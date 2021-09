Inicio » Cocina Los 30 mejores Almohadilla Cervical Electrica capaces: la mejor revisión sobre Almohadilla Cervical Electrica Cocina Los 30 mejores Almohadilla Cervical Electrica capaces: la mejor revisión sobre Almohadilla Cervical Electrica 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Almohadilla Cervical Electrica?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Almohadilla Cervical Electrica del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Mobiclinic, Almohadilla cervical, Eléctrica, 3 rangos de temperatura, Apagado automático, Marca Española, Protección por sobrecalentamiento, Lavable, Para cuello, Beige, 62x60 € 28.95 in stock 6 new from €25.70

1 used from €22.31 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️MATERIALES AGRADABLES: Su material de vellón ofrece una textura placentera consigue el mejor confort para el descanso.

✔️TEMPERATURA REGULABLE: Esta almohadilla cervical cuenta con tres niveles de temperatura, lo que permite adaptarla a cada una de sus necesidades. Di adiós al frío invierno, para conbatirlo esta manta eléctrica es tu mejor opción.

✔️DALE LA VUELTA AL DOLOR: Con la almohada eléctrica cervical podrás darle la vuelta al dolor y disfrutar de la relajación que mereces.

✔️APAGADO AUTOMÁTICO: Pensando en tu seguridad mientras descansas, la almohadilla se desconecta automáticamente después de 90 minutos de uso.

✔️MOBICLINIC S.L.: es una empresa fabricante líder de mobiliario clínico y hospitalaria, ayudas diarias y ortopedia. Empresa especialista que ofrece la mejor calidad y confianza a sus clientes desde 1985.

Almohadilla Eléctrica Térmica con Tecnología de Calentamiento Rápido y 6 Niveles de Temperatura, 60 * 90 cm Manta Electrica para el alivio del dolor de espalda € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Calentamiento rápido y 6 niveles de calentamiento】 Se calienta en solo unos segundos y alcanza rápidamente la temperatura deseada. En el medio, puede ajustar 6 configuraciones de calor según sus preferencias.

【Control inteligente de temperatura y apagado automático en 2 horas】 El cable calefactor aislado NTC ayuda a monitorear la temperatura en tiempo real para evitar sobrecorriente y apagado automático en 2 horas.

【Franela ultra suave y cable de 1,5 m】 Diseño agradable a la piel, proporciona máxima suavidad y comodidad para el uso diario. El cable ultralargo facilita su uso desde la comodidad de la cama o el sofá.

【Ajuste perfecto】 Cuello alto ajustable, bordes ligeramente ponderados y botones ajustables que garantizan un ajuste y comodidad personalizados. las dos correas largas aseguran la almohadilla para brindar un calor uniforme.

【Elimina el dolor】 La opción de terapia de calor húmedo proporciona una penetración más profunda para un alivio más efectivo de los músculos de la espalda / hombros / cintura / abdomen / piernas / brazos.

Solac CT8690 - Almohadilla terapéutica Helsinki cervicales y hombros, 100 W, 6 niveles de temperatura, Tecnología Sensort, autoapagado, conector extraíble, color azul oscuro € 42.99

€ 34.90 in stock 15 new from €34.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La almohadilla ergonómica especial para cervicales y hombros tiene hasta 100W de potencia para que disfrutes de un calor terapéutico ideal para calmar tus molestias en cervicales y en hombros

CT8690 incorpora la Tecnología Sensfort que consigue una óptima distribución del calor por toda la zona del tejido; calor terapéutico y uniforme, ideal para aliviar tus molestias

Con un diseño especialmente pensado para lograr la mejor adaptación en tu cuerpo, la almohadilla Helsinki es transpirable y te ofrece toda la elasticidad y flexibilidad que necesitas

Elige entre los 6 niveles de temperatura y adapta el calor a tus necesidades; escoge la temperatura con el control electrónico retroliluminado

Incorpora autoapagado a los 90 minutos y protección por sobrecalentamiento

Almohadilla Térmica Eléctrica con Apagado Automático Manta Eléctrica de 30 x 60 cm de Tamaño para Cuello y Piernas, Almohadilla Eléctrica con Función de Calentamiento Rápido y 6 Niveles € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Extra grande: la almohadilla térmica grande de 30 * 60 es adecuada para todas las partes del cuerpo, incluidas las piernas, la cintura y los hombros. Cada parte puede sentir el calor de manera uniforme, lo que hace que su cuerpo se sienta cálido.

Material agradable para la piel: tejido de alta calidad, agradable para la piel y suave, apto para todas las edades y buen almacenamiento de calor. Al mismo tiempo, la placa calefactora se puede usar para lavar a máquina a una temperatura inferior a 30 grados, lo que es conveniente para mantener limpia la almohadilla térmica.

Calentamiento rápido: la almohadilla térmica tiene 6 configuraciones de temperatura. Gracias a la función de calentamiento rápido, se sentirá caliente en poco tiempo y se calentará de manera uniforme. Con un cable calefactor extendido, es más flexible de usar.

Seguro de usar: la almohadilla térmica tiene protección contra sobrecalentamiento y una función de apagado automático de 1,5 horas. Los productos están certificados por CE y GS y cumplen con los estándares Oeko-Tex.

Fácil de transportar, buen regalo: la almohadilla térmica se puede llevar con usted, adecuada para el hogar, la oficina y los viajes. El exquisito empaque es la primera opción y la elección perfecta para el Día de la Madre o cualquier otro cuidado diario para familiares o amigos.

Boston Tech WE-115 Almohadilla Termica de 30x60 Cm. Color Gris. Manta Eléctrica de Calentado rápido, Tres niveles de temperatura, Apagado Automático. € 39.90

€ 22.50 in stock 1 new from €22.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅La Almohadilla termica Boston Tech WE115 Está diseñada con un gran tamaño de 30X60cm flexible que se adapta a cualquier parte de tu cuerpo como la espalda, hombros, piernas y abdomen, pensado para el tratamiento de molestias y dolores de cuerpo eficazmente

✅La Almohadilla termica Boston Tech WE115 Tiene 3 modos de calor facilitando la selección de la temperatura adecuada necesaria para su alivio y confort. Tratamiento de termoterapia, alivio al dolor y la fatiga además del mejoramiento de la circulación sanguínea. El cable extensor de 230cm.reduce restricciones y facilita el libre uso

✅La Almohadilla termica Boston Tech WE115 Utiliza materiales de alta calidad, suave al tacto y tiene buen rendimiento prolongado en la conservación del calor. Una vez retirada la interfaz del cable, la manta es 100% lavable haciéndola súper fácil de mantener

✅La Almohadilla termica Boston Tech WE115 Esta certificada internacionalmente por CE, GS y Öko-Tex 100 que además de ofrecerle seguridad de compra garantiza su operación. Además, la manta cuenta con una función de seguridad de apagado automático después de 90min. Lo que le proporciona una tranquilidad de uso y durabilidad, además cuenta con una capa de aislamiento de PVC en el cable calefactor.

Cocoda Manta Electrica, Lavable Esterilla Electrica 30 x 60cm, Protección Contra Sobrecalentamiento, Apagado Automático, 7 Ajustes de Temperatura, 4 Modes Temporizadores, para Espalda, Cuello, Hombros € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cómodo Material de Terciopelo: Hecha de tela de terciopelo súper suave, vale la pena agregar esta manta electrica a la lista de deseos para cuidar la salud familiar. Cuando se acurruca con una almohadilla térmica conseguirá una mayor comodidad, no perderá nada sintiendo un material tan suave contra su piel.

Cuenta con 7 Niveles Diferentes de Intensidad del Calor: Podrá configurar el calor en 7 niveles, que conseguirá complacer todas las demandas de calor que necesitan los niños, hombres jóvenes y ancianos. Esta manta electrica lumbar tiene protección incorporada contra el sobrecalentamiento para evitar el riesgo de quemaduras. No doble ni envuelva la almohadilla cuando la caliente durante un tiempo.

Cuándo Esté Encendida, Tiene 3 Modos de Apagado Automático: Esta esterilla electrica cuenta con mejoras, ya que admite el apagado automático en 60/90/120 minutos, y así poder programar terapias de calor. Además, el modo permanente le hará disfrutar del tratamiento de calefacción durante todo el día sin que se apague accidentalmente. Además, gracias a la función de memoria, se registrarán los ajustes de tiempo y temperatura antes del apagado.

Alivio del Dolor para un área del Cuerpo Determinada: Esta manta electrica es extra grande ya que tiene 12 x 24 pulgadas de dimensión, y es perfecta para aliviar el dolor en personas que padecen artritis, dolor de espalda o calambres menstruales. La terapia de calor seco es especial para mejora los síntomas de espasmos musculares, dolores de cuello, dolor de rodilla y dolor de cintura.

Fácil de Usar: Los botones de intensidad del calor, y temporización, están separados de la pantalla LED, lo que facilita que el ajuste de la intensidad del calor, sea muy sencilla y se pueda hacer en cualquier momento. Con protección impermeable integral, esta almohadilla eléctrica se puede lavar en la lavadora. No debe planchar nunca la almohadilla térmica ni hacer la limpieza en seco.

ecomed HP-46E Almohada eléctrica para el cuello, almohada eléctrica de 3 fases, almohada eléctrica para la espalda con protección contra sobrecalentamiento, desconexión automática, lavable € 34.95

€ 31.86 in stock 1 new from €31.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Almohadilla eléctrica: El HP-46E se adapta perfectamente al cuello y la parte alta de la espalda. El suave material externo hace que sea muy agradable de usar

3 niveles de temperatura: La almohadilla eléctrica ecomed HP-46E tiene 3 niveles de temperatura para que pueda encontrar el ajuste adecuado para cada ocasión y zona del cuerpo

Lavable: Gracias al elemento de mando extraíble, la almohada eléctrica se puede lavar fácilmente en la lavadora a un máximo de 40 °C.

Seguro: La protección contra el sobrecalentamiento integrada y el apagado automático después de 90 minutos garantizan un uso seguro. Incluso si se queda dormido

Nota: No doblar el producto. Lea el manual de instrucciones antes de usar el producto.

Cosi Home Almohadilla Térmica para Cervicales y Hombros - Franela Súper Acogedora, Control Remoto y 3 Configuraciones de Calor € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3 configuraciones de calor: nuestra almohadilla térmica tiene 3 configuraciones de calor totalmente ajustables que van de 52 a 65°c, mientras que la tecnología de calentamiento rápido integrada proporciona rápidamente calor específico a las áreas que necesita. perfecto para trabajar desde el hogar, la terapia de calor de la oficina en el hogar y la relajación

Flanal super acogedor: la almohadilla para el cuello con calefacción de cosi home está hecha con un lujoso vellón de 220 g/m2 para su sensación suave y cómoda y durabilidad. el color gris significa que se verá más brillante y vibrante durante más tiempo.

Mando a distancia y temporizador: el control remoto elegante y fácil de usar proporciona un control de temperatura completo al alcance de su mano. nuestra almohadilla térmica para cuello y hombros tiene un temporizador avanzado de 90 minutos con apagado automático y protección contra sobrecalentamiento para la máxima seguridad del usuario.

Calor objetivo en cualquier lugar: la almohadilla térmica está inteligentemente diseñada con botones de fácil colocación para que pueda adaptarse para proporcionar calor específico a cualquier área deseada de su cuerpo. simplemente cambie de posición para obtener calor específico en su espalda o piernas.

Alivio efectivo del dolor: nuestra almohadilla térmica proporciona termoterapia relajante y discreta para aliviar el dolor de hombros, cuello y espalda. el calor dirigido relaja los músculos, ideal para aliviar dolores musculares, dolores musculares y lesiones deportivas.

Mobiclinic, Almohadilla eléctrica dorsal y cervical, Tèrmica, 3 Niveles de calor, Apagado automático, Marca Española, Para espalda, lumbares y cervicales, Gris, 62x43 € 29.95 in stock 5 new from €29.95

1 used from €22.26 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️MATERIALES AGRADABLES: Su material de vellón ofrece una textura placentera consigue el mejor confort para el descanso. Además no tendrá ningún incoveniente al lavar esta almohadilla eléctrica a mano.

✔️TEMPERATURA REGULABLE: Esta almohadilla eléctrica cuenta con tres niveles de temperatura, lo que permite adaptarla a cada una de sus necesidades. Di adiós al frío invierno, para conbatirlo esta manta eléctrica es tu mejor opción.

✔️DALE LA VUELTA AL DOLOR: Con la almohada eléctrica dorsal y cervical podrás darle la vuelta al dolor y disfrutar de la relajación que mereces.

✔️APAGADO AUTOMÁTICO: Pensando en tu seguridad mientras descansas, la almohadilla se desconecta automáticamente después de 90 minutos de uso.

✔️MOBICLINIC S.L.: es una empresa fabricante líder de mobiliario clínico y hospitalaria, ayudas diarias y ortopedia. Empresa especialista que ofrece la mejor calidad y confianza a sus clientes desde 1985.

Almohadilla Eléctrica Térmica, MELCAM Manta Eléctrica con 6 Niveles de Calentamiento, 4 Temporizadores y Auto-Apagado, Manta Térmica Eléctrica para Aliviar Dolor de Espalda, Cuello y Hombro 30 x 60 CM € 30.99 in stock 2 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Calmante Cuerpo】¿Dolor de hombros y cuello? ¿Dolor de cintura y pierna? Pruebe la almohadilla eléctrica térmica MELCAM, que se puede aplicar de manera flexible en todas las partes del cuerpo, al promover la circulación sanguínea para aliviar el dolor en la espalda, el cuello, el abdomen, las piernas y los brazos, lo que le ayuda a aliviar la fatiga y relajar la mente y el cuerpo.

【Terapia Seca y Húmeda】La almohadilla eléctrica se puede utilizar tanto para terapias de calor seco y húmedo. La hipertermia puede penetrar en los músculos, promover la circulación sanguínea para aliviar eficazmente el dolor y relajar los músculos. La terapia de calor húmedo se puede utilizar para aliviar el dolor corporal (Simplemente rocíe una fina niebla sobre la superficie de la almohadilla eléctrica), y la terapia de calor seco es más adecuada para relajar los músculos.

【6 Niveles Calefacción y 4 Temporizadores】La manta eléctrica tiene 6 niveles de calentamiento, que pueden calentarse rápidamente en unos segundos, puede elegir la temperatura adecuada para relajar su cuerpo. Al mismo tiempo, se agrega 4 configuraciones de temporización, que se pueden apagar automáticamente, evitando de manera efectiva que la manta eléctrica se sobrecaliente o funcione mal, pues es muy seguro de usar, no tiene que preocuparse por ello.

【Tamaño Perfecto y Fácil Usar】El tamaño de la manta térmica eléctrica es 30 x 60 CM, que puede adaptarse perfectamente a las partes del cuerpo, como el cuello, los hombros, la cintura etc, lo que es conveniente para hipertermia eficiente de partes específicas. La manta térmica eléctrica es muy fácil de usar, solo 3 botones que pueden ajustar la temperatura, el tiempo de trabajo y el interruptor.

【Agradable para Piel】La almohadilla eléctrica térmica de la cintura está hecha de un material de felpa, que es suave al tacto y tiene un mejor efecto de almacenamiento de calor. Mientras disfruta del calor, el tacto suave le brinda una mayor comodidad. Se puede lavar a máquina, pero debe colocar la almohadilla térmica en la bolsa de lavandería y elegir un modo suave para lavar.

Hangsun Almohadilla Eléctrica Cervical Cuello Hombros TP530 Manta Eléctrica Espalda con 3 Niveles Temperatura, súper suave Calentamiento Rápido, Sistema Protección Por Sobrecalientamiento (60x62cm) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Superficie súper suave: Tiene un tamaño de 60x62 cm. La almohadilla tiene un tacto súper suave y muy agradable que le permitirá utilizarla con la máxima comodidad y en las mejores condiciones de higiene, ya que se puede lavar a máquina desmontando el cable de alimentación.

Calentamiento ultrarrápido: La almohadilla térmica eléctrica tiene 3 configuraciones de calor. Cuenta con un sistema de calentamiento ultrarrápido que permitirá eliminar las tensione y dolencias inmediatamente, alcanzando el nivel más alto de temperatura en menos de 8 minutos.

Lavable a máquina: La superficie se puede lavar en la lavadora a 30 grados, solo tiene que desmontar y desconectar el cable de la alimentación

Seguro: La certificación CE / ROHS / GS / REACH demuestra la calidad y la seguridad de la almohadilla térmica del hombro y el cuello. la función de desconexión automática de 90 minutos más la protección contra sobrecalentamiento lo hacen seguro y sin preocupaciones para su uso. Para la seguridad, no hay cable calefactor en el área del collar, por lo que esta área no se puede calentar.

Regalo dulce: Si los familiares eligen regalos, las almohadillas térmicas también son una buena opción. Puede brindar relajación y comodidad a sus seres queridos.

Hangsun Almohadilla Térmica Eléctrica para la Espalda, Calentamiento Rápido, función apagado automático, Lavable Esterilla Electrica 63x42cm € 34.91 in stock 1 new from €34.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SUAVE Y CONFORTABLE : Las fibras suaves proporcionan un toque suave que ayuda a relajarse. Tiene un tamaño de 63 x 42 cm, También puede aliviar el dolor de hombros, espalda, cuello, columna, abdomen, rodillas y pies. NOTA: ¡El producto no puede usarse como cojín de asiento!

Calentamiento ultrarrápido: La almohadilla térmica eléctrica tiene 6 configuraciones de calor. la función de calentamiento rápido le permite sentirse caliente en 30-50 segundos, alcanzando rápidamente la temperatura deseada para brindarle la máxima relajación.

Lavable a máquina: La superficie se puede lavar en la lavadora a 30 grados, solo tiene que desmontar y desconectar el cable de la alimentación

Seguro: La certificación CE / ROHS / GS demuestra la calidad y la seguridad de la almohadilla térmica del. la función de desconexión automática de 90 minutos más la protección contra sobrecalentamiento lo hacen seguro y sin preocupaciones para su uso.

Regalo dulce: Si los familiares eligen regalos, las almohadillas térmicas también son una buena opción. Puede brindar relajación y comodidad a sus seres queridos.

HANGSUN Almohadilla Eléctrica Termica para Espalda y Hombros 60x80cm, Calentamiento Rápido con 6 Niveles de Temperatura, 90 minutos apagado automático Protección contra Sobrecalentamiento € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Calor para la espalda, hombros y el cuello en un solo producto - La TP670 almohadilla eléctrica, con superficie extrasuave, sirve tanto para calentar en invierno como para relajar tensiones musculares en la espalda, hombros o el cuello.

Regulación electrónica precisa de la temperatura - Rápido calentamiento. A través del interruptor luminoso se puede regular en seis niveles la intensidad del calor de la almohadilla, adaptándose en todo momento a las necesidades del usuario.

Flexible y agradable al tacto - La superficie extrasuave de fibra de franela y el material transpirable aseguran una especial comodidad. Se puede lavar a máquina a 30 °C.

Forma anatómica - La forma anatómica y el regulación individual gracias a la correa abdominal y botones de presión del cuello el uso versátil de la almohadilla eléctrica.

La seguridad - Con una almohadilla eléctrica de Hangsun se apuesta siempre por la seguridad. Mecanismo de desconexión automática después de aprox. 90 min, la regulación electrónica de la temperatura y el sistema de seguridad de Hangsun garantizan la máxima seguridad.

Mantas Electricas Almohadilla Térmica para Espalda, Abdomen, Hombros y Cuello Superficie Ultra Suave Calentamiento Rápido con 6 Temperaturas Ajustables para Oficina, Hogar € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Versátil en área grande】 Esta almohadilla térmica mide 58 x 73 cm para cubrir áreas grandes del cuerpo, brindando calidez relajante a toda la espalda y partes del cuerpo como cuello, hombros, abdomen y piernas. que puede aliviar eficazmente el dolor muscular y la fatiga y mantenerte caliente en el frío invierno.

【Correas ajustables y flexibles】 Diseñado con 2 correas flexibles (62 cm) que permiten sujetarlo en la espalda, con un botón magnético en el cuello para ayudarlo a permanecer en su lugar en el hombro. Relleno con gránulos de ABS ambiental en el borde del collar y el borde inferior, lo que permite que se ajuste mucho más cerca del cuerpo cuando se usa.

【Calentamiento rápido】 Equipados con cables calefactores colocados uniformemente, recubiertos con aislamiento de PVC y un sensor NTC, permiten un calentamiento rápido y uniforme de la almohadilla térmica; 4 intensidades de calentamiento ajustables para elegir la temperatura de calentamiento más adecuada.

【Franela ultra suave y lavable】 Hecho de franela suave de alta calidad para brindarle la máxima comodidad y experiencia táctil; la tela agradable para la piel ayuda a penetrar el calor y mantener la almohadilla térmica a una cierta temperatura. Con un acoplador de inserción extraíble, la almohadilla térmica se puede lavar a máquina para mayor higiene y suavidad.

Almohadilla eléctrica para la espalda, manta eléctrica, función de apagado automático de 1,5 horas y 4 niveles de calor, suave forro polar de coral, calentamiento rápido y lavable a máquina € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Uso multifuncional】Una almohadilla calefactora que se puede utilizar en todo el cuerpo con un tamaño de 30 x 60 cm se puede utilizar en el cuello, la espalda, los hombros, las rodillas y otras partes. Es fácil de transportar y se puede utilizar en una variedad de situaciones.

【Calentamiento rápido y 4 niveles de calor】la Mantas eléctricas se puede calentar en pocos segundos y dispone de 4 niveles de calor, puedes controlar la calefacción según tus necesidades.

【1,5 horas de apagado automático y uso seguro】Esta almohadilla de calor cuenta con una función de apagado automático de 1,5 horas para garantizar su uso seguro sin preocuparse por apagar la corriente.

【Calor supersuave】Mantas eléctricas de calefacción está hecha de microfibra, que es muy suave y ligera. Este material puede mantenerse caliente y durar más tiempo.

【Lavable a máquina y a mano】Mantas eléctricas de calor se puede lavar a mano o a máquina y la temperatura del agua es ≤ 30 ℃, adecuada para la limpieza a largo plazo.

LIBRNTY Almohadilla cervical/almohadilla cervical termica-Aumente el diseño del mango en ambos lados,almohada para el cuello calentable apta para microondas para aliviar el dolor € 35.98 in stock 1 new from €35.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♚【El último diseño de patente de apariencia】:diseño de apoyabrazos fijo recientemente mejorado,manijas aumentadas en ambos lados,Después de tres años de investigación experimental,el chal de calentamiento por microondas está en línea con las preferencias de la mayoría de las personas.La almohadilla térmica para microondas llena de hierbas naturales ponderadas alrededor del cuello,los hombros y la parte superior de la espalda crea una estimulación profunda de los tejidos para aliviar la tensión

♚ 【Terapia de frío o calor】 - La terapia de frío y calor ayuda a aliviar el dolor de cuello, hombros y espalda. La terapia de calor proporciona una comodidad profunda en las áreas específicas para aliviar la tensión, el estrés y el dolor. el microondas para la terapia de calor La terapia de frío contrae los vasos sanguíneos del músculo y el tejido circundante, lo que reduce la inflamación y la hinchazón de manera efectiva.

♚ 【Ingredientes de la almohadilla térmica para microondas】 - Paquete de franela súper alto, relleno de mijo: 700 g; linaza: 300 g; perlas de arcilla natural: 520g; buckwheathusk: 50 g; lavanda: 15 g; menta: 10 g; lemingrass: 5 g; manzanilla: 5 g, peso total del paquete 1,7 kg. La almohadilla térmica para el cuello y los hombros tiene un aroma natural y la suave tela de felpa minky hace que su piel se toque cómodamente. Disfruta de toda la terapia de almohadilla térmica natural

♚ 【Terapia naturale comprovata】 - La terapia del caldo e del freddo aiuta ad alleviare il dolore di collo, spalle e schiena. La terapia del calore offre un comfort profondo in tutte le aree mirate per alleviare la tensione, lo stress e il dolore. il microonde 90 secondi per la terapia del calore Gli impacchi freddi alleviano il dolore muscolare e rilassano i muscoli, raffredda il collo e le spalle del microonde nel congelatore 1-2 ore per la terapia del freddo

♚【La tua soddisfazione è la nostra massima priorità】 - ORDINA ORA CON TRANQUILLITÀ sapendo che abbiamo una GARANZIA DI RIMBORSO DEL 100%, SENZA FARE DOMANDE! Andiamo al di sopra e al di là per i nostri clienti. Se non sei entusiasta del tuo acquisto per qualsiasi motivo, comunicacelo e ti rimborseremo il 100%

RENPHO Almohadilla Manta Eléctrica Térmica, 60 x 90cm Manta Electrica Lumbar Grande de Espalda y Cuello, Lavable, Calentamiento Rápido, 3 Niveles de Calor, Apagado Automático - Gris € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alivio de cuerpo entero extra-grande】La almohadilla de calor extra-grande de 60 x 90 cm ofrece una cobertura completa y ajustada. La envoltura térmica proporciona calor calmante para aliviar la fatiga y el dolor. Diseñada principalmente para los hombros y el cuello, la almohadilla térmica también puede aplicarse de manera flexible a la espalda, la cintura, el abdomen, las piernas y más.

【Calefacción inteligente y ajustes de tiempo】El controlador LED de la almohadilla de calor eléctrica cuenta con 3 ajustes de calor. 90 minutos de función de apagado automático asegura la seguridad y ahorra energía. El cable de alimentación extra largo le permite un movimiento adicional mientras usa la almohadilla de calor.

【Portátil y estable】Esta envoltura térmica se mantiene en su lugar alrededor de las áreas de la espalda, el cuello y los hombros mediante cierres a presión, bordes con peso y 2 correas. La estabilidad del envoltorio de la almohadilla térmica le permite moverse libremente para que pueda disfrutarlo en cualquier lugar.

【Súper suave y fácil de limpiar】Material de seguridad hecho de franela súper suave que permite que este envoltorio de almohadilla térmica distribuya el calor de manera más uniforme. El controlador se desmonta para que puedas lavar la tela a máquina, manteniendo la almohadilla de calor higiénica.

【De regalo】Es ideal para personas de todas las edades y apto para todas las estaciones. Esta almohadilla térmica para cuello y hombros es un gran regalo para los amigos, la familia y para ti mismo. NOTA: Para obtener un mejor afecto de la calefacción, por favor use una pieza de ropa en el interior, y luego póngase la manta térmica. Finalmente, póngase un abrigo o manta para mantener la temperatura. El regalo perfecto para el padre en el Día del Padre.

Daga Flexyheat NC - Almohadilla eléctrica, 40x15 cm, 100W, 3 niveles de temperatura, acabado textil € 38.00 in stock 4 new from €37.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para los temidos síntomas de dolor muscular que nos provoca el típico malestar junto a las malas posturas, cargar pesos y el exceso de horas en el ordenador, entre otras, fomentan esos dolores tan incómodos que nos condicionan para afrontar el día; para minimizarlos y paliar molestias localizadas las almohadillas ergonómicas son muy útiles y beneficiosas; este modelo es para la zona cervical

La almohadilla, al ser ergonómica, está lista para aplicar se en la zona cervical; es de tejido textil con funda lavable a mano o máquina; dispone de 3 niveles de temperatura

Dispone de una potencia de 100w con mando electrónico regulador de intensidad; además proporciona un calentamiento rápido en 5 minutos

Tiene un práctico sistema de auto e stop de seguridad que se apaga automáticamente después de 90 minutos de uso continuado lo que permitirá relajarse y descansar con tranquilidad incluso si nos quedamos dormidos; y además tiene indicador LED de funcionamiento

Pekatherm SS35TD - Almohadilla Térmica Universal, 100 W | Almohadilla Eléctrica | Almohadilla Eléctrica Cervical y Lumbar € 31.50

€ 25.98 in stock 2 new from €25.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Almohadillas tipo "S" (especiales): Almohadillas con una forma especialmente diseñada para poder adaptarse mejor a una determinada parte o región corporal

️ Todas las almohadillas térmicas Pekatherm estan dotadas de una función especial de calentamiento rápido (calor en sólo 15 segundos)

Protección contra el sobrecalentamiento

✔️ Regulador de temperatura separable. 3 niveles de temperatura

Perfecta para cervicales y espalda, confort térmico. Alimentación: 230V/50Hz. Lavar a máquina máx. 30ºc

NEOCARE Almohadilla Térmica Cervical Dorsal 64x44cm. Manta Eléctrica Para el Alivio del Dolor Muscular Lumbar, Cuello y Hombro € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALIVIO DEL DOLOR Y RELAJACIÓN: gracias al diseño ergonómico de Neocare Cuello y Espalda, sentirás un alivio del dolor en cuello y espalda de la forma más comfortante y relajante.

3 NIVELES DE CALOR Y CALENTAMIENTO RÁPIDO: Configuración de calor ajustable para facilitar la selección de temperatura adecuada para cada parte del cuerpo o uso que se le quiera dar. Se calienta en 5 minutos para un alivio del dolor inmediato.

MÁXIMA SEGURIDAD: Nuestros dispositivos están equipados con el Sistema de Seguridad Neocare (NSS) y cumplimos estrictamente con los estándares de calidad y certificaciones internacionales. Además, nuestras almohadillas cuentan con una función de apagado automático después de 90min.

TEJIDO ULTRA SUAVE LAVABLE A MÁQUINA: Fabricado en materiales de alta calidad, suave al tacto y con un buen rendimiento de conservación de la temperatura para una mayor comodidad y experiencia. Lavar a 30 grados, solo es necesario desconectar el cable de control remoto.

FARMACIAS, GARANTÍA DE CALIDAD: Aportamos la más alta calidad y fiabilidad en el producto, con un meticuloso proceso de control de fabricación. Por ello, estamos presentes en un gran número de farmacias a nivel nacional. Todos nuestros productos tienen una garantía de 2 años y las posibles reclamaciones tienen prioridad en nuestra gestión.

NEOCARE Almohadilla Térmica XL 60x30cm. Manta Eléctrica Para el Alivio del Dolor Muscular Lumbar, Cuello y Hombro € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALIVIO DEL DOLOR Y RELAJACIÓN: La aplicación de calor sobre el organismo es muy útil para aliviar todo tipo de dolores musculares como espalda, hombros, piernas, cervicales, artritis y dolores menstruales. También disminuye los niveles de estrés, ayuda a la relajación y aporta sensación de confort.

3 NIVELES DE CALOR Y CALENTAMIENTO RÁPIDO: Configuración de calor ajustable para facilitar la selección de temperatura adecuada para cada parte del cuerpo o uso que se le quiera dar. Se calienta en 5 minutos para un alivio del dolor inmediato.

MÁXIMA SEGURIDAD: Nuestros dispositivos están equipados con el Sistema de Seguridad Neocare (NSS) y cumplimos estrictamente con los estándares de calidad y certificaciones internacionales. Además, nuestras almohadillas cuentan con una función de apagado automático después de 90min.

TEJIDO ULTRA SUAVE LAVABLE A MÁQUINA: Fabricado en materiales de alta calidad, suave al tacto y con un buen rendimiento de conservación de la temperatura para una mayor comodidad y experiencia. Lavar a 30 grados, solo es necesario desconectar el cable de control remoto.

FARMACIAS, GARANTÍA DE CALIDAD: Aportamos la más alta calidad y fiabilidad en el producto, con un meticuloso proceso de control de fabricación. Por ello, estamos presentes en un gran número de farmacias a nivel nacional. Todos nuestros productos tienen una garantía de 2 años y las posibles reclamaciones tienen prioridad en nuestra gestión.

Bastilipo - Almohadilla Ergonómica Eléctrica para cervicales y espalda, con calor terapéutico, especialmente indicada para dolores de espalda y cervicales - 100W - Mod. AC-100 -Color Gris € 27.85 in stock 4 new from €27.36 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Forma ergonómica

Adaptable a cualquier perímetro dorsal y lumbar

Sistema de seguridad inteligente con auto apagado a los 90 min

Especialmente indicado para dolor lumbar y cervical

Medidas: 63 x 42 cm

Orbegozo AHC 4150 - Almohadilla eléctrica cervical, 6 niveles de potencia, apagado automático, funda lavable, 100 W € 32.90

€ 26.00 in stock 5 new from €26.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Proporciona calor beneficioso y persistente

Protección sobrecalentamiento

Calentamiento rápido

Superficie suave, transpirable y agradable al tacto

Daga NC- Almohadilla Eléctrica Ergonómica para Nuca y Cervical-40 x 15 cm € 46.00 in stock 10 new from €46.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control de temperatura electrónico

Calentamiento rápido en 5 minutos

Acabado PVC impermeable y funda textil

Potencia 35 W

4 niveles de temperatura

Almohadilla Eléctrica Mantas Termica Eléctrica Calentamiento Rápido con 6 Niveles Temperatura, 4 Modes Temporizadores, Cinta Ajustable, para Lumbares, Espalda, Hombros, Abdome (60 x 30 cm) € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calefacción Rápida -- En comparación con otras almohadilla termica electrica, nuestras funda manta electrica tienen cables calefactores de doble capa para un calentamiento rápido, que le proporciona un calor uniforme y estable.

6 Niveles de Temperatura & 4 Temporizador -- la manta termica eléctrica tiene 6 diferentes temperaturas(40/44/48/52/56/60℃) y 4 temporizadores(30/60/90/120min); Puede ajustar los niveles de temperatura para satisfacer sus diferentes necesidades de calefacción.

Alivio del Dolor -- La almohadilla térmica de 60x30cm puede cubrir sus hombros/espalda/ cuello/piernas/rodillas y calentarse para un alivio rápido del dolor. Y viene con ajustable para poder dejarla apretada en la zona; también tiene opcional para la terapia de calor húmedo/seco.

Tamaño Apropiado & Uso Universal -- El tamaño de la almohadilla eléctrica es 30x60 cm, Es flexible y se adapta totalmente a cualquier zona del cuerpo, como el cuello, los hombros, espalda, abdomen, piernas, alivian efectivamente el dolor corporal y rigidez muscular.

Material Suave -- La manta eléctrica está hecha de franela de doble cara, es cómodo y suave. Y además, el material no se cae fácilmente, Se adapta totalmente al cuerpo aportando bienestar y comodidad del uso daria. Con 2m de cable largo que puede usar en su cama o silla. READ Los 30 mejores Protector De Pantalla capaces: la mejor revisión sobre Protector De Pantalla

Snailax Cojín Calefactor para Cuello y Hombros - Masajeador de Espalda Calefactado de Vibración para aliviar el dolor de espalda y los hombros 661 € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SIENTA EL CALOR EN 2 MINUTOS Y SEGURO: el paquete de calentamiento es capaz de calentarse rápidamente en 2 minutos. Hay 2 niveles de calefacción ajustables disponibles. Está equipado con un termostato de protección contra sobrecalentamiento (el controlador del termostato está aprobado por UL). La almohadilla térmica con función de apagado automático garantiza una seguridad confiable durante el uso. El temporizador predeterminado es de 30 minutos.

MASAJE DE VIBRACIÓN RELAJANTE: la almohadilla térmica está equipada con 2 motores de masaje vigorizantes para un masaje relajante. Además de los tratamientos térmicos, ayuda a relajar los músculos cansados ​​del cuello y los hombros, y la parte superior de la espalda. Con 5 modos de masaje preprogramados disponibles, puede bloquear un modo personalizado para obtener un masaje cómodo y optimizado.

DISEÑO DE MANOS LIBRES: esta manta térmica para el cuello y los hombros está especialmente diseñada para adaptarse perfectamente a su cuello y hombros. Gracias a los cierres magnéticos, le permite usar sus manos libres cuando viaja, entrena o se relaja. No hay que preocuparse por resbalones o caídas.

TERAPEUTA CALENTADORA: si a menudo tiene dolor en la espalda, el cuello, los hombros, las muñecas, el estómago, las rodillas, las piernas o los pies y está buscando una solución práctica para aliviar ese dolor desagradable, esta almohadilla eléctrica que necesitas Aplica calor y masaje a su tejido para aliviar el dolor muscular y la tensión, mejorar la circulación sanguínea y hacer que su tejido conectivo sea más flexible.

TELA DE TERCIOPELO SUAVE Y SUAVE: esta cálida envoltura de hombro utiliza materiales suaves y lisos para rodear toda la parte superior del cuerpo y acercarlo al tacto cómodamente. Será un regalo perfecto para sus seres queridos, especialmente para su esposa, madre, esposa o novia.

Pekatherm US20TD - Almohadilla Universal ECO Pequeña de Poliéster, 40 x 30 cm | Almohadilla Eléctrica | Almohadilla Eléctrica Cervical y Lumbar € 19.69 in stock 2 new from €16.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Almohadillas tipo "U" (universales): Almohadillas de forma rectangular, válidas para un uso general en cualquier parte del cuerpo

️ Todas las almohadillas térmicas Pekatherm estan dotadas de una función especial de calentamiento rápido (calor en sólo 15 segundos)

✔️ Controlador separable (lavado máquina/mano). Máx 30ºC

Control electrónico de temperatura. 3 niveles de temperatura. Parada automática a las 2h de funcionamiento

✨ 90 W de potencia. Alimentación: 230V~/50Hz

Masajeador de Cuello, BOMBOMDA Masajeador Cervical Electromagnético Inteligente Masajeador de Espalda y Cervicales, Masajeador Inalambrico con de Calefacción para Aliviar el Dolor de Espalda y Cuello € 41.37

€ 35.16 in stock 1 new from €35.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Masajeador de Cuello de Pulso TENS】 El masajeador de cuello BOMBOMDA con tecnología de masaje de pulso de baja frecuencia TENS utiliza impulsos eléctricos transmitidos a la piel profunda y simula diversas técnicas de masaje, ayuda a la circulación sanguínea para lograr una relajación profunda de la columna cervical. El masajeador terapéutico no hace ningún ruido. Disfruta del masaje en la oficina sin molestar a los demás. Es el mejor regalo para familiares y amigos.

【9 Modos de Masaje Múltiples y 15 Niveles de Intensidad】 El masajeador de cuello eléctrico se acumula con 3 opciones de calentamiento, 6 modos de pulso, 15 configuraciones de intensidad. Las seis 6 modos de pulso se combinan para crear 9 modos de masaje, cada uno con 15 configuraciones de intensidad, y pueden satisfacer sus diferentes necesidades. Tenga en cuenta: cada vez que configure el modo de masaje, la intensidad del masaje comienza en 0.

【Masaje de Calentamiento y Anuncio de Voz: 40 ° -43 ° -45 °】 Controlador de temperatura inteligente integrado del sensor NTC, ajuste de temperatura preciso (primera marcha 40 °, segunda marcha 43 °, tercera marcha 45 °), relajación efectiva de los vasos sanguíneos , músculos y huesos, promueven la circulación sanguínea y alivian el dolor de cuello. Emisiones de voz inteligente (inglés) en tiempo real, lo que es más cómodo de usar.

【Diseño en Forma de "U"】 De acuerdo con el diseño ergonómico, el Masajeador Inteligente de Cuello adopta un diseño en forma de "U", que corresponde a la curva del cuello. Con 3 áreas de masaje, puede masajear la columna cervical en un área más grande al mismo tiempo, 256 masajes de tejido profundo por minuto, aliviar la presión de la columna cervical y aliviar el dolor. La espuma viscoelástica transpirable y suave asegura una experiencia más perfecta al usarla.

【Ligero, Portátil y Seguro de Usar】 Dado que el masajeador de cuello de pulso es liviano y portátil, puede llevarlo con usted. Puede usar el dispositivo en todo tipo de situaciones cotidianas (trabajo a domicilio, viajes, en el automóvil, etc.). Tarda de 2 a 3 horas en cargarse por completo. Si lo usa durante 30 minutos al día después de que esté completamente cargado, puede seguir usándolo durante 10 días.

Faja Lumbar para Espalda, AGPTEK Cinturón de Soporte Lumbar Ayuda a Aliviar Dolor y Lesiones, Ciática, Hernia de Disco etc, Faja Lumbar Deportiva para Hombre y Mujer, Negro(Talla L) € 28.99

€ 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶ 【Efectivo Soporte】AGPTEK cinturón está hecho de 5 placas de acero ergonómica de soporte para ofrecer soporta más estable que muelles de acero. Es eficaz prevenir con eficacia problemas como ortopedia lumbar, protrusión de la columna lumbar y distensión muscular lumbar.

▶ 【Transpirable y Cómodo】 Está hecho de tela elástica de alta calidad, transpirable y se seca rápidamente. El cinturón doble ajustable proporciona comodidad; el peso es de solo 0,35 kg, y también es adecuado para llevar debajo de la ropa y fácil de limpiar.

▶ 【Ampliamente Aplicable】Cinturón Lumbar Soporte puede en prevención el lesión de espalda, para aliviar la dolor, aprobación de la gestión de la musculatura de la espalda, corrección de postura, etc. Efectivo para: empleados/ conductores sedentarios, precauciones / rehabilitación para lesiones de espalda.

▶ 【Almohadilla de Caliente】Un soporte para la cintura con una bolsa de malla, puede agregar una almohadilla caliente o una bolsa de hielo según sea necesario; las compresas frías pueden encoger los vasos sanguíneos y reducir el dolor, etc .; las compresas calientes pueden relajar la tensión muscular y promover el metabolismo.

▶ 【Selección de Tamaño】Para un tamaño correcto, use una cinta métrica para medir su cintura al nivel del ombligo, M: 64-75CM (25.2in-29.5in), L: 75-95CM(29.5in-37.4in), XL: 95-110CM(37.4in-43.3in).

Beurer HK55 - Almohadilla electrónica cervical / lumbar con superficie suave y transpirable, cinturón ajustable, 3 potencias, 100 W, lavable, apagado automático 90 mins, color granate € 42.90 in stock 11 new from €42.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multifunción: Fijación fácil y rápida para el abdomen, espalda y articulaciones, también puede usarse enrollada como almohadilla cervical

Calentamiento rápido: Cuenta con un sistema de calentamiento rápido que permitirá eliminar las tensiones y dolencias inmediatamente, alcanzando el nivel más alto de temperatura en menos de 10 minutos

Súper transpirable: Funda transpirable que permite utilizar la almohadilla con la adecuada comodidad e higiene

Oeko-Tex 100: Oeko-Tex 100 certificada que los textiles utilizados para este dispositivo cumplen los requisitos ecológicos humanos según los estándares de Oeko-Tex Standard 100. Verificado por el Instituto de Investigación Hohenstein

Lavable a máquina: La superficie se puede lavar en la lavadora a 30 grados, solo tiene que desmontar y desconectar el cable de la alimentación

