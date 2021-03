Los 30 mejores Alfombras Infantiles Lavables capaces: la mejor revisión sobre Alfombras Infantiles Lavables

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Alfombras Infantiles Lavables?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Alfombras Infantiles Lavables del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Bammax Alfombra Infantil, Alfombra Puzzle, Alfombra de Juego para Bebés, Alfombra Niños, Suelo Bebés de XPE, Reversible, Plegable, Impermeable, Antideslizante, Portátil, 200 * 180 * 1cm € 50.99

Amazon.es Features [Alfombra de juego no tóxico] Material XPE sin BPA, seguro, no tóxico, 100% garantía de salud

[Alfombras más grandes y gruesas] 200 * 180 cm, 1 cm de grosor, pueden proporcionar una mejor protección

[Alfombra de juego reversible y plegable] Los animales y las granjas están impresos en ambos lados, lo que lo hace más divertido de jugar. Se puede plegar en un tamaño compacto para un fácil almacenamiento

[Impermeable y fácil de limpiar] Solo necesita una toalla húmeda para mantenerlo limpio

[Alfombra multiusos para gatear] Se puede usar en interiores y exteriores, regla de medición (no es precisa, solo como referencia), preste atención a los objetos pesados / afilados durante el uso

StillCool Bebé Crawl Mat Niños Playmat Niño Que Juega Alfombra Picnic Blanke (200 * 180CM) € 22.99

Amazon.es Features Color: multicolor.

Tamaño: 200 x 180 cm y 5 mm de espesor.

Material: OPP + algodón PE.

Contenido del paquete: 1 x Alformbra bebe.

Higiénico y seguro Prueba de agua y fácil de limpiar.

Babify Alfombra de Juegos para bebés espesor 1 cm, plegable, antideslizante, extragrande, reversible, impermeable, portátil, de doble cara, para niños pequeños y bebés (180x200x1.0cm) € 29.95

Amazon.es Features A diferencia de las alfombras de espuma de EVA, la espuma XPE es inodora, libre de formamida y ftalatos y libre de BPA

Ideal en su zona de juegos para amortiguar las caídas cuando el bebé empieza a gatear y a caminar. Gracias a su diseño antideslizante, nuestra alfombra es perfecta para aprender a caminar

Estimula la motricidad y la imaginación de tu hijo con sus dos diseños diferentes.

Esterilla de juego impermeable fabricada en espuma XPE, fácil de limpiar con una esponja y agua

Multi-uso - transporte y almacenamiento fácil vestuario, exterior, interior, jardín, yoga, picnic, alfombras de salón READ Los 30 mejores Esterilizador De Biberones capaces: la mejor revisión sobre Esterilizador De Biberones

Bamny Alfombra de Juego para Niños de 200x180x1cm, Alfombra de Espuma XPE, Antideslizante, Plegable Portátil, Impermeable en ambos lados(Patrón de Dibujos Animados) € 44.99

Amazon.es Features ¡Solo úsalo! La alfombra de juego para bebés tiene solo 1 cm de grosor. Operación rápida y cómoda. Pequeño volumen después de haber doblado. Baby Play Mat se puede colocar cuidadosamente en el armario debajo de la cama para ahorrar espacio.

Material XPE más seguro: totalmente no tóxico y ecológico. El tapete de juego utilizó la mejor tecnología de cobertura de película, por lo que el patrón no se desgastaría ni se desvanecería, lo que proporciona la mejor protección para la salud de su bebé.

Design Diseño impermeable de la superficie: sin importar las sobras, las manchas de leche o la orina, no se dejarán en ella. Para limpiar la alfombra de juego, solo necesita un paño suave y húmedo.

Diseño exclusivo de masaje antideslizante: buena alfombra y agregue almohada alta molecular profunda. El tapete de juego plegable protege a tu bebé con cada paso.

Reducción de ruido e impacto: y un buen aislante en todas las superficies del piso, una excelente área de juego para proteger a los niños de resbalones, seguridad para el entretenimiento. Deje que el bebé se arrastre libremente sobre la colchoneta.

CRZDEAL Alfombra para niños 196 x 177 x 1.35cm XPE Alfombra Plegable para Juegos de bebés Doble Cara Almohadilla para Escalar no tóxico, Impermeable y Antideslizante € 50.99

Amazon.es Features [Seguro y Saludable] - Hecho de material XPE, sin plomo, cromo, BPA y ftalatos, inofensivo para bebés. El diseño con textura antideslizante ayuda a reducir el deslizamiento y deslizamiento.

[Alfombra de Doble Cara] - Estilo: Medición de altura oso + Fiesta de animales. El diseño de doble cara con diferentes colores y patrones te sorprenderá y brindará a tu bebé más sensación de frescura para despertar su curiosidad.

[Plegable y portátil] - La alfombrilla superfácil de doblar se puede embalar en un tamaño compacto, se puede meter en el armario o debajo de la cama, de forma ordenada y que ahorra espacio. Tamaño ampliado: 197 x 177 x 1.35 cm; Tamaño plegado: 89 x 39 x 13 cm

[Alfombra de juego para bebés] - Superficie suave para bebés y niños para jugar desde el nacimiento hasta la escuela. No tiene que preocuparse por que el bebé se caiga y se lastime, también es útil para resistir el frío del suelo.

[Resistente al agua y fácil de limpiar] - La superficie es 100% resistente al agua y fácil de limpiar los derrames inevitables con un paño seco. No te preocupes por las manchas ni por los problemas de limpieza.

Paco Home Alfombra Habitación Infantil Niña Lavable Estrella Adorable Frase Rosa Blanco, tamaño:80x150 cm € 22.99

Amazon.es Features Material: 100 % poliéster

Longitud del pelo: 1 mm / Peso: 1000 g/m²

Lavable

Robusta / Fácil de cuidar

TT Home Alfombra Infantil De Juego Cuadros Puntos Estrella Luna Pastel Rosa Blanco Gris, Größe:80x150 cm € 29.99

Amazon.es Features Material: 100 % polipropileno

Longitud del pelo: 12 mm / Peso: 2850 g/m²

OEKO-TEX STANDARD 100

Apta para suelos radiantes

Muy resistente y robusta

Moderna Alfombra Pelo Corto Estrellas Habitación Infantil Estampado Gris Blanco, tamaño:80x150 cm € 24.99

Amazon.es Features Material: 100% polipropileno

Longitud del pelo: 9 mm / Peso: 1.850 g/m²

STANDARD 100 by OEKO-TEX

Apta para suelos radiantes

Fácil de limpiar y repele la suciedad

Paco Home Alfombra Habitación Infantil Niño Lavable Corazón Estrellas Luna Frase Azul Gris, tamaño:120x160 cm € 29.99

Amazon.es Features Material: 100 % poliéster

Longitud del pelo: 1 mm / Peso: 1000 g/m²

Lavable

Robusta / Fácil de cuidar

SHACOS Tapete de Juego para Niños Alfombra Infantiles Grandes Lavable Antideslizante Alfombra Suave Niños Alfombra de Gateo Plegable Alfombras Guardería 120x160cm € 43.99

Amazon.es Features Material cálido y suave: diseño para niños, hecho de poliéster, algodón y microfibra de primera calidad, cómodo y agradable para la piel para todos los niños y bebés.

Alfombra de juego para bebés: 47.2x63 pulgadas / 120x160 cm. Lo suficientemente grande para que los niños jueguen. La parte inferior es antideslizante, lo que se mantendrá estable cuando los niños caminen o gateen sobre ella.

Diseño único: encantador patrón de planeta colorido, estimula la imaginación de los niños. Una alfombra elegante y divertida. La decoración perfecta para la habitación de tus hijos.

Esta cómoda y suave alfombra para niños es grande y fácil de plegar y almacenar, ligera de llevar, lo que la hace perfecta para interiores o exteriores. Fácil limpieza.

Superficie suave para que jueguen bebés y niños. Este tapete se puede utilizar como tapete para juegos, tapete para gatear, almohadillas para dormir, cojines para sentarse, cojín para silla de computadora, tapete para bebés y hermosas decoraciones también.

Alfombra de juguete(39*51in/100*130cm)Road Playmat juguete, PVC alfombra de plástico para niños, alfombra impermeable ciudad vida ideal para jugar con coches y juguetes € 15.99

€ 14.99

Amazon.es Features Esta colección de alfombras proporciona a los niños un telón de fondo interesante e interactivo para una serie de emocionantes juegos. La alfombra de los niños muestra las calles llenas de un hospital, restaurante, cafetería, estación de policía, casas, tiendas y mucho más. El diseño puede variar.

Se pliega y enrolla muy agradable, no tóxico, freno de ftalatos y BPA.

Excelente calidad, resistente al agua, PVC duradero, de látex, antideslizante, superficie lavable.

Excelente valor económico y educativo, regalo ideal para vacaciones, baby showers, cumpleaños.

Tamaño: 39*51in/100*130cm, Contenido del paquete: 1 alfombra de juegos para niños.

Alfombrilla de juegos para bebé, plegable, antideslizante, extragrande, reversible, impermeable, portátil, de doble cara, para niños pequeños y bebés € 59.99

€ 41.08

Amazon.es Features ⭐【Fácil de empacar y llevar】 Esta alfombrilla plegable para bebé es fácil de transportar y sacar. , la dimensión plegada es 75x 42 x 12.5cm tapete de juego para bebé, tapete para bebé, tapete de juego, tapete de juego extra grande tapete de espuma

⭐【Extra grande y liviano】 La alfombrilla de juego es grande y liviana y se pliega tan fácilmente con un estuche para colocar. La dimensión ampliada es 150x200x1cm. estera de juego plegable estera de espuma para bebé estera de juego plegable para bebé estera de juego de espuma para bebé estera plegable para espuma de bebé estera de juego para bebé

⭐【A prueba de agua mat La alfombra de juego de espuma extra grande Gupamiga es un diseño impermeable de la superficie, sin importar los residuos de alimentos, las manchas de leche u orina, solo necesita una toallita con un paño suave y húmedo. estera de arrastre de bebé de espuma grande estera de juego de espuma estera de juego plegable de espuma estera de espuma de bebé estera de juego de bebé plegable estera de juego de espuma

⭐【Súper fácil de limpiar】 La alfombrilla para gatear solo necesita un paño húmedo y un poco de desinfectante. estera plegable para bebé estera de juego estera de juego de espuma extra grande estera de juego de espuma grande estera de arrastre de bebé estera de juego estera de juego de espuma plegable estera de espuma de bebé estera de juego de bebé estera de juego de espuma para bebé estera plegable de espuma de bebé estera de juego de bebé

⭐【Calidad asegurada】 El tapete de juego para bebés le proporcionamos un reembolso completo si no está 100% rosado con nuestros tapetes de juego para bebés y niños.Nos comprometemos 2 años de servicio postventa, siempre que haya un problema, por favor no dude en contactarnos. tapete plegable para bebés tapete para juegos tapete para juegos de espuma extra grande tapete para juegos tapete para gatear de espuma grande.

Associated Weavers Alfombra con diseño Quiet Town, Acrílico, Gris y Verde, 100 x 130 cm € 31.11

Amazon.es Features Tapete de juego a los niños

El lado inferior está hecha de látex antideslizante

Cumple las normas CE

Control de sustancias nocivas

Lavado a mano READ Los 30 mejores Plataforma Carro Bebe Universal capaces: la mejor revisión sobre Plataforma Carro Bebe Universal

Paco Home Alfombra Habitación Infantil Niña Lavable Corazón Estrellas Luna Frase Rosa Gris, tamaño:140x200 cm € 39.99

Amazon.es Features Material: 100 % poliéster

Longitud del pelo: 1 mm / Peso: 1000 g/m²

Lavable

Robusta / Fácil de cuidar

SHACOS Alfombra Bebé Jugar Alfombra de Juego Grande Lavable Alfombra Gatear Bebe Alfombra Letras Redonda Alfombras Infantiles Rosado 120x120cm € 43.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: 100% poliéster de microfibra, más agradable para la piel y más suave para todos los niños y bebés. El respaldo de goma TPR antideslizante de larga duración lo ayuda a permanecer en su lugar y mantiene a sus hijos cómodos y seguros.

❤️ Tamaño de la alfombrilla de juego para bebés: 120 cm / 47,24 pulgadas. Grosor de 1,2 pulgadas / 3 cm, puede proteger a su hijo de los pisos fríos y garantizar que su bebé no se lastime al caer.

Diseño de alfabeto: mano de obra fina, bloqueo de borde exquisito, esponjoso y cómodo. Colóquelo frente a una cama o cuna, utilícelo como decoración del piso. O exhibirlo en una sala de juegos u otro espacio común para que todos disfruten.

Actividades para niños: las alfombras educativas Round ABC pueden ayudar a los padres a mezclar fácilmente tanto el tiempo de juego como el aprendizaje, pueden brindar un momento agradable, una presencia divertida en cualquier habitación.

Decoración perfecta: las alfombras suaves para niños son agradables para la sala de estar, el dormitorio, la guardería, el picnic, la playa y más. Regalo perfecto para baby shower, regalos de Navidad o regalo diario. También es muy adecuado para decoración de habitaciones y accesorios de fotografía.

SHACOS Alfombra Infantil Rayuela niños Alfombras Algodón Colchoneta Alfombra de Juegos Bebe Suave Antideslizante Lavable Alfombra de Juego de niño niña 80x160 cm € 43.99

Free shipping Check Price on Amazon

【Diseño clásico de rayuela】 31,5 x 63 pulgadas / 80 x 160 cm. ¡Esta alfombra de juego con temática de rayuela extremadamente divertida que hará reír a su hijo y jugar sin parar para divertirse y disfrutar eternamente!

【Fácil de limpiar】 Lavar a mano o a máquina en agua fría a un máximo de 30 grados, luego colgar para secar de forma natural. O use una aspiradora.

【Alta calidad】 Mano de obra fina y bloqueo de borde exquisito, no es fácil de quitar la pelusa, tiene buena forma y no hay hilos sueltos. Perfecto para reducir el ruido y los golpes.

【Se utiliza para】 Usar en dormitorios de niños, salas de juegos, pasillos, aulas, sala de estar; Esta alfombra de juego súper cómoda definitivamente hará que su hijo se divierta.

Paco Home Alfombra Habitación Infantil De Moda Niño Bebé Lavable Frase Blanco Negro, tamaño:80x150 cm € 22.99

Amazon.es Features Material: 100 % poliéster

Longitud del pelo: 1 mm / Peso: 1000 g/m²

Lavable

Robusta / Fácil de cuidar

Paco Home Alfombra Habitación Infantil Niña Lavable Estrellas Luna Adorable Frase Azul, tamaño:80x150 cm € 22.99

Amazon.es Features Material: 100 % poliéster

Longitud del pelo: 1 mm / Peso: 1000 g/m²

Lavable

Robusta / Fácil de cuidar

Paco Home Alfombra Habitación Infantil Niña Lavable Estrellas Luna Adorable Frase Rosa, tamaño:120x160 cm € 29.99

Amazon.es Features Material: 100 % poliéster

Longitud del pelo: 1 mm / Peso: 1000 g/m²

Lavable

Robusta / Fácil de cuidar

Alfombra infantil plegable Suelo para bebes acolchado 2 caras, impermeable y lavable 180 cm x 200 cm (Modelo 4) € 44.95

Free shipping Check Price on Amazon

Está fabricada en material XPE y tiene un grosor de 1cm, lo que significa que la cabeza de tu bebé está a salvo de chichones: los golpes y caídas se amortiguan, y los pequeños siguen jugando como si nada.

Sus medidas son grandes, 1.80 por 2.00, lo que significa más espacio seguro donde jugar sin preocupaciones para los padres.

Este suelo para bebés, además, está decorado con animales, plantas y otros motivos divertidos que formarán parte del juego. Y cuando se aburran, o cambie la estación, le das la vuelta y tienes una alfombra completamente nueva, con otros colores y dibujos.

Es el suelo ideal para cuando tu bebé está aprendiendo a andar, y más adelante seguirá siendo su lugar favorito para jugar. ¡Pídela antes del siguiente chichón!

Paco Home Alfombra Habitación Infantil Moderna Lavable Estrella Adorable Frase Gris Blanco, tamaño:80x150 cm € 22.99

Amazon.es Features Material: 100 % poliéster

Longitud del pelo: 1 mm / Peso: 1000 g/m²

Lavable

Robusta / Fácil de cuidar

Lorena Canals Alfombra Infantil Lavable Modelo Topos, Color Rosa, 120x160 cm € 89.00

Amazon.es Features Hecho de material de 100% algodón natural

Tintes no tóxicos

Adecuado para el cuarto de niños, el cuarto de juegos, para tomar al aire libre o a la playa

Con un tamaño de 120 x 160 cm

Lorena Canals C-77771 - Alfombra infantil Lavable Modello Galleta, 120x160 cm, rosa € 89.00

Amazon.es Features Hecho a mano, se elabora a mano cuidadosamente una a una y de forma artesanal

Lavable en casa, puede lavarse con una lavadora convencional

Ecológico, con algodón 100% natural y tintes no tóxicos o contaminantes

Ligera gracias a su composición suave y flexible

Lorena Canals – Alfombra para bebé (lavable Hippy Mint) € 165.00

Amazon.es Features Alfombra lavable

Hecho a mano

100% natural

Calidad certificada

Eco-friendly

Alfombra infantil Juego Alfombra, ideal para jugar con coches y juguetes Jugar, aprender y divertirse, niños pädago Estratégica vial de Juego (, para dormitorio parte habitaciones parte Safe Area € 10.33

Parte superior de poliamida, parte inferior de látex antideslizante

Recomienda lavar a mano

Manta para gatear, juego estera, picnic estera, esterilla aislante, manta para gatear

Niños alfombra alfombra de juegos, ideal para jugar con los coches y de juguete Jugar, aprender y divertirse, niños pädago estratégica transporte por carretera juego estera, para dormitorio sala de juegos juego caja fuerte Area

Spiderman Alfombra Infantil y Caja Juguetes Plegable, Pack Decoracion Habitacion Infantil con Alfombra Dormitorio y Organizador Juguetes Infantil | Caja Guarda Juguetes Niños € 18.99

Amazon.es Features ️ PACK ALFOMBRA Y BAÚL JUGUETES – Pack Completo de Spiderman para la decoracion habitacion de los niños con un diseño divertido del personaje más famoso. Consigue un dormitorio infantil original con las alfombras de habitacion y la caja almacenaje de juguetes Spiderman. Regalos originales de cumpleaños y Navidad para niños

️ ALFOMBRA INFANTIL – Alfombra muy suave y agradable para el dormitorio de los niños con el dibujo original de Spiderman. Alfombra de poliéster en tejido mullido y cómodo para los niños. La parte de abajo tiene puntos antideslizantes para que la alfombra se sujete mejor al suelo. Medidas: 45x75cm

️ CAJA JUGUETES – Baúl en forma de cubo para guardar juguetes con dibujo divertido de Spiderman. Esta caja de almacenaje es muy fácil de plegar y desplegar. Sus medidas se adaptan a la mayoría de los muebles de almacenaje. Sirve para guardar juguetes, pelotas, ropa... Medidas: 31x31x31cm

️ DECORACIÓN ORIGINAL – Consigue que la habitación de los niños sea original y divertida con esta alfombra de Spiderman. La alfombra es muy suave para sentarse y jugar con los niños. Alfombras infantiles lavables para decoración hogar. La alfombra de juegos infantiles antideslizante es perfecta para pasar ratos divertidos con los niños

️ APRENDER A ORDENAR – Las cestas de almacenaje para guardar juguetes son perfectas para que los niños aprendan a ordenar los juguetes, la ropa, accesorios... Esta caja de juegos no ocupa espacio cuando se pliega y se puede guardar en cualquier sitio. Cesta con diseño divertido de Spiderman para decorar la habitación y ordenar juguetes READ Los 30 mejores Discos Absorbentes Lactancia capaces: la mejor revisión sobre Discos Absorbentes Lactancia

Playground Alfombra Infantil Grande - Alfombra Bebé Gateo - Alfombra Bebé Acolchada - Manta Actividades Bebé - Alfombra Juegos Bebés - Alfombras de Juego y Gimnasios - 100 x 150 cm € 29.99

Amazon.es Features Alfombras Infantiles de alta calidad - Nuestras alfombras infantiles grandes proporciona a sus hijos la máxima diversión y comodidad. Nuestra alfombra de juegos bebé actúa como una alfombra de juego para bebés y un gimnasio de actividades para bebés

Alfombra Gateo Bebé de Máxima Seguridad - Nuestra innovadora alfombra juegos para bebés aísla y protege a sus pequeños de los suelos fríos. La alfombra de juego para niños y niñas es impermeable y no se desliza, de modo que su bebé o niño pequeño tiene garantizada la máxima seguridad y comodidad durante el tiempo de juego

Alfombra Plegable Bebé Fácil de Guardar y Limpiar - Nuestra alfombra bebé plegable está hecha de goma suave de primera calidad, la que la hace flexible y cómoda para doblar o enrollar. Además, nuestra alfombra acolchada bebé o alfombra juegos infantil es fácil de limpiar, lo que la convierte en una de las alfombras infantiles juegos más convenientes

Estimula la Creatividad - Las impresiones en nuestra alfombra juegos niños ayuda a desarrollar la memoria de su bebé, promueve el desarrollo cognitivo y de concentración. Además, las alfombras bebé ayudan a estimular la imaginación y la creatividad de sus pequeños

Satisfacción Garantizada - Su satisfacción es nuestra mayor prioridad y nos encantaría recibir sus comentarios sobre cómo mejorar nuestros productos. Si por alguna razón, no cumplimos con sus expectativas, por favor póngase en contacto con nosotros y con gusto le devolveremos el dinero

Lorena Canals Alfombra Infantil Lavable Modelo Topos Color Beige € 89.00

Amazon.es Features Hecha de material de 100% algodón

Adecuado para guardería, sala de juegos o habitaciones para niños

Funciona para exteriores o playa y también para interiores

Con un tamaño de 120 x 160 centímetros

SXYHKJ Alfombra de imitación de Piel de Cordero, Artificial Alfombra, excelente Piel sintética de Calidad Alfombra de Lana ,Adecuado para salón Dormitorio baño sofá Silla cojín (Gris, 75x120cm) € 23.69

Amazon.es Features Acogedor y duradero: imitación de piel de oveja cálida, suave y tierno. alfombras para hogar en el sofá, dormitorio, salón, coche, sillón

Material: parte superior -> 100% poliéster, aspecto de pelo largo, parte inferior -> 100% poliéster, imitación de piel de oveja. Excelente como una alfombra o cubierta de sofá.

Tamaño: Longitud: 120 cm, Ancho: 75 cm, las pieles tienen una densidad de lana muy alta que hace que el pelaje sea muy suave y tierno.

cuidado fácil: esta manta suave es lavable a 30 °C y apto para secadora (1 de blanqueo Por Separado.) con anti formación de pelusa, se mantiene suave y eternamente Soft

regalo idea: suave y regalo, beschenken ellos mismos sus seres queridos o simplemente - Alfombras para casa en el sofá, dormitorio, salón, coche, sillón

LucaHome – Alfombra Infantil Carretera, Juegos, Ciudad, alcolchada | Alfombra Infantil Plegable | Alfombra Juegos Circuito Coches con Base Antideslizante | Alfombra Carretera Coches 100 x 140cm € 21.95

€ 17.56 in stock 1 new from €17.56 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ➡️ALFOMBRA INFANTIL JUEGOS: La alfombra más popular para niños, ¿Quién no ha tenido una alguna vez? Alfombra infantil de ciudad con carreteras para entretener y fomentar la imaginación de los niños.

➡️DECORACIÓN Y ENTRETENIMIENTO: Decora la habitación de tu pequeño con la que estará más que entretenido, además de decorar, crea esa calidez en el suelo que permite estar descalzo con un tacto muy agradable.

➡️SUAVIDAD Y ANTIDESLIZANTE: Esta alfombra de ciudad para jugar está fabricada en Poliamida, por lo que su tacto es muy agradable y mantiene aislado el frío del suelo, además cuenta con una base totalmente antideslizante para evitar que la alfombra se mueva.

➡️CALIDAD: Fabricado con materiales de alta calidad, para que los colores perduren en el tiempo y se mantenga como el primer día.

➡️LIMPIEZA FÁCIL: Puedes limpiar la alfombra de juego infantil con el aspirador o con agua y jabón para limpiar las manchas.

