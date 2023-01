Inicio » Varios Los 30 mejores Alambre Para Bisuteria capaces: la mejor revisión sobre Alambre Para Bisuteria Varios Los 30 mejores Alambre Para Bisuteria capaces: la mejor revisión sobre Alambre Para Bisuteria 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Alambre Para Bisuteria?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Alambre Para Bisuteria del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



THATSRAD Alambre Manualidades 4 Rollos Alambre de Aluminio 2mm/1,5mm/1mm/0,8mm*5m con Alicate Alambre para Bisutería Plateado Anodizado Flexible Alambre para Bonsai, Manualidades, Artesanal, Cuentas € 9.89

️【Material de aluminio antioxidante de alta calidad】El paquete incluye 4 rollos de alambre de aluminio artesanal, de 5 metros de largo, 4 tamaños de 0,8 mm/1 mm/1,5 mm/2 mm, y unas pinzas para joyería. Aluminio suave en un plateado llamativo. Tiene un revestimiento antioxidante. Nuestro alambre para abalorios de primera calidad es maleable y perfecto para muchos usos diferentes, artes y manualidades.

【Fácil de doblar y flexible】Este conjunto de alambres de aluminio tiene una forma simple y puede cambiar fácilmente la forma a mano sin herramientas. También puede usar los alicates para joyería adjuntos. La longitud total de los alicates para joyería es de 127 mm y la boca del alicate es de 14 mm El alambre se dobla o tuerce en muchas formas y diseños diferentes y hermosos.

️【Suave y sin decoloración】 No es fácil de desvanecer y oxidar, y el color es hermoso y brillante. Flexible y no fácil de romper. No se empaña. El aluminio es fuerte y duradero, pero maleable y flexible, lo que lo hace ideal para muchos proyectos de tallado y artesanía. Ya sea realizando coronas, esculturas, animaciones o maquetas. También es ideal para arreglos florales, jardinería y embalaje de bonsáis.

【Longitud cortable de 5 m】La bobina tiene 5 metros de largo. Puede satisfacer sus diferentes necesidades de bricolaje y se puede cortar a la longitud deseada con una máquina de corte. Nuestro alambre de joyería es suave y liviano. Se puede doblar muchas veces sin romperse, perfecto para principiantes. Se puede usar en casa, en un estudio de arte o en una clase de arte.

️【Es un regalo único hecho a mano】Perfecto para manualidades, proyectos de escultura, tejido de alambre, modelado, joyería, jardinería o embalaje. También se puede utilizar para hacer anillos, pulseras y otros adornos para manualidades, bisutería, tapicería, bolsos de piedra, abalorios y marcos. Este sería un regalo hecho a mano muy singular.

Rayher 24079000 Alambre de Acero Inoxidable, 0.5 mm diametro, Alambre para bisutería y Manualidades € 5.96

Amazon.es Features Alambre moldeable de acero inoxidable de 0.5 mm de diámetro, cómodo de trabajar con las manos y fácil de cortar con unos alicates de corte, adecuado para manualidades y bricolaje, Carrete de 10 metros

Cómodo para trabajar, tus manos agradecerán diseñar con este alambre liso y suave, Fácil de limpiar y cuidar, no se oxida, conserva su brillo y es respetuoso con la piel, adecuado para alérgicos

El accesorio imprescindible para hacer joyas y bisutería, enrolla, dobla, trenza y ajusta donde necesites, haz de todo con este alambre de alta resistencia, durabilidad y compatibilidad con la piel

Se moldea con facilidad incluso con las manos y te permite crear formas tal y como quieras, La suavidad a la hora de trabajar con él simplifica el trabajo para crear piezas Adecuadas en poco tiempo

Haz miles de manualidades diferentes, esculturas de alambre, adornos de etiquetas para regalos y marcos de fotos, letreros para casa o fiestas y dale luego color con nuestras pinturas (Art, 38000280)

YapitHome 2 Rollos 1mm Alambre de Aluminio Alambre Artístico Alambre Aluminio Plateado para Pulseras, Collares, Abalorios etc Hechos a Mano(Plata) € 7.99

Amazon.es Features ✿ALTA CALIDAD: Alambre aluminio plateado manualidades está hecho de aluminio de alta calidad. Es muy maleable y se corta con mucha facilidad y hacer formas que quieras, la material de aluminio tiene buena estabilidad. Cada alambre es de color plateado y tiene un diseño flexible, esto hace que sea perfecto para crear varios proyectos de arte.

✿MÚLTIPLES USOS: Hilo aluminio alambre se utilizado ampliamente para la joyería y la artesanía, como collares, pulseras, arreglos florales, colgante, tejido de alambre, jardinería o envoltura etc. También puedes hacer otras cosas que quieras.

✿CUMPLE CON LOS REQUISITOS: 2 rollos 1MM de Alambre Aluminio Plateado, 20 metros en totalm, El tamaño y la longitud del cable de alambre de aluminio artístico son muy adecuados para la mayoría de los productos hechos a mano que fabrica, por lo que no tiene que preocuparse.

✿REGALOS:Puede usar alambre de aluminio calibre para hacer pequeños obsequios para sus amigos, familiares o vecinos. Tambien es un gran regalo para los amantes de la artesanía DIY y tus hijos.

✿DURABILIDAD: Alambre de aluminio para bisuteria está diseñado pensando en la durabilidad. Con un diseño flexible, nuestro alambre para manualidades es duradero, se puede doblar, no es fácil de romper.

3 Rollos Aalambre para Bisuteria, Alambre de Cobre Suave de Colores Mezclados, 24m, 0,4 mm(8 Metros/Rollo), Alambres Artesanales de Joyería, Alambre para Manualidades para Joyería, Bricolaje € 7.99

Amazon.es Features 【Metarial】: los alambres de joyería están hechos de cobre desnudo y tienen un revestimiento resistente a la oxidación, el color es hermoso y brillante

【Tamaño】: el alambre para abalorios de joyería tiene 8 m de largo, 0,4 mm de diámetro, puede satisfacer las necesidades de las personas para hacer manualidades

【Característica】: el alambre artístico con buena ductilidad es suave, flexible y no se rompe fácilmente, es fácil de usar y difícil de enredar

【Función】: alambre de joyería de cobre ideal para la fabricación de componentes de joyería y colgantes envueltos en alambre fáciles de moldear o doblar.

【Uso amplio】: el alambre artesanal se puede usar para tobilleras, pulseras, collares y también para arreglos florales, enmarcados y manualidades para el cabello. READ Los 30 mejores Pinzas Para Pezones capaces: la mejor revisión sobre Pinzas Para Pezones

Rayher Diseño Alambre Huso, Surtido, 4 Formas + asa, Blister 1juego € 7.99
€ 7.24

€ 7.24 in stock 1 new from €7.24

Amazon.es Features Set de 4 mandriles para bisutería con alambre en diferentes formas: ovalado, circular, cuadrado y triangular. Para diseñar joyas con la técnica del alambrismo de forma rápida y homogénea

Los mandriles son las herramientas perfectas para los principiantes que quieran crear sus propios colgantes, anillos, pendientes, pulseras, brazaletes, anillas, cierres de palanca y muchas más piezas

Son muy fáciles de usar, sólo tiene que ir enrrollando un alambre de aluminio, como el de Rayher extremádamente fácil de moldear (Art.-Nr. 24079000) en torno al mandril que desee. En tan sólo unos minutos tendrá su diseño listo

También podrá añadir a sus diseños en alambre perlas, piedras, cuerdas, charms y mucho más

Son también ideales para elaborar ramos de flores y guirnaldas o para objetos de decoración con alambre

Naler 10 rollos de alambre de cobre, 0,3 mm de alambre de cobre mezclado para manualidades, bisutería, 10 metros / rollo € 8.99

Amazon.es Features Hecho de cobre de alta calidad, esmalte colorido, duradero, no se decolora fácilmente. Comprueba bien el tamaño.

Tamaño: 10 metros (aprox. 10 metros por rollo; 0,3 mm de ancho. 10 colores metálicos diferentes, resistentes al deslustre.

El alambre fino es muy suave, flexible y no es fácil de romper. Puedes darle forma fácilmente con tus dedos o con cualquier herramienta.

Ideal para hacer joyas como cadena de cuentas, anillos de salto, orejas, colgantes envueltos en alambre; para cualquier proyecto de manualidades.

Perfecto para enrollar cuentas, gafas, piedras, etc. También es muy útil para hacer prototipos de pequeñas esculturas de alambre.

Redondo de mini con muelle doble, cromado, alicate para alambre trabajar, Bisutería, DIY, artesanía, € 6.97

Amazon.es Features Ideal para trabajos finos como por ejemplo alambre trabajar en la fabricación de joyas

Se encuentra bien en la mano gracias al revestimiento especial asas

Trabajar de manera segura por doble muelle

Cromado de calidad

De uso muy versátil.

GOLRISEN Alambre de Aluminio de 0,8 mm 1 mm 1,2 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm, 6 Rollos de Alambre Manualidades Blando y Maleable para Hacer Bisutería Artesanal, Joyería y Manualidades(5 Metros/Rollo, Plateado) € 11.99

Amazon.es Features ✔【Material de Aluminio de Alta Calidad】-- Nuestro alambre está hecho de aluminio de buen calidad, no se desvanece y es difícil de oxidar, el color es hermoso y brillante. Flexible y no es fácil de romper. Es blando bueno para bucles y moldear con la mano.

✔【Blando y Maleable】-- El hilo de aluminio se llama también a veces hilo mágico o alambre modelable. Es el más fácil de modelar de los alambres, es muy fácil darle formas caprichosas como espirales, y hacer mariposas y otras filigranas.

✔【Tamaño de Bricolaje】-- El juego contiene 6 rollos de alambres de aluminio de diferentes diámetros. el grosor de los alambres es de 0,8 mm 1 mm 1,2 mm 1,5 mm 2 mm y 3 mm, respectivamente. La longitud de cada rollo es de 5 metros. Los alambres de aluminio de varios diámetros son adecuados para varios proyectos de proceso.

✔【Fácil de Usar】-- Puedes doblar estos alambres manualidades para darle la forma que desee. La parte sobrante se puede cortar con el alicate. Estos alambres de aluminio se pueden cambiar directamente a mano sin necesidad de herramientas.

✔【Amplia Gama de Aplicaciones】-- Un material muy moldeable ideal para hacer manualidades y para crear complementos de bisutería como anillos, pendientes, colgantes, pulseras, ... combinando con otro material para manualidades.

Sicai Alambre para Cuentas, 0,3mm – Rollo de Alambre de Cobre para Abalorios joyería, Resistente al Desgaste, 3piezas € 5.99

Amazon.es Features 1.Rollo de alambre de cobre: Este set tiene 3rollos de hilo en total, el diámetro de estos cables es de 0,3mm, y la longitud 20m (cada rollo).

2. Cable de cobre multicolor: oro, plata y bronce, le ofrecemos cables de cobre con cuentas de diferentes colores que se pueden conjuntar con los diferentes recubrimientos del cable.

3. Prácticos cables de alambre de cobre para abalorios: cobre con buena ductilidad es suave, flexible y no es fácil de romper. Los cables con esmaltado de colores además son bonitos.

BENECREAT 54m 0.5mm Alambre de Acero Inoxidable Cable Metálico Trenzado por 7 Hilos Accesorios de Manualidad para Diseño de Bisutería € 10.89
€ 10.56

1 used from €10.56

Amazon.es Features 【EL PAQUETE INCLUYE】: 1 rollo cable metálico trenzado por 7 alambre de acero inoxidable, la flexibilidad es mucho más alta que el cable de una sola hebra normal.

【TAMAÑO DETALLADO】: Longitud de 54m / 60 yardas, espesor de 0.5mm de alambre, se puede cortar la longitud según su necesidad.

【MATERIAL EXCELENTE】: Fabricado en acero inoxidable de alta calidad con un revestimiento de nylon en la superficie para mayor comodidad, abrasion, desgaste y resistencia a la deformacion. Impermeable; Fuerte tensión; Sin corrosión ni decoloración.

【APLICACIÓN MÚLTIPLES】: Perfecto para abalorios, artesanía y producción de joyería, como cadena de abalorios, pulseras, collares, tobilleras, etc.

【EMPAQUETE CONFIABLE】: Todos los cables están enrollados alrededor del eje de plástico para evitar que su uso sea más conveniente. Puede cortarlo a cualquier longitud según sus necesidades.

50M 10 rollos Alambre de Aluminio 1.5mm Multicolor Alambres para Bisutería Manualidades Joyería Bricolaje Fabricación de Artesanías DIY 5m/rollo € 13.99

Amazon.es Features ✨【Paquete Incluye】︰10 rollos alambres de aluminio de 10 colores.

✨【Tamaño】︰1.5mm de diámetro, 5m de largo cada rollo, en total 50m.

✨【Alta Calidad】︰hecho de aluminio de alta calidad, con buena flexibilidad, fuerte plasticidad y doblez.

✨【Colores Maravillosos】︰10 colores diferentes: plateado, negro, naranja, rojo, verde, cobre, rosado, marrón, azul turquesa y violeta.

✨【Amplia Aplicación】︰Ideal para hacer bisutería, artesanía, joyería, manualidades, arreglos florales, jardinería, envoltura, etc. También son perfectos para colgar o amontonar algunas decoraciones como linternas, bolas de flores, etc.

TAIYOU 2 Rollos 0.3mm Alambre de Cobre Desnudo 20m/Rollo Alambre de Joyería Accesorios de Joyeria para Joyería Pulseras Collares Pendientes - 18K Dorado Plata € 7.69

Amazon.es Features ♥ Color: plata y oro. El alambre de cobre para joyería se puede almacenar y usar durante mucho tiempo, y nunca se desvanecerá ni se oxidará. Ideal para colgar los adornos navideños en el árbol de Navidad. Estos cables metálicos se volverán "invisibles".

♥ Lo que obtendrás: 2 rollos de alambre de cobre para joyería. Diámetro del alambre: 0,3 mm, longitud del alambre: 15 metros por rollo.

♥ Material: el alambre para bisutería está hecho de cobre de alta calidad, suave y brillante, flexible, moldeable y no se desvanecerá.

♥ Aplicación: el alambre de metal para joyería es adecuado para hacer diversas decoraciones de joyería o manualidades de bricolaje, como anillos, aretes, anillos de salto, colgantes de cuerda, collares, cadenas de cuentas, pulseras, tobilleras, etc.

♥ Accesorios decorativos: también puede utilizar el alambre de cobre para realizar algunas decoraciones, como arreglos florales, esculturas de alambre de metal, marcos, etc. Se necesitan alicates de punta fina o alicates de punta redonda durante el uso.

Rayher 2405522 Alambre para bisutería y Manualidades, Grosor 0,3 mm, Plata, Plateado, Longitud 50 m € 6.15

€ 5.96 in stock 1 new from €5.96

Amazon.es Features Alambre para hacer bisutería o usarlo en manualidades, con un grosor de 0,3 mm para que sea fácil de moldear y 50 m de longitud de alambre, con el que podrás realizar una gran cantidad de diseños en color plateado

El grosor de 0,3 mm hace que este alambre para bisutería y manualidades sean muy moldeable, puedes hacerlo con las manos, o si buscas unos acabados optimos te recomendamos que uses alicates indicados para ello, por ejemplo el set de alicates Art. 8934500 es optimo para iniciarse en el mundo de las manualidades y dar forma a tus diseños

Para hacer muñecos, pendientes, pulseras, decoración de bolsos, manualidades con niños, decoración del hogar,...con estos 50 metros de alambre y unos abalorios, tela o papel de colores tienes un gran abanico de posibilidades

Este alambre es un complemento optimo para personalizar bisutería y decoración, si quieres hacer algo moderno, combinalo con los materiales y colores que prefieras

Si te has quedado con ganas de más y estás pensando en todo lo que podrías hacer con otros colores, te sorprenderá ver la gama de Rayher, elige un alambre dorado (Art. 2405506) para tus complementos, usa el alambre en color rojo vino Art. 2405519 para resaltar la decoración de tu casa o usa el alambre en tono verde oscuro Art. 2405513 para tus diseños más primaverales, tienes muchos más colores donde elegir

Zalava - Kit para fabricación de joyas, 1300 piezas y 14 herramientas de reparación, pinzas de alambre plateado, accesorios para hacer pulseras, pendientes, bricolaje y manualidades € 27.99

Amazon.es Features Juego completo para manualidades de joyería: este juego incluye todas las herramientas y accesorios que necesitas. Con él puedes hacer diferentes pendientes, collares, pulseras, etc.

Excelente juego para hacer joyas y realizar reparaciones de forma sencilla. Es perfecto para los amantes de la joyería profesionales, aficionados y principiantes; realiza tu proyecto creación o reparación de joyas y otras manualidades

Este completísimo juego de joyería contiene una caja de 1300 accesorios de joyería, 1 tijeras, 6 agujas, 1 punzón, 1 rollo de alambre de cobre en plata, 1 rollo de alambre de cristal, 2 abridores de anillos, 1 regla suave, 1 calibrador, 1 pinza recta, 1 pinza curvada, 3 alicates de joyería, 1 aguja de ganchillo y 2 enhebradores de agujas

3 alicates de cuentas prémium diferentes para reparación de joyas: redondos, de corte y con punta estriada. Cada alicates tiene un resorte doble y asas antideslizantes que garantizan un uso eficaz y seguro

Incluye un embalaje para transporte: el juego de herramientas de joyería se envía en un negro con cremallera de alta calidad, en el que mantendrás tus herramientas a mano, limpias y seguras. Todos los accesorios de joyería se envían en una caja transparente. No volverás a perder tus herramientas o accesorios

Alambre Manualidades de Cobre Cable la Joyería para Rebordear Metálico Accesorios de hacer bisutería para Diseño de Bisutería de 0,4 mm/26gauge para Niño DIY artesanía 10.9 yardas/rodar (10 colores) € 12.99

Amazon.es Features Alambre manualidades de joyas - Forma redonda del cordón, grosor 0.4mm 26 gauge; Longitud 10m / 10.9 yardas por rollo. Este tamaño de alambre es realmente fácil de doblar para hacer cuentas y hacer joyas.

Alambre de cobre coloreado: elaborado a partir de cobre desnudo, resistente al deslustre. Duradero, resistente y con buena forma, es fácil de moldear y doblar con las manos o cortar con alicates. El alambre rebordeado es muy flexible, pero no es fácil de romper.

10 colores vibrantes brillantes: 10 rollos hilo en 10 colores diferentes; Rosa roja, oro, oro rosa, bronce antiguo, cobre rojo, plata brillante, verde, rosa, rojo, púrpura, azul marino. estos alambres de cobre de joyería en varios colores diferentes que pueden satisfacer sus diferentes necesidades de color.

A debe tener proveedores de joyas - Ideal para manualidades de bricolaje, que son perfectas para hacer joyas, anillos, aretes, pulseras y collares, joyas para envolver alambres, cadenas con cuentas y colgantes envueltos en alambres o proyectos artesanales.

niño manualidad: juego de joya de beading, como fino y manejable, los niños hacen los anillos con rapidez y gran facilidad para mejorar los niños de la confienza.

GOLRISEN Rollo de Alambre de Aluminio 2mm para Manualidades 30 Metros Alambre de Bisutería Alambre Flexible Grueso para Hacer Brazaletes Joyas de Bisutería Esqueletos de Figuras o Árboles, Plateado € 12.99

Amazon.es Features MATERIAL DE ALTA CALIDAD: nuestro alambre manualidades está hecho de material de aluminio de alta calidad, es un metal que se puede reutilizar una y otra vez, sin que pierda sus propiedades, es reciclable al 100%, fácil de manejar y doblar a la vez que es resistente y ligero. Genial para hacer manualidades, artesanía, joyería, es blando bueno para bucles y moldear con la mano.

ALAMBLE FLEXIBLE: nuestro alambre manualidades es flexible y fácil de doblar. Puedes doblar y envolver el alambre en muchas formas y diseños diferentes para crear hermosos modelos, esculturas y obras de arte. Este alambre grueso mantiene su forma. Para una mejor precisión y control, use alicates de joyería para enrollar y doblar. Ideal para evitar dañar los cables.

FÁCIL DE CORTAR: el corte de alambre de aluminio es una operación muy sencilla. El grosor es de 2 mm. Es más resistente que otros cables de aluminio. No apto para cortar con tijeras. Para poder manejar el alambre de aluminio se necesitan varios tipos de alicates pequeños o mini-alicates, como los de punta larga, punta recta, punta curvada, corte final, corte lateral o de redonda.

CREACIÓN ARTESANAL: El paquete contiene un rollo de alambre de aluminio plateado de 30 metros de longitud. Puedes completar las artesanías con tus amigos o familiares juntos. Este alambre de aluminio también puede ser un estupendo regalo de Navidad para los amantes del bricolaje y las manualidades. Te permite usar su creatividad e imaginación en cualquier momento y en cualquier lugar, y brindarte la alegría de la creatividad.

PERFECTO PARA TODO: perfectos para hacer pendientes y anillos, soporte para fotos, collares y pulseras, colgantes, letras o palabras de pulseras y collares, libélulas, elefantes, calabazas, muñecas, perros, mariposas, bicicletas, esqueletos de figuras, pañuelos con alambre, adornos para San Valentín, guirnaldas navideñas, adornos para árbol de navidad, etc. Todo lo que se te antoje. También es muy util para bonsais. READ Los 30 mejores Cable Hdmi Movil A Tv capaces: la mejor revisión sobre Cable Hdmi Movil A Tv

Placa de Dibujo de Alambre de 8"Con 52 Orificios Redondos, Placa de Refuerzo de Alambre para la Fabricación de Joyas (0,26-4,10 mm) € 56.97

Amazon.es Features ACERO DE ALTA CALIDAD: El tablero de dibujo de joyería está hecho de material de carburo de tungsteno de alta calidad, con mano de obra fina, robustez y durabilidad, y se puede usar durante mucho tiempo.

PROPÓSITO: Adecuado para varios metales preciosos, como rejilla de oro, platino y alambre de cobre plateado, con alta suavidad, buen brillo superficial, no es fácil de descomponer, lo que garantiza suavidad y buen rendimiento.

TAMAÑO: El tablero de dibujo de alambre de carburo de tungsteno mide aproximadamente 8 pulgadas con 52 orificios. El diámetro aumenta gradualmente de 0,26 mm a 4,10 mm, y los orificios se vuelven más pequeños, por lo que el hilo se puede sacar fácilmente.

HERRAMIENTAS PARA HACER JOYAS: Exquisitas herramientas para dibujar joyas, herramientas útiles para hacer joyas y otras artesanías. Puede ayudar a los fabricantes de joyas a crear líneas de joyería del tamaño adecuado.

SERVICIO POSTVENTA: Confiamos mucho en la calidad del producto y le aseguramos que si encuentra algún problema de uso o calidad después de la compra, puede contactarnos en cualquier momento. ¡Estamos comprometidos a brindarle una experiencia de compra satisfactoria!

UTILE Rollo de Alambre de Cobre del 99% Resistente al Deslustre y Desgaste - Bisutería, Joyería, Artesanía, Bricolaje, Abalorios, Decoración Floral y Manualidades (Calibre 20)

Amazon.es Features IMPRESCINDIBLE - Si usted es un proveedor de joyas o simplemente le encanta hacer joyas, este alambre de cobre artesanal es ideal para crear sus proyectos de pasatiempo o los deseos de los clientes. El alambre de cobre UTILE será perfecto para proyectos como tobilleras, pulseras, collares, colgantes envueltos en alambre, cadenas de cuentas, anillos de salto, alambres para orejas, etc,

DIVERSIÓN - Con el alambre de cobre UTILE podrás crear increíbles joyas delicadas, artesanías, decoraciones y cualquier otra cosa que tu creatividad tenga que expresar. Disfruta de nuestro alambre de cobre solo, con tu familia o amigos mientras te diviertes trabajando en nuevos proyectos. Este cable es ideal tanto para principiantes como para profesionales para diseñar y crear.

MATERIAL RESISTENTE - No hay diversión en el alambre de cobre roto, por lo que UTILE ha producido este alambre de cobre al 99 % súper duradero, flexible y fácil de usar. Nuestro cable de calibre 20, 22 ó 24 está hecho de cobre fuerte, resistente y de calidad que mantendrá su forma incluso después de múltiples usos. Garantizamos que este alambre es lo suficientemente maleable para moldearlo con las manos.

COBRE HERMOSO - El alambre de cobre UTILE tiene un increíble acabado de cobre que hará que todas sus creaciones sean brillantes y elegantes. El color plateado combinará con todo tipo de proyectos de artesanía de joyería, decoraciones de bricolaje, arreglos florales y cualquier cosa que tu imaginación pueda crear.

INFINITAS IDEAS PARA JOYERIA - El alambre de cobre es perfectamente adecuado para cualquier tipo de joyería que desee crear. No importa si quieres hacer aretes o pulseras, reparar collares o cualquier otro proyecto. Nuestro alambre de plata UTILE también es ideal para anillos no tejidos, colgantes o incluso un hermoso diseño de tejido de alambre.

JNCH 50m Alambre de Aluminio 2mm Alambre para Bisutería para Manualidades (Plateado) € 12.99

Amazon.es Features Contenido: El paquete incluye 50m alambre de aluminio en color plateado.

Diámetro & Longitud: El alambre de aluminio mide 2mm de diámetro, 50m de largo, adecuado para proyectos creativos.

Material: El alambre de aluminio manualidades es hecho de aluminio de buena calidad, suave, flexible y duradero, con una larga vida útil.

El alambre para bisutería es fácil de doblar y moldear, capaz de cambiar la forma según las diferentes necesidades.

Ideal para hacer bisutería, manualidades, esculturas, DIY, joyería, modelo, decoración artesanal, etc...

Hyber&Cara Alambre para Joyería, 60 Metros x 0,5 mm de Alambre de Cobre Resistente al Desgaste para Manualidades Bisutería, Plata+Oro+Rosa € 10.98

Amazon.es Features Calidad prémium: hecho de cobre de alta calidad, suave, flexible y no es fácil de romper que soporta bobinado, fabricación en espiral, torsión, envoltura

Diámetro del cable: 0,5 mm / calibre 24, este alambre es el más adecuado para técnicas de trabajo de alambre intrincadas, como girar cuentas en las bases y marcos de tus proyectos.

Múltiples colores: plata brillante, oro rosa y oro, estos 3 colores son los más populares en proyectos de manualidades, cuentas, joyas, adornos, aretes, esculturas de alambre, etc.

Cables perfectos para manualidades: se utiliza para todo tipo de manualidades y fabricación de joyas como tobilleras, cadenas de cuentas, pulseras, anillos de salto, collares y colgantes envueltos en alambre, cables de oreja, etc. También son adecuados para arreglos florales, enmarcar, hacer sombreros y manualidades para el cabello.

Rollos extralargos: el paquete incluye 3 rollos de alambre de cobre extralargos, cada longitud del rollo es de 22 yardas/20 metros, 66 yardas/60 metros en total

KLYNGTSK 3 Rollos Alambre para Cuentas Alambre de Cobre Alambre para Manualidades Resistente al Deslustre Alambre de joyeria de Acero para Joyería, Escultura de DIY, Modelado y Manualidades (0.3mm) € 14.99

Amazon.es Features 【Suave, Antioxidante y Duradero】Este alambre de joyería está hecho de material de cobre rojo de alta calidad, que es flexible, flexible, suave y fácil de usar. La superficie de los alambres de joyería se ve brillante con un brillo metálico, que puede decorar bien sus manualidades. Además, tienen la ventaja de ser resistentes a la intemperie y a la corrosión, no se deslustran ni se oxidan fácilmente, son adecuados para uso en interiores y exteriores.

【3 Colores Diferentes】Hay 3 colores diferentes para estos alambres de joyería, incluyendo oro, plata, oro kc. Estos 3 colores son los más populares en proyectos artesanales, abalorios, joyas, adornos, aretes, tallado de alambre y más, lo que brinda múltiples opciones para la fabricación de joyas artesanales y otros fines. Estos colores vívidos y hermosos tampoco se desvanecen ni se caen fácilmente cuando se doblan o rompen con herramientas recubiertas.

【150 Metros de Largo y Corte Libre】La longitud total de estos 3 rollos de alambre de metal de color es de aproximadamente 150 m/492 pies, el diámetro es de aproximadamente 0,3 mm y cada rollo de alambre de joyería mide aproximadamente 164 pies/50 metros. Puede ajustar fácilmente la longitud de los alambres de joyería flexibles cortándolos según sus necesidades y retorciéndolos en diferentes formas para decorar o hacer manualidades.

【Viene con Cortador de Alambre】 Le enviamos un cortador de alambre para ayudarlo a cortar el alambre de joyería fácilmente. Los alicates para alambre incluyen medidas de 11,5 cm (4,53 pulgadas) de largo. Y tiene un mango revestido de PVC y un resorte asistido, lo que hace que la pinza sea muy fuerte y no cause lesiones en las muñecas ya que no hay que aplicar demasiada presión.

【Una Excelente Opción para DIY】Los alambres de metal flexibles se aplican ampliamente para satisfacer diferentes propósitos, que incluyen escultura, armadura, tejido de cuentas de alambre, arreglos florales, jardinería, reparación de cercas, moldeado de alambre, combina con sus diferentes artesanías de metal de bricolaje, haciendo collares , aretes, pulseras, adornos, envoltorios de gemas metálicas.

Kit de Hacer Bisutería ,Kit de Accesorios de Joyería 912 piezas Plata Joyería Artesanía Material en Caja de Plástico con Herramientas de Reparación de Joyas para Gacer Braceletc Necklace Jewelry Craft € 16.99

Amazon.es Features AMPLIO USO: el conjunto completo de joyería incluye todos los hallazgos y herramientas para hacer aretes, collares, pulseras, amuletos y más

FÁCIL DE USAR: Suministrado con todas las herramientas y accesorios que necesitaría, no tendrá que agregarlo a este juego para que sea perfecto o para un principiante o como regalo.

FÁCIL DE LLEVAR: estos hallazgos de joyería de plata se almacenan por separado en un contenedor transparente con deflectores extraíbles, lo que es bueno para que descubra los componentes rápidamente

CONJUNTO: incluye 11 tipos diferentes de hallazgos de joyería, 4 tipos de alambres rebordeados, 1 pieza de alicates y 1 pieza de pinzas

Contiene pequeños accesorios no comestibles, los niños deben usarse bajo la escolta de un adulto.

com-four® Hilo de Acero Inoxidable para Manualidades y Bisutería 45 m - Alambre Floral - Alambre Artesanal en Color Plateado para Modelar - Ø 0,36 mm (color plata) € 6.99

Amazon.es Features ALAMBRE FLEXIBLE: ¡El hilo de alambre ligero y flexible está hecho de acero inoxidable 304 (18/8) de alta calidad para elaborar y modelar sus decoraciones de Navidad, Pascua o cumpleaños!

APLICABLE UNIVERSALMENTE: ¡El alambre de acero inoxidable tiene un grosor de 0,36 mm y es ideal para diversos fines en cualquier lugar del hogar o en el jardín!

PARA ARREGLOS FLORALES: ¡Este alambre floral es perfecto para arreglos florales y para hacer joyas, artesanías y bisutería para Navidad, Pascua, cumpleaños, bodas y más!

PERFECTO PARA LA FLORISTERÍA: ¡El alambre para manualidades también se puede utilizar idealmente como aglutinante de plantas y alambre para flores en floristería y en el jardín! ¡El acero inoxidable 304 ofrece la máxima protección contra el óxido y la corrosión!

VOLUMEN DE ENTREGA: 1x hilo de alambre para manualidades y artesanías // Rollo con hilo de 45 m, Ø 0,36 mm // Colores: plateado // Material: acero inoxidable 304

BENECREAT 235m 0.8mm Alambre de Aluminio Rojo Alambre Bisutería Hilo Metálico para Fabricación de Artesanías Rebordeado Alambre de Manualidad de Aluminio Calibre 20 Rojo € 18.99

Amazon.es Features 【MATERIAL EXCELENTE】: Alambre de aluminio de alta calidad, con buena flexibilidad, fuerte plasticidad y doblez, lo que hace que su aplicación sea más fácil.

【MEDIDA DE ALAMBRE】: El Espesor de alambre es de 0.8mm (Calibre 20), aproximadamente 235m de largo por cada rollo, asequible, solo necesita comprar un rollo, suficiente para sus múltiples aplicaciones.

【COLOR ATRACTIVO】: Color Rojo, usando el proceso de galvanoplastia, color brillante, color duradero no es fácil de desprenderse. Toda la colección de productos está disponible en 11 colores.

【APLICACIÓN AMPLIA】: Adecuado para arte artesanal, fabricación de joyas, tejido de alambre, decoracion, joyería, arreglos florales, jardinería o envoltura.

【MUCHOS OTROS USOS】: También puede usar para colgar o amontonar algunas decoraciones como linternas, bolas de flores, hacer árboles de vida, modelos de bicicletas para ayudarlo a resolver las necesidades diarias de su hogar. READ Los 30 mejores Percha De Pared capaces: la mejor revisión sobre Percha De Pared

BENECREAT 30m Alambre de Cobre Cable Metálico Accesorios de manualidad para Diseño de Bisutería - Dorado Calibre 24 € 11.99
€ 10.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIMENSIÓN DE ALAMBRE: calibre 24 de alambre (0.5 mm, 0.02 pulgadas); Longitud 30 m (alrededor de 98 pies / 33 yardas). Atención: Debido a la actualización del empaque, los productos de dos empaque se envían al azar, por favor, prevalecen en especie.

CALIDAD EXCELENTE: Hecho de cobre blando, el cable de cobre con buena ductilidad es suave, el alambre templado suave puede ser moldeado, fácil de moldear o doblar

APLICACIÓN MÚLTIPLES: alambre fino de cobre para abalorios, artesanía y producción de joyería, como cadena de abalorios, anillo de salto, alambre de oreja, colgante de cuerda y así sucesivamente. Puede usar estos cables de cobre de colores para hacer sus propias pulseras, collares, tobilleras, etc.

COLOR PERMANENTE: Color: oro; Recubrimiento antimanchas, diseñado para resistir el deslustre, astillado y descascarillado, y puede soportar enrollamiento, espiral, torsión, envoltura, etc. El color del producto real puede ser diferente al de la imagen, es similar al amarillo.

MATERIAL DE MANUALIDAD: también son adecuados para arreglos florales, marcos y trabajos de peluquería. La longitud de este cable de cobre es suficiente para las necesidades de producción de su artesanía, solo deje volar su imaginación y creatividad.

3 Rollos Alambre para Cuentas, Alambre de Cobre para Joyeria, Alambre de Aluminio Flexible para Abalorios para Pulseras Collares Fabricación de Joyas, Alambre Artesanal de Metal 0,3 mm x 50 m € 10.99

Amazon.es Features Paquete y tamaño: obtendrá 3 colores diferentes de líneas de artesanía. La longitud y el diámetro de cada rollo son 50 m/164 pies y 0,3 mm/calibre 28. Hay colores plata, oro y cobre rojo.

Material: el alambre artesanal está hecho de cobre de alta calidad, suave, resistente y dúctil y no es fácil de deformar o doblar. La superficie está galvanizada y tiene un hermoso color y un hermoso brillo.

Fácil de usar: dureza de suave a semidura, lo suficientemente fácil de moldear a mano, sin la ayuda de ninguna herramienta, pero lo suficientemente fuerte, no se rompe ni se rompe fácilmente.

Fabricación de joyas de bricolaje: se puede utilizar con varios tipos de fabricación de joyas, lo que aporta una gran comodidad a la artesanía. Se puede doblar repetidamente, no es fácil de oxidar y no es fácil de romper.

Amplia aplicación: nuestro alambre artesanal es adecuado para la mayoría de las artesanías. tales como la búsqueda de cuentas, la fabricación de pendientes, el diseño de pulseras, la fabricación de collares, el diseño de colgantes y algunos otros proyectos relacionados con la artesanía de bricolaje.

BENECREAT 6 Rollos 138m 1mm Alambre de Aluminio 6 Colores Metálicos Mixtos Alambre de Bisutería Hilo Metálico para Fabricación de Artesanías Alambre de Manualidad de Aluminio 23m / Rollo € 24.59

Amazon.es Features 【Suave y Flexible】: aluminio sólido, libre de oxidación y deslustre, se puede utilizar durante mucho tiempo; Ideal para proyectos artesanales y fabricación de joyas.

【Referencia de Tamaño】: Tamaño del cable: calibre 18 (1 mm) de grosor, 75 pies (23 m) de longitud; 6 rollos de alambre de aluminio en el paquete, 1 rollo por color.

【6 Colores Disponibles】: incluye plata, coral, amarillo, siena, negro, oro 6 colores, duradero y duradero; Los colores pueden variar un poco debido a los diferentes lotes de tinte o debido a la resolución del monitor.

【Uso Amplio】: escultura, tejido de alambre, decoración, artesanía, abalorios, fabricación de joyas, arreglos florales, jardinería o envoltura.

【Fácil de Operar】: dureza de suave a semidura, lo suficientemente fácil de moldear a mano, sin la ayuda de ninguna herramienta; pero lo suficientemente fuerte, no se rompe ni se rompe fácilmente.

ManYee Jewelry Making Kit Pulseras Collares Accesorios de joyería Herramientas de juego Materiales Juegos de alambre Adecuado para hacer Braceletc Necklace Jewelry, Craft € 15.99

Amazon.es Features Puede utilizar esta herramienta para crear hermoso collar material de joyería, pendientes, pulseras y más artesanías, joyas si usted es un principiante o un profesional de la producción, entonces este paquete es el paquete que desea, ya que incluye la producción de joyería original Todos los elementos básicos requeridos.

Accesorios profesionales: nuestro kit viene con 3 pares de alicates. Se beneficiará de unos alicates de punta negra, pinzas rectas y pinzas de codo. Debido a estos clips, puede abrir el anillo, cuando se los pone en sus cuentas, incluso cortar a un tamaño adecuado!

caja de plástico de almacenamiento: Estos adornos de joyería de plata almacenados por separado en un recipiente transparente con un deflector desmontable, para que pueda encontrar rápidamente los componentes para un fácil almacenamiento y portabilidad, la facilidad de uso.

Una herramienta indispensable para el kit de suministro de la joyería, joyería para los pendientes profesionales y principiantes de producción, reparación y restauración, collares, perlas, pulseras y otras joyas. Este es un gran kit, perfecto para bricolaje hecho a mano, abalorios, reparación de joyas y joyería de moda.

Accesorios Kit de partes y materiales que comprende: una caja de plástico rejilla desmontable 10, pinzas de codo, pinzas de punta de aguja manejan, pinzas rectas negro, azul pie de rey, regla suave, cristal línea elástica, alambre de cobre, alambre de acero, alambre de cera negro, anillo de cobre anillo, vuelta 4MM hierro, regazo hierro 8MM, corchete langosta de la aleación, pin, 9 hierro, ojos ovejas hierro, hebilla de posicionamiento, pescado hierro gancho para la oreja, hebilla mensajero hier

Vaessen Creative Alicates 3 en 1 € 7.96
€ 7.46

€ 7.46 in stock 2 new from €5.51

Amazon.es Features Vaessen Creative Alicates 3 en 1

Jamley 10 Rollos Alambre de Joyeria de Acero, Alambre de Manualidades Cobre, Resistente al Deslustre Alambre de Metal Flexible para Manualidades Florales y Hacer Joyería - 10 Colores 0.4 mm € 15.99

Amazon.es Features Cantidad suficiente: el paquete incluye 10 rollos de alambres para bisutería en diferentes colores, cantidad suficiente para satisfacer sus diferentes necesidades, que se pueden combinar con diferentes tipos de cuentas, collares y pulseras.

Flexible y flexible: el alambre para la fabricación de joyas está hecho de material de cobre, flexible, suave, liviano, duradero, duradero y de uso efectivo, flexible, son accesorios y suministros ideales para la fabricación de joyas, abalorios y proyectos de reparación de joyas.

Alambre artesanal de joyería multiusos: apto para la fabricación de joyas, collares delicados, pulseras, hermosos colgantes, aretes, tobilleras. Uso para proyectos de manualidades, fabricación de marcos de maquetas, proyectos de escultura, envoltorios, arreglos florales, personajes de dibujos animados, bicicletas de alambre de manualidades, etc.

Multicolor: incluye 10 rollos en diferentes colores (oro rosa, negro, bronce antiguo, plata brillante, oro, verde, rosa, rojo, púrpura, azul), los colores ricos pueden satisfacer sus diferentes necesidades, para que pueda mezclar y combine con diferentes estilos y temas, inspire su creatividad, también puede agregar singularidad a su obra de arte.

Suficiente longitud: estos alambres para cuentas tienen aproximadamente 0,4 mm (calibre 26) de diámetro y 9 yardas (8 m) por rollo de longitud; El tamaño adecuado del alambre para abalorios de joyería es fácil y conveniente de usar, lo que le brinda infinitas ideas para hacer joyas.

