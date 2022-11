Inicio » Encuadernación desconocida Los 30 mejores Agenda De Anillas capaces: la mejor revisión sobre Agenda De Anillas Encuadernación desconocida Los 30 mejores Agenda De Anillas capaces: la mejor revisión sobre Agenda De Anillas 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Journal Composición de viaje Cuaderno Cuadernos de anillas redondos Botón Filofax Planificador Recargas para horario diario semanal mensual/Memo personal 130 hojas Papel grueso premium(A5) € 32.88 in stock 1 new from €32.88

€ 32.88 in stock 1 new from €32.88

Amazon.es Features - Funda: material de piel sintética de alta calidad; tamaño A5: 240 x 210 x 45 mm; tamaño de agenda personal A6: 195 x 150 x 40 mm.

- Diseño interior: cierre de botón de metal, tres ranuras para tarjetas, un mini bloc de notas, 2 bolsillos semiabiertos y un bolsillo con cremallera en la parte izquierda. Puede insertar tarjetas bancarias, tarjetas de identificación, tarjetas VIP, billetes de avión, etc. y una ranura para bloc de notas en el lado derecho. Carpetas doradas de 6 anillas, el diámetro del anillo es de aprox. 30 mm, 18 mm entre cada anillo, 70 mm de espacio medio

- Interior: cada planificador viene acompañado de al menos 80 hojas de papel de alta calidad, lo que hace que la escritura sea suave y no se manche fácilmente. Hay 7 separadores de pestañas y 4 pestañas en blanco personalizables, 2 hojas de papel de etiqueta, algunos de los cuales se pueden personalizar, 2 blocs de notas (patrón aleatorio). Puedes añadir o reducir papeles para adaptarse a tus necesidades.

- Gran regalo: puedes utilizar esta carpeta de planificador A5/A6 / agenda rellenable como cuaderno de escritura, diario de viaje, cuaderno diario, libro de lácteos, libro de recetas. Un diario clásico para anotar tus pensamientos, diseños, bocetos, notas, citas, contactos u otros contenidos de tu elección. La funda utiliza técnicas tradicionales de bordado chino.

- Mejora la eficiencia: el planificador de productividad guarda tu artículo. Establece objetivos semanales, rastrea citas importantes y mantén el horario. Los hábitos diarios y mensuales pueden ayudarte a convertirte en un hombre exitoso. Y es fácil de llevar sin bolsa. Ampliamente utilizado en la escuela, oficina, negocios, incluso uso diario.

Cuaderno de piel Minlna tamaño A5, cuaderno/libreta de hojas sueltas recambiables, 200 páginas gruesas, forro clásico con bolsillo y soporte para bolígrafo, ideal como regalo € 15.99 in stock 1 new from €15.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features 1. Tamaño y capacidad: la cubierta de este cuaderno A5 es de piel sintética suave, duradera, de alta calidad y lujosa, muy agradable al tacto. El cuaderno mide 23,5 x 17,8 x 3,4 cm y las hojas miden 21 x 14,2 cm. 100 hojas (200 páginas) de papel de 100 g/m² respetuoso con el medio ambiente

2. Diseño multifuncional: el diseño de hebilla magnética es hermoso y fácil de usar. 6 anillas flexibles para poder quitar o añadir páginas fácilmente. Cuaderno con múltiples bolsillos en el interior para tarjetas de visita, tarjetas de identificación, documentos o recibos. Práctico soporte para bolígrafo para que nunca lo pierdas. Resulta muy útil y cómodo

3. Uso versátil: este cuaderno es ideal como agenda de trabajo, cuaderno para conferencias, libro registro de reuniones, diario de viaje, cuaderno para estudiantes, cuaderno de negocios o incluso como diario de agradecimientos o libro de firmas

4. Ideas de regalo: su aspecto elegante y excelente confección hacen que este cuaderno sea especial como regalo de cumpleaños para tu hermano o padre, regalo de agradecimiento para un amigo o un profesor, regalo de aniversario para tu esposa o marido, regalo para la jubilación, regalo de fiesta para un compañero de trabajo, regalo de vuelta a la escuela, regalo de Navidad o regalo de cumpleaños

Miquelrius - Recambio agenda anillas 16 meses (Septiembre 2022 Diciembre 2023) - Día por Página - Tamaño Plus 155 x 213 mm (aprox A5) - Español € 18.97

€ 16.09 in stock 1 new from €16.09

€ 18.97
€ 16.09 in stock 1 new from €16.09

Amazon.es Features RECAMBIO AGENDA ANILLAS DÍA POR PÁGINA, de septiembre 2022 a diciembre 2023. Tamaño de sobremesa, Plus 155 x 213 mm (similar A5). Idioma agenda trilingüe: español, inglés y portugués

CONTIENE: Calendarios 3 años, fechas a recordar, plan mensual, Festivos España y Portugal. Iconos: cambio horario, inicio de estaciones, año nuevo chino, carnaval y lluvia de estrellas

PAPEL: Extra opaco de70 g/m² de calidad. La tinta no traspasa y con su secado rápido, se frena su irradiación. ESQUINAS MICROPERFORADAS para señalar la fecha actual. RECAMBIOS disponibles

HECHAS CON PAPEL SOSTENIBLE: Cuenta con certificación FSC MIX CREDIT ofrece que el papel procede de bosques medioambientalmente sostenibles; Fabricado en España.

Compatible con agendas con 6 anillas. Recambio tamaño Plus 21,3 x 15,5 cm. Más recambios disponibles. READ Los 30 mejores Adaptador Usb A Ethernet capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Usb A Ethernet

Kurtzy Agenda A5 con Cremallera - Padfolio Organizador Trabajo/Personal Negro Carpeta Portadocumentos Negocios, Viajes - Agenda Anillas con Calculadora, Bloc Notas Rellenable y Porta bolígrafo € 17.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

€ 17.99
€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features CARPETA EJECUTIVA A5 PARA CONFERENCIAS: Esta carpeta organizadora A5 tiene aspecto clásico y es el compañero perfecto para cualquier estudiante o profesional. Cuando está cerrada la carpeta mide 18,5 cm de Largo x 3 cm de Ancho x 25 cm de Alto. Cuando la carpeta está abierta mide 38 cm de Largo x 25 cm de Alto.

TODO LO QUE NECESITA EN UN LUGAR: Si es un emprendedor experto o usa este porta documentos de forma personal, está equipado con todo lo que podría necesitar. Dentro de este padfolio viene una carpeta de anillas con un bloc de notas reemplazable, una calculadora, 5 ranuras para tarjetas y un porta bolígrafos (no se incluye el bolígrafo). Cuando la cremallera está cerrada los artículos dentro están protegidos contra los elementos. Esto mantendrá seguras las notas de esa última reunión empresarial.

LUZCA BIEN EN SU PRÓXIMA REUNIÓN: No se sentirá avergonzado en su próxima reunión o entrevista cuando use este portafolio. Con su diseño simple y elegante de cuero sintético negro, esta agenda personal luce muy elegante.

APTO PARA USUARIOS ZURDOS Y DIESTROS: Después de abierto, el bloc de notas puede ser usado por zurdos y diestros. Esto hace que esta agenda de trabajo sea perfecta para hombres, mujeres y todos los graduados de universidad, estudiantes, abogados, emprendedores, trabajadores de oficina, empresarios y hasta CEO.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todas nuestras agendas para conferencias se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser asi, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

Recambio de agenda español. Año 2023. 1 día por página. DIN A5 € 15.95 in stock 1 new from €15.95

€ 15.95 in stock 1 new from €15.95

Amazon.es Features Fabricado en España.

Recambio para agenda de seis anillas estándar. Tamaño 21 x 15 cm (DIN A5).

Anuario del año 2023 a día por página. Los fines de semana (sábado y domingo) en una página.

Medida entre las anillas centrales: 7 cm.

Agendas Nuridis. Agendas españolas desde 1991.

Papel de repuesto A5, papel de rotafolio A5 de 6 orificios con tarjetas domésticas, bolsillos con cremallera, separadores, reglas, notas adhesivas, etc. para cuadernos de rotafolio de 6 anillos,etc € 12.99 in stock 1 new from €12.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Suplementos extensos A5: 20 hojas de papel rayado apaisado, 20 hojas de papel cuadriculado, 20 hojas de papel normal, 20 hojas de papel vitela, 20 hojas de papel punteado, 2 bolsillos con cremallera, 2 tarjeteros, 5 separadores, 1 regla, 160 notas adhesivas, una gran cantidad de accesorios para las necesidades diarias

PAPEL DE ROTAFOLIO A5 DE ALTA CALIDAD: Con un grosor estándar de 100 g/m², la tinta no penetra fácilmente, adecuado para todo tipo de bolígrafos, como lápices, bolígrafos, neutros, bolígrafos y resaltadores, y el papel está hecho de color hueso de alta calidad. papel sin agentes fluorescentes añadidos para la protección de los ojos, 6 agujeros que combinan perfectamente con la carpeta de rotafolios A5

Bolsillos con cremallera A5 y ranuras para tarjetas: Hecho de PVC de alta calidad impermeable, resistente a rasgaduras, seguro y respetuoso con el medio ambiente. Protegen tus pertenencias del agua y el polvo y el diseño semi-visible te permite ver fácilmente el contenido de los bolsillos. 6 agujeros que encajan perfectamente en la carpeta A5

Separadores A5: 5 separadores de colores con superficie lisa, ideales para escribir y dibujar y para separar tus carpetas

Regla con tarjetas de índice: 1 regla para sus medidas diarias, tarjetas de índice de colores, hechas de material PET transparente, que no cubrirá completamente sus artículos y los hará fáciles de distinguir

Agenda escolar semana vista 2022-2023 Defreds (TANTANFAN) € 10.45 in stock 9 new from €9.95

€ 10.45 in stock 9 new from €9.95

Amazon.es Features Release Date 2022-07-13T00:00:01Z Language Español Number Of Pages 172 Publication Date 2022-07-13T00:00:01Z

Mafalda 2023, Agenda Anillada Columnas Roja € 16.90

€ 16.05 in stock 9 new from €14.53

€ 16.90
€ 16.05 in stock 9 new from €14.53

Amazon.es Features Edition 1 Language Español Number Of Pages 160 Publication Date 2022-09-01T00:00:01Z

Cuaderno recargable A5 de piel sintética, libreta de hojas sueltas, clásico forrado con bolsillo para reuniones de negocios, diario de viaje (color caqui) € 15.69 in stock 2 new from €15.69

€ 15.69 in stock 2 new from €15.69

Amazon.es Features Hecho de piel sintética esmerilada, tacto cómodo, fuerte y duradero

Carpetas de anillas flexibles para que puedas quitar o añadir páginas fácilmente

Diseño horizontal de la página interior, la escritura es suave e impermeable

● Con múltiples bolsillos en el interior para tarjetas de visita, tarjetas de identificación, archivos, recibos

Adecuado para viajes, negocios, oficina, escuela, escritura creativa, registros de trabajo, notas de estudio, diario de estado de ánimo

CHARUCA Recambio agenda 2022. Vista diaria. A6, varios € 14.80 in stock 1 new from €14.80

€ 14.80 in stock 1 new from €14.80

Amazon.es Features Tu agenda 2022 en vista diaria. También contiene planificadores en vista mensual. Este recambio es compatible con tu agenda de anillas tamaño A6. Hecho en España, con amor y sin prisas.

Producto de alta calidad

Fácil de usar por su diseño sensillo

Producto practico

Finocam - Agenda 2023 Portadocumentos con Anillas Piel Cremallera Andrea Semana Vista Vertical Enero 2023 - Diciembre 2023 (12 meses) Azul Catalán € 180.00 in stock 1 new from €180.00

€ 180.00 in stock 1 new from €180.00

Amazon.es Features Duración: Enero 2023 - Diciembre 2023 (12 meses). Número de anillas: 4.

Interior: Semana Vista Vertical. Visión de la semana completa en vertical. Con horas. Idioma del artículo: catalán. Con información de los festivos de Cataluña.

Contenido: Plan anual, planificación anual fija, horario, calendarios, anualidad y meses complementarios.

Material: Piel. Anillas metálicas. Papel de 80gr/m2.

Conoce más detalles de este artículo en la descripción de producto. Los artículos Finocam están diseñados para optimizar tu organización personal, haciendo tu vida más práctica, cómoda y a la vez más bella. Comprando Finocam adquieres productos de calidad.

Carpeta para planificador A5, recargable, organizador personal con accesorios, 6 anillas, funda suave, calendario, azul menta, recargas, accesorios incluidos, Harphia € 25.97 in stock 1 new from €25.97

€ 25.97 in stock 1 new from €25.97

Amazon.es Features Cubierta: esta carpeta utiliza material de piel sintética de alta calidad. Las capas dobles impermeables están firmemente atadas, suaves y duraderas; el sobre es lo suficientemente estable como para sostener la carpeta para escribir; Tamaño de la cubierta: 235 x 180 mm / 9,25 x 7,08 pulgadas. Ten en cuenta el tamaño antes de comprar

Diseño: azul menta, cálido y elegante; 6 anillos redondos dorados, el diámetro del anillo es de aprox. 2,55 cm (1,0"), se adapta fácilmente aprox. 120-140 hojas con subdivisión; el bolsillo con cremallera en el lado izquierdo puede guardar su smartphone o como caja de bolígrafos; cubierta blanda compuesta gruesa con cierre de botón; remaches dorados en la espalda para una mejor protección.

Interior: derecho: con una trabilla elástica para bolígrafo, puedes tomar notas en cualquier lugar y en cualquier momento, fácil y conveniente; izquierda: un bolsillo con cremallera y 5 ranuras para tarjetas para guardar tus tarjetas o entradas y fotos; dos lados -- bolsillos ampliables ofrecen suficiente espacio.

Was Sie erhalten können: Planerhülle x1, farbunter Index-Teiler x5, Monatsplan-Papier x 45, Todo-Listen-Papier x 45, Reißverschlussbeutel x1, PP Leszeichlineal x1

Garantía de un año: su satisfacción es nuestra máxima prioridad. Siempre puede disfrutar de nuestro servicio de garantía de un año si no está satisfecho con nuestro producto debido a las deficiencias.

Grupo Erik Agenda 2023 día por página Japanese Proverbes - Agenda anual 2023 - Planner 2023, AAEDPM2304 € 14.30 in stock 2 new from €14.30

€ 14.30 in stock 2 new from €14.30

Amazon.es Features AGENDA ANUAL ANILLAS - ¡La agenda Japanese ha vuelto llena de proverbios! Una agenda diaria que posee una portada personalizable para que elijas el lado que más te guste, además posee el tamaño perfecto para llevarla en tu bolso

AGENDA DÍA PÁGINA - Nuestra agenda diaria 2023 cuenta con el suficiente espacio para poder anotar todos tus exámenes, actividades, citas y tareas y además en cada página encontrarás un apartado para apuntar lo más importante de la semana. Y sí, ¡Los días festivos están anotados en su interior!

SU INTERIOR - Está agenda cuenta con todos los apartados necesarios para una cómoda organización diaria: 8 páginas de horarios, calendario mensual, calendario anual con espacio para notas, 7 páginas para notas y una página para anotar todas tus cosas importantes ¡No se te escapará nada! Sus hojas son cuadriculadas y en la primera hoja podrás apuntar todos tus datos personales

EXTRAS - Posee los accesorios imprescindibles para convertirse en tu material de papelería esencial como sus láminas decorativas, un marcapáginas, 2 páginas de pegatinas, una banda elástica para mantener su interior protegido y un bolsillo en su interior para guardar tus notas

CALIDAD - Nuestra nueva colección de agendas 2023 día por página 14x16cm están dispuestas a seguirte el ritmo. Sus páginas son lisas, están editadas en 6 idiomas y cuentan con certificado FSC. Las enviamos en bolsas biodegradables para protegerlas en su envío, pero siempre pensando en el medio ambiente

Agenda 2023 dia por pagina a5 Premium de tapa dura - agenda anual 2023 dia por pagina - Agendas 2023- Planificador agenda sin anillas- agenda 2023 anual - Intervalos de 30 minutos € 10.90 in stock 1 new from €10.90

€ 10.90 in stock 1 new from €10.90

Amazon.es Features [CARACTERISTICAS] agenda 2023 anual a5 20x14cm azul marino, elegante, de tapa dura impermeable, con marca pagina, perfecta para usar como planificador diario. Amplio espacio de escritura con vista para cada dia en franjas de media hora, ideal como planificador diario. Sábado y domingo en la misma página con amplio espacio para escribir.

[PLANNER SEMANAL] Aprovecha la agenda diaria dia por pagina para mejorar tu productividad.Tamaño ideal para llevar en un maletín. También puedes usarlo como planificador mensual.

[IDEAL PARA REGALO] La agenda anual 2023 dia por pagina sirve de dietario 2023 es muy completo ideal para regalo de navidad, amigo invisible, emprendedores, regalos para opositores, regalo para profesor, regalos para tu madre, padre, pareja, ejecutivo, empleados, etc.

[CALIDAD ASEGURADA] Estamos tan seguros de la calidad de nuestro producto agenda a5, que garantizamos devolución gratuita durante 30 días, para productos comprados directamente al proveedor oficial. READ Los 30 mejores Oral B Superfloss capaces: la mejor revisión sobre Oral B Superfloss

Finocam - Agenda 2023 Espiral My 1 Día Página Enero 2023 - Diciembre 2023 (12 meses) Azul Español € 17.20

€ 14.59 in stock 2 new from €14.59

€ 17.20
€ 14.59 in stock 2 new from €14.59

Amazon.es Features Duración: Enero 2023 - Diciembre 2023 (12 meses).

Interior: 1 Día Página. Amplio espacio de escritura para cada día. Con horas. Sábados y domingos en página completa. Idioma del artículo: español. Con información de los festivos de España.

Contenido: La anualidad de la agenda incluye la información relativa a: onomástica, festivos nacionales, cambios de estación e inicios de los años nuevos chino, musulmán, ortodoxo y hebreo. La agenda dispone también de otros contenidos extra: datos personales, horarios, calendarios, plan anual del año y del año siguiente, festivos internacionales, mapa de Europa, mapa de husos horarios, hojas para notas y hojas para teléfonos, direcciones y e-mails.

Material: Tapas de cartón forrado con peliculado mate antirrayaduras. Espiral simple metálica. Papel FSC de 70gr/m2.

Conoce más detalles de este artículo en la descripción de producto. Los artículos Finocam están diseñados para optimizar tu organización personal, haciendo tu vida más práctica, cómoda y a la vez más bella. Comprando Finocam adquieres productos de calidad.

KKDragon Cuaderno A5, 6 anillos recargables cuaderno, piel sintética Black, 20 hojas 40 páginas Dot Paper, 60 hojas 120 páginas Lined Paper € 19.99 in stock 2 new from €19.99

€ 19.99 in stock 2 new from €19.99

Amazon.es Features ★ REGISTRO DE CALMA- el color blanco marfil es el color de la calma y la relajación (80 g/m²). El paquete incluye 20 hojas/40 páginas Dot Paper, 60 hojas/120 páginas Lined Paper, detalles de anotación, eventos personales y tormentas de cerebro, y más.

★ EXCELENTE COMODIDAD - piel sintética de alta calidad negro, para una comodidad excelente. Diseño de hebilla magnética invisible, fuerte, con soporte para bolígrafo. Se abre a 180°.

★ MULTIFUNCIONAL - múltiples bolsillos interiores para tarjetas de visita, fotos familiares, tarjetas de identificación, tarjetas bancarias, archivos, recibos.

★DISEÑO RELLENABLE - 6 carpetas de anillas flexibles. Los anillos se abren fácilmente para que puedas quitar o añadir páginas fácilmente. Capacidad para hasta 100 hojas de papel para mayor capacidad. (Orificio estándar para el estándar internacional A5).

★ DISFRUTA DE LOS COMPRAS KKDargon se dedica a proporcionar una experiencia de compra relajante y feliz. Si tienes alguna pregunta, envíanos mensajes a través de Amazon. Voy a cumplir la misión tan completamente como podamos. ¿Suena bien? Añádelo a su carrito y pruébalos, no te decepcionará.

Finocam - Recambio Anual 2023 Open Semana Vista Vertical Enero 2023 - Diciembre 2023 (12 meses) Español R1099 € 8.80 in stock 4 new from €8.80

€ 8.80 in stock 4 new from €8.80

Amazon.es Features Duración: Enero 2023 - Diciembre 2023 (12 meses).

Interior: Semana Vista Vertical. Visión de la semana completa en vertical. Idioma del artículo: español. Con información de los festivos de España.

Contenido: Plan anual desplegable, planificación anual fija, horario, calendarios, anualidad y 6 meses complementarios Quincena a la vista.

Material: Papel FSC de 80gr/m2.

Conoce más detalles de este artículo en la descripción de producto. Los artículos Finocam están diseñados para optimizar tu organización personal, haciendo tu vida más práctica, cómoda y a la vez más bella. Comprando Finocam adquieres productos de calidad.

Recambio Agenda 2023 Semana Vista A5, 6 Anillas, Agenda Anual con Separadores de 12 Meses, Hojas de Budget Notas Contacto, Enero - Diciembre de 2023, 6 Agujeros, Papel grueso, 100 & 140 gr € 15.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

€ 15.99
€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Compatible con FilofaxA5 o Compatible con carpetas de 6 anillas de tamaño a5 estándar

Páginas útiles con Separadores Mensual 12 Meses: páginas de resumen semanal, una semana en 2 páginas. Páginas de resumen mensual con tabs, ver hasta 2 páginas. El plan semanal y mensual se extiende desde el 23 de enero hasta el 23 de diciembre - 12 meses

Páginas Adicionales: páginas adicionales de seguimiento de presupuesto navideño, páginas de seguimiento de gastos de 12 meses, páginas de notas, páginas de contacto, páginas de vacaciones en el Reino Unido, página de calendarios anuales de 2023 2024

Papel más Grueso, 100 &140 g/m²: el papel es lo suficientemente grueso como para que la tinta no pueda pasar

A5, 14,2 × 21 cm, 6 Agujeros - Atención: la Agenda Semanal 2023 está en inglés, pero fácil de entender.

€ 10.50 in stock 1 new from €10.50

Amazon.es Features Recambio agenda 2023 dia pagina

21.50 x 14.60 cm a5 6 anillas

Finocam - Recambio horizontal Open R1041 € 3.50 in stock 2 new from €3.50

€ 3.50 in stock 2 new from €3.50

Amazon.es Features Recambio para agendas de anillas Finocam Open 1000 (155 x 215 mm)

Interior: Horizontal

Contenido: 50 hojas

Papel de 70gr/m2; Papel neutro, libre de ácido y cloro elemental

Finocam - Agenda 2023 Espiral Design Collection Semana Vista Horizontal Enero 2023 - Diciembre 2023 (12 meses) Moon Español € 8.05 in stock 3 new from €8.05

€ 8.05 in stock 3 new from €8.05

Amazon.es Features Duración: Enero 2023 - Diciembre 2023 (12 meses).

Interior: Semana Vista Horizontal. Visión de la semana completa en horizontal que permite la escritura natural. Con espacio para concretar horario. Agenda en español con anualidad multilingüe: español, euskera, gallego y catalán.Con información de los festivos de España.

Contenido: La anualidad de la agenda incluye la información relativa a: onomástica, festivos nacionales, cambios de estación e inicios de los años nuevos chino, musulmán, ortodoxo y hebreo. La agenda dispone también de otros contenidos extra: datos personales, calendarios, horarios, objetivos del año, plan anual, fechas importantes, otras fechas, hojas para checklist, hojas para notas, hoja para ocio y hojas para teléfonos, direcciones y e-mails.

Material: Tapas de polipropileno. Espiral simple metálica. Papel FSC de 80gr/m2.

Conoce más detalles de este artículo en la descripción de producto. Los artículos Finocam están diseñados para optimizar tu organización personal, haciendo tu vida más práctica, cómoda y a la vez más bella. Comprando Finocam adquieres productos de calidad.

Agenda 2023 dia por pagina a5 Premium tapa dura de corcho ecologico con bloc de notas- agenda anual 2023- Agendas 2023- agenda 2023 dia por pagina anillas- Intervalos de 30 minutos € 14.90 in stock 1 new from €14.90

€ 14.90 in stock 1 new from €14.90

Amazon.es Features [CARACTERISTICAS] agenda 2023 anual a5 20x14cm de corcho, elegante, de tapa dura, con bordes arrancables para marcar la página, perfecta para usar como planificador diario. Amplio espacio de escritura con vista para cada dia en franjas de media hora. Sábado y domingo en la misma página con amplio espacio para escribir.

[BLOC DE NOTAS] La agenda anual 2023 dia por pagina anillas también incluye un bloc de notas con etiquetas adhesivas y bolígrafo para anotar tus ideas y mejorar tu productividad. Cabe en un maletín o un bolso.

[PACK COMPLETO PARA PLANNER SEMANAL] Aprovecha la agenda diaria dia por pagina para mejorar tu productividad, y el bloc de notas y etiquetas adhesivas para anotar tus ideas. La agenda 2023 dia por pagina anillas tiene un tamaño ideal para llevar en un maletín.

[IDEAL PARA REGALO] El pack dietario 2023 es muy completo ideal para regalo de navidad, amigo invisible, emprendedores, regalos para opositores, regalo para profesor, regalos para tu madre, padre, pareja, ejecutivo, empleados, etc.

[CALIDAD ASEGURADA] Estamos tan seguros de la calidad de nuestro producto agenda a5, que garantizamos devolución gratuita durante 30 días, para productos comprados directamente al proveedor oficial.

€ 19.35 in stock 6 new from €12.91

Amazon.es Features AGENDA ANUAL: ¿Buscando tu agenda 2023? En Dohe hemos diseñado una cómoda agenda anual fabricada con cubierta de polipropileno opaco en color azul y seriagrafía del año. Se presenta encuadernada y con puntas redondeadas

TAMAÑO MEDIO: Sus dimensiones de 15 x 21 cm la convierte en una agenda fácil de transportar. Su interior de 336 pág. impresas a 2 colores y papel offset blanco cuenta con hojas para datos personales, calendario trienal y planing del año.

AGENDA DE ANILLAS: Las anillas te permitirán mantener el cuaderno abierto sin que se cierre por sí solo. Para mantenerla cerrada, equipa una goma elástica que abraza las tapas. Incluye diseño de día por página y un formato con todos los días juntos.

5 IDIOMAS: Su diseño incluye una cabecera con cinco idiomas (castellano, gallego, catalán y euskera). También, una cinta de registro, calendarios mensuales, semanales y onomástica, no te perderás el santo de ningún amigo o familiar.

CERTIFICACIÓN FSC: La Certificación Forestal Sostenible es un sistema en el que organizaciones ambientales y de derechos humanos se preocupan por la degradación de los bosques. Si quieres proteger el hábitat forestal, esta agenda es perfecta.

Agenda 2023 con Vista Semanal – Smart Panda A5 Diario Semana Vista – Oro Rosa Planificador Semanal con Espiral - en Español € 14.95 in stock 1 new from €14.95

€ 14.95 in stock 1 new from €14.95

Amazon.es Features ✔️ Agenda del Año 2023 - Contiene un año completo con 14 meses de páginas para planificar todo el año. Los principales días festivos figuran en una lista con fichas mensuales para facilitar el acceso.

✔️ Vista Semanal - Esta agenda 2023 cuenta con una doble página para cada semana con un amplio espacio para escribir. Ideal para los planificadores más ocupados. ¡Gestione su tiempo y maximice su productividad!

✔️ Vista Mensual - Los grandes márgenes de la agenda son ideales para la planificación a largo plazo. Un acceso rápido y una funcionalidad que ninguna aplicación puede igualar.

✔️ Vista Anual - Incluye calendarios de referencia para 2023 y 2024. Indispensable para estudiantes, profesores, profesionales con citas diarias y todos los demás.

✔️ Papel Grueso y de Primera Calidad - Las páginas de primera calidad reducen el sangrado de la tinta para conservar la limpieza y el atractivo de su agenda. Papel de color crema claro y diseño único de cubierta en relieve.

€ 15.80 in stock 1 new from €15.80

Amazon.es Features Tu agenda 2023 en vista semanal. También contiene planificadores en vista mensual. Este recambio es compatible con tu agenda de anillas (planner) tamaño A5. Hecho en España, con amor y sin prisas.

Papel natural de 120 grs READ Los 30 mejores linternas de cabeza capaces: la mejor revisión sobre linternas de cabeza

VELOFLEX 4150760 - Libreta de direcciones € 19.39 in stock 1 new from €19.39

€ 19.39 in stock 1 new from €19.39

Amazon.es Features Lámina blanda de alta calidad

Tacto agradable

Muy resistente

Imitación de piel con pespunte alrededor

€ 16.95 in stock 1 new from €16.95

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS: Agenda Anual la cual tiene los 12 meses completos, desde Enero a Diciembre de 2023.El interior de la agenda se compone de páginas con datos personales, planificador, calendario anual y un dietario de 1 día por página, al principio de cada semana tiene una frase positiva y motivadora.

DISEÑO: El interior es en tonos azules con un texto limpio y claro, La portada y contraportada de la agenda son en tapa dura, con un plastificado mate de un tacto suave y aterciopelado, además de muy resistente. La portada tiene un diseño con estampados florales.

PERSONALIZABLE: En la parte inferior de la portada, en la franja blanca se puede personalizar con un texto del que se puede elegir la fuente (8 distintas a elegir) y el stamping (dorado, rojo, rosa o plata) o bien el texto en negro (el negro no dispone de stamping).

COMPOSICIÓN Y TAMAÑO: En la parte derecha de la agenda tiene un cierre con una goma elástica. La agenda se compone de 266 páginas. El tamaño de la agenda es en A5. La encuadernación es con una espiral doble en Wire-o en la parte izquierda, en color dorado.

FABRICACIÓN Y ENVÍO: El tiempo de fabricación y envío de la agenda 2023 modelo Flores de Onepersonal es de 24 - 48 horas.

Cuaderno de Cuero A5,SEEALLDE Cuaderno Recargable de Composición Cuaderno de Negocios con Bolsillo Diario de Viaje Carpeta de Conferencia Cuaderno 240 Páginas Gruesas Regalos para Socios € 17.84

€ 14.27 in stock 1 new from €14.27

€ 17.84
€ 14.27 in stock 1 new from €14.27

Amazon.es Features 100% SATISFACCIÓN O 100% DE DEVOLUCIÓN DE DINERO! - Tener un cliente satisfecho es todo el objetivo de SEEALLDE. Pero si no está satisfecho, por cualquier motivo, le ofrecemos un reembolso completo, ¡sin preguntas! ¡No te pierdas este portátil de cuero PU de alta calidad A5!

DISEÑO SÚPER HUMANIZADO: la cubierta está hecha de cuero artificial de PU y lino único, amigable con los animales y brinda una sensación cómoda, diseño moderno y lindo, con una carpeta de acero inoxidable duradero recargable de hojas sueltas de 6 agujeros. Los cuadernos de reuniones a5 tienen muchos bolsillos y un porta bolígrafo, puede colocar tarjetas de visita, tarjetas bancarias, licencia de conducir, dinero y bolígrafo. Es muy práctico, le proporcionará muchas comodidades.

TAMAÑO DEL CUADERNO DURO Y ALTA CAPACIDAD: El tamaño de la cubierta del portátil de negocios A5: 23.5x18.5 x3 cm, el tamaño del papel interno es 21x15 cm. papel normal lo suficientemente grueso como para evitar fugas y efecto fantasma. Puedes escribir o pintar.

MULTIFUNCIONAL: el cuaderno de cuero A5 es bueno para ser un registro de trabajo, planes de mes, planes diarios, cronogramas de proyectos, zona horaria, cronograma de viaje, hoja de planificación financiera, Life Pyramid y un cuaderno de conferencia, un libro de registro de reuniones, un diario de viaje, un cuaderno simple, un diario de viaje, un diario, un cuaderno de viaje, un diario de agradecimiento, etc.

LA MEJOR ELECCIÓN DE REGALO: cada cuaderno recargable se empacó muy bien en una caja de regalo. ¡Es un regalo perfecto para ti, o para tus amigos en cumpleaños, graduación, promoción, día de San Valentín, día de las madres, día de acción de gracias del día del padre, Navidad y todos los demás días festivos!

240 Hojas Papel de Recambio A5,Papel de Línea Horizontal A5 con 6 Anillas Hojas de Recambio para Agenda Filofax Bullet 3 Paquetes € 13.89 in stock 1 new from €13.89

€ 13.89 in stock 1 new from €13.89

Amazon.es Features ✍El paquete contiene: 3 paquetes de núcleos de papel horizontal A5, 80 hojas por paquete / 240 hojas en total, que cumplen con sus requisitos. Tamaño estándar: 210 x 142 mm (8,26 x 5,59 pulgadas), muy adecuado como núcleo de papel de repuesto para cuadernos A5.

✍Materiales de alta calidad: hechos de materiales seguros, papel grueso (100 g / m²), la tinta no es fácil de penetrar y la escritura es suave. Sin agregar un agente fluorescente, el papel blanco lechoso reconocido internacionalmente puede proteger mejor sus ojos.

✍Papel cuadriculado estándar de 6 agujeros: perfectamente adaptado a la carpeta A5 de 6 agujeros, muy adecuado para Filofax A5. Las líneas horizontales son limpias y prácticas, y puedes tomar notas de forma ordenada.

✍Fácil de desmontar: basta con abrir la carpeta del cuaderno para cambiar el papel. Puede eliminar y agregar o reorganizar papeles fácilmente. Funciona con todas las tintas, incluidos bolígrafos de gel, bolígrafos, estilográficas, lápices, etc.

✍Diversos usos: adecuado para escuelas, oficinas, hogares y viajes, p. Ej. B. Notas, diseño, diarios, gráficos, informes financieros, negocios, redacción, bocetos, etc.

Finocam - Agenda 2023 Espiral Opaque 1 Día Página Enero 2023 - Diciembre 2023 (12 meses) Negro Español, DIN A4 - E40-210x297 mm € 32.50

€ 24.93 in stock 5 new from €24.93

€ 32.50
€ 24.93 in stock 5 new from €24.93

Amazon.es Features Duración: Enero 2023 - Diciembre 2023 (12 meses).

Interior: 1 Día Página. Amplio espacio de escritura para cada día. Con cuartos de hora. Sábados y domingos en página completa. Idioma del artículo: español. Con información de los festivos de España.

Contenido: La anualidad de la agenda incluye la información relativa a: onomástica, festivos nacionales, cambios de estación e inicios de los años nuevos chino, musulmán, ortodoxo y hebreo. La agenda dispone también de otros contenidos extra: datos personales, horarios, calendarios, plan anual del año y del año siguiente, festivos internacionales, mapa de Europa, mapa de husos horarios, hojas para notas y hojas para teléfonos, direcciones y e-mails.

Material: Tapas de polipropileno opaco y espiral simple metálica. Papel FSC de 70gr/m2.

Conoce más detalles de este artículo en la descripción de producto. Los artículos Finocam están diseñados para optimizar tu organización personal, haciendo tu vida más práctica, cómoda y a la vez más bella. Comprando Finocam adquieres productos de calidad.

