Los 30 mejores afeitadora electrica philips capaces: la mejor revisión sobre afeitadora electrica philips

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de afeitadora electrica philips?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ afeitadora electrica philips del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Philips Serie 1000 S1332/41 - Afeitadora Eléctrica Para Hombre Con Cuchillas Powercut, Cortapatillas Desplegable Para Bigote Y Patillas, 45 Min De Afeitado, Con o Sin Cable, Negro € 49.99

€ 41.99 in stock 5 new from €41.99

14 used from €38.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Afeitadora eléctrica con 27 cuchillas autoafilables que garantizan un afeitado uniforme y apurado

Cabezales flexibles 4D que siguen el contorno del rostro

Fácil de limpiar: Abre el cabezal de la afeitadora, con solo tocar un botón, y enjuaga con agua

45 minutos de afeitado sin cable después de una carga de 1 hora

Philips S7783/35 Afeitadora serie 7000 eléctrica en seco y húmedo, recortador para barba larga o corta y bigote con tecnología SkinIQ € 149.99

€ 99.00 in stock 6 new from €99.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potente a la par que suave: la afeitadora serie 7000 de Philips cuenta con 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables que realizan hasta 90.000 cortes por minuto, para disfrutar siempre de un afeitado suave y apurado

Afeitado confortable: con cabezales de precisión con guía para el pelo, cabezales flexibles de 360 grados y un sensor de control de movimiento, la afeitadora eléctrica serie 7000 ofrece un mejor afeitado después de solo tres usos*

Personaliza tu afeitado: puedes emparejar tu afeitadora eléctrica de Philips con la aplicación GroomTribe para realizar un seguimiento de tu progreso de afeitado y personalizar tu rutina para la barba o el bigote

Fácil de limpiar: la dosis de limpieza rápida sin cables es 10 veces más eficaz que la limpieza de la afeitadora con agua* (nuestra potente dosis de limpieza limpia y lubrica en profundidad la afeitadora en solo 1 minuto)

El set incluye: 1 afeitadora en seco y en húmedo serie 7000 de Philips, 1 cortapatillas desplegable integrado, 1 soporte de carga, 1 cepillo de limpieza y 1 estuche de viaje; duración de la batería de 60 minutos y carga completa en 1 hora READ Los 30 mejores Cross Action Oral B capaces: la mejor revisión sobre Cross Action Oral B

Afeitadora eléctrica Wet and Dry Shaver Series 7000 de Philips con SkinIQ (modelo S7783/63), Color Negro € 229.99

€ 139.99 in stock 2 new from €139.99

10 used from €134.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Revestimiento protector SkinGlide: minimiza la irritación y reduce la fricción en un 25 %*.

Cuchillas SteelPrecision: las 45 cuchillas de alto rendimiento cortan más vello por pasada*.

Sensor Motion Control: la mayoría de hombres logró mejorar su técnica*** en solo 3 afeitados.

La batería se carga en 1 hora y dura hasta 60 min. QuickCharge en 5 min para 1 afeitado.

Incluye: 1 Series 7000 Wet and Dry, 1 recortador, cápsula y 4 cartuchos, 1 estuche y 1 base de carga

Philips Afeitadoras eléctricas S3333 / 54 Series 3000, Afeitadora eléctrica, Negro / Dorado € 59.90

€ 56.99 in stock 12 new from €56.99

2 used from €55.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuchillas ComfortCut con bordes redondeados que se deslizan suavemente sobre la piel para un afeitado preciso y cómodo.

Cabezal con movimiento en cuatro direcciones para seguir fácilmente cada contorno de cara y cuello.

Recortador oculto para el ajuste de bigote y patillas

Cabezal impermeable: para limpiarlo basta con enjuagarlo bajo el agua corriente.

Autonomía: 50 minutos de uso, con una carga de una hora; función de carga rápida: tres minutos para un solo afeitado.

Philips Shaver Series 3000 Wet & Dry S3233/52 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo para hombres € 69.99

€ 61.99 in stock 13 new from €61.99

4 used from €52.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuchillas PowerCut: esta afeitadora eléctrica para hombres con sus 27 cuchillas autoafilables de diseño con precisión ofrece una experiencia de afeitado constante para lograr una afeitada precisa y cómoda

Cabezales flexibles y 5D Pivot: una afeitadora para hombres con cabezales completamente flexibles, un eje 5D Pivot, movimientos flexibles y flotantes que se adaptan a las curvas de tu cara; incluye un cortabarba Philips desplegable óptimo para dar forma al bigote, la barba y las patillas

Diseño de mango ergonómico: esta afeitadora para hombres incluye un mango de goma antideslizante que hace que sea fácil mantener un agarre seguro y un cuerpo resistente al agua, de modo que puedes afeitarte en seco cómodamente o incluso en húmedo con gel o espuma

Afeitadora inalámbrica: incluye un indicador intuitivo con 3 etapas, por lo que puedes ver cuando la batería está baja, cargándose y en carga rápida; aféitate durante un máximo de 60 minutos después de 1 hora de carga o durante 5 minutos y obtén la energía suficiente para 1 afeitada completa si estás apurado

El set incluye: una afeitadora Philips que cuenta con cabezal que se abre y se enjuaga con agua para su limpieza, una tapa de protección y una funda de viaje para guardar todo en un mismo lugar; óptimo para dondequiera que estés

Philips Shaver Series 9000, Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con tecnología SkinIQ, S9987/55 € 299.99

€ 189.00 in stock 1 new from €189.00

1 used from €183.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Precisión para un afeitado apurado

La tecnología SkinIQ facilita el afeitado con presión

Los cabezales flexibles siguen los contornos faciales

Anillos Comfort Glide: El revestimiento antifricción proporciona un deslizamiento suave para una mejor protección de la piel

Recortador de precisión incorporado en el mango

AFEITADORA PHILIPS Serie 5 Cuchillas ComforTech cabezales 360-D € 56.45

€ 53.90 in stock 36 new from €53.90

1 used from €52.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Accesorio recortador de precisión: Sí Tapa protectora Sí

Limpieza: Admite una limpieza al completo Se abre con un toque Pantalla :Indicador de nivel de la baterí

Pantalla :Indicador de nivel de la batería Pantalla LED Bloqueo para viajes Wet & Dry: Uso en seco y en húmedo Carga :Carga rápida en 5 min Carga completa en 1 hora

El cabezal de afeitado oficial compatible con esta afeitadora es SH50/50, ASIN B00ZR19API

Philips S5583/38 Serie 5000 Afeitadora Eléctrica, en Eco y Húmedo, Recortador para Barba Larga o Corta y Bigote, con Cuchillas Steelprecision, Negro y Rojo € 139.99

€ 129.99 in stock 5 new from €124.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potente a la par que suave: la afeitadora serie 5000 de Philips cuenta con 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables que realizan hasta 90.000 cortes por minuto

Afeitado suave: con el sensor PowerAdapt y la tecnología SkinIQ integrados, la afeitadora se ajusta a la densidad de tu barba 125 veces por segundo para un afeitado suave y limpio en todo momento

Afeitado cómodo: los cabezales de precisión con guía para el pelo y los cabezales flexibles de 360 grados siguen los contornos de la cara para disfrutar de un afeitado óptimo y de comodidad para la piel

Perfecciona y define: aprovecha el cortapatillas desplegable cuando necesites una línea o un acabado precisos en la barba, las patillas o el bigote

El set incluye: 1 Philips Shaver Series 5000 en seco y en húmedo, 1 cortapatillas desplegable integrado, 1 estuche de viaje; tiempo de carga de 1 hora y tiempo de afeitado sin cable de 60 minutos

Philips Shaver Series 9000, afeitadora eléctrica en seco y húmedo con tecnología SkinIQ y 3 cartuchos adicionales, S9986/63 € 349.99

€ 317.40 in stock 4 new from €309.00

6 used from €195.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Afeitadora Philips serie 9000 con tecnología Skin IQ; afeitadora eléctrica Wet & Dry con sensor protector de presión, cuchillas Steel Precision dobles y cabezales flexibles 360-D, S9986/63

Tecnología Skin IQ que proporciona un afeitado más apurado, en húmedo o en seco

El sensor protector de presión con anillo luminoso inteligente te guía para aplicar la presión correcta

Anillos Comfort Glide: El revestimiento antifricción proporciona un deslizamiento suave para una mejor protección de la piel

Tres cartuchos adicionales: 10 veces más eficaz que la limpieza con agua****, la potente cápsula de limpieza limpia y lubrica la afeitadora en sólo 1 minuto

Philips S5588/20 Afeitadora serie 5000 eléctrica en seco y húmedo, recortador para barba larga o corta y bigote con cuchillas SteelPrecision € 89.99

€ 65.00 in stock 1 new from €65.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potente a la par que suave: la afeitadora serie 5000 de Philips cuenta con 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables que realizan hasta 90.000 cortes por minuto, para disfrutar siempre de un afeitado suave y apurado

Afeitado confortable: con cabezales de precisión con guía para el pelo y cabezales flexibles de 360 grados, la afeitadora eléctrica serie 5000 sigue los contornos de la cara para disfrutar de un afeitado óptimo y de comodidad para la piel

Afeitado suave: mediante el sensor adaptador de corriente y la tecnología SkinIQ que tiene integradas, la afeitadora se ajusta a la densidad de tu barba, 125 veces por segundo, lo que ofrece un afeitado suave y sin esfuerzo después de cada uso

Refina y define: aprovecha el cortapatillas desplegable cuando necesites una línea o un acabado precisos en la barba, las patillas o el bigote

El set incluye: 1 afeitadora en seco y en húmedo serie 5000 de Philips, 1 cortapatillas desplegable integrado y 1 P-cap; tiempo de carga de 1 hora y tiempo de afeitado sin cable de 60 minutos

Philips S1231/41 Afeitadora Serie 1000 - Sistema cuchillas PowerCut - Cortapatillas integrado - Cabezales pivotantes 4 direcciones - Fácil Limpieza (One touch open) Negro € 49.99

€ 41.65 in stock 35 new from €41.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las cuchillas PowerCut se han diseñado para un afeitado más apurado en todo momento. Disfruta de un afeitado uniforme gracias a las cuchillas autoafilables diseñadas con ingeniería de precisión para un afeitado apurado.

Los cabezales flexibles 4D siguen el contorno del rostro para un afeitado apurado. Disfruta de un afeitado cómodo y apurado gracias a unos cabezales que se flexionan y flotan en 4 direcciones. El cabezal se ajusta a las curvas del rostro, lo que garantiza un contacto suave con la piel sin ejercer mucha presión.

Se abre con un toque para una limpieza sencilla. Limpia la afeitadora con facilidad. Abre el cabezal de la afeitadora, con solo tocar un botón, y enjuaga con agua.

Utilización con o sin cable. Aféitate en el momento que quieras, la afeitadora estará lista cuando tú lo estés. Úsala sin cable o enchúfala para afeitarte si la batería está descargada.

Indicador de batería de 1 nivel para lograr los mejores resultados. Utiliza el indicador intuitivo para ver si la batería de la afeitadora está baja, agotada o completamente cargada.

Afeitadora eléctrica Wet and Dry Shaver Series 9000 de Philips (modelo SP9860/16) € 449.99

€ 279.99 in stock 4 new from €279.99

5 used from €242.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuchillas NanoTech Dual Precision: las 72 cuchillas NanoTech Dual Precision autoafilables están endurecidas con nanopartículas para disfrutar de bordes afilados durante más tiempo y realizar 150 000 movimientos de corte por minuto.

Sistema de suspensión de alto control: evita los tirones y las molestias con nuestro sistema de suspensión de alta precisión Philips.

Motor digital de alta velocidad: nuestro motor digital avanzado de alta velocidad Philips garantiza la máxima eficacia de las afeitadoras eléctricas para lograr un afeitado apurado, independientemente del contorno facial o la densidad del vello.

La batería de iones de litio tarda 3 horas en recargarse y funciona durante 60 minutos; si lo prefieres, puedes utilizar la función Quickcharge durante 18 minutos para 1 afeitado

Incluye: afeitadora eléctrica Wet and Dry Shaver Series 9000 de Philips, perfilador de barba, bolsa de calidad, base de carga inalámbrica Qi, cable de carga y manual de usuario READ Los 30 mejores Source Naturals B12 capaces: la mejor revisión sobre Source Naturals B12

Philips AquaTouch S1121/41 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo € 49.99

€ 34.99 in stock 5 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los cabezales flotantes 3D se mueven para una afeitada cómoda y limpia.

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Apertura con un solo botón para una limpieza fácil.

Indicador de batería de 1 nivel para sacar el mayor provecho de la afeitadora.

40 minutos de afeitado inalámbrico tras una carga de 8 horas.

Philips QP2520/30 OneBlade - Recortador de barba, recorta, perfila y afeita, recargable € 44.99

€ 24.99 in stock 10 new from €24.99

7 used from €24.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo

Uso en seco o en húmedo, incluso en la ducha

Incluye tres peines-guía para recortar la barba: 1, 3 y 5 mm

Batería NiMH de larga duración: 45 minutos en cada uso con 8 horas de carga

Incluye 1 cuchilla de recambio adicional

Philips Series 9000 Prestige SP9820/12 - Afeitadora eléctrica, con recortador de precisión SmartClick amovible € 299.99

€ 264.24 in stock 5 new from €264.24

2 used from €229.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máxima precisión de afeitado gracias a las cuchillas resistentes y a los bordes muy afilados con precisión NanoTech

Deslizamiento óptimo y comodidad perfecta para la piel gracias a los anillos increíbles SkinComfort

Atrapa más pelos en una sola pasada para un afeitado eficaz incluso con una barba de 7 días

Afeitado personalizado adaptado a todas las necesidades gracias a sus 3 ajustes

Afeitadora 100 % resistente al agua para usar con gel o espuma y una limpieza práctica

Multigroom Philips serie 7000 14 en 1 para la cara, el pelo y el cuerpo con tecnología DualCut (modelo MG7720/15) € 69.99

€ 36.99 in stock 22 new from €36.99

3 used from €35.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología DualCut: la innovadora unidad de corte bilateral de este recortador para hombre corta el pelo dos veces más rápido que las cuchillas unilaterales.

14 herramientas para la cara, el cabello y el cuerpo: este recortador todo en uno recorta y da forma cómodamente el cabello y el vello de la cara y el cuerpo.

Recortador metálico: quita el peine-guía para conseguir líneas limpias alrededor de la barba, el cuello y la línea del cabello, o para recortar el vello corporal.

La batería de iones de litio se carga en 1 hora, incluye una opción de carga rápida en 5 minutos y se puede usar durante un máximo de 120 minutos.

Incluye: Multigroom serie 7000, 14 herramientas, cepillo de limpieza, funda, recortador metálico, afeitadora corporal, afeitadora de precisión, recortador de precisión metálico, recortador para nariz y orejas, 8 peines-guía resistentes a impactos, cable de carga y manual del usuario.

Philips OneBlade Pro 360 Face + Body: barbero eléctrico, afeitadora y maquinilla de afeitar, 14 longitudes, protector para la piel de montaje sencillo y peine-guía para el cuerpo (modelo QP6551/30) € 84.99 in stock 1 new from €84.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología OneBlade: Philips OneBlade incluye un sistema de doble protección con cuchillas con revestimiento deslizante y una unidad de corte de movimiento rápido (12.000 movimientos por minuto) para un recorte eficaz

Innovadora cuchilla 360: la cuchilla 360 se puede inclinar en todas las direcciones para ajustarse a las curvas de la cara, lo que permite un contacto constante y un control completo sobre la piel*

Afeita cómodamente: el peine-guía de afeitado de precisión ofrece 14 posiciones de longitud de 0,4 a 10 mm, lo que te proporciona un corte uniforme exactamente a la longitud que desees

Fácil montaje: afeita las zonas sensibles con facilidad, coloca el protector para la piel para obtener una capa adicional de protección o usa el peine-guía para el cuerpo de fácil montaje para un recorte fácil en cualquier dirección

Seco y húmedo: OneBlade es resistente al agua. Por eso, podrás afeitarte en seco y en húmedo. Con una batería recargable y una pantalla LED digital, puedes afeitarte donde y cuando quieras

Philips Serie 9000 Prestige SP9863/14 - Afeitadora eléctrica para hombre con bandeja de carga Qi, sensor de densidad de barba, 3 modos, seco/húmedo, con perfilador de barba y funda premium, gris € 379.99 in stock 4 new from €379.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se adapta 15 veces por segundo para ofrecer un afeitado sin esfuerzo, incluso en una barba de 7 días

Máquina de afeitar con anillos revestidos con pigmentos metálicos para disfrutar de un deslizamiento excelente y un mejor cuidado de la piel

Personaliza tu afeitado eligiendo entre 3 ajustes; sensible, normal y rápido

Cabezales multidireccionales siguen los contornos de tu cara y atrapan incluso el vello más difícil

Afeitadora 100% resistente al agua; afeitado en seco o en húmedo (gel o espuma), incluso en la ducha

Philips S3230/52 Serie 3000 Afeitadora eléctrica en seco o húmedo y cortapatillas desplegable con funda de viaje € 72.64 in stock 1 new from €72.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Afeitado apurado: la afeitadora Philips serie 3000 incluye cabezales pivotantes y flexibles 5D, un sistema de cuchillas PowerCut y se puede usar en seco o en húmedo para conseguir siempre un afeitado apurado

Más comodidad: el movimiento pivotante en 5 direcciones se adapta a todos los ángulos y curvas de la cara y el cuello para cortar cada pelo por encima del nivel de la piel y proporcionar un acabado suave y uniforme

Afeitado potente: la afeitadora Philips serie 3000 se adapta a ti con 27 cuchillas PowerCut autoafilables que funcionan en seco o en húmedo para lograr un afeitado apurado y uniforme

Afeitado portátil: disfruta de hasta 60 minutos de afeitado con una carga de 1 hora; el indicador de batería de 3 niveles muestra la energía restante o si se está cargando

El juego incluye: 1 afeitadora eléctrica en seco o húmero serie 3000 de Philips (S3230/52), 1 funda de viaje y 1 tapa protectora

Afeitadora PHILIPS Shaver Serie 1000 S1333/41PowerCut Batería 45min € 39.99 in stock 54 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Afeitadora PHILIPS Shaver Series 1000 S1333/41 con cuchillas PowerCut autoafilables, cabezales flexibles 4D y resistencia al agua IPX7. Tiene un mango ergonómico, indicador de estado de la batería y una tapa protectora. Permite un uso con cable o sin cable con una autonomía de 45 minutos.

Philips OneBlade Cara + Cuerpo QP2630/30 - Recortador de Barba recargable con 4 Peines-guía para barba y 1 para Cuerpo, Recorta, Perfila y Afeita cualquier longitud en seco y húmedo € 63.62 in stock 13 new from €61.18

1 used from €47.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye una hoja para el cuerpo con un protector para la piel y las zonas sensibles; ya no tendrás que utilizar varios productos, OneBlade se encarga de todo

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo y crea líneas precisas y definidas con la cuchilla de doble cara

Uso en seco o en húmedo, incluso en la ducha

Batería de larga duración: 60 minutos en cada uso con 4 horas de carga

Incluye: 4 peines-guía para barba (1, 2, 3, 5 mm), protector para la piel, peine-guía para el cuerpo, cuchilla de recambio adicional y funda blanda

Philips Shaver Series 7000 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ (modelo S7783/63) € 372.32 in stock 1 new from €372.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Revestimiento protector SkinGlide: el revestimiento especial para afeitadoras eléctricas Philips para hombre minimiza la irritación y reduce la fricción hasta en un 25 %

Cuchillas SteelPrecisión: las 45 cuchillas de alto rendimiento de esta afeitadora eléctrica para hombre cortan más cabello por trazo

Sensor de control de movimiento: la mayoría de los hombres lograron una mejor técnica de afeitado después de solo 3 afeitados

La batería de iones de litio se carga en 1 hora, funciona hasta 60 minutos. Carga rápida en 5 minutos para 1 afeitado

Incluye: 1 afeitadora eléctrica serie 7000 húmeda y seca, 1 recortadora emergente integrada, 1 cápsula de limpieza rápida y 4 cartuchos, 1 funda de viaje y 1 soporte de carga

AFEITADORA Philips S1131/41 € 36.47

€ 25.50 in stock 24 new from €25.50

1 used from €37.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AFEITA. PHILIPS S1131/41 RECARGABLE POWERTOUCH

Philips series 3000 S3231/52 Afeitadora Eléctrica En Seco O Húmedo, Negro € 79.99

€ 52.99 in stock 20 new from €52.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Afeitadora en seco y húmedo PHILIPS S3231/52 con 27 cuchillas PowerCut autoafilables y cabezales pivotantes y flexibles en 5 direcciones. Tiene una batería de iones de litio con una autonomía de 60 minutos, indicador del nivel de batería y cortapatillas integrado. READ Los 30 mejores Fructis Hidra Rizos capaces: la mejor revisión sobre Fructis Hidra Rizos

Philips Serie 7000 BG7025/15 - Afeitadora corporal con cabezal de recorte y de afeitado, 80 minutos de uso, apta para la ducha, color negro € 89.99

€ 58.65 in stock 30 new from €58.65

1 used from €52.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recorte o afeitado de cualquier zona del cuerpo con seguridad y una herramienta

Se adapta a los contornos del cuerpo para un afeitado cómodo

Cuchillas de acero inoxidable y peine-guía ajustable, recorta el pelo de 3-11 mm

Puntas redondeadas y láminas hipoalergénicas para una piel protegida

Fácil de limpiar y usar dentro o fuera de la ducha

Philips AquaTouch S5420/06 - Afeitadora eléctrica, sin cable, uso en húmedo y seco, 45 min de uso/1 h carga, con tapa protectora del cabezal, battery-powered, color azul € 146.19 in stock 1 new from €146.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En húmedo o seco, afeitado con protección; protege 10 veces mejor en comparación con una cuchilla convencional

Afeitado apurado sin cortes ni rasguños; nuestro sistema de cuchillas MultiPrecision con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente y respetan tu piel

El sistema de cuchillas MultiPrecision levanta y corta todo el pelo hasta el pelo más corto, todo en unas pocas pasadas

El afeitado más apurado con acción de doble cuchilla Súper Levanta y Corta; la primera cuchilla levanta cada pelo mientras que la segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la piel, para un resultado realmente suave

45 minutos de afeitado sin cable

Philips Serie 7000 - Máquina de afeitar eléctrica en húmedo y seco, recortadora de barba, rastrojo y bigote con tecnología SkinIQ (modelo S7783/35) € 126.87 in stock 1 new from €126.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potente pero suave: las afeitadoras Philips Series 7000 vienen con cuchillas SteelPrecision, 45 cuchillas autoafilables que completan hasta 90.000 acciones de corte por minuto, para un afeitado suave y limpio cada vez

Un afeitado cómodo: con cabezales de precisión Hair-Guía, cabezales flexibles de 360 grados y un sensor de control de movimiento, la afeitadora eléctrica Series 7000 proporciona un mejor afeitado después de solo tres afeitados*

Personaliza tu afeitado: puedes emparejar tu afeitadora eléctrica Philips con la aplicación GroomTribe para rastrear tu progreso de afeitado y personalizar tu rutina para tu barba o bigote

Fácil de limpiar: la cápsula de limpieza rápida sin cables es 10 veces más eficaz que limpiar tu afeitadora con agua. Nuestra potente cápsula de limpieza limpia a fondo y lubrica tu afeitadora en solo 1 minuto

El juego incluye: 1 afeitadora Philips Series 7000 en húmedo y seco, 1 recortadora emergente integrada y 1 soporte de carga, 1 cepillo de limpieza y 1 funda de viaje, 60 minutos de duración de la batería y 1 hora de carga completa

Philips Shaver Series 9000 - Afeitadora eléctrica Wet & Dry con tecnología SkinIQ (modelo S9986/63), color negro € 289.96 in stock 1 new from €289.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensor protector de presión: Obtén un afeitado personalizado que también protege tu piel.

Cuchillas SteelPrecision dobles: Las 72 cuchillas de alto rendimiento de la afeitadora Philips para hombre son autoafilables y afeitan con precisión.

Sensor de control de movimiento: La mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado*** después de solo 3 afeitados.

La batería de iones de litio se carga en 1 hora, tiene una carga rápida de 5 minutos para 1 afeitado, y funciona hasta 60 minutos o 20 afeitados,

Incluye: 1 afeitadora eléctrica serie 9000 Wet & Dry, 1 recortadora desplegable integrada, 1 soporte de carga y 1 funda de viaje.

Philips Shaver Series 9000, afeitadora eléctrica en seco y húmedo con tecnología SkinIQ y accesorio recortador de barba, S9987/59 € 329.99

€ 219.99 in stock 7 new from €219.99

2 used from €193.02

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensor de protección de presión: consigue un afeitado apurado que también protege tu piel.

Cuchillas Dual SteelPrecision: las 72 cuchillas autoafilables de alto rendimiento apuran al máximo.

Sensor Motion Control: la mayoría de hombres logró mejorar su técnica*** en solo 3 afeitados.

Anillos Comfort Glide: El revestimiento antifricción proporciona un deslizamiento suave para una mejor protección de la piel

Accesorio recortador de barba: Con la opción de 5 ajustes de longitud diferentes, el accesorio de recorte de barba puede crear cualquier estilo, desde la barba incipiente perfecta hasta una barba corta y bien recortada

Philips Aquatouch AT750 - Afeitadora eléctrica en seco y húmedo € 339.00 in stock 1 new from €339.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sello Aquatec para un afeitado seco cómodo y refrescante

Más de 40 minutos de afeitado inalámbrico, 8 horas de recarga

Sistema patentado de doble hoja Super Lift & Cut

Respuesta dinámica de contorno

Pantalla multiusos: batería baja, batería completa, indicación de carga

