Los 30 mejores Ajo Negro Capsulas capaces: la mejor revisión sobre Ajo Negro Capsulas

Ajo Negro 9000 mg. 180 cápsulas veganas para 6 meses. Extracto de Ajo Negro SIN OLOR Allium Sativum. Antioxidante Natural para la tensión y la salud cardiovascular

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXCELENTE FÓRMULA a base de extracto concentrado de bulbo de Ajo Negro Allium Sativum L. 15:1 aportando 9000 mg de Ajo Negro por cápsula. Ayuda a mejorar la circulación y a fortalecer el sistema inmune. También es un potente antioxidante gracias a las elevadas concentraciones de S-Alilcisteína, que favorece la producción de Glutation, el antioxidante celular por excelencia.

GRAN CANTIDAD DE PRODUCTO AL MEJOR PRECIO: Ofrecemos 180 cápsulas veganas por bote, tratamiento para 6 meses.

❤️ EL MEJOR AJO NEGRO: Cada cápsula contiene 9000 mg de Ajo Negro puro procedente de 600 mg de extracto concentrado natural de bulbo de Allium Sativum L. 15:1. Destacar que no utilizamos Estearato de Magnesio ni ningún tipo de dióxido, aditivos poco recomendables muy utilizados en la mayoría de los complementos alimenticios de otras marcas.

MÁXIMA CALIDAD Y GARANTIA DEL 100%: Ofrecemos 180 cápsulas veganas por bote, suministro para 6 meses. Producto 100% Natural, Vegano, Sin Gluten, Sin Lactosa, Sin Estearato de Magnesio, Sin Dióxidos, Sin Conservantes ni Colorantes, Sin aromas añadidos, No transgénico (GMO Free). Fabricado en España bajo certificados GMP e ISO. Hivital Foods está registrada en AECOSAN con número 26.019181B.

100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA ¡Si no quedas completamente satisfecho, te devolvemos tu dinero!

Ajo Negro Vegavero® | 11250 mg (15:1) | 100% Vegano | SIN ADITIVOS NI OLOR | Sin Celulosa Microcristalina | Tensión Arterial + Colesterol + Salud Cardiovascular | Allium Sativum | 120 Cápsulas

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ SALUD CARDIOVASCULAR: El ajo negro se obtiene del ajo blanco fresco (Allium sativum) tras ser fermentado de forma natural. Esto mejora su biodisponibilidad al aumentar la concentración de vitaminas, minerales y otros compuestos bioactivos importantes como los antioxidantes, como la alilcisteína (SAC). Puede ayudar a tratar de manera natural la tensión o presión arterial, el colesterol y la salud cardiovascular en general.

DOSIS ALTA Y SIN OLOR: Cada cápsula contiene 750 mg de un extracto de ajo negro fermentado de alta calidad con 0,2% de S-alil-cisteína. Durante el proceso de fermentación se reduce el contenido de alicina, lo que finalmente elimina el típico sabor del ajo. Además, nuestras cápsulas de ajo negro no causan el típico aliento a ajo (halitosis) y son mucho más fáciles de digerir que las cápsulas de ajo blanco convencionales.

✅ EL ÚNICO SIN ADITIVOS: A diferencia de otros productos, nuestras cápsulas de ajo negro no tienen aditivos como el estearato de magnesio o la celulosa microcristalina. Te ofrecemos una alternativa 100% natural. Apto para veganos. En un solo envase: 120 cápsulas fáciles de ingerir (suministro para 4 meses). Dosis recomendada: 1 cápsula al día.

VEGAVERO CLASSIC: Nuestra línea Classic se define por suplementos veganos de alta calidad que cubren una amplia gama de nutrientes esenciales, extractos de plantas, hongos medicinales y otros ingredientes funcionales. Nos centramos principalmente en los ingredientes individuales y siempre evitamos los aditivos artificiales como rellenos innecesarios. Nuestros productos Classic son testados y mejorados por nuestro equipo basado en los más recientes hallazgos científicos.

A TU LADO: Preocuparnos por ti es parte de nuestra filosofía. Por este motivo, además de producir suplementos diseñados para cubrir tus necesidades, trabajamos en fórmulas únicas para alcanzar la sinergia perfecta entre ingredientes y dosis. Estamos disponibles para aconsejarte y apoyarte para que logres tus metas, facilitarte los certificados de nuestros productos y resolver todas tus preguntas.

Extracto de Ajo Negro 15:1 - 180 Cápsulas con 750 mg - Premium: Con S-Allylcysteine (SAC) - Fermentado - Sin olor - Altamente dosificado - Vegano

€ 21.17 in stock 1 new from €21.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXCELENTE RENDIMIENTO DE PRECIO: 180 cápsulas de ajo de alta dosis con 750 mg de extracto de ajo negro (Allium sativum). Nuestras cápsulas de ajo utilizan un extracto de ajo 15:1, que tiene hasta 15 veces más concentración de ingrediente activo que otros productos comparables. Además, nuestro extracto contiene S-alil cisteína (SAC) natural, que es un componente natural del ajo fresco. Práctico suministro de 6 meses suficiente para 180 días.

MATERIA PRIMA NATURAL: Nuestras cápsulas de Ajo Negro son producidas por fermentación natural. El complejo proceso de fabricación da como resultado cápsulas de extracto de ajo inodoras e insípidas. Durante la producción, el ajo blanco se fermenta suavemente y se seca al aire, ya que es la única manera de conservar los valiosos ingredientes del ajo.

VEGANO Y SIN ADITIVOS NO DESEADOS: Nuestras cápsulas son 100% veganas. No contienen estearato de magnesio, aromas, colorantes, estabilizadores, gelatina y, por supuesto, no contienen OMG, lactosa, gluten ni conservantes.

PUREZA PROBADA EN LABORATORIO: Probada en laboratorio para metales pesados, moho, E. Coli, Salmonella y otros criterios de prueba relevantes.

FABRICACIÓN Y SU SATISFACCIÓN: La gama Vit4ever incluye numerosos suplementos nutricionales con una buena relación calidad-precio. Todos los productos se elaboran con materias primas de alta calidad y exclusivamente en fábricas certificadas de la UE. Nuestros centros de producción incluyen Alemania y los Países Bajos. Si no está satisfecho con nuestro producto, o si necesita ayuda y asesoramiento, póngase en contacto con nosotros.

SANON Ajo Negro - 120 Cápsulas de 450mg - Ayuda a tus Defensas y Mejora la Circulación Sanguínea - Control de los Niveles de Colesterol - Antioxidante - Sin Gluten, Apto para Veganos

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AJO NEGRO CAPSULAS: Complemento alimenticio elaborado a base de extracto de ajo negro envejecido. El ajo negro ayuda a nuestras defensas contribuye a una buena circulación, al efecto antioxidante y a mantener normales los niveles de lípidos en sangre. La Vitamina B1 contribuye al funcionamiento normal del corazón

DEFENSAS: El ajo negro natural potencia el sistema inmunitario, aumentando la proliferación de linfocitos (glóbulos blancos) y del interferón gamma

CIRCULACIÓN: El ajo mejora la circulación sanguínea, reduce la tensión arterial, disminuye la agregación plaquetaria y ayuda a controlar los niveles de colesterol sanguíneos

ANTIOXIDANTE: El ajo negro es muy rico en vitamina C y contiene entre 5-7 veces más polifenoles que el ajo blanco, convirtiéndolo en un gran antioxidante. Las capsulas de ajo negro ayudan a retrasar el envejecimiento celular

SIN GLUTEN, APTO PARA VEGANOS: 120 mg Extracto de ajo negro (Allium sativum L. bulbo) al 1% de polifenoles. Clorhidrato de tiamina 4 mg. Antiaglomerantes: silice (E551) y estearato de magnesio (E 470b).

Ajo Negro Estado Puro | Extracto de Ajo Negro Envejecido - 10x Veces Más Concentrado - Colesterol + Energía + Antioxidante - Sin Olor y Sin Sabor | 40 Cápsulas de Tongil

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUIDA TU CORAZÓN Y CONTROLA TU COLESTEROL: El ajo se ha utilizado durante siglos por sus beneficios terapéuticos y su sabor pungente. El ajo negro se envejece mediante la fermentación del ajo fresco. El proceso de fermentación aumenta la bioactividad con cambios en las propiedades fisicoquímicas, mejorando el contenido de polisulfuros presentes en el ajo y sus propiedades antioxidantes, beneficiosas para el bienestar inmunológico y la salud del sistema cardíaco.

EXTRACTO PATENTADO Y ORIGEN ESPAÑA: Extracto seco patentado ABG10+ 10:1 del bulbo de Ajo Negro envejecido (Allium sativum) calidad Premium, cultivado en España y estandarizado en el principio activo S-Alil Cisteína (SAC).

AJO NEGRO FERMENTADO SIN OLOR - ABG10+: Nuestras cápsulas vegetales de extracto de ajo negro, inodoras e insípidas, son fáciles de tomar, sin el fuerte sabor y olor del ajo fresco.

AJO NEGRO ESTADO PURO se presenta en un frasco de cristal de 40 cápsulas vegetales, es apto para veganos y no contiene alérgenos. Se recomienda tomar 1 a 2 cápsulas al día.

ESTADO PURO es el resultado de la búsqueda de la excelencia en productos naturales, vitaminas y minerales. En Estado Puro no tienen cabida los ingredientes adulterados o enmascarados y sólo los 100% Puros pasan las exigentes pruebas a las que son sometidos. Es la consecuencia de la constancia, rigor y experiencia en TONGIL, tras más de cuarenta años como uno de los mejores fabricantes herbodietéticos españoles. READ Los 30 mejores Sabanas Burrito Blanco 150 capaces: la mejor revisión sobre Sabanas Burrito Blanco 150

Ajo Negro Fermentado Nutrimea l Bajar Colesterol Antioxidante Natural | 90 Cápsulas de Origen Vegetal Fabricado en Francia

€ 14.90 in stock 1 new from €14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AJO NEGRO ORGÁNICO FERMENTADO ✦ Nuestra fórmula única se compone de Ajo Negro Orgánico Fermentado patentado, ABG10+Ⓡ, enriquecido con 0,1% de S-alil-cisteína, un compuesto con extraordinarias propiedades para la salud. Este potente antioxidante fuerza ciertas enzimas celulares y atrapa los radicales libres para combatir el estrés oxidativo. Es más estable, se digiere mejor y contiene 10 veces más moléculas antioxidantes que el ajo fresco.

SALUD CARDIOVASCULAR✦ Nuestro Ajo Negro Ecológico regula la cantidad de grasa en la sangre, y protege el sistema cardiovascular. Es una excelente alternativa a la levadura de arroz rojo. Los estudios clínicos han demostrado una reducción de los niveles de colesterol de hasta un 22%. También favorece la circulación, permitiendo que los nutrientes y el oxígeno lleguen al corazón.

ANTIINFLAMATORIO NATURAL ✦ El Ajo Negro BIO refuerza el sistema inmunitario y actúa sobre las bacterias malas. Nuestro producto estimula los antioxidantes celulares como el glutatión y previene la toxicidad. Es un excelente desintoxicante del hígado al favorecer la eliminación de metales pesados y toxinas. También estimula la memoria.

ECOLÓGICO DE ALTA CALIDAD ✦ Nuestro ajo negro ecológico se cultiva de forma tradicional en España. Se cosecha exactamente cuando la concentración de nutrientes es más alta. Este extracto de ajo negro se somete a un proceso de envejecimiento muy riguroso y único para garantizar la máxima calidad del producto. Nuestro suplemento ofrece una solución de salud natural basada en publicaciones científicas.

LA PROMESA NUTRIMEA ✦ Nuestra fórmula se basa en una rigurosa selección de los mejores componentes para ofrecerte un producto más completo que actúa en profundidad. Nuestro complemento está elaborado de la manera más pura posible: Sin OGM, sin Gluten, sin Lactosa y sin Excipientes de origen sintético. Fabricado en Francia, los estrictos controles garantizan una calidad irreprochable.

SANON Ajo Negro - 30 Cápsulas Vegetales de 515mg – Ayuda a tus Defensas y Mejora la Circulación Sanguínea – Control de los Niveles de Colesterol - Antioxidante

€ 8.09 in stock 4 new from €8.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AJO NEGRO CAPSULAS: Complemento alimenticio elaborado a base de extracto de ajo negro envejecido. El ajo negro ayuda a nuestras defensas contribuye a una buena circulación, al efecto antioxidante y a mantener normales los niveles de lípidos en sangre

DEFENSAS: El ajo negro natural potencia el sistema inmunitario, aumentando la proliferación de linfocitos (glóbulos blancos) y del interferón gamma

CIRCULACIÓN: El ajo mejora la circulación sanguínea, reduce la tensión arterial, disminuye la agregación plaquetaria y ayuda a controlar los niveles de colesterol sanguíneos

ANTIOXIDANTE: El ajo negro es muy rico en vitamina C y contiene entre 5-7 veces más polifenoles que el ajo blanco, convirtiéndolo en un gran antioxidante. Las capsulas de ajo negro ayudan a retrasar el envejecimiento celular.

COMPOSICIÓN: Ajo negro envejecido extracto seco (Allium sativum L. bulbo) (450 mg. Eq. a 4500 mg de ajo negro en polvo). Cada cápsula contiene S-Alil Cisteina 0.45 mg y Ácido Gálico (3%). Apto para Veganos

Ajo Negro 9.750 mg - 120 Cápsulas Vegetales para 4 Meses - Allium Sativum - Extracto 15:1 - Sin Olor - Antioxidante Natural - Colesterol - Salud Cardiovascular - Tensión

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AJO NEGRO PREMIUM. Extracto de Ajo Negro (Allium Sativum). Concentración 15:1. ¿Qué significa concentración 15:1? Significa que utilizamos quince kilogramos de planta para obtener un kilogramo de extracto puro

PROPIEDADES Y BENEFICIOS: Es un Superalimento precursor del colágeno con acción antioxidante. Contiene vitaminas y minerales. Ayuda con la presión arterial y el colesterol. Es energizante y mejora el tránsito intestinal. Fortalece el sistema inmune

120 CÁPSULAS VEGETALES. 1 cápsula contiene 9.750mg de Ajo Negro, el equivalente de 650mg de extracto puro. No provoca mal aliento ni picor como el ajo blanco. Tratamiento para 4 meses. Tomar 1 cápsula al día con una comida

100% NATURAL. Apto para veganos y vegetarianos, libre de gluten ni lactosa. Sin estearato de magnesio ni dióxido de silicio. Sin conservantes y sin transgénicos. No testado en animales. Nuestros envases son 100% reciclables

Fabricado en España con Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos número 26.022666/AL

Zentrum Ajo Negro, Olivo Y Espino 30 Cápsulas de Zentrum

€ 12.25 in stock 6 new from €9.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 26503-01 Size 30 Unidad (Paquete de 1)

Ajo Negro 10000 MG de HSN | 120 Cápsulas Vegetales Extracto 10:1 de Ajo Fermentado - Allium Sativum L. - Sin OLOR | No-GMO, Vegano, Sin Gluten

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ AJO NEGRO CÁPSULAS ] Complemento alimenticio en cápsulas vegetales elaborado a partir de un extracto 10 veces más concentrado del bulbo y los tallos de la planta natural Allium sativum, vitamina B1, B6, B12 y ácido fólico → Suministro 2 Meses.

[ A PARTIR DE AJOS FRESCOS ] Producto obtenido a partir de diente de ajos frescos que ha sido fermentados bajo condiciones controladas (temperatura y humedad) garantizando la máxima calidad del producto final.

[ EXTRACTO 10:1 ] Concentración de 10 veces más que en su estado natural → Por Dosis Diara se aporta el equivalente de 10000 mg de ajo fermentado → Estandarizado al 3% de Polifenoles, con alto contenido en S-alilcisteína.

[ 100% VEGANO ] Complemento alimenticio apto para personas que siguen una dieta vegana o vegetariana. Sin utilizar gelatina como hacen otros fabricantes → Nuestro producto está libre 100% de utilizar cualquier producto ni traza de origen animal.

☀️ [ FABRICACIÓN EN ESPAÑA ] Fabricado en laboratorio certificado con IFS. Sin OGM (Organismos Modificados Genéticamente). Buenas prácticas de fabricación (GMP). NO Contiene → Gluten, Pescado, Lactosa, Lácteos, Soja, Frutos Secos, Huevo.

TONG-IL - Ajo Negro Envejecido - 40 Cápsulas Estado Puro (Pack 2 und.)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number M11/2

Ajo negro Cápsulas 500mg | 120 Cápsulas de Ajo fermentado natural | Producto estandardizado | Un bote alcanza para 4 meses

Amazon.es Features El AJO NEGRO no es una variedad especial de ajo. Se trata de ajo blanco sometido a un proceso durante el cual se producen cambios en el color del ajo. También el sabor, el olor, así como la composición, varían y se intensifican.

Con ingredientes ESTANDARDIZADO, cada cápsula con 500mg de extracto de ajo negro con un contenido definido de 25mg flavonoides y 1,25mg S-alilcisteína. El ajo se puede obtener por diferentes procesos y materias primas de diferentes calidades. Para obtener un producto de calidad es importante utilizar la mejor materia prima y un proceso estandardizadas cual garantiza la calidad. Por eso es importante comprar ajo negro estandardizado para estar seguro de consumir un producto de calidad.

Mayor BIOACTIVIDAD a través de compuestos antioxidantes (flavonoides). Los conocidos compuestos azufrados se transforman en compuestos antioxidantes (flavonoides). Por lo tanto, el olor típico a ajo desaparece, mientras que la bioactividad aumenta.

SIN OLOR Y FACIL DE DIGERIR, si no se quiere prescindir de la abundancia de ingredientes saludables del ajo, pero no se tolera ni se desea notar el típico sabor y olor, el ajo negro es la alternativa ideal y más fácil de digerir del ajo normal.

Debido a su alta concentración solo se debe tomar 1 CÁPSULA AL DÍA y un bote alcanza así para 4 meses. Si compra 3 botes tiene suficiente para un año entero y además se ahora los gastos de envío.

Ajo Negro - 1% S-Alil Cysteine ​​(1,2 mg por cápsula) - 30 Cápsulas vegetales - Vegano - Ayuda a las defensas

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Size 30 Unidad (Paquete de 1)

Berberina Natural Vegavero® | Con Ajo Negro 3000 mg (15:1) | Sin Aditivos | 120 Cápsulas (4 Meses) | Bajar Colesterol + Metabolismo | 500 mg Agracejo | Vegano

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ BERBERINE COMPLEX: La berberina es un alcaloide que se encuentra de forma natural en plantas como las de la familia Berberis. Las plantas que contienen berberina son comunes en la MTC y ayurvéda por sus diversos efectos en la presión arterial y los trastornos circulatorios. Hemos combinado la berberina con extracto de ajo negro para potenciar sus efectos. El ajo negro contiene compuestos bioactivos como la S-alil-cisteína (SAC), que se considera responsable de muchas de sus propiedades.

❗ LA DOSIS CORRECTA: Cada cápsula contiene 500 mg de extracto de Berberis aristata, de los cuales 350 mg son de berberina HCl pura. Nuestra dosis respeta la dosis diaria máxima recomendada por las autoridades francesas. Para una acción sinérgica, hemos combinado nuestra berberina con 200 mg de extracto de ajo negro envejecido de alta calidad (15:1).

✅ SIN ADITIVOS: Nuestro suplemento de berberina no contiene aditivos como estearato de magnesio o celulosa microcristalina. Además, es apto para veganos. Por envase: 120 cápsulas fáciles de tragar. Dosis recomendada: 1 cápsula al día (suministro para 4 meses). Nota: Durante el proceso de envejecimiento del ajo, el contenido de alicina se reduce, eliminando finalmente el típico sabor acre del ajo.

VEGAVERO CLASSIC: Nuestra línea Classic se define por suplementos veganos de alta calidad que cubren una amplia gama de nutrientes esenciales, extractos de plantas, hongos medicinales y otros ingredientes funcionales. Nos centramos principalmente en los ingredientes individuales y siempre evitamos los aditivos artificiales como rellenos innecesarios. Nuestros productos Classic son testados y mejorados por nuestro equipo basado en los más recientes hallazgos científicos.

A TU LADO: Preocuparnos por ti es parte de nuestra filosofía. Por este motivo, además de producir suplementos diseñados para cubrir tus necesidades, trabajamos en fórmulas únicas para alcanzar la sinergia perfecta entre ingredientes y dosis. Estamos disponibles para aconsejarte y apoyarte para que logres tus metas, facilitarte los certificados de nuestros productos y resolver todas tus preguntas.

Complemento 50+ Vegavero® | Multivitaminas con Ajo Negro + Ginkgo + Minerales | Bienestar Senior | Mujeres & Hombres Mayores de 50 Años | Natural | Sin Aditivos | 120 Cápsulas

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SUPLEMENTO PARA LOS SENIOR: A medida que envejecemos, las necesidades nutricionales cambian y debemos prestar atención a los nutrientes para mantenernos sanos hasta la vejez. Por eso, hemos desarrollado nuestro suplemento específicamente para personas mayores de 50 años para apoyar la salud y el bienestar general. Contiene vitaminas B12 y D, calcio y magnesio que contribuyen al funcionamiento normal del sistema cognitivo, al mantenimiento de los huesos y al sistema inmune.

⭐ 100% NATURAL: Para nuestro suplemento de alta calidad para adultos mayores de 50 años combinamos extractos de plantas con vitaminas y minerales de fuentes naturales. Con extractos de ajo negro (10:1), canela de Ceylan (8:1) y ginkgo biloba (50:1). También añadimos calcio biodisponible de algas, así como magnesio derivado del agua de mar. Por último, nuestro complejo contiene vitamina C de acerola, vitamina bioactiva B12 (metilcobalamina) y vitamina vegana D3 del liquen.

SIN ADITIVOS: Nuestro suplemento ha sido analizado en laboratorios independientes, no contiene aditivos como el estearato de magnesio o ingredientes sintéticos que se encuentran comúnmente en otras multivitaminas para adultos. Nuestras cápsulas no contienen OMG ni gelatina, lo que las hace aptas para veganos. Por envase: 120 cápsulas. Dosis diaria recomendada: 2 cápsulas al día.

VEGAVERO COMPLEX: Nuestra línea Complex representa productos únicos diseñados para satisfacer las necesidades individuales de las personas. Estas recetas únicas desarrolladas por nuestro experto equipo de nutricionistas y que se basan tanto en el conocimiento de la medicina tradicional como en los últimos descubrimientos científicos. Vegavero Complex - Para nosotros es sinónimo de productos individuales hechos de las combinaciones más naturales y de alta calidad de materias primas.

A TU LADO: Preocuparnos por ti es parte de nuestra filosofía. Por este motivo, además de producir suplementos diseñados para cubrir tus necesidades, trabajamos en fórmulas únicas para alcanzar la sinergia perfecta entre ingredientes y dosis. Estamos disponibles para aconsejarte y apoyarte para que logres tus metas, facilitarte los certificados de nuestros productos y resolver todas tus preguntas.

Suplemento Corazón Vegavero® | 100% Vegetal | Ajo Negro + Coenzima Q10 + Nattokinasa + Vitamina B1 + B6 | Colesterol + Presión Arterial + Hipertensión + Circulación | Sin Aditivos | 90 Cápsulas

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SALUD DEL CORAZÓN: Nuestro Cardio Pro es una fórmula única y con base científica. Incluye una variedad de ingredientes botánicos, como el extracto de ajo negro, extracto de rosa (Hibiscus sabdariffa) rico en polifenoles y extracto de espino con un 3% de flavonas. Otros ingredientes funcionales son la coenzima Q10, la vitamina B1 -que contribuye al funcionamiento normal del corazón- y la vitamina B6, relevante para el funcionamiento normal de los glóbulos rojos.

⭐ INGREDIENTES DE PRIMERA CALIDAD: Además de extractos vegetales, también hemos añadido dos materias primas de marca a nuestro Cardio Pro Complex. Una de ellas es Cordiart®, que es un extracto de naranja clínicamente probado que contiene un 90% de hesperidina, un conocido flavonoide de los cítricos. En segundo lugar, hemos incluido Nattophil®. Este extracto de soja fermentada es rico en una enzima llamada nattokinasa (20000 FU/g) y una adición ideal a nuestra fórmula.

VEGANO Y SIN ADITIVOS: Nuestro suplemento de alta calidad no contiene aditivos como estearato de magnesio o ingredientes sintéticos comúnmente encontrados en los suplementos para el corazón. Nuestras cápsulas tampoco contienen OMG ni gelatina, por lo que son aptas para veganos. Por envase: 90 cápsulas. Dosis recomendada: 2 cápsulas al día.

VEGAVERO COMPLEX: Nuestra línea Complex representa productos únicos diseñados para satisfacer las necesidades individuales de las personas. Estas recetas únicas desarrolladas por nuestro experto equipo de nutricionistas y que se basan tanto en el conocimiento de la medicina tradicional como en los últimos descubrimientos científicos. Vegavero Complex - Para nosotros es sinónimo de productos individuales hechos de las combinaciones más naturales y de alta calidad de materias primas.

A TU LADO: Preocuparnos por ti es parte de nuestra filosofía. Por este motivo, además de producir suplementos diseñados para cubrir tus necesidades, trabajamos en fórmulas únicas para alcanzar la sinergia perfecta entre ingredientes y dosis. Estamos disponibles para aconsejarte y apoyarte para que logres tus metas, facilitarte los certificados de nuestros productos y resolver todas tus preguntas. READ Los 30 mejores Luz Sin Cable capaces: la mejor revisión sobre Luz Sin Cable

Ajo Negro Ondalium | Extracto Fluido Concentrado de 15 ml (un mes) – El formato que mejor absorbe el organismo, aprovechando todos sus beneficios | Ajo Negro Ecológico español de máxima calidad

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL FORMATO MÁS EFICIENTE PARA EL ORGANISMO: El Extracto FLUIDO es el formato de AJO NEGRO que mejor absorbe el organismo, aprovechando todos sus principios activos, propiedades y beneficios. En otros formatos, como el ajo negro natural o las cápsulas, el alto contenido de fibra hace que el organismo casi no aproveche sus principios activos y se eliminan sin ser absorbidos. El EXTRACTO FLUIDO se absorbe por las glándulas, va a la sangre, llegando a la célula todos sus beneficios.

PRIMER EXTRACTO FLUIDO CONCENTRADO DE AJO NEGRO ECOLÓGICO en el mercado internacional, con el 100% de ingredientes ecológicos, de origen ESPAÑOL, de la máxima calidad y con concentración 1:1. Capaz de actuar con rapidez, seguridad y profundidad, limpiando y DEPURANDO los distintos órganos y filtros del organismo. Contribuye a la depuración del hígado y detoxificación general del organismo.

EXCELENTE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE. Es el alimento con mayor concentración de polifenoles y compuestos azufrados conocido. De gran ayuda en enfermedades crónicas y degenerativas, donde tiene lugar un gran estrés oxidativo. Favorece la propia capacidad natural de respuesta del organismo al actuar de forma simultánea y beneficiosa sobre múltiples sistemas orgánicos.

REFUERZA Y FORTALECE LAS DEFENSAS NATURALES DEL ORGANISMO. Contribuye a la salud del SISTEMA INMUNITARIO, ayudando a mantener un sistema inmunológico fuerte y sano. Gran poder vigorizante. Incrementa la energía y el rendimiento. Estimula una adecuada respuesta al estrés.

ANTE PROBLEMAS DIGESTIVOS: ayuda a regular el tránsito intestinal y favorece el crecimiento de una flora bacteriana sana. Ayuda en las digestiones lentas y pesadas, en la inflamación o hinchazón del vientre, meteorismo, flatulencias, halitosis y dolor de vientre o estómago. Ayuda en la capacidad expectorante y como fluidificante de las mucosas. Ayuda como DEPURATIVO PULMONAR, siendo aconsejado en fumadores y personas expuestas a contaminantes ambientales.

TONG-IL - Ajo Negro Envejecido - 40 Cápsulas Estado Puro (Pack 3 und.)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number M11/3

Sanuvit® - Ajo negro 600 mg por cápsula | 90 cápsulas | Allium sativum | Altamente dosificado | Extracto 15:1 | Alta biodisponibilidad y tolerancia | Vegano

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LA MEJOR CALIDAD: Extracto de ajo negro 100% puro con alta biodisponibilidad y mejor tolerabilidad. Nuestras cápsulas de ajo negro son completamente insípidas y no causan un mal aliento desagradable.

SUPLEMENTO EFICAZ: El ajo se ha utilizado como medicina en todas las culturas desde hace miles de años. Los extractos de ajo negro madurado o fermentado contienen ingredientes hidrosolubles, algunos de los cuales son más potentes que los del ajo crudo.

DOSIFICACIÓN ÚNICA: Alta dosis de larga duración de 600 mg por cápsula, 90 cápsulas veganas. Rico en S-alilcisteína y con 7 g de alicina por cápsula. ¡Excelente proporción de extracto de 15:1!

MATERIA PRIMA NATURAL: Nuestras cápsulas de Ajo Negro se producen a través de la fermentación natural. El complejo proceso de fabricación da como resultado cápsulas de extracto de ajo inodoras e insípidas. Durante la producción, el ajo blanco se fermenta suavemente y se seca al aire, que es la única manera de conservar los valiosos ingredientes del ajo.

GARANTÍA DEL PRODUCTO: En Sanuvit, fabricamos todos nuestros productos en nuestra propia empresa familiar en Austria. Las Cápsulas de Ajo Negro son un producto puro, ya que no utilizamos ningún aditivo o agente separador como estearato de magnesio, dióxido de silicio, dióxido de titanio o aluminio en nuestra producción artesanal. Garantizamos una alta calidad directamente del fabricante.

Ajo Negro Ondalium | Extracto Fluido Concentrado de 30 ml (dos mes) – El formato que mejor absorbe el organismo, aprovechando todos sus beneficios | Ajo Negro Ecológico español de máxima calidad

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL FORMATO MÁS EFICIENTE PARA EL ORGANISMO: El Extracto FLUIDO es el formato de AJO NEGRO que mejor absorbe el organismo, aprovechando todos sus principios activos, propiedades y beneficios. En otros formatos, como el ajo negro natural o las cápsulas, el alto contenido de fibra hace que el organismo casi no aproveche sus principios activos y se eliminan sin ser absorbidos. El EXTRACTO FLUIDO se absorbe por las glándulas, va a la sangre, llegando a la célula todos sus beneficios.

PRIMER EXTRACTO FLUIDO CONCENTRADO DE AJO NEGRO ECOLÓGICO en el mercado internacional, con el 100% de ingredientes ecológicos, de origen ESPAÑOL, de la máxima calidad y con concentración 1:1. Capaz de actuar con rapidez, seguridad y profundidad, limpiando y DEPURANDO los distintos órganos y filtros del organismo. Contribuye a la depuración del hígado y detoxificación general del organismo.

EXCELENTE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE. Es el alimento con mayor concentración de polifenoles y compuestos azufrados conocido. De gran ayuda en enfermedades crónicas y degenerativas, donde tiene lugar un gran estrés oxidativo. Favorece la propia capacidad natural de respuesta del organismo al actuar de forma simultánea y beneficiosa sobre múltiples sistemas orgánicos.

REFUERZA Y FORTALECE LAS DEFENSAS NATURALES DEL ORGANISMO. Contribuye a la salud del SISTEMA INMUNITARIO, ayudando a mantener un sistema inmunológico fuerte y sano. Gran poder vigorizante. Incrementa la energía y el rendimiento. Estimula una adecuada respuesta al estrés.

ANTE PROBLEMAS DIGESTIVOS: ayuda a regular el tránsito intestinal y favorece el crecimiento de una flora bacteriana sana. Ayuda en las digestiones lentas y pesadas, en la inflamación o hinchazón del vientre, meteorismo, flatulencias, halitosis y dolor de vientre o estómago. Ayuda en la capacidad expectorante y como fluidificante de las mucosas. Ayuda como DEPURATIVO PULMONAR, siendo aconsejado en fumadores y personas expuestas a contaminantes ambientales.

Aceite de Comino Negro (Nigella sativa) 1000mg - 420 Cápsulas - Original de Egipto - Prensado al frío 80% ácidos grasos insaturados y vitamina E - Producción probada en laboratorio alemán

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ ACEITE DE COMINO NEGRO (NIGELLA SATIVA) 1000 MG ALTAMENTE DOSIFICADO - CON 800 MG DE ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES MÁS VITAMINA E - 1000mg de aceite de comino negro puro por dosis diaria (2 cápsulas), prensado al frío, procedente de Egipto con un contenido particularmente alto de ácidos grasos insaturados (800mg) - Más 10mg de vitamina E. Por estar prensado al frío, nuestro aceite de comino negro contiene todos los nutrientes importantes en su mayor concentración.

✅ 100% ACEITE DE COMINO NEGRO ORIGINAL DE EGIPTO - El aceite de Nigella Sativa original de Egipto se considera particularmente beneficioso y bien tolerado. Tradicionalmente, el aceite de comino negro (Nigella Sativa) se ha utilizado en la naturopatía oriental durante más de 2000 años. Sin embargo, este producto natural también se ha hecho muy popular en Europa occidental debido a su diverso contenido de vitaminas, minerales y aminoácidos y a su alto contenido de ácidos grasos insaturados esencia

✅ 420 CÁPSULAS RINDEN 7 MESES - PROCESADO EN ALEMANIA -MEJOR RELACIÓN PRECIO/CALIDAD - 420 cápsulas de aceite de comino negro cubren las necesidades de 7 meses siguiendo la dosis recomendada de 2 cápsulas diarias! Sólo utilizamos aceite de comino negro (Nigella sativa) original de Egipto prensado al frío en Alemania. ¡El original de Egipto, procesado en Alemania!

✅ CALIDAD PREMIUM - PROBADO POR LABORATORIO- 100% PURO Y SIN INGENIERÍA GENÉTICA - Nuestro aceite de comino negro de alta calidad se procesa sin aditivos artificiales o ingeniería genética. Además de las pruebas de laboratorio del contenido de comino negro, también hacemos que nuestras cápsulas sean probadas por un laboratorio alemán independiente certificado de acuerdo con la norma DIN EN ISO/IEC 17025 en cuanto a su pureza, todo tipo de sustancias nocivas y mucho más. Por supuesto sin lactosa

✅ CALIDAD DE MARCA FABRICADA EN ALEMANIA - Fabricado bajo los más altos estándares de calidad y los más estrictos controles de calidad en Alemania, cada producto GloryFeel está sujeto a pruebas continuas por laboratorios acreditados ➨ Estaremos encantados de enviarle los informes de las pruebas. LIBRO ELECTRÓNICO

Sakai - Cardiosak Ajo Negro - Regula la función cardiovascular - Triglicéridos - Tensión arterial - Colesterol - ABG10+, Bioflavonoides, Vitamina E y Ácido Fólico - Sin olor - Sin sabor

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cardiosak Ajo Negro es un complemento alimenticio que regula la función Cardiovascular formulado a base de ABG10+ (extracto patentado de Ajo Negro), Bioflavonoides, Vitamina E y Ácido Fólico. La formulación de Cardiosak Ajo Negro complementa la actividad de ABG10+ con nutrientes Cardioprotectores para proporcionar efectos beneficiosos sobre los Triglicéridos, la Tensión Arterial y el Colesterol

ABG10+: Es el primer extracto titulado de Ajo Negro envejecido con efectos Cardioprotectores probados. Cardioprotector y Antioxidante. El Ajo Negro se obtiene a partir del envejecimiento del Ajo Común, proceso que produce un aumento de sus sustancias beneficiosas. No tiene olor ni provoca irritación estomacal

Bioflavonoides: Estudios han demostrado que los Flavonoides ejercen un efecto Cardioprotector que podría explicarse por la combinación de propiedades Antioxidantes y Vasodilatadoras.

Vitamina E: Es una Vitamina con un gran efecto Antioxidante que ha demostrado ser eficaz para la prevención primaria y secundaria de enfermedades Cardiovasculares.

Ácido Fólico: Conocido como Vitamina B9, ha demostrado ser eficaz en la reducción de los niveles de Homocisteína, un aminoácido que en niveles elevados puede provocar daños en los vasos sanguíneos.

DHARMA Maca Negra Andina 100% natural | Para hombre y mujer | Extracto Equivalente a 24.000 mg de Maca Planta concentrada 20:1 con L-Arginina, Zinc, Vitamina B6 y B12 | 120 cápsulas vegetales

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La maca es una raíz peruana originaria de los altiplanos andinos, cuyo valor nutricional ha hecho que sea considerada un superalimento. DHARMA Black Maca se presenta en un formato de 120 cápsulas, y la maca que contiene permitirá que tanto hombres como mujeres aprovechen el poderoso valor potenciador y tonificante de esta ansiada planta.

Las vitaminas B6 y B12 agregan valor a la fórmula y permiten una mejor absorción. El zinc contribuye al mantenimiento de los niveles normales de testosterona, la vitamina B6 ayuda a regular la actividad hormonal, reduce el cansancio y la fatiga. Las vitaminas B6 y B12 contribuyen al metabolismo energético normal. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo normal de proteínas y glucógeno y el zinc contribuye a la fertilidad y reproducción normales.

Cada dosis de 3 cápsulas diarias contiene 1200mg de extracto concentrado de Maca Negra, equivalente a 24.000mg de raíz de maca. Nuestro suplemento de maca negra andina se ha elaborado con extracto puro de maca negra original de primera calidad de Perú. Otros productos usan solo el polvo y no el extracto concentrado, lo que significa que la eficacia y potencia del producto es mucho menor. ¡Con nuestra fórmula única obtendrás toda la eficacia del ginsén peruano!

Utilizamos cubiertas de cápsulas hechas de HPMC, un material de celulosa de origen vegetal, apto para vegetarianos y veganos. Nuestro producto está libre de gluten, lactosa, estearato de magnesio, soja, conservantes o colorantes, sabores artificiales e ingredientes transgénicos. DHARMA Black Maca se presenta en un formato de 120 cápsulas, y la maca que contiene permitirá que tanto hombres como mujeres aprovechen el poderoso valor potenciador y tonificante de esta ansiada planta.

Siéntase seguro al comprar en DHARMA SUPPLEMENTS. Todos los productos se fabrican con los más altos estándares de calidad y están sujetos a estrictos controles y pruebas periódicas por parte de laboratorios acreditados. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información, estaremos encantados de enviarle los resultados de nuestras pruebas.

Citesterol Ajo negro 30 cápsulas - Herbetom Bioserum

Amazon.es Features ✅ AJO NEGRO ORGÁNICO FERMENTADO ✦ Nuestra fórmula única se compone de Ajo Negro Orgánico Fermentado patentado, ABG10+Ⓡ (Allium sativum L.) ABG10+ es un extracto único de ajo negro envejecido, estandarizado al 0,1% de S-alil cisteína (SAC). Es una biomolécula altamente estable y bioaccesible, que se ha asociado en varios estudios con la inhibición del daño oxidativo, como resultado de sus potentes propiedades antioxidantes y cardioprotectoras .

✅ El ajo negro AGB10+ con propiedades antioxidantes y cardioprotectoras. En los estudios in vivo de ABG10+ decreció un 22 % los LDL (colesterol malo), los niveles de trigliceridos un 24% y los de HDL (colesterol bueno) aumentan un 46%. Es más estable, se digiere mejor y contiene 10 veces más moléculas antioxidantes que el ajo fresco.

✅ Complementado con policosanol, cardo mariano ayudan a mantener la salud del corazón. (EFSA: 3584) Con extractos nebulizados estandarizados de olivo (Olea europaea L. ) que contiene 35% de polifenoles del aceite de oliva. El extracto nebulizado de la semilla de vid roja (Vitis vinifera L.) favorece la circulación sanguínea manteniendo los vasos sanguíneos y la integridad capilar. Actúa como defensa natural contra los radicales libres. (EFSA: 4721, 2146)

✅ ECOLÓGICO: cultivado de forma tradicional en España. Sometido a un proceso de envejecimiento muy rigoroso y único para garantizar la máxima calidad del producto.

✅ 30 cápsulas vegetales. Dosis diaria 1 cápsula al día. Tratamiento de 1 mes. Nuestros productos son aptos para veganos. 100% Natural. No contienen lactosa, ni gluten. Seguimos el estricto protocolo de buenas prácticas de fabricación (GMP). Fabricado en España bajo los más altos estándares de calidad. Nº Registro: 26,009245/Z READ España pide a Bruselas que acelere las negociaciones sobre Gibraltar tras un año de contactos sin avances

Ajo Cápsulas Dosis Alta 15000mg, 180 Cápsulas Sin Olor Ni Sabor | Perlas de Ajo Desodorizado para 6 Meses de Suministro, Extracto de Aceite de Ajo Fuente de Alicina, Suplemento Alimenticio Sin Gluten

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Extracto De Aceite De Ajo Puro Concentrado Dosis Alta 15.000mg - Con 15.000 mg de extracto de diente de ajo por cápsula es la dosis más potente del mercado, además es un suplemento dietético ideal a cualquier edad con una potente fuente de vitaminas y minerales. El extracto de ajo se elabora a partir de aceite de ajo puro, que es una potente fuente de alicina.

Aceite de Ajo en Cápsulas sin Olor ni Sabor de Alta Potencia - Nuestras cápsulas de extracto de aceite de ajo tiene una potente dosis de 15000mg por cápsula diaria. Nuestra concentración de aceite de ajo es de 30mg (500:1) equivalente a 15.000mg de cabezas de ajo. Además al ser inodoro evitará olores desagradables contrario de otros suplementos y de comerlo directamente.

Suministro para 6 Meses y Fácil de Tomar - El extracto de ajo es natural y está hecho de dientes de ajo. El ajo se procesa y se tritura para conservar todos sus principios activos y para que obtenga todos los beneficios naturales de las plantas de ajo para su cuerpo. WeighWorld ofrece 180 cápsulas, lo que equivale a un suministro para 6 meses.

Suplemento de Extracto de Ajo Sin Gluten, Sin Lactosa - Nuestro suplemento de extracto de ajo en cápsulas solo contiene ingredientes naturales siguiendo los más altos estándares y niveles de calidad, es sin gluten y sin lactosa. Además nuestros suplementos son muy fáciles de tomar y de incluir en su día a día.

¿Cuál es la Historia de WeightWorld? - WeightWorld es una pequeña empresa familiar con más de 15 años de experiencia. En todos estos años nos hemos convertido en una marca de referencia en suplementos alimenticios, vitaminas y minerales. Además todos nuestros productos utilizan ingredientes de gran calidad y con los estándares de fabricación GMP.

Ajo Cápsulas sin Olor Dosis Alta 15,000mg - 180 Perlas de Ajo para Suministro para 6 Meses - Extracto de Aceite de Ajo Fuente de Alicina - Suplemento Alimenticio Sin Aditivos - Fabricado por Nutravita

€ 16.95 in stock 1 new from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔︎ ALTA POTENCIA CON 15000 MG DE AJO POR CÁPSULA BLANDA DE GELATINA - Cada cápsula blanda de gelatina de nuestro suplemento de ajo contiene 30mg de extracto de aceite de ajo sin olor de alta potencia (500:1) equivalente a 15000 mg cabezas de ajo. Esta potencia es superior a la de muchas otras alternativas que pueden encontrarse en Amazon. Y cada frasco contiene un suministro para 6 meses (180 cápsulas), lo que supone una increíble relación calidad-precio.

✔︎ TODOS LOS BENEFICIOS PARA LA SALUD SIN EL OLOR DESAGRADABLE – El ajo, uno de los principales superalimentos, siempre ha sido conocido por la variedad de sus beneficios dietéticos y para la salud. Nuestro delicado proceso de extracción permite retener el potente compuesto natural del ajo, llamado alicina, pero sin el olor y sabor fuerte que lo caracterizan. Cada una de nuestras cápsulas de ajo contiene entre 3600 mcg y 5400 mcg de alicina.

✔︎ SOLO NECESITA UNA CÁPSULA DIARIA – Nuestro suplemento de aceite de ajo se suministra en frascos de 180 cápsulas blandas de gelatina fáciles de ingerir, lo que supone un suministro para 6 meses. Usamos únicamente los mejores ingredientes, por lo que le podemos garantizar que nuestros suplementos de ajo no contienen colorantes, gluten, lactosa, frutos secos ni trazas de frutos secos, ni tampoco organismos modificados genéticamente (OMG).

✔︎ ¿QUÉ INGREDIENTES UTILIZA NUTRAVITA? – Contamos con un equipo de farmacéuticos, químicos y científicos que buscan los mejores ingredientes y los más beneficiosos, lo que nos permite ofrecer vitaminas y suplementos muy potentes.

✔︎ ¿CUÁL ES LA HISTORIA DE NUTRAVITA? – Nutravita es un negocio familiar que se estableció en el Reino Unido en 2014. Desde entonces, se ha convertido en una marca de vitaminas y suplementos reconocida en la que confían clientes de todo el mundo. Elaboramos productos de gran calidad, fabricados y certificados en el Reino Unido con la garantía de las normas de fabricación más exigentes del mundo (las Prácticas Adecuadas de Fabricación, y la norma BRC).

AJO 125.000 mg (500:1 extracto) | 200 cápsulas | NO REPITE | Sin OLOR | con Aceite de Oliva Virgen | Liberacion Prologanda | Alta Concentración | con 2500mcg de Alicina | Sin Gluten | No GMO |Sin Soja

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CONCENTRACIÓN: La dosis más alta : 125.000 mg de AJO extracto 500:1 por cápsula. Contiene 2500mcg de Alicina. Cada cápsula contiene 250 mg de extracto de ajo DESODORIZADO de alta potencia, 500:1 equivalente a 125.000mg de dientes de ajo frescos y crudos. 200 cápsulas por Bote proporcionan un suministro de más de 6 meses de cápsulas de aceite de extracto de ajo de máxima potencia y calidad premium.

NO REPITE: Las cápsulas con recubrimiento entérico de extracto de ajo fresco sin olor estandarizadas de Kinoko Life ofrecen Liberación Prolongada o Sostenida de los ingredientes Bioactivos del Ajo. Las cápsulas con recubrimiento entérico fáciles de tragar, que permiten que los activos del ajo eviten el estómago y se disuelvan totalmente en los intestinos para evitar el ALIENTO A AJO , MALESTAR ESTOMACAL y evita que se REPITA.

UNA CÁPSULA AL DIA: Nuestro suplemento de aceite de ajo fresco de bulbo (Allium Sativum) se suministra en bote de 200 cápsulas blandas ENTERICAS fáciles de ingerir con liberación sostenida mejora su Biodisponibilidad, al aumentar la concentración de vitaminas, minerales y otros compuestos bioactivos que son absorbidos por nuestro organismo.

PRENSADO EN FRÍO Y 100 % NATURAL: nuestro suplemento de aceite de ajo ha sido formulado utilizando solo ingredientes naturales como el aceite de oliva Virgen. No utilizamos altas temperaturas ni productos químicos durante el proceso de extracción. Los aceites se prensan en frío para conservar todos los nutrientes. Nuestras cápsulas blandas de ajo están 100 % libres de aditivos, colorantes o sabores artificiales; no contiene gluten, lactosa o trigo y está absolutamente libre de transgénicos.

GARANTIA: Nuestro producto es 100% Natural, Sin Gluten, Sin Lactosa, Sin Soja, Sin Estearato de Magnesio, Sin Dióxido de Silicio Sin Azúcar, Sin Conservantes ni Colorantes, Sin aromas añadidos, No transgénico (GMO Free), Fabricado bajo certificados GMP e ISO

Ajo Bulbo Orgánico - 280 mg - 200 cápsulas vegetales

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajo Bulbo Orgánico - 280 mg - 200 cápsulas vegetales

Productos de la agricultura ecológica.

Allium sativum

De 2 a 3 cápsulas por día con un gran vaso de agua durante las comidas, como parte de una dieta equilibrada

Tongil | Nivelcol 60 Cápsulas Vegetales | Levadura de Arroz Rojo, Fitoesteroles, Policosanol, Alcachofa y Ajo Negro | Niveles Normales de Colesterol + Salud del Corazón | Dosis Segura y Eficaz

Amazon.es Features NIVELCOL utiliza una combinación exclusiva de principios activos a base de polvo de Arroz fermentado por la levadura roja, Fitosteroles, Fibra de Avena (Libre de Gluten), Pectina de Manzana, Vitamina B3, Cera de caña de Azúcar y AJO NEGRO ENVEJECIDO, que ayuda a mantener unos niveles normales de colesterol y contribuye a mantener la salud del corazón y ALCACHOFA que contribuye a mantener unos niveles normales de lípidos en sangre y aporta además antioxidantes naturales.

LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA Y NATURAL: Otros productos para reducir los niveles de colesterol en sangre, sólo incluyen Monacolina y CoQ10 en su composición. La combinación de ingredientes de NIVELCOL, nos permite lograr el efecto deseado, utilizando sólo 2,75mg de Monacolina por dosis, cantidad que se considera segura por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria). Además, nuestra levadura roja de arroz está libre de citrininas.

INGREDIENTES ESTANDARIZADOS: Reforzado con Extracto seco patentado ABG10+ 10:1 del bulbo de Ajo Negro envejecido (Allium sativum), calidad Premium y estandarizado en el principio activo S-Alil Cisteína (SAC) y Extracto seco de hojas de Alcachofa (Cynara scolymus L.) estandarizado al 2% en principio activo cinarina

NIVELCOL se presenta en un bote de 60 cápsulas vegetales y también se puede encontrar en formato ahorro de 120 cápsulas vegetales. Se aconseja tomar 2 cápsulas al día, preferentemente con la comida como complemento a la alimentación.

LABORATORIOS TONGIL: Más de 46 años cuidando de ti y hoy más que nunca queremos seguir haciéndolo. Somos una de las pocas empresas que realiza el proceso completo en investigación, desarrollo y fabricación de sus Complementos Alimenticios. Consideramos vital controlar el proceso productivo desde el principio hasta el final, además de utilizar siempre las mejores materias primas e ingredientes del mercado, para garantizar la máxima calidad y seguridad en nuestros más de 150 productos.

Grosella Negra Orgánica - 400 mg - 200 comprimidos

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Complemento alimenticio orgánico a base de plantas : Grosella Negra Orgánica (Ribes nigrum L.)

Tomar 2 a 3 comprimidos al día con un gran vaso de agua durante las comidas como parte de una dieta equilibrada

↪️ Ingredientes por 3 comprimidos : Polvo de Hojas de Grosella Negra Orgánica : 1200 mg - Carbonato de magnesio - Talco

IDEAL PARA UNA CURA COMPLETA : caja con 200 comprimidos de 400mg

FORMULA ORGÁNICA

