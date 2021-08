Inicio » Top News Los 30 mejores Album Fotos 13X18 capaces: la mejor revisión sobre Album Fotos 13X18 Top News Los 30 mejores Album Fotos 13X18 capaces: la mejor revisión sobre Album Fotos 13X18 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

ARPAN - Álbum de Fotos, para 200 Fotos de 13 x 18 cm, con diseño de Moda, Foto con Ventana, Paraguas de búho Rosa, 21.5 x 4 x 28.5 cm

Amazon.es Features Capacidad para 200 fotos de 5 X7 pulgadas.

200 fichas en bolsillos – insertar 2 fotos en la parte delantera de la página y 2 fotos en la parte trasera de la página.

Ventana cuadrada de 10 x 8 cm o ventana redonda de 7,3 cm para poner sus propias fotografías.

Bolsillo para CD/DVD en la parte trasera del álbum.

Cubierta protectora de plástico.

Hofmann - Álbum de fotos, 200 FOTOS 13X18 colores surtidos

Amazon.es Features Álbum para fotos de colores surtidos

Diseño de libro clásico con encuadernación lujosa en imitación de piel.

Para 200 fotos en las medidas 17,8 x 12,7 cm o 19 x 12,7 cm.

2 fotos en formato horizontal con tarjetas de memoria por página; páginas con fondo negro.

Dimensiones: 220 x 316 x 65 mm.

Walther Design Amazing Memories álbum, salmón, 200 Fotos 13x18 cm

Amazon.es Features Memo slip-in album para 200 fotos en el formato 13x18 cm

En cada lado hay dos bolsillos para dos fotos en orientación horizontal.

Las fotos son simplemente empujadas hacia los bolsillos, por lo que no se necesita material de montaje para las fotos

Además, el álbum está equ ipad o con un cd y un archivo negativo

El álbum está disponible en tres colores

AIOR Álbum de Fotos 13x18 200 Fotos, Album Fotos para el Aniversario de Bodas Familiar Vacaciones de Bebé, Navidad Regalo Originales para Mujer Los Padres Amigos, Cámara

Amazon.es Features DETALLES DEL PRODUCTO - El tamaño del álbum de fotos 23x29 cm, viene con 50 hojas / 100 páginas, que pueden contener 200 fotos horizontales de 7x5 pulgadas / 13x18 cm.

DISEÑO Y CALIDAD - La cubierta y la caja del álbum fotos adoptan un patrón de cámara y están hechas de cartón duro con alta calidad, las páginas internas contienen 200 bolsillo 6x4 / 6.5x4.5, y la caja del álbum de fotos tiene un diseño único, puede saque el álbum del lateral de la caja.

ÁLBUM DE MEMORIAS - El álbum familiar deslizable puede mantener sus fotos libres de ácido, aire y polvo, una excelente opción para guardar recuerdos duraderos y mantenerlos seguros para que pueda compartirlos con sus seres queridos en el futuro.

IDEAS DE REGALOS - Puede ser un regalo escolar muy especial para niños, regalos de cumpleaños para ella, regalos de aniversario de boda para mamá y papá, regalos de compromiso para parejas, regalos de graduación para niñas y niños, regalos de una fiesta de bienvenida al bebé preciosa, gracias regalo, etc.

100% GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO - Si por alguna razón no está completamente satisfecho con la compra que ha realizado, no dude en enviarnos un correo electrónico, haremos nuestro mejor esfuerzo para hacerlo lo más pronto posible. O solo debe devolver el producto para obtener un reembolso completo. READ Los 30 mejores Maletin Con Ruedas capaces: la mejor revisión sobre Maletin Con Ruedas

Walther Design Álbum, Azul, 200 Fotos 13 x 18 cm

Amazon.es Features Álbum de notas con cubierta de impresión artística laminada

El álbum ofrece espacio para 200 fotos en formato 13 x 18 cm

Las fotos se insertan en prácticos bolsillos

Además de las fotos se encuentran campos de rotulación para notas, refranes, observaciones, etc.

Además, el álbum está equipado con un archivo de CD y negativo

ARPAN - Álbum de Fotos (13 x 18 cm, tamaño Grande, Estilo Vintage, 200 Compartimentos, 28 x 4 x 25 cm)

€ 17.67 in stock 2 new from €17.67

Amazon.es Features Capacidad para 200 fotos de 13 x 18 cm. Álbum vintage de jaulas y rosas.

Incluye:Página de información personal / página de ínidce, página para CD/DVD.

Con espacio para escribir notas junto a la foto.

Se pueden insertar 2 fotos por página en ambas caras.

Tamaño del álbum:28 x 4 x 25 cm aprox.

Hofmann | Álbum de fotos tipo eslipin - 52 fotos - Tamaño foto: 13x18 cm - Azul

Amazon.es Features Álbum de fotos tipo eslipin

Colección Trendy - 52 fotos (13x18 cm.)

Color interior: blanco

Calidad Hofmann

Walther Monza ME-139-W - Álbum para fotos , 200 Páginas, 13x18 cm , Blanco

Amazon.es Features Álbum De Memorias Para 200 Fotos En Formato 13x18cm

Serie Monza

Acabado De Gran Calidad

Blanco

Mareli Album Fotografico Fotos, Portada de Papel Impreso con Acabado plastificado Mate, Color Blanco, 31x31

Amazon.es Features Álbum fotográfico de formato portada de 31 x 31 cm con 40 hojas (80 páginas) de cartulina blanca Favini muy gruesa y resistente, las páginas están intercaladas con pergamino vegetal para evitar que las fotos se peguen entre sí.

Espacio útil para pegar las fotos de 29,3 x 29,8 cm. Puede contener 320 fotos de 10 x 15 cm o 160 fotos de 13 x 18 cm. Para pegar con pegamento o adhesivo de doble cara (no incluidos).

Tapa de papel impreso con acabado plastificado mate acolchado.

Fabricado íntegramente en Italia con materiales italianos.

Posibilidad de escribir notas y palabras en las páginas.

Álbum fotos 13x20 - Álbum Abstract summer 48 bolsillos

Amazon.es Features Un álbum de fotos siempre será la mejor opción par recordar aquellos momentos que nos hicieron felices. Con este álbum de bolsillos podrás guardar bien todos aquellos recuerdos y tenerlos siempre a mano

ÁLBUM BOLSILLOS - Nuestro álbum archivadr contiene 48 bolsillos ideales para meter tus fotos de 13x20 y que esten siempre protegidas. Contiene dos foto por página haciendolo así un álbum juvenil para tenerlo siempre a la vista

CALIDAD - Álbum juvenil fabricado con materiales de alta calidad cuyas medidas son de 22,3 x 27,8 cm. Es un álbum tapa blanda fabricado en plástico duradero haciendolo un albúm ligero y cómodo

REGALO ORIGINAL - Un álbum de fotos siempre ha sido un regalo dotado de mucha personalidad y cargado de emoción. Es ideal para crear un álbum bebe primer año para inmortalizar aquellos momentazos únicos y enseñarselos al bebe cuando sea más grande. ¿Te vas de viaje y eres del que haces mil y una fotografía? Este album fotos viaje es perfecto para guardarlas ¡Se convertirá en el álbum fotos aventuras preferido!

ERIK - Calidad y diseño es lo que nos caracteriza. Especializados en papelería, merchandising y pósters con las licencias más actuales del mercado

Hama Fine Art - Álbum de fotos, 50 páginas negras (25 hojas), álbum con espiral, 24 x 17 cm, con compartimento para insertar foto, borgoña

Amazon.es Features Inserte el compartimento integrado en la portada del álbum con espacio para una foto, ideal para la personalización o la organización por tema

Una impresión duradera: la cubierta hecha de papel estructurado es un placer tocar y mirar

Encuadernación en espiral de precisión: crea suficiente espacio para fotos, etc. sin levantar la cubierta

Los espirales se bloquean en el interior de la contraportada, evitando que se caigan las hojas del álbum

Tamaño de la imagen: 10 x 15 cm

Grupo Erik Álbum de fotos Llama, 200 bolsillos

Amazon.es Features Un álbum de fotos siempre será la mejor opción par recordar aquellos momentos que nos hicieron felices. con este álbum de bolsillos podrás guardar bien todos aquellos recuerdos y tenerlos siempre a mano

ÁLBUM BOLSILLOS - Nuestro álbum contiene 200 bolsillos ideales para meter tus fotos de 13x20 y que esten siempre protegidas. Contiene dos fotos por página haciendolo así un álbum juvenil para tenerlo siempre a la vista

CALIDAD - álbum infantil fabricado con materiales de alta calidad cuyas medidas son de 22,5 x 4,5 x 28,3 cm. Es un álbum tapa dura haciendolo así más resistente y duradero

REGALO ORIGINAL - Un álbum de fotos siempre ha sido un regalo dotado de mucha personalidad y cargado de emoción. Es ideal para crear un álbum bebe primer año para inmortalizar aquellos momentazos únicos y enseñarselos al bebe cuando sea más grande. ¿Te vas de viaje y eres del que haces mil y una fotografía? Este album fotos viaje es perfecto para guardarlas ¡Se convertirá en el álbum fotos aventuras preferido!

ERIK - Calidad y diseño es lo que nos caracteriza. Especializados en papelería, merchandising y pósters con licencias actuales

Hama Fine Art Jumbo - Álbum de fotos 30 x 30 cm, 100 páginas, 50 hojas

27 used from €5.75

Amazon.es Features Álbum para archivar fotos

Encuadernación de papel texturizado monocolor, presentación de gran calidad gracias a la espiral

La espiral está perfectamente adaptada al tamaño del álbum para que este no se quede abierto

El cierre en espiral de la parte interior del álbum evita que las hojas se caigan y previene daños

con cartulina negra y hojas de papel cristal

Grupo Erik AF243203 Álbum de fotos autoadhesivos Viajes Lily & Val - Álbum fotos 24x32 con 30 páginas autoadhesivas / Libro de recuerdos

Amazon.es Features Un álbum de fotos siempre será la mejor opción par recordar aquellos momentos que nos hicieron felices. Con este álbum moderno podrás guardar bien todos aquellos recuerdos y tenerlos siempre a mano

ÁLBUM DE FOTOS ADHESIVO - Con este álbum con 30 páginas adhesivas podrás colocar las imágenes como quieras y pueden ser de distintos tamaños. Además lleva un plástico en cada hoja para proteger tus fotografías

CALIDAD - Álbum juvenil fabricado con materiales de alta calidad cuyas medidas son de 32 x 24 x 6 cm. Es un álbum tapa dura haciendolo así más resistente y duradero

REGALO ORIGINAL - Un álbum de fotos siempre ha sido un regalo dotado de mucha personalidad y cargado de emoción. Es ideal para crear un álbum bebe primer año para inmortalizar aquellos momentazos únicos y enseñarselos al bebe cuando sea más grande. ¿Te vas de viaje y eres del que haces mil y una fotografía? Este album fotos viaje es perfecto para guardarlas ¡Se convertirá en el álbum fotos aventuras preferido!

ERIK - Calidad y diseño es lo que nos caracteriza. Especializados en papelería, merchandising y pósters con las licencias más actuales del mercado

Vienrose Álbum de Fotos 10x15 600 Fotos Funda de Cuero Capacidad Extra Grande para Bodas Familiares Aniversario Vacaciones de Bebé

Amazon.es Features Gran Capacidad: 36,5 x 34,5 x 5 cm, puede contener 600 fotos de 10x15 pulgadas, totalmente 50 hojas / 100 páginas, cada página tiene 3 fotos horizontales y 2 verticales, y combina un diseño práctico y exquisito con la moda popular

Ventana de cubierta de cuero: un bolsillo que se puede abrir (7.7 x 7.3 pulgadas) en la cubierta del libro, cambia libremente 4 fotos favoritas según tu elección, registra cada momento maravilloso de la vida.

Material libre de ácido: las páginas interiores del álbum no contienen ácido y la cubierta de cuero PU evita que se acumule el polvo, conserva mejor su imagen y recuerdos durante un largo período de tiempo

Gran elección: nuestro exquisito álbum de fotos es perfecto para que guardes cada momento, un regalo ideal en cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, Día de San Valentín, Día del padre, Día de la madre, Aniversario, Boda, Graduación también.

Nuestro servicio: estamos seguros de que quedará satisfecho con el álbum de fotos de su calidad y diseño. Pero si el álbum de fotos que recibió tiene algún problema causado por la producción o el transporte, comuníquese con nosotros primero antes de solicitar la devolución, podemos brindarle más opciones además del servicio postventa de Amazon y mejorar su experiencia de compra. READ Más ejecuciones bajo Donald Trump

Álbum fotos 10x15 - Álbum Disney Bambi 100 bolsillos, Producto con licencia oficial

Amazon.es Features Un álbum de fotos siempre será la mejor opción par recordar aquellos momentos que nos hicieron felices. Con este álbum Bambi de bolsillos podrás guardar bien todos aquellos recuerdos y tenerlos siempre a mano

ÁLBUM BOLSILLOS - Nuestro álbum contiene 100 bolsillos ideales para meter tus fotos de 10x15 y que esten siempre protegidas. Contiene una foto por página haciendolo así un álbum pequeño para tenerlo siempre a la vista

CALIDAD - Álbum infantil fabricado con materiales de alta calidad cuyas medidas son de 13 x 17 x 5,2 cm. Es un álbum tapa dura haciendolo así más resistente y duradero

REGALO ORIGINAL - Un álbum de fotos siempre ha sido un regalo dotado de mucha personalidad y cargado de emoción. Es ideal para crear un álbum bebe primer año para inmortalizar aquellos momentazos únicos y enseñarselos al bebe cuando sea más grande ¡Se convertirá en el álbum fotos bebe preferido de los papás!

ERIK - Calidad y diseño es lo que nos caracteriza. Especializados en papelería, merchandising y pósters con las licencias más actuales del mercado

Yopih Album Fotos Autoadhesivo 28x27 CM Album de Fotos Para Pegar y Escribir Funda de Lino Scrapbook Regalo Bebé Cumpleanos Recuerdos Boda Aniversario Familiares con un Bolígrafo Metálico

Amazon.es Features ❤ 【TAMAÑO DEL ÁLBUM DEL LIBRO DE DIBUJOS】: Tamaño de tapa dura de lino externo: 28 * 27 cm. Tamaño de página blanco autoadhesivo interno: 27,5 * 22 cm. Puede contener fotos de todos los tamaños de 3X5inch, 4X6inch, 5X7inch, 6X8inch, 8X10inch, y cualquier boleto que desee conservar

❤ 【PROTEGE LA FOTO】: No hay pegatinas en las esquinas de las fotos, la película de alta calidad puede proteger bien el texto de las fotos y no desvanecerse. Las páginas del álbum de fotos autoadhesivas son libres de polvo, aire, pegamento e impermeables durante mucho tiempo y preservan sus recuerdos de alta calidad

❤ 【GRAN DISEÑO】: ¡La funda está envuelta en lino, que luce elegancia y moda! Grapa sólida, evite que las páginas interiores se caigan, con un lápiz metálico libre, fluidez de escritura. Un total de 40 páginas (20 hojas) de páginas autoadhesivas que pueden contener 120 fotos.

❤ 【REGALO PERFECTO】: Este álbum de fotos se puede usar como Registro de viaje, Álbum de bodas, Álbum Baby Grow. También es un buen regalo para cumpleaños, Día de San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Día de Acción de Gracias y Aniversario.

❤ 【DIY ALBUM】: puedes dejar volar tu imaginación por completo, ¡MANTENER LA MEJOR MEMORIA! Será un álbum de fotos perfecto para grabar tus maravillosos momentos.

Zep - Álbum de fotos para 100 fotos, 13 x 19 cm, 13 x 18 cm, 1 unidad

Amazon.es Features 100 fotos 13 x 19 o 13 x 18

Tamaño exterior de aproximadamente 20,5 x 15 cm.

El coste es para un solo álbum

Álbum de bolsitas

Álbum de fotos para 300 fotos de 13 x 19 cm, 13 x 18 cm, color pastel

Amazon.es Features Álbum Fotografico 300 Fotos 13x19 13x18 Slip-in Nuevo Color pastel 1 Pz.

Vienrose Album Fotos Autoadhesivo 28x27 CM Album de Fotos Para Pegar y Escribir Funda de Lino Scrapbook Regalo Bebé Cumpleanos Recuerdos Boda Aniversario Familiares con un bolígrafo Metálico

Amazon.es Features 1.Tamaño y embalaje: longitud 28 x ancho 27x espesor 2 cm, longitud de página autoadhesiva interna 27.5 x ancho 22 cm, 20 hojas / 40 páginas, puede contener 120 fotos. El paquete incluye 1x álbum de fotos, 1x bolígrafo de metal

2.Cubierta de lino: la página está envuelta en lino, destacando el estilo retro y exquisito, resistente al desgaste, fuerte, retrasa la vida del álbum, protege tus preciosas fotos durante mucho tiempo

3.Página libre de ácido: mientras protege las fotos de la oxidación del aire, el material del álbum en sí no dañará las fotos, y sus preciosos recuerdos se conservarán por completo durante mucho tiempo

4.Diseño autoadhesivo: adecuado para fotos de cualquier tamaño, la página se puede usar repetidamente, acceso gratuito a sus preciosas fotos

5. Álbum de memoria: nuestro álbum es muy adecuado para recopilar hermosos recuerdos. Puede convertirlo en un álbum de bodas, álbum de graduación, álbum de viaje, álbum de crecimiento del bebé. También puede convertirlo en un regalo creativo para su persona favorita en cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre, Navidad

Mareli Álbum de Fotos con Fundas, Papel Impreso con Acabado plastificado Mate, Diseño Rosas, 200 Foto 13x18

Amazon.es Features Álbum de fotos de 21 x 28 cm con fundas de plástico transparente aptas para contener 200 fotos de tamaño máximo 13 x 18 cm.

Portada impresa, papel con acabado plastificado mate.

100 páginas (50 hojas) de plástico blanco. Cada página contiene 200 fotos de 13 x 18 cm que se introducen horizontalmente en los bolsillos correspondientes.

Fabricado en Italia

goldbuch 24605 Álbum de fotos Summertime Trend 2 con 60 páginas blancas con separadores de pergamino, álbum de recuerdos con cubierta de lino, álbum de fotos para pegar, color beige, 25 x 25 x 4 cm

2 used from €10.39

Amazon.es Features Álbum de fotos: 60 páginas blancas, espacio para aprox. 180 fotos en formato estándar de 9 x 13 cm, ideal como regalo o como recuerdo de vacaciones

Apto para álbumes de recortes, se pueden usar todos los lápices, páginas en blanco para personalizar y personalizar con pegamento fotográfico y esquinas de fotos

Calidad: tapa dura estable, papel de alta calidad, cubierta dura de lino, sin necesidad de extender el álbum lleno

Fabricado en Alemania, evita que se amarillee, se pega y se hinche gracias a sus separadores de pergamino de alta calidad, materiales respetuosos con el medio ambiente

Contenido del envío: 1 álbum de fotos Goldbuch Summertime Trend 2, tamaño: 25 x 25 cm, número de páginas: 60 páginas blancas (30 hojas), material: lino, color: beige, 24605

Benjia Álbum de fotos autoadhesivo, tamaño XXL, 30 x 30 cm, color blanco, para bodas, familia, álbum de fotos con pegatinas y esquinas de fotos para 10 x 15, A4, A5, A6 (50 hojas/100 páginas, negro)

Amazon.es Features Álbum de fotos autoadhesivo con gran capacidad, puede grabar fotos horizontales o verticales en formato 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A5 o en otros tamaños

Álbum de fotos con páginas magnéticas. Simplemente coloca tus fotos. La lámina de plástico transparente hace que tus fotos estén libres de ácidos, aire y resistente al polvo

Con tela de lino de alta calidad, exquisita y sencilla. La portada se puede cambiar como quieras

Regalo sorpresa: pegatinas exquisitas y esquinas para fotos, así como dos bolígrafos a base de agua (plateado y dorado)

Tamaño: 33,5 x 33 cm. Tamaño de la página interior: 32,5 x 28 cm. Total 50 hojas/100 páginas. El álbum de recortes para pegar puede contener 500 fotos de 10 x 15 cm

Walther - Álbum de Fotos (30 x 30 cm) - Color Negro y Blanco

Amazon.es Features 50 páginas negras de cartón de fotografía exento de ácidos

Páginas blancas de protección de pergamino para protección de las fotografías

Equipado adicionalmente con un archivo de CD y de negativos

Formato 26 x 25 cm con encuadernación de lino, con costura pespunteada envolvente y un recorte rectangular

album fotos scrapbook,Album de fotos scrapbook,Album scrapbooking scrapbook 4 Páginas DIY Scrapbooking Encuadernación en Espiral Álbum Original para Aniversario de Boda de Invitados,Boda

Amazon.es Features 【Álbum】 El tamaño de la página es de 18 x13, un total de 4 páginas. Puede contener más de 4 fotos. Se puede seleccionar la cubierta de color marrón.

【Gran diseño y calidad】 Tapa de cartón duro con elegante banda blanco. Cubierta de cartón duro, páginas blanco superiores, papel artesanal grueso y sin decoloración. Durable y ecológico. Adecuado para almacenamiento a largo plazo.

【Fácil de usar】 El diseño reversible de 180 ​​grados hace que sea fácil leer el álbum y el diseño de bricolaje, simplemente pegue sus fotos favoritas, patrones, dibuje o escriba algunas palabras lindas en sus propios términos. Su cuidadosa planificación y compromiso sorprenderán y conmoverán a la gente.

Regalos y Aplicaciones: Albumes de fotos auto adhesivos, regalos adecuados para el Día del Padre, Día de la Madre, cumpleaños, Día de San Valentín, Navidad, Día de Año Nuevo, intercambio mutuo entre amigos y compañeros de clase, puede crearlo como un libro de recuerdos, álbumes de boda , álbumes de aniversario de bodas, álbumes de bebés, cuadernos de bocetos, libro de visitas de bodas.

【Garantía de devolución del 100% del dinero】 Ofrecemos una garantía de por vida en este álbum de fotos, ¡su satisfacción está garantizada! Si por alguna razón no está satisfecho, contáctenos y háganoslo saber, nos comprometemos a resolver el problema lo antes posible y darle una respuesta satisfactoria. READ Ismit Beladius inició el personal completo

12 álbumes de fotos de 13 x 18 cm, con bolsillos para 36 fotos cada uno. (total 432 fotos). Funda blanda para fotos con bolsillos en bolsita. Juego de 12 unidades.

Amazon.es Features N° 12 álbum total 432 fotos Archivador para fotografías 13x18 13x17 12x18

Álbum de fotos con fundas para 36 fotos de 13 x 18 cm, sin memo

Tapa blanda con motivos mixtos

Portarretratos 13 x 18 cm clásico de bolsitas

Álbum de fotos de 13 x 19 cm

Mareli Álbum de Fotos con Fundas, Papel Impreso con Acabado plastificado Mate, Flores y Mariposas crudas, 200 Foto 13x18

Amazon.es Features Álbum de fotos de 21 x 28 cm con fundas de plástico transparente aptas para contener 200 fotos de tamaño máximo 13 x 18 cm.

Portada impresa, papel con acabado plastificado mate.

100 páginas (50 hojas) de plástico blanco. Cada página contiene 200 fotos de 13 x 18 cm que se introducen horizontalmente en los bolsillos correspondientes.

Fabricado en Italia

Álbum de fotos con funda de Teddies para 104 fotos, 13 x 18 cm

Amazon.es Features Descripción: álbum de fotos bebé con bolsillos para 104 fotos de 13 x 18 cm, tapa de papel impresa sobre el tema de los nubes. Se envía en una caja transparente, ideal para regalo

El álbum de fotos infantil permite archivar tus fotos y añadir comentarios gracias al espacio de notas junto a cada foto

Uso: basta con deslizar las fotos en las fundas de plástico para protegerlas contra la suciedad, las huellas y las arrugas

Puedes poner 2 fotos por página y este bonito álbum de fotos infantil viene en una caja transparente para que sea un regalo, por ejemplo, y el álbum mide 25,5 x 28 x 4

Contenido del paquete: 1 álbum de fotos infantil para 104 fotos de 13 x 18 cm. Se envía en caja

LIOOBO Álbumes de Fotos 6 Pulgadas 100 Hojas Fotos Bolsillos Transparentes Corazón Rojo

Amazon.es Features Este es un álbum intersticial, solo necesita presionar la plantilla del álbum para poner el tamaño correspondiente de la foto.

Los álbumes de fotos están en caja, y las cajas son aún más sensibles a las fotos efectivas de protección a largo plazo.

Gran capacidad, núcleo grueso, poner fotos en esta colección memorable, mostrar con familiares y amigos.

Libro de fotos perfecto para fiestas de bebés, regalos de cumpleaños, regalos de boda, regalos de aniversario, almacenamiento diario de fotos de álbumes, álbumes familiares, álbumes infantiles, registros de viaje.

PAZZiMO Álbum de fotos para pegar de color azul para 400 fotos, álbum de fotos 30x30 cm con papel de pergamino, álbum fotos 10x15 con ventana en la portada, pack de 2

Amazon.es Features DOBLE USO – El paquete de 2 álbumes de fotos permite ordenar todos tus recuerdos de celebraciones o viajes en cada álbum, o bien podrás quedarte uno y regalar el otro

DOBLE TAMAÑO – Gracias al formato del álbum de fotos grande XXL de 100 páginas (30x30 cm), puedes recopilar 4 fotos de 10x15 cm por página, es decir 400 fotos por álbum

DOBLE DE BUENO – Las páginas de 160g de grosor y el papel de pergamino de este álbum personalizable ayudan a proteger y conservar tus fotos perfectamente

DOBLE DE RECUERDOS – Para que no se olviden los recuerdos de tus mejores experiencias en las fotos digitales, podrás guardar tus mejores experiencias en 2 álbumes

ENVÍO Y DETALLES – PAZZiMO Álbum para pegar fotos con 100 páginas 30x30 cm, papel de pergamino y con foto 10x10 en la portada, pack de 2. Color: azul

