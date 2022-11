Inicio » Varios Los 30 mejores Ak 47 Airsoft capaces: la mejor revisión sobre Ak 47 Airsoft Varios Los 30 mejores Ak 47 Airsoft capaces: la mejor revisión sobre Ak 47 Airsoft 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Saigo AK-47 AEG eléctrica (6mm) | Arma Larga de Airsoft Tipo metralleta Kalashnikov AK47 + Bolas y Gafas € 99.00 in stock READ Los 30 mejores Pasta Termica Noctua capaces: la mejor revisión sobre Pasta Termica Noctua 1 new from €99.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack listo para empezar a utilizarla! Incluye: pistola Saigo AK-47 eléctrica (6mm), gafas de protección y 300 bolas de 0.12g.

Accionamiento: eléctrico.

Velocidad: 150 fps.

Munición utilizada: bolas de airsoft de 0.20g.

Fabricada: Polímero reforzado.

AK-47 Kalashnikov ELECTRICA Arma Larga Airsoft Aire Suave 6 mm Potencia 0,50 Julios Airsoft Paintball Caza Supervivencia bushcraft Camping Outdoor Golden Eagle 35987 + Portabotellas de regalo € 219.90 in stock 1 new from €219.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto distribuido desde Albacete (España)

Producto importado por Martinez Albainox propietario de las marcas Albainox y K25 especialistas en cuchillería táctica, militar y de caza. Esta marca también engloba Barbaric Force y Maston

Ideal para Caza, pesca, supervivencia, bushcraft, acampada, senderismo, outdoor y montañismo

No apta su venta para menores de 18 años. Se podrá soliticar copia de documento de identidad para verificar al comprador.

Anotación: En ocasiones los productos recibidos no tendrán la misma tonalidad ni viveza que se muestran en las imágenes, ya que los materiales naturales como son las clases de maderas o las cuernos y astas animales pueden variar. Rogamos lo tengan en cuenta.

SAIGO Rifle Airsoft AK47 AEG ABS/Electric (0.5 Joule) - Semi/Full Automatic € 79.99 in stock 2 new from €79.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product

AK Cofre Chaleco Táctico Equipo Militar del Ejército AK 47 Revista Bolsa Airsoft Al Aire Libre Paintball Hunting Vest (Color : OD, Size : One Size) € 33.04 in stock 1 new from €33.04 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con numerosos bolsillos, el chaleco táctico le brinda una gran capacidad de almacenamiento, satisfaciendo todo tipo de necesidades.

El diseño de correas laterales ajustables le permite ajustarlo según sus necesidades.

Con diseño de malla, más ventilativo.Equipado con una cremallera, fácil de usar y usar.

Tirantes y hebilla alrededor de la cintura para facilitar su uso.

Hecho de material de alta calidad, lo suficientemente fuerte y duradero para un uso prolongado.

Combat Zone 19 Eleven - Réplica para Airsoft (Calibre 6 mm BB, Mecanismo de Muelle hasta 0,5 Julios) € 34.86

€ 31.52 in stock 3 new from €31.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calibre: 6 mm BB.

Capacidad del cargador: 12 tiros.

Energía:

Largo: 224 mm.

Peso: 505 g.

Subfusil D97 R-4 (6mm) | Arma de Airsoft (Bolas de PVC) de Sistema eléctrico (batería) € 89.00 in stock 1 new from €89.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fusil de gran realismo y bajo precio.

Sistema: eléctrico (batería). Arma semiautomática para jugar a airsoft.

Velocidad de disparo: 55m/s (180 fps).

Incluye batería y cargador.

Potencia: 0,23 julios.

JABALÍ PANAHAN 2D Medidas 950x750x450 mm. € 203.72 in stock 1 new from €203.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

KODENOR Magazine Tactical Clip AR15 M4 AK 47 74 MP5 Conector Paralelo Enlace Airsoft Rifle mag Accesorios de Caza (Color : MP003-AK-BK) € 14.62 in stock 1 new from €14.62 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tres tipos de revistas conectores paralelos.

Adecuado para AK / M4 / PMAG / AK47 / AK74 / MP5 / MP7

Material: Nylon

Generic AR A1, A2, doble frente Vista Herramienta de ajuste más AK 47 SKS 5 cm € 12.02 in stock 1 new from €12.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% nuevo producto

Hecho en China

ajustar elevación de 4-prong o 5-prong A1/A2 frontal Vista post

Con superficie para una presa fácil

Fabricado en acero

Rifle de Airsoft Kalashnikov AK 47 Madera Starter Pack Calibre 6 mm presión del Muelle < 0,5 Julios € 59.00 in stock 1 new from €59.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema: muelle de presión en calibre 6 mm

Peso: 1.790 g Longitud total: 870 mm

Diseño legendario original de KALASHNIKOV

Capacidad del cargador: 300 rondas BB

En el PACK DE INICIO también encontrarás 2500 piezas de balas BB y gafas certificadas.

Kalashnikov Airsoft Pistola ak-47 (<0,5 Joule), Madera, 202.229 € 50.00

€ 39.00 in stock 1 new from €39.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reproducción fiel original de Kalashnikov AK-47 en imitación de madera

Rifle de presión de resorte de alta calidad en calibre 6 mm

Con sistema BAX

Peso: 1,790 g. Longitud total: 870 mm

Capacidad de la revista: 300 disparos/energía:

Kalashnikov AK74 BB's | Carabina - Escopeta semiautomática de Bolas de Acero Tipo AK47 Madera Calibre 4,5mm + balines y CO2 € 329.00 in stock 1 new from €329.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo Cybergun Kalashnikov AK74 CO2 BB’s. Potencia 3.5 julios.

La AK-47 se hizo famosa mayormente por el sistema de recarga de cartuchos ya que, utiliza los gases de la detonación del disparo. Además de haber sido el arma utilizada por la Unión Soviética desde 1951 hasta 1978.

Es elegante a la par que económica teniendo en cuenta su alta calidad.

La munición necesaria son la bolas de acero BB,s de acero y su sistema de propulsión es de CO2 de 12g.

El selector tiene dos modos de uso: disparo semiautomático y manual.

Kalashnikov AK47 AEG eléctrica (6mm) | Arma Larga de Airsoft (Bolas de plástico) semiautomática / Full Auto + biberón de munición € 179.00 in stock 1 new from €179.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INCLUYE biberón de bolas de 0,20 gr.

Es realista y fiable. Es muy similar a la Kalashnikov AK-47 fabricada por Mikhail Timofeecivh en el año 1947.

Es de color negro y madera. El material utilizado para su fabricación es de ABS.

Su sistema es eléctrico (AEG). El conector de la batería es Tamiya mini.

Si longitud es de 88 cm y su peso 2.7 kg.

Kalashnikov AK101 BB's | Carabina - Escopeta semiautomática de Bolas de Acero Tipo AK47 Calibre 4,5mm + balines y CO2 € 289.00 in stock 1 new from €289.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo Cybergun Kalashnikov AK101 CO2 BB’s. Potencia 3.5 julios.

Es de aire comprimido Kalashnikov AK 101 de Cybergun. Este modelo fue realizado en la Unión Soviética por Mikhail Kalashnikov en la década de 1940.

Se utiliza con munición de bolas de acero BB´s calibre 4,5mm. Su sistema de propulsión es a través de bombonas de CO2 de 12g.

La culata que posee es fija AK sintética con almohadilla para impedir el retroceso.

Posee un selector de metal que ofrece diferentes opciones semiautomáticas y seguro manual. READ Los 30 mejores Pinza Amperimetrica Dc capaces: la mejor revisión sobre Pinza Amperimetrica Dc

Cybergun Kalashnikov AK47 - Carabina de balines + Gafas y CO2 - Rifle de perdigones <3,5J € 395.00 in stock 1 new from €395.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca Cybergun. Producto con documentación (factura con nº de serie) y garantía de 2 años.

El pack incluye todo lo necesario: carabina, 500 bolas BB's, gafas de protección y 5 cargas de CO2.

Fusil semiautomático de CO2, réplica de la Kalashnikov AK47.

Fabricada en metal y madera con gran realismo.

Arma con un gran cargador de 19 disparos del calibre 4,5mm usa boas de acero bb's, tamaño de 89 cm y peso de 3.2KG.

Airsoft AK47 Tactical AEG 6mm € 129.99 in stock 4 new from €129.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product

Kalashnikov AK47 AEG Tactical | Arma Larga de Airsoft Calibre 6mm + biberón y Gafas. Potencia: 1,4 Julios. € 169.00 in stock 1 new from €169.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye: fusil kalashnikov, batería, cargador, biberón de bolas y gafas de protección.

Calibre: 6mm.

Sistema eléctrico: AEG.

Peso aproximado: 2.3 kg.

Potencia: 1,4 julios.

GRAFICA MA.RO SRL Mesa de Billar Juegos de Billar Pool 7 ft Modelo NAPOLEONE Full Optional Carambola Full Medición 188 X 96 cm Nuevo Embalado Disponible € 1,019.00 in stock 1 new from €1,019.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA DE BILLAR CARAMBOLA 7FT Modelo NAPOLEONE FULL OPTIONAL 7FT Medidas de juego 188 cm x 96 cm ROBUSTA Y RESISTENTE OBJETO NUEVO – EMBALADO PROFESIONAL! MEDIDAS REGLAMENTARIAS Las medidas de la mesa son profesionales: 7 pies (medidas de juego 188 cm x 96 cm). Elegante e ideal también para salas / oficinas como mueble de ornamento. Mesa de billar profesional marrón oscuro con paño rojo y con esquinas cromadas.

Ideal para divertirse en las noches en compañía de amigos. MEDIDAS EMBALAJE: 1 CAJA – 220 CM X 128 CM X 23 CM – PESO 149 COMO EN LA FOTO 100% ¡MONTAJE FÁCIL Y RÁPIDO! ESPECIFICACIONES TECNICAS Color: marrón oscuro con la tela rojo Medidas: 7 pies (medidas de juego 188 cm x 96 cm) Peso: 145 kg Medidas: largo 213 cm x ancho 121 cm x alto 80 cm Diámetro de las agujeros: 10 cm Pies regulables en altura para poner la mesa a nivel Retorno automático de bolas en el lado corto de la mesa

Accesorios incluidos en el paquete: 15 Bolas Numeradas con Bola Blanca 15 Bolas Rojas con Bola Blanca 6 Bolas de diferentes colores 6 tacos (4 Carambola y 2 Tacos con puente) Marcador de puntos Funda para la mesa Cepillo para limpiar el paño 2 tizas

ACEXIER Quick Detach QD AK Montaje de Alcance de riel Lateral de Pistola con Montaje de riel Lateral Picatinny para AK 47 AK 74 Negro € 25.95 in stock 2 new from €25.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se conecta fácilmente a su AK con una interfaz de riel receptor AK incorporada.Riel de especificaciones de 1913 Mil de muy alta calidad, marcado en T para su ubicación

Mecanizado de precisión a partir de aluminio de grado aeronáutico

Palanca de desmontaje rápido para que el soporte se pueda bloquear o desmontar de la pistola de forma sólida / rápida a mano sin necesidad de herramientas.

A prueba de golpes y se puede utilizar en calibre de fuego real

Aleación de aluminio de alta calidad en un hermoso estilo táctico y mate negro

ACEXIER Ruso AK AK47 74 47 B-13 CNC Aluminio 20mm M47 qd Carril Lateral Punto Rojo Base de Montaje de Alcance Picatinny Cerakote Caza € 25.95 in stock 2 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: AK-103, AK-104, AK-105, AK-74, AK-74M, RPK, Saiga-MK, Saiga-MK-03, Saiga-308, Vepr-308, VPO-123, VPO-125 , VPO-126, VPO-127, VPO-134

Ventajas operativas: peso ligero y alta resistencia, se puede instalar rápidamente en el arma y quitarlo del arma

La longitud de la columna "WEAVER" "PICATINNY" es de 200 ± 5 mm. Se puede fijar dos veces en la base estándar "cola de golondrina"

Dispositivo de mira estándar que no cierra el arma cuando se monta en un arma

Slat B-13 es un producto abrasivo hecho de aleación de aluminio D16T con un revestimiento negro.

SAIGO M4 Muelle, Color Negro, 85x19x4cm € 39.63 in stock 4 new from €35.12 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Detalles distintivos de la marca

Producto fabricado con materiales duraderos

Número de productos: 1

Marca: Saigo Defense

TRIROCK Tactical A-K 47 Side Scope Mount for 20mm Picatinny Weaver Rail € 26.90

€ 13.95 in stock 2 new from €13.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features The sight mount can stay on and the AK's rifle cover can be removed for cleaning.

There is a retaining "plate" that keeps the locking latch from working loose and you should tighten down this plate once you are satisfied that it is securely keeping the latch in place.

Made of high constructed Aluminum and fit for AK 47, airsoft rifle,etc with side rails.

Easy on/off lever without tool. Quick Release heavy duty mount base.

Mount your scope without any shake, wobble at side of facility.

Arma de Airsoft HK G36C eléctrica (6mm) | Arma Larga semiautomática de Bolas PVC € 99.00 in stock 1 new from €99.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack viene listo con todo lo que necesitas para empezar a usarla! Incluye: Subfusil H&K G36C, aceite lubricante y un biberón de bolas de 6mm de 0.20gr. También incluye factura con nº de serie reseñado

Arma calibre 6mm. Sistema de propulsión eléctrica. Sistema de disparo: semiautomático y full-auto. Incluye silenciador

Velocidad de disparo: 70 m/s (equivale a 230 fps)

Capacidad del cargador: 40 bolas

Tamaño aprox: de48 a 73 cm (según posición) y un peso de 1450 gr

AK47 KALASHNIKOV FULL STOCK 300 FPS AEG Airsoft € 189.00 in stock 1 new from €189.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Model 120903

SPA SAIGO M4 Airsoft Potencia - 0,5 Julio (Nueva versión) obsequio 250 BBS Bio SPA € 49.98 in stock 2 new from €49.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nueva versión de la Saigo Defense M4

Construida en Polímero de alta calidad

cargador de 200rds

Peso 1142 grs y Longitud 700mm

Modelo manual y accionamiento muelle

FMN-Caza, Táctico Picatinny Rear Weaver 20 mm Montaje en riel for la Serie AK Airsoft ElectricAEG AK 47 Sight Rail Hunting Scope Mount (Color : Black) € 32.83 in stock 1 new from €32.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud de la guía: Otro tipo de guía: base de tejedor de 20 mm

Longitud: 97 mm Montaje en base de tejedor estándar de 20 mm

Fabricado en aluminio 1 x adaptador 20 mm carril READ Los 30 mejores taladro de columna profesional capaces: la mejor revisión sobre taladro de columna profesional

valhalla Pack saigo Airsoft Defense g36 a muella (Spring) Calibre 6mm. Potencia 0,5 Julios mas 1000bbs € 41.76 in stock 1 new from €41.76 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potecia 0,5 julios

Modelo manual. Cargador 20bbs.

Muy fácil montaje

Se incluye bolsa con 1000bbs puede variar el color

Numero 1 en ventas en rifles de muelle

melasta 8.4v Batería Airsoft 1600mAh NiMH Batería Plana con(Compatible with) Conector Mini Tamiya para Pistolas Airsoft MP5, Scar, M249, M240B, M60, G36, M14, RPK, PKM € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería de alto rendimiento: las baterías de airsoft de 8.4v de alto rendimiento de Melasta proporcionan más tiempo de juego; Batería recargable plana de 8.4V 1600mAh NiMH hecha de baterías de 7 celdas Grand A + 2 / 3A NiMH, resistencia más baja.

Dimensión estándar: 36 mm de ancho y 106 mm de longitud,(compatible with)conector Mini Tamiya hembra montado con cable de 16 AWG.

Tenga en cuenta: le recomendamos verificar el voltaje de la batería original y medir la dimensión del compartimiento de la pistola para un mejor ajuste. modelo adecuado sugerido: modelos populares de pistolas de airsoft como (compatible with) MP5, SCAR, M249, M240B, M60, RPK, PKM, G36C, M4A1-RIS / M4A1, CAR 15, MP5SD6, MC51, FNP90, G3A4 y otros.

Garantía: 45 días de devolución de dinero,12 meses de garantía.

Calidad: hasta CE ROHS Standard.

Well MR 799 Estilo M4-S Sistema de Comando Spring € 59.95 in stock 4 new from €59.93

1 used from €54.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Noir Is Adult Product

H&K Pack subfusil de CO2 balines Cal 4.5mm MP5 (Umarex) de Aire comprimido <3,5J € 204.98 in stock 1 new from €204.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INCLUYE: subfusil, 500 balines, 5 cargas CO2 y gafas de protección.

Velocidad de disparo: 150 metros/segundo.

Kit con dos versiones incluidas (con culata o sin culata). Peso: 1,63 KG.

Capacidad del cargador: 41 tiros para disparo semiautomático.

Munición válida para esta metralleta: bolas de acero BB’s. Potencia: 3,5 julios

