8 G2, Sistema De Sonido En Torre, Alámbrico, 2.1-120 W, Bluetooth 4.1, Entrada óptica para reproducción de Sonido a la máxima Calidad - Negro € 159.00

€ 140.99 in stock 15 new from €140.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Espectacular sistema de sonido Hi-Fi en torre con una potencia real de 120 W

Procesador de audio digital dedicado para disfrutar en cada rincón de tu casa con la mejor calidad sonora

Sonido más claro gracias a su tweeter de cúpula de seda, para mayor estabilidad en el rango de agudos

Entrada óptica para reproducción de sonido a la máxima calidad

Entrada/Salida RCA para poder conectar diferentes unidades y ampliar tu red

Energy Sistem Urban Box 5+ Altavoz Portátil con Bluetooth y Tecnología True Wireless (20 W, Tws, Bluetooth 5.0, Usb/Microsd Mp3 Player, Fm Radio) - Verde € 50.99 in stock 35 new from €48.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Splashproof: altavoz portátil recubierto de tela resistente a salpicaduras, cinta para colgar y bolsa de transporte incluida para su protección.

Bluetooth & hands-free: conexión bluetooth 5.0 para reproducir música desde el smartphone, tablet o dispositivo inalámbrico. Función manos libres para recibir llamadas.

True wireless stereo: 20 w de potencia y tecnología true wireless para conectar simultáneamente dos dispositivos y duplicar el sonido. Integra doble membrana para el realce de graves.

FM radio & usb/microsd mp3 player: cuenta con radio fm integrada, reproduce archivos mp3 desde tarjetas microsd y memorias usb con capacidad de hasta 64 gb y tiene entrada de audio de 3,5 mm.

Bateria: batería de litio recargable con 12 horas de autonomía y conector de carga usb tipo c.

Energy Sistem Tower 5 g2 Ebony Sistema de Sonido 2.1 en Forma de Torre (65 W, Bluetooth 5.0, True Wireless Stereo, Radio FM, USB/MicroSD MP3 Player, Audio-In)-Negro € 99.90

€ 89.90 in stock 24 new from €89.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features True wireless stereo: conecta dos towers para reproducir simultáneamente cualquier canción con la tecnología true wireless y duplica la potencia.

Bluetooth 5.0: sistema de sonido 2.1 en forma de torre con bluetooth 5.0 que permite conectar tu smartphone, tablet o cualquier otro dispositivo bluetooth de forma inalámbrica.

Radio fm: función radio fm para sintonizar cualquier emisora en tu torre de sonido y escuchar todos los programas.

65 w: altavoz estéreo en forma de torre con subwoofer incorporado y una potencia real de 65 w para reproducir música en el hogar.

Usb/microsd mp3 player: reproduce archivos mp3 desde tarjetas microsd y memorias usb con capacidad de hasta 128 gb o entrada de audio de 3,5 mm.

Energy Sistem Studio Monitor 4 Hi Fi (Altavoz Activo 2.0, Bluetooth 5.0, 50 W, Subwoofer, Entrada óptica TOSLINK, Puerto HDMI ARC) € 199.99

€ 179.00 in stock 17 new from €179.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compacto en tamaño pero máxima conectividad, la solución 2.0 ideal para ver tus series y películas.

Entrada óptica TOSLINK fácil de conectar que evita que cualquier ruido electromagnético afecte a la transmisión.

Su puerto HDMI ARC (CEC) permite controlar los altavoces con el mando de tu televisión ofreciendo mayor ancho de banda que las conexiones ópticas tradicionales.

La conexión Bluetooth 5.0 permite una conexión estable a cualquier smartphone a distancias de hasta 20 metros.

La salida adicional del subwoofer te permite añadir un subwoofer activo para convertir este modelo en un sistema 2.1.

Energy Sistem Music Box 9+ - Altavoz portátil inalámbrico Bluetooth (Bluetooth, True Wireless Stereo, Manos Libres, 50 W, MP3 USB, microSD, Radio FM) - Negro € 99.99 in stock 3 new from €99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DEEP BASS Y 50 W: Sistema de sonido con 50 W de potencia con un radiador pasivo que realza los bajos de la música y ofrece un sonido limpio con una calidad excepcional.

TRUE WIRELESS: Sincroniza dos altavoces para duplicar el sonido. Además, puedes configurar cada uno de ellos independientemente como canal derecho, izquierdo o estéreo.

BLUETOOTH & HANDS FREE: Altavoz portátil con tecnología Bluetooth para escuchar música sin cables y función manos libres para coger llamadas.

USB-CARD-PLAYER-AUDIO-IN-RADIO FM: Gracias al Bluetooth, escucha música desde dispositivos externos MP3 USB o microSD, o sintoniza tus emisoras FM favoritas.

36 MESES DE GARANTÍA: Disfruta del producto con una garantía especial de 36 meses. Y realiza cualquier tipo de consulta de forma gratuita e ilimitada a lo largo del tiempo.

Energy Sistem Speaker FS3 Altavoz portátil con Bluetooth y Tecnología True Wireless (20 W, True Wireless Stereo, Bluetooth 5.0, USB/microSD MP3 Player) € 44.99 in stock 1 new from €44.99

1 used from €37.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BLUETOOTH & HANDS-FREE: conexión Bluetooth 5.0 para reproducir música desde el smartphone, tablet o dispositivo inalámbrico. Función manos libres permite atender llamadas.

TRUE WIRELESS STEREO: 20 W de potencia y tecnología True Wireless para conectar simultáneamente dos dispositivos y duplicar el sonido. Integra doble membrana para el realce de graves.

USB/MICROSD MP3 PLAYER: reproduce archivos MP3 desde tarjetas microSD y memorias USB con capacidad de hasta 64 GB o entrada de audio de 3,5 mm.

BATERIA: Batería de litio recargable con hasta 12 horas de autonomía y conector de carga USB Tipo C.

36 MESES DE GARANTÍA: disfruta del producto con una garantía especial de 36 meses. Y realiza cualquier tipo de consulta de forma gratuita e ilimitada a lo largo del tiempo.

Energy Sistem Home Speaker 8 Lounge (60W, Bluetooth, Radio FM, Optical, Coaxial, USB/MicroSD MP3, Line-in) € 109.00 in stock 1 new from €109.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 60 w: altavoz bluetooth con una potencia de 60 vatios en un sistema 2.1 con subwoofer incorporado y 5 drivers frontales para un sonido excepcional

Radio: altavoz con radio FM con 50 presintonías y sincronización automática para disfrutar de tus emisoras preferidas con el mejor sonido

Conectividad: reproductor mp3 USB y conector Jack de 3,5 mm; también tiene entrada de audio digital coaxial y óptica

Diseño: dos rejillas intercambiables incluidas, para que elijas la que mejor combine con la decoración de tu casa

Tipo de conectividad: Auxiliar

Energy Sistem Tower 7 - Torre de sonido con la tecnologia True Wireless (100 W, luz ambiente, pantalla, USB/microSD, Bluetooth, FM) color negro € 139.00

€ 131.99 in stock 9 new from €131.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema de sonido Hi-Fi en torre con una potencia real de 100 W y luz decorativa en la base. Podrás cargar la batería de tu dispositivo Bluetooth con el puerto USB de carga del que dispone la torre

Innovador sistema de tecnología True Wireless Stereo que te permitirá sincronizar dos torres. Usa el mando a distancia para controlar todas las funciones de una manera cómoda y sencilla

Sonido más claro gracias a su tweeter de cúpula de seda, para mayor estabilidad en el rango de agudos

Entrada/Salida RCA para poder conectar diferentes unidades por cable y también así ampliar tu red

Sonido sin ataduras: Transfiere tu música sin cables y hasta 10 metros de distancia gracias a la tecnología Bluetooth 5.0

Energy Sistem Music Box 5+ - Altavoz portátil (Bluetooth 4.1, 10 W, microSD MP3 hasta 128 GB, FM Radio, Audio-In, batería recargable) € 26.30 in stock 4 new from €26.26 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es sistema de sonido 2.0 estéreo con potencia de 10 W

Altavoces: 2 dinámicos de rango completo con función manos libres

Relación señal/ruido: > 90 dB

Sistema de carga: micro USB 5V

Frecuencia de trabajo: 87.5 - 108 MHz

Energy Sistem Outdoor Box Bike - Altavoz con Bluetooth (10 W, con Soporte de Bicicleta, microSD, Radio FM, Linterna, Resistente al Agua) Color Negro y Amarillo € 17.10

€ 13.87 in stock 24 new from €13.87 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rueda a tu ritmo (accesorios de bicicleta)

Este altavoz portátil está pensado para que puedas disfrutar de tu música mientras ruedas con tu bicicleta y disfrutas a tu ritmo

Escucha tu música como quieras (bluetooth 4.1, microsd player, fm radio y audio in)

Preparados para exteriores (shock proof y water resistant)

Que el asfalto no te corte la música (10 w + batería 2000mah)

Energy Sistem Outdoor Box Street (50W, Bluetooth, MP3 USB & microSD, FM Radio, Power Bank, Shockproof) € 119.00

€ 112.99 in stock 2 new from €112.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pensado para que nada frene tu música, vive sus 50 w de potencía para que lo escuches alto y claro

Como la calle es un ambiente duro, esta dotado de protección contra golpes y salpicaduras de agua

Dotado con función power bank para poder cargar tu smartphone

Energy Sistem Speaker FS1 Altavoz portátil con Bluetooth y Tecnología True Wireless (Bluetooth 5.0, True Wireless Stereo, USB/microSD MP3 Player,10 W) Granate € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONECTIVIDAD: Bluetooth 5.0, reproductor USB y MicroSD MP3 y tecnologia True Wireless para que puedas duplicar su potencia

DISEÑO: Cilíndrico y recubierto con tela de color para que sea sencillo de transportar y que combine contigo.

10 W + batería recargable: disfruta este altavoz en cualquier exterior y exprime sus 10 W de potencia y su batería recargable para que tu música se escuche donde quieras por 12 horas ininterrumpidas.

Un altavoz y toda tu música. Diviértete con estilo.

36 MESES DE GARANTÍA: disfruta del producto con una garantía especial de 36 meses. Y realiza cualquier tipo de consulta de forma gratuita e ilimitada a lo largo del tiempo. READ Los 30 mejores mando universal tv samsung capaces: la mejor revisión sobre mando universal tv samsung

Energy Sistem Urban Box Pink Supernova (Altavoces Portátiles Estéreo de16 W, LED Lights, Bluetooth, USB/microSD, TWS, Audio-In) - Rosa € 44.99 in stock 8 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BLUETOOTH 5.1 Y TWS: Altavoz Bluetooth 5.1 con tecnología True Wireless Stereo y reproductor MP3. La caliadad de sonido y la funcionalidad que buscas. Conecta dos altavoces y duplica los 16 W de potencia.

RGB LED LIGHTS: Un diseño único con distintas secuencias de luz LED RGB. Destacarás por tu música, la potencia del sonido y por el estilo urbano de tu altavoz portátil. Elige el color que más va contigo, ¡y que nada pare tu ritmo!

SPLASHPROOF: Altavoz bluetooth con un diseño de tela resistente a salpicaduras de líquidos. Batería con hasta 12 horas de autonomía. Vive la música al máximo sin preocuparte por nada más.

MÁXIMA CONECTIVIDAD: Función manos libres para contestar tus llamadas con total libertad. Además, puedes reproducir archivos MP3 desde tu tarjeta microSD, o desde una memoria USB con capacidad de hasta 64 GB.

36 MESES DE GARANTÍA: Disfruta del producto con una garantía especial de 36 meses. Y realiza cualquier tipo de consulta de forma gratuita e ilimitada a lo largo del tiempo.

Energy Urban Box 7 BassTube - Altavoz (30 W, Experiencia del Sonido 360, TWS, Resistente al Agua), Color Cobalt € 78.94 in stock 1 new from €78.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este altavoz está pensado para poder disfrutar de tu música en condiciones extremas, con su resistencia al agua

La tecnología True Wireless Stereo te permitirá sincronizar dos altavoces para duplicar el sonido

Múltiples opciones de conectividad (BLUETOOTH 4.2, reproductor MP3 MicroSD y AUDIO IN)

Tu música donde la quieras llevar (30 W + batería 2000mAh)

Este altavoz está pensado para disfrutarlo en exteriores, por eso exprime 30 W de potencia y su batería recargable con duración de hasta 6 horas

Energy Fabric Box 3+ Trend Kiwi - Altavoz portátil (TWS, Bluetooth v5.0, 6W, USBµSD MP3, FM Radio, Audio-In), Color Verde € 27.90

€ 17.97 in stock 14 new from €15.33 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sus 6 W de potencia, su diseño y su batería portátil están pensados para lucirlo allá dónde estés

Conexión Bluetooth 5.0 para poder vincularlo fácilmente con tus dispositivos Bluetooth, como Smartphone y Tablets

Tecnología True Wireless Stereo para sincronizar dos Fabric Box y que suenen simultáneamente

Este altavoz cuenta reproductores MP3 a través de memorias externas USB o microSD

Utiliza la Radio FM incorporada para poder escuchar tus emisoras favoritas

Energy Sistem Speaker FS2 Altavoz portátil con Bluetoothy Tecnología True Wireless (Bluetooth 5.0, TWS, 12W, USB/SD, Audio-In, Manos Libres y Display) -Blanco € 34.99 in stock 1 new from €34.99

1 used from €29.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 12 W: altavoz portátil con una potencia de 12 vatios reales para escuchar música desde tu smartphone con la mejor calidad de sonido allá dónde estés.

BLUETOOTH 5.0 & TWS: Altavoz estéreo Bluetooth 5.0 con tecnología True Wireless Stereo para reproducir y duplicar tu música desde cualquier smartphone, tablet o dispositivo inalámbrico. Con función manos libres para recibir y responder llamadas.

USB/SD PLAYER & AUDIO-IN: reproduce tus canciones desde memorias USB con capacidad de hasta 128 GB, tarjetas SD o entrada de audio de 3,5 mm.

EXTENDED BATTERY LIFE: Batería de litio recargable de larga duración con 12 horas de autonomía para reproducir música sin interrupciones.

36 MESES DE GARANTÍA: disfruta del producto con una garantía especial de 36 meses. Y realiza cualquier tipo de consulta de forma gratuita e ilimitada a lo largo del tiempo.

Energy Sistem Speaker Eco - Altavoz Bluetooth (Sustainable Wood, Bluetooth 5, TWS, 6 W, USB MP3, FM Radio) Madera de Haya € 39.90

€ 37.99 in stock 29 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BLUETOOTH 5.0 & MANOS LIBRES: Altavoz portátil con tecnología Bluetooth 5.0 y función manos libres para responder llamadas desde el propio altavoz con sólo pulsar un botón

TECNOLOGÍA TRUE WIRELESS STEREO: altavoz con tecnología True Wireless Stereo que permite sincronizar dos altavoces al mismo tiempo haciendo que la música suene simultáneamente y duplicando la potencia.

DISEÑO EN CUERPO DE MADERA: Altavoz diseñado en cuerpo de madera que mejora el rendimiento acústico para que escuches un sonido profundo y nítido.

USB PLAYER-AUDIO-IN-FM RADIO: Escucha música desde dispositivos externos USB, entrada de audio estéreo y radio FM.

36 MESES DE GARANTÍA: Disfruta del producto con una garantía especial de 36 meses y realiza cualquier tipo de consulta de forma gratuita e ilimitada a lo largo de este tiempo.

Energy Sistem Smart Speaker 7 Tower - Sistema De Sonido con Alexa integrada (Wifi, Bluetooth, Usb, Spotify/Airplay/Internet Radio Ready) € 129.00 in stock 1 new from €129.00

1 used from €177.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puedes hablar con Alexa en tu dispositivo. Con Alexa, puedes reproducir música, escuchar noticias, conocer la predicción del tiempo, controlar dispositivos de Hogar digital y más.

Disfruta de todas las posibilidades que ofrece Amazon Alexa en este sistema de sonido de 40W de potencia real, en formato de torre

Pídele a Alexa que reproduzca tu música preferida, consulta tu agenda o el tiempo que hará solo con tu voz y sin necesidad de usar tu smartphone

Conectividad sin límites: transfiere tu música sin cables gracias a la conexión bluetooth o crea tu propio sistema multiroom con altavoces Energy compatibles gracias a su conectividad Wifi

Además, podrás reproducir tus archivos MP3 desde tarjetas microSD y memorias USB con capacidad de hasta 128 GB o transferir tu musica mediante conexión de audio jack de 3,5 mm

Energy Sistem Music Box 2 Cherry- Altavoz portátil inalámbrico (Bluetooth 5.0, TWS, 6 W, Audio-in, Hands-Free) € 21.27

€ 19.90 in stock 4 new from €19.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este altavoz portátil está pensado para que te lo puedas meter en el bolsillo y llevártelo a cualquier lado encajando perfectamente contigo y tu música

Su conexión bluetooth 5. 0 te permite conectar tus reproductores de música a través de su conexión inalámbrica

Con el sistema true wireless stereo podrás conectar dos music box 2 y que suenen simultáneamente consiguiendo duplicar la potencía de tu música

También podrás conectar el altavoz a través de su entrada audio in y así podrás conectar cualquier dispositivo de música

Utiliza su sistema de manos libres para contestar tus llamadas rápidamente y cómodamente a través del altavoz

Energy Sistem Urban Box 6 Navy (Altavoz Portatil 40 W, TWS, Tecnología inalámbrica Bluetooth® 5.0, Power Bank, Splashproof, Audio-In) - Azul € 79.99 in stock 9 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 40 W DE POTENCIA: Disfruta de tu música al máximo gracias a los 40 watios de este altavoz inalámbrico. Potencia y calidad de sonido para que escuches todos tus temas alto y claro.

TRUE WIRELESS Y TECNOLOGÍA BLUETOOTH: Altavoz portátil con tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 y True Wireless Stereo. Sincroniza dos Urban Box 6 y duplica la potencia del sonido. ¡Llena la ciudad de música!

RESISTENTE A SALPICADURAS: Altavoz portátil todoterreno diseñado con una tela plástica resistente a salpicaduras. Elige tu color preferido y lleva la música contigo a todas partes.

POWER BANK INCLUIDA: La función Power Bank del altavoz te permite cargar tu smartphone mientras escuchas tu música. Función manos libres para tus llamadas. Estarás siempre conectado y te olvidarás de la batería.

36 MESES DE GARANTÍA: Disfruta del producto con una garantía especial de 36 meses dentro de la Unión Europea. Y realiza cualquier tipo de consulta de forma gratuita e ilimitada a lo largo del tiempo.

Energy Sistem - Altavoz Boombox 3 (Bluetooth, CD Player, USB MP3 Player, FM Radio) € 49.90

€ 39.91 in stock 31 new from €38.51 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reproductor de cd compatible con el formato mp3

Con bluetooth para que escuches toda tu música del smartphone o tablet sin cables

Reproductor usb mp3 de hasta 128gb

Radio fm incorporada con sintonización manual y función de auto búsqueda

Diseño portátil, te permitirá llevarlo contigo y amplificar tu música; pantalla lcd retroiluminada para ofrecerte toda la información que necesitas

Energy Sistem Tower EU Torre de Sonido con Bluetooth True Wireless (65W, Bluettoh 5.0, True Wireless Stereo, USB/MicroSD MP3 Player, Audio-In) € 94.90 in stock 2 new from €94.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TRUE WIRELESS STEREO: Conecta dos towers para reproducir simultáneamente cualquier canción con la tecnología True Wireless y duplica la potencia.

BLUETOOTH 5.0: Sistema de sonido 2.1 en forma de torre con Bluetooth 5.0 que permite conectar tu smartphone, tablet o cualquier otro dispositivo bluetooth de forma inalámbrica.

65 W: Altavoz estéreo en forma de torre con subwoofer incorporado y una potencia real de 65 W para reproducir música en el hogar.

USB/ MICROSD MP3 PLAYER: Reproduce archivos MP3 desde tarjetas SD/SDHC/MMC, memorias USB con capacidad de hasta 128 GB o entrada de audio de 3,5 mm.

36 MESES DE GARANTÍA: Disfruta del producto con una garantía especial de 36 meses. Y realiza cualquier tipo de consulta de forma gratuita e ilimitada a lo largo del tiempo. READ Los 30 mejores Mochila Bandolera Mujer capaces: la mejor revisión sobre Mochila Bandolera Mujer

Energy Sistem Urban Box 3 Space - Altavoz inalámbrico portátil con Bluetooth, USB/microSD, TWS, Audio-in - Negro € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DUPLICA LA POTENCIA: Altavoz portátil con tecnología Bluetooth 5.0 y True Wireless Stereo, para sincronizar dos altavoces y duplicar el sonido de tu música.

RESISTENTE A SALPICADURAS: Diseño urbano que te hará vibrar, cubierto de tela resistente a salpicaduras. Hasta 12 de autonomía. ¡El altavoz que sigue tu ritmo!

FUNCIÓN MANOS LIBRES: Mucho más que música. Contesta tus llamadas en cualquier momento gracias a la función manos libres.

REPRODUCE ARCHIVOS MP3: Altavoz portátil con reproductor MP3, entrada para tarjetas microSD y memorias USB, con capacidad de hasta 64 GB. ¡Lleva tu música contigo a todas partes!

36 MESES DE GARANTÍA: disfruta del producto con una garantía especial de 36 meses. Y realiza cualquier tipo de consulta de forma gratuita e ilimitada a lo largo del tiempo.

Energy Sistem Fabric Box Radio Altavoz portátil Navy (FM Radio, 1200 mAh Battery, 3 W, PLL Tuner, Audio-out) Azul € 21.99 in stock 14 new from €18.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RADIO FM: Escucha todas tus emisoras favoritas a través de esta radio PLL con una memoria de 50 emisoras y pantalla digital con ajuste fino. Su antena Hight Performance te garantiza una recepción de alta calidad.

BATERIA: Dispone de batería de 8 horas para que puedas llevártelo a cualquier parte y seguir escuchando tus programas de radio favoritos.

DISEÑO: Radio con un diseño atractivo y con materiales de calidad que querras llevarte a cualquier lugar a donde vayas.

HEADPHONES-OUT: Conecta tus auriculares a la radio, y sigue disfrutando de tus emisoras favoritas.

36 MESES DE GARANTÍA: Disfruta del producto con una garantía especial de 36 meses y realiza cualquier tipo de consulta de forma gratuita e ilimitada a lo largo de este tiempo.

Energy Sistem Gaming Soundbar ESG 2 Sonar Barra de Sonido Altavoces Gamer (10 W, Light, USB-C, Bluetooth, Audio-in, 2.0), Negro € 54.99

€ 39.05 in stock 22 new from €36.97

1 used from €38.66 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 20 W peak power (10 W RMS): Sistema de sonido estéreo gaming con 10 W de potencia real para maximizar la experiencia de juego y sentirse parte de la partida.

RGB LED LIGHT: Sonido envolvente y diferentes secuencias de luz RGB para una experiencia de juego completa.

CONECTIVIDAD: Conexión Bluetooth 5.0 y conector jack de 3,5 mm para escuchar música. Es compatibles con TV y PC.

HEADSET CONNECTOR: Conexión delantera para auriculares y micrófono para jugar de manera individual y tener una experiencia de juego más personal.

36 MESES DE GARANTÍA: Disfruta del producto con una garantía especial de 36 meses y realiza cualquier tipo de consulta de forma gratuita e ilimitada a lo largo de este tiempo.

Energy Sistem Music Box 1+ - Altavoz Portátil, Bluetooth V 4.1, 5 W, Microsd Mp3, Radio FM, Audio-In, Color Rosa (Grape), Violeta € 23.56 in stock 2 new from €23.56 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 altavoz de 40 mm de rango completo

Potencia: 5 W y respuesta en frecuencia: 100 Hz

Tiene Bluetooth 4.1

Radio FM incorporada

Sistema de carga: micro USB

Energy Sistem Clock Speaker 2 Bluetooth- Altavoz Buetooth (Dual Alarm, 5 W, FM Radio, Bluetooth 5.0, Aux-out) Gris Graphite € 30.12 in stock 6 new from €30.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Doble alarma: programa hasta dos alarmas completamente independientes para despertar con un sonido preseleccionado o bien con la emisora de radio que prefieras.

Bluetooth 5.0: altavoz inalámbrico con conectividad bluetooth 5.0 y función radio-despertador para elegir la música que suena desde tu smartphone.

Conectividad: reproductor mp3 usb y microsd y conector jack de 3,5 mm para reproducir música desde cualquier modo de reproducción.

Batería integrada: altavoz radio despertador con batería que ofrece 7 horas de autonomía para despertarse aunque haya cortes de luz.

Tipo de conectividad: auxiliar

Energy Sistem Music Box B3 - Altavoz portátil (función manos libres, Bluetooth) negro y verde € 35.89

€ 29.91 in stock 3 new from €29.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conexión Bluetooth 4.0

Función manos libres

Entrada y salida de audio

Hasta 14 horas de autonomía

