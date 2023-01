Inicio » Electrónica Los 30 mejores Adaptador Optico A Rca capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Optico A Rca Electrónica Los 30 mejores Adaptador Optico A Rca capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Optico A Rca 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Adaptador Optico A Rca?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Adaptador Optico A Rca del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



192KHz Convertidor Digital a Analógico, Aluminio TEAMPD DAC Audio Óptico Coaxial(RCA) Toslink SPDIF a Audio Estéreo RCA L/R y Jack 3.5mm con Cable Óptico y Cable USB DC/5V para PS3, PS4, Xbox,HDTV,DVD € 11.98

€ 9.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Convertidor de audio digital a analógico】Convierte sin problemas las señales digitales coaxial u óptica (SPDIF o TOSLINK) en audio analógico L/R RCA y Jack de 3,5 mm simultáneamente (No es Reversible). Una forma sencilla y estupenda de conectar un receptor/amplificador antiguo a un televisor más reciente.

【192kHz Convertidor DAC】Convertidor óptico a RCA de aleación de aluminio realidad es compatible con la frecuencia de muestreo a 32, 44.1, 48, 96, 192 kHz, y SPDIF de 24 bits Incoming Bit Stream en los Canales izquierdo y Derecho. Una buena función antiinterferente hace que el sonido sea puro y claro. Sin estática ni distorsión.

【Conexión Multipunto】Conector de audio de entrada con un Toslink y un RCA (Coaxial), puerto DC 5V; Conector de audio de salida con dos RCA (R / L) y un conector de 3.5 mm. El adaptador DAC Viene con un cable óptico/Toslink y un cable coaxial para transmitir una señal digital o analógica. No tienes necesidad de comprarlos, ahorra tus facturas.

【Amplia compatibilidad】: dispositivos de entrada: TV, PS4, PS3, Xbox, reproductores de Blu-Ray/DVD, TV Box u otros dispositivos con salida óptica y coaxial. Dispositivos de salida: receptor estéreo, altavoz, amplificadores AV, sistema de sonido antiguo con puertos RAC; Bose, auriculares con puertos jack de 3,5 mm. NOTA: La Salida de Audio se Debe Configurar en Formato PCM / LPCM de 2.1 Canales; No Es Compatible con 5.1 Canales como Dolby y DTS).

【Plug and Play】Caja Metálica de Aluminio, liviana, duradera y resistente al calor; Tansmisión de Señal Sin Ruido y Estable, Fluido. Alimentado por cable USB (adaptador de corriente de 5V no está incluido). Nota: Cuando el dispositivo conectado es ruidoso, configure el formato de fuente de audio de su TV en: PCM, apague todos los efectos de sonido Dolby.

Óptico a RCA, 192KHz Convertidor Digital a Analógico, Óptico Coaxial (RCA) Toslink SPDIF a Audio Estéreo RCA L/R y Jack 3.5mm con Cable Óptico y Cable USB DC/5V para PS3, PS4, Xbox, HDTV, DVD € 16.99

€ 13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conversor DAC】 Convertidor digital a analógico convierte digital optical coaxial toslink a analógica L/R RCA y audio de 3.5mm jack. Perfecto para sistemas de cine en casa, PS3, PS4, TV, DVD, Xbox, TV, Blu-ray, Sky , amplificadores AV, etc.

【192 kHz Frecuencia de Muestreo】 En realidad es compatible con la frecuencia de muestreo a 32, 44.1, 48, 96, 192 kHz, y 24 bits Incoming Bit Stream en los Canales izquierdo y Derecho. Una buena función antiinterferente hace que el sonido sea puro y claro. Tenga en cuenta que 192KH representa el extremo de entrada, no el extremo de salida, nuestro producto admite una frecuencia de muestreo de hasta 192KH.

【Conexión Multipunto】Conector de audio de entrada con un Toslink y un RCA (Coaxial), puerto DC 5V; Conector de audio de salida con dos RCA (R / L) y un conector de 3.5 mm. NOTA: La Salida de Audio se Debe Configurar en Formato PCM / LPCM de 2.1 Canales; No Es Compatible con 5.1 Canales como Dolby y DTS).

【Plug y Play】 Alimentado por (5V 1A) cable USB, 0,5W de bajo consumo de energía. El adaptador DAC también viene con 1 * Cable Toslink (cable óptico) + 1 * Cable Coaxial para transmitir una señal digital o analógica, no necesita comprarlo más.

【Diseño de Aleación de Aluminio】 Caja Metálica de Aluminio, liviana, duradera y resistente al calor. Los conectores enchapados en oro mejoran las señales de sonido en transmisiones de larga distancia sin problemas.

PROZOR DAC Convertidor Digital a Analógico 192kHz Adaptador Audio Óptico Toslink Coaxial a RCA L/R 3.5mm Jack Digital a Analógico Soporte PCM/LPCM para HDTV PS3 PS4 DVD BLU-Ray Amplificador AV € 14.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【PROZOR Conversor de Audio Digital a Analógico】Convierte las Señales de Audio PCM Digitales Coaxiales o Toslink a Analógico L / R RCA y Audio de 3,5 mm Jack Simultáneamente (No es Reversible)

【Cableado de Entrada y Salida】1 x Toslink, 1 x RCA (Coaxial); Conector de audio de salida: 2 x RCA (R / L), 1 x Jack de 3.5 mm; Alimentado por un cable USB de 5.5 mm (el Adaptador de Corriente NO Está Incluido); Solo Puede Usar un Enchufe de 5V 1A

【Hasta 192Khz Frecuencia de Muestreo】Admite Frecuencia de Muestreo a 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz y 192 kHz; Flujo de bits entrante S / PDIF de 24 bits en los Canales Izquierdo y Derecho

【Audio Digital LPCM o PCM 2.0】Admite Salida de Señal de Audio Digital LPCM o PCM Sin Comprimir de 2 Canales; Proporciona Transmisión Sin Ruido Electromagnético (el Canal 5.1 es Incompatible, Configure la Salida de Audio en PCM o LPCM)

【Fácil de Instalar y Simple de Operar】Se puede Utilizar para PS3, PS4, Xbox, reproductor Blu-ray, HD DVD, Sistemas Homecinema, Amplificadores AV, etc.

AMANKA Convertidor Digital a Analógico,Óptico a RCA Adaptador, DAC Óptico Coaxial (RCA) Toslink SPDIF a Audio Estéreo RCA L/R y Jack 3.5mm con Cable Óptico para PS3, PS4, Xbox, HDTV, DVD € 12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【AMANKA Convertidor Digital a Analógico】Convertidor digital a analógico convierte digital optical coaxial toslink a analógica L/R RCA y audio de 3.5mm jack.

【Conversor DAC】Conector de audio de entrada con un Toslink y un RCA (Coaxial), puerto DC 5V; Conector de audio de salida con dos RCA (R / L) y un conector de 3.5 mm.

【Óptico a RCA Adaptador】Soporta Salida de Señal de Audio Digital LPCM o PCM Sin Comprimir de 2 Canales; Proporciona Transmisión Sin Ruido Electromagnético (NOTA: La Salida de Audio se Debe Configurar en Formato PCM / LPCM de 2.1 Canales; No Es Compatible con 5.1 Canales como Dolby y DTS)

【Plug y Play】Fácil de instalar y fácil de usar, fácil de llevar; Tansmisión de Señal Sin Ruido y Estable, Fluido.

【Amplia Compatibilidad】Puede ser utilizado sistemas de cine en casa, PS3, PS4, PS4 Pro, HD DVD, Xbox, HDTV, Blu-ray, Sky HD, Sistemas Homecinema, Amplificadores AV, etc.

AUTOUTLET 192kHz Convertidor DAC SPDIF a RCA Convertidor de Audio Digital a Analógico Toslink Óptico a Adaptador de Audio RCA para Tele HDTV DVD Blu-ray Consoles € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨ 【Convertidor Analógico Digital de 192 kHz】.AUTOUTLET convertidor analógico digital de 192 kHz está diseñado para el procesamiento profesional de señales de audio.Se puede convertir fácilmente la interfaz óptica SPDIF en una interfaz de audio analógica RCA para un amplificador estéreo.

✨ 【Excelente calidad de sonido】Este convertidor tiene un chip amplificador de audio profesional incorporado y adopta un amplificador operativo de doble canal, que puede amplificar el nivel de salida RCA y hacer que el sonido sea puro y claro.

✨ 【Pequeño, ligero y práctico】 Este producto ha sido especialmente diseñado para ser pequeño y liviano. Convierte la conexión RCA común en un diseño de cable incorporado, lo que reduce en gran medida el uso del espacio del cliente y se vuelve más conveniente, ya no es necesario encontrar un lugar adicional para colocarlo cuando lo usa.

✨ 【Procesamiento de señal de entrada profesional】Proporcione una frecuencia de muestreo de 24 bits/192 KHz, frecuencia profesional y más alta para evitar la distorsión de la señal original. La entrada óptica admite el procesamiento de señales de hasta 32, 44,1, 48, 96, 192 frecuencias de muestreo y flujos de bits de 24 bits.

✨ 【Fácil instalación y Plug and Play】Fácil instalación y operación, no requiere software ni controlador; Funciona muy bien con HDTV, decodificadores, reproductores de DVD/Blu-Ray y consolas de juegos. READ Los 30 mejores Cargador Ipad Air capaces: la mejor revisión sobre Cargador Ipad Air

Óptico a Aux,192KHz DAC Adaptador,Convertidor Digital a Analógico Audio,Óptico Coaxial (RCA) Toslink SPDIF a Audio Estéreo RCA L/R y Conector 3.5mm para PS3, PS4, Xbox, HDTV, DVD € 13.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Convertidor de audio digital a analógico: Convierte señales de audio PCM digitales coaxiales o toslink a audio analógico L / R RCA y Jack de 3.5 mm simultáneamente (no se puede revertir)

Conector de audio de entrada: 1 x Toslink, 1 x RCA (coaxial); Conector de salida de audio: 2 x RCA (R / L), 1 x conector de 3,5 mm; Alimentado por un cable de alimentación de 5,5 mm (se incluye adaptador de alimentación); No use otros enchufes, solo puede usar un enchufe de 5V 1A

Admite frecuencia de muestreo a 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz y 192 kHz; Flujo de bits entrantes S / PDIF de 24 bits en los canales izquierdo y derecho

Admite salida de señal de audio digital LPCM o PCM de 2 canales sin comprimir; Proporciona transmisión libre de ruido electromagnético (el canal 5.1 es incompatible, configure la salida de audio a PCM o LPCM)

Fácil de instalar y simple de operar; Se puede utilizar para PS3, PS4, Xbox, reproductor de Blu-ray, HD DVD, sistemas de cine en casa, amplificadores AV, etc.

192Khz Convertidor Óptico a RCA con Receptor Bluetooth 5.0 Conversor Audio Digital a Analógico Toslink Coaxial a RCA L/R 3.5 mm Jack Adaptador de Audio Digital con Interruptor On/Off € 29.99

Amazon.es Features 【192Khz Conversor DAC】 Este aparato Convierte señales de audio digital ópticas o coaxiales en las de audio analógico que están conectadas al amplificador o a los auriculares. Adopta chip de buena calidad para propocionarle un mejor efecto acustico, soporta hasta 192khz.

【Conexión Bluetooth 5.0】Se incorpora un receptor de bluetooth versión 5.0, permitele conectarse con los dispositivos a traves de bluetooth, aumentando la facilidad de usarlo.

【Interrutor de Encendido y Apagado】Se diseña un interrutor en el panel para poderse apagar sin necesidad de desenchufar todo el cableado. Presione brevemente para encenderlo, presione durante 3 segundos para apagarlo.

【Salidad RCA y 3.5mm Jack】Admitar conectarse con los dispostivos de audio analogico como los altavoces por puertos de RCA rojo y blanco o los auriculares conectados en la salida 3.5mm.

【Soporta Audio Digital PCM/LPCM】Este conversor puede pasar los señales digitales de audio PCM o LPCM, pero no funciona bien con los audios 5.1CH como Dolby DTS/AC-3. Se vienen cables y manual en español para facilitar su instalación.

Musou DAC de Audio Convertidor Digital Analógico Óptica o Coaxial a RCA Adaptador Toslink y SPDIF to R/L € 14.99

€ 13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Musou - Conversor De Audio Digital Optico a Analogico Coaxial Adaptador RCA Convertidor, Este convertidor sólo es compatible con PCM/LPCM. Este convertidor sólo es compatible con 2.1 canales, no es compatible con 5.1 canales. Este convertidor no es compatible con DTS. Configure su salida de TV a PCM o LPCM.

Este convertidor de digital a audio analógico es la solución perfecta para conectar un dispositivo que cuenta con una S / PDIF conexión digital ( óptica o coaxial digital ) a un amplificador externo o un sistema de sonido a través de las entradas de audio analógico RCA estándar.

Convierte Digital Audio LPCM señal ( Optical o Coaxial Digital ) para la señal estéreo analógica -Salidas L / R RCA -Soporta frecuencias de muestreo de audio de 32 kHz - 44, 1 - 48 y 96 KHz -Conversión de audio de alta calidad.

Este convertidor esta diseñado para trasformar la señal de audio digital en salida analogica digigal (rca) es fácil y sencillo, sin configuraciones estrañas, plug and play. incluye transformador de alimentación para el correcto funcionamiento del mismo.

Convertidor de audio digital a analógico permite la conexión en equipos analógicos de señales digitales convertidor / conversor de audio digital a analógico que transforma las señales de audio digitales en analógicas. permite utilizar señales digitales en equipos que no cuenten con este tipo de conexión como mesas de mesclas, amplificadores, equipos de música, home cinemas, etc. diseño compacto uso rápido y sencillo.

AMANKA Convertidor Digital a Analógico de Volumen Ajustable,192KHz DAC Audio Óptico Coaxial(RCA) Toslink SPDIF a Audio Estéreo R/L y Jack 3.5mm con Óptico Cable para TV Box HDTV BLU-Ray DVD etc € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❶【Audio Convertidor con Volumen Ajustable】Este convertidor óptica a rca tiene un botón de volumen ajustable. Es la última versión del convertidor de audio. Solo necesita girar suavemente el botón para ajustar el volumen, lo cual es conveniente y rápido.

❷【Conversor Audio Digital a Analogico】Convertidor audio digital a analógico convierte señales digitales coaxiales o Toslink a señales analógicas L / R RCA y audio de 3.5 mm Jack.Soporta salida de señal de audio digital sin comprimir 2.1-channel PCM o LPCM.Nota:No Es Compatible con 5.1 Canales como Dolby y DTS.

❸【192kHz Frecuencia de Muestreo】 En convertidor audio digital es compatible con la frecuencia de muestreo a 32, 44.1, 48, 96, 192 kHz, y 24 bits Incoming Bit Stream en los Canales izquierdo y Derecho. Adaptador provisto una buena función antiinterferente hace que el sonido sea puro y claro.

❹【Exquisito Diseño de Aleación de Aluminio】Caja Metálica de Aluminio, liviana, duradera y resistente al calor, AMANKA convertidor digital a analógico te trae una vida cómoda y divertida,convertidor audio digital a analogico con cable coaxial y cable óptica ,No necesita comprar cables por separado,Puede usar el cable incluido para conectar el dispositivo y disfrutar de su buena vida.

❺【El Convertidor es Ampliamente Compatible】Este convertidor para sistemas de cine en casa, PS3, PS4, PS4 Pro, HD DVD, Xbox, HDTV, Blu-ray, Sky HD, Sistemas Homecinema, Amplificadores AV, etc. Nota: Cuando el dispositivo conectado es ruidoso, configure el formato de fuente de audio de su TV en: PCM, apague todos los efectos de sonido Dolby.

AMANKA Convertidor Analógico a Digital,Convertidor de Señal de Audio Análogo,Análogo Estéreo R/L RCA a Digital Óptico Coaxial Toslink SPDIF Audio Converter con Óptico Cable. € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Convertidor de señal de Audio análogo】Análogo Estéreo R/L RCA a Digital Óptico Coaxial Toslink SPDIF Audio Converter(NO se puede utilizar como un convertidor digital a analógico). El convertidor de audio combina los reproductores de audio con sus dispositivos analógicos, para que puedas disfrutar del sonido de tus series y películas favoritas en tu estéreo digital.

【Exquisito Diseño de Aleación de Aluminio】Caja Metálica de Aluminio, liviana, duradera y resistente al calor, AMANKA te trae una vida cómoda y divertida. Plug and Play, Sin Necesario de Instalar Drivers. Nota: Retire la cubierta protectora del cable de fibra óptica antes de usar

【Amplia Compatibilidad 】Dispositivos con entrada RCA y 3,5 mm como TV digital y HDTV, Blu-Ray, reproductor de DVD HD, pple TV, Google TV, PS3, PS4, Xbox, sistemas de cine en casa, etc.

【Conversor de Audio analógico a Digital】Entrada: RCA (R/L), 3.5 Audio Jack; Salidas: 1 x Toslink (óptico, S/PDIF), 1 x Coaxial; Samplerate: 48 kHz.Admite salida de señal de audio digital LPCM sin comprimir de 2 canales.

【Recordatorio Amistoso】Nuestros productos vienen con Óptico Cable y DC 5V alimentación .Primero necesita usar un DC 5V alimentación para alimentar el producto, de lo contrario, el producto no funcionará correctamente. Antes de utilizar el producto, el dispositivo debe estar configurado como un formato de audio PCM. No es compatible con el uso inverso. Si necesita Convertidor Digital a Analógico, busque ASIN: B07TV9X24R

192kHz Digital Analógico Convertidor,Ozvavzk DAC Audio Óptico Coaxial(RCA) Toslink SPDIF a Estéreo RCA y Jack 3.5mm Convertidor con Cable Óptico € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Convertidor DAC】 Conecte la señal digital coaxial o Toslink a RCA / L analógico y audio de 3,5 mm, Toslink + RCA (coaxial), RCA (R / L) + salida jack de 3,5 mm (No se admite el trabajo inverso).

【Frecuencia de Muestreo de 192 kHz]】 Conversor audio digital analogico admite frecuencias de muestreo de 32, 44,1, 48, 96, 192 kHz en los canales izquierdo y derecho y flujo de bits de entrada de 24 bits. Restaura bien la señal original sin pérdida de calidad.

【Plug and Play】 Concha de metal de hierro, flujo de señal estable, ligero y duradero. Los conectores enchapados en oro mejoran las señales de sonido HD en transmisiones de larga distancia sin problemas. (Nota: En el dispositivo de fuente de señal de audio, seleccione PCM como formato de audio)

【Salida de audio estéreo】Digital Analógico Convertidor de buena supresión de ruido y un chip amplificador de audio profesional para un sonido puro y claro.

【Amplia Compatibilidad】Adecuado para cualquier fuente de audio y video con salida Toslink óptica coaxial y muy adecuado para cajas de TV, sistema de cine en casa, PS3, PS4, PS4 Pro,DVD, Xbox, HDTV, Blu-ray, Sky HD, Sistema Homecinema, Amplificador AV, etc.(Quítese la tapa de fibra óptica antes de usar)

PROZOR DAC Convertidor Digital a Analógico 192kHz Adaptador Coaxial Óptico a RCA 3.5mm Jack Control de Volumen Conversor Audio Digital para HDTV PS3 PS4 DVD BLU-Ray Amplificador AV € 28.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Convertidor DAC 192 KHz】 PROZOR Convertidor de Audio Digital a Analógico, Convierte Señales de Audio PCM Digitales Coaxiales o Toslink a Analógico RCA L / R y Audio Jack de 3.5 mm Simultáneamente (es Inreversible)

【Regulador de Volumen】 Función de Amplificador de Auriculares; Hay Chip de amplificador de Audio Profesional e Interruptor de Ajuste de Volumen. Permitiéndole Manejar el volumen de los Auriculares Directamente y Asi como el volumen de RCA. Una Función de Amplificador Similar Puede Proporcionar Una mejor Calidad de Sonido.

【192 kHz / 24 bits】 Admite Frecuencia de Muestreo a 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz y 96 kHz y 192 kHz; La corriente de Bits entrante S / PDIF de 24 bits en los Canales Izquierdo y Derecho, y el Ruido puede Eliminarse cuando no se Ingresa Señal, y Se Silencia Automáticamente cuando Se Ingresa la Señal que No es de Audio

【Carcasa Metálica de Aluminio】 Viene con una Carcasa Metálica de Aluminio que la Hace Duradera, Resistente al Calentamiento y de Alta Calidad; y Puede Instalar y Fucionar en Unos Segundos.

【Entrada y Salida Revestida en Oro】 Interfaz Chapada en Oro para Reducir la Pérdida de Transmisión de Señal. Conector de Entrada Chapado en Oro: 1 x Toslink (Incluidos 1M 4.0 / OD Toslink Cable), 1 x RCA (Coaxial); Salida Chapada en Oro: 2 x RCA (R / L), 1 x Jack de 3,5 mm; Alimentado por un cable USB de 5.5 mm (el Adaptador de Corriente NO Está Incluido); Solo Puede Usar un Enchufe de 5V 1A

Óptico a RCA, eSynic 192KHz DAC Convertidor Digital a Analógico Audio,Óptico Coaxial (RCA) Toslink SPDIF a Audio Estéreo RCA L/R y Conector 3.5mm para PS3, PS4, Xbox, HDTV, DVD € 14.99

€ 12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Convertidor DAC de 192 KHz】 El convertidor de audio digital a analógico admite una frecuencia de muestreo de hasta 192 KHz, 96 KHz, 48 KHz, 44,1 KHz y 32 KHz, flujo de bits entrante SPDIF de 24 bits en los canales izquierdo y derecho, proporciona una transmisión sin ruido electromagnético. (No es un convertidor de audio analógico a digital)

【Tratar con NO Bluetooth y Conector para Auriculares】El convertidor óptico a RCA convierte audio digital coaxial / toslink / spdif a RCA analógico L / R y audio de 3.5 mm simultáneamente. Puede conectarse al amplificador / altavoz a través de RCA Jack, auriculares inalámbricos 2.4G / Bluetooth Transmittter / auriculares de cable a través de 3.5mm Jack. Puedes reproducir música y compartir al mismo tiempo..

【Salida LPCM / PCM de 2 Canales】 El convertidor óptico a 3.5 mm admite salida de señal de audio digital LPCM o PCM de 2 canales sin comprimir. (NOTA: No para 5.1 canales, configure la salida de audio en PCM o LPCM. Si el formato de audio de Samsung TV o LG TV está configurado en PCM / LPCM sin sonido, encienda también sus altavoces externos)

【Plug and Play】 Diseñado por aleación de aluminio y zócalos chapados en oro, eSynic DAC Converter es un blindaje general sin interferencia de señal. También viene con cable de audio óptico y cable USB para una transmisión de señal más estable. (El adaptador de corriente NO está incluido)

【Amplia Compatibilidad】 El cable óptico de audio digital al adaptador RCA se puede conectar con PS3 Xbox Blue Ray Player, HD DVD, etc. Que es sin salidas RCA (L / R) o salida Jack de 3.5 mm. Ideal para conmutación de audio doméstico o profesional. READ Los 30 mejores Protector Pantalla Macbook Pro 13 capaces: la mejor revisión sobre Protector Pantalla Macbook Pro 13

Nadalan 5.1 Canales convertidor de Audio convertidor de Sonido SPDIF RCA Dolby AC3 / DTS Entrada óptica coaxial Adaptador de Corriente € 30.00

1 used from €25.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plug and play, tamaño pequeño, muy ligero, fácil de transportar.

Rabia de aplicación: PC de escritorio, portátil, PS3, XBOX360, reproductor HD, decodificador HD, DM500 / DM800, DVD Blu-ray, HD-CD, etc. Reproductor de audio y video. Puede brindarle el efecto de choque.

Interfaz de salida RCA, fácil acoplamiento de acoplamiento de amplificador.

Conmutador de un solo toque multicanal, conveniente y rápido, el estéreo y el conmutador de 5.1 canales. Al mismo tiempo.

Decodifica audio Dolby AC3 / DTS y produce audio analógico 5.1 / 2.1 al mismo tiempo.

SOUTHSKY 5.1CH Convertidor de Audio Sonido Envolvente, 3.5mm y Digital SPDIF óptico Coaxial a 6 RCA Analógico, Apoyo Decodificador Dolby AC3 DTS, Cine en Casa de 5.1 Canales € 29.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Decodificador 5.1CH y 2.1CH】 Este decodificador de audio digital a analógico puede convertir la señal óptica, la señal coaxial (incluida LPCM) y la señal de audio analógica de 2 canales a la salida de señal de audio de canal 5.1 / 2.1, admitiendo decodificación de audio Dolby AC -3 / DTS en 5.1 audio analógico Por lo tanto, es ampliamente utilizado en familias, escuelas, plazas, salas de conciertos, cines y otros lugares públicos para disfrutar del efecto de choque de DTS o Dolby;

【Puertos de interfaz Multy】 4 entradas: 2 SPDIF (fibra óptica / Toslink), 1 coxial, 1 auxiliar (estéreo de 3,5 mm); Salidas: 6 RCA (FL, FR, SL, SR, CEN, SW);

【Interruptor de una tecla】 Fácil de cambiar entre canales de salida de 2.1 canales y 5.1 canales;

【Caja de metal e indicador LED】 Caja de alta calidad y tratamiento de superficie, color negro, sin huellas dactilares en la superficie; indicadores LED para el estado de funcionamiento del canal de entrada;

【Aplicaciones amplias】 Se conecta a su amplificador, y es ampliamente utilizado en el hogar, escuelas, plazas, salas de conciertos, cines y otros lugares públicos para disfrutar del perfecto efecto de sonido envolvente estéreo de DTS o Dolby. Compatible con HDTV, Blu-ray DVD, DVD, PS3 / PS4, Xbox360, DM500S, DM800HD, etc.

Neoteck Convertidor Digital a Analágico Óptico a RCA Coaxial Óptico Toslink Señal a Adaptador de Audio Analágico RCA Aleación de Aluminio Salida de Jack de 3,5 mm para HDTV Blu Ray DVD Sky HD PS3 € 17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conversor Digital a Analágico】 Convierte Señales de Audio Digital Coaxiales o Toslink a Audio Analógico L / R y Disponibles para la Conexión a un Dispositivo Externo, como un Amplificador a Través de Conectores RCA Estándar

【Conexión Multipunto】 La salida del Adaptador RCA L / R y Jack de 3,5 mm Simultáneamente, Puede Reproducir Música y Compartir al Mismo Tiempo

【Soporta Mainstream Digital Óptico/ Entrada Coaxial】 Frecuencia de Muestreo a 32, 44.1, 48 y 96 KHz, 24 bits S / PDIF Corriente de Bits Entrante en los Canales Izquierdo y Derecho

【Diseño de Aleación de Aluminio De Alta Calidad】Protección General sin Interferencia de Señal, Enchufes Enchapados en Oro, Mejorar las Señales de Sonido HD Sobre la Difusión de Larga Distancia sin Problemas

【Plug and Play】 No es Necesario Instalar los Controladores, Fácil de Instalar y Operar; También Tamaño Compacto, Fácil Llevar, Ideal para la Conmutación Audio Casera o Profesional

Conversor Analógico Digital Audio R/L RCA 3.5mm AUX a Digital Coaxial Toslink Óptico Conversor de Audio Analógico a Digital para PS4 PS5 Reproductor Blu-ray HD DVD Xbox AV Amp € 21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Analog Digital Converter Audio】El convertidor de audio analógico a digital convierte la señal R/ L RCA o el audio AUX de 3,5 mm jack a audio digital coaxial Toslink Spdif Optical Digital Audio simultáneamente. Esto le permite disfrutar del sonido de sus programas y películas favoritas en un sistema estéreo digital. Nota: No es un convertidor de audio digital a analógico, no se puede utilizar en sentido inverso.

【Alta tasa de muestreo】Convertidor digital analógico de audio Soporta la salida de la señal de audio digital LPCM de 2CH sin comprimir. Admite la salida de frecuencia de muestreo de audio de 32K, 44,1K y 48K. Nota: No es compatible con señales de 5.1 canales como Dolby Digital y DTS 5.1, Dolby AC3. Por favor, ajuste el formato de audio de la fuente a PCM antes de usarla.

【Caja metálica】Diseñada con caja metálica de aluminio para garantizar la disipación del calor y la compatibilidad electromagnética, apantallar las señales de interferencia más ampliamente, la sincronización de audio, la salida sin pérdidas, mejorar el disfrute audiovisual y prolongar la vida del producto.

【Amplia compatibilidad】Convertidor de audio adecuado para dispositivos con conector RCA o conector de 3,5 mm, por ejemplo, TV / PS3 / MP3 / reproductor de DVD / smartphone / tableta / grabadora / portátil / radio / receptor de audio digital / sistema de cine en casa, etc.

【Plug & Play】Fácil de instalar y operar, No requiere software, controladores, Alimentado por cable USB (incluido). Conexión Simplemente conecte la salida de audio RCA analógica L / R de sus dispositivos (por ejemplo, HDTV, reproductor de DVD) a este convertidor, y luego en el otro lado óptico o coaxial a su altavoz digital.

Ozvavzk Óptico a RCA con Volumen Ajustable,192KHz DAC Convertidor Audio Óptico Coaxial Toslink a Analógico Estéreo L/R y Jack 3.5mm con Cable Óptico Soporte PCM/LPCM € 18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Convertidor de audio digital a analógico】El convertidor de audio digital a analógico admite entrada de audio digital Toslink o coaxial, se convierte en salida estéreo R / L y salida AUX de 3,5 mm al mismo tiempo. Utilice el cable Toslink o coaxial adecuado para conectar el dispositivo de fuente de sonido al convertidor.

【DAC Audio Volumen Ajustable 】Con la perilla de control de volumen, es más conveniente para los usuarios ajustar el volumen mientras disfrutan, proporcionando cine en casa. La carcasa metalica mejora el rendimiento anti-interferencia, haciendo que el sonido sea puro y claro.

【Frecuencia de Muestreo de 192KHz】 Admite frecuencia de muestreo de hasta 192 KHz, compatible con versiones anteriores de 32 KHz, 44,1 kHz, 48 KHz, 96 KHz. El flujo de bits de entrada S / PDIF de 24 bits se encuentra en los canales izquierdo y derecho, que admite la reproducción simultánea de altavoces y auriculares.

【Diseño de aleación de aluminio de alta calidad】 Material de aleación de aluminio, ligero, duradero y resistente al calor. Esta conversión digital de audio ajustable puede brindarle un uso conveniente e interesante. Los cables Toslink y coaxiales están incluidos en el paquete y no es necesario comprar otros cables por separado.

【Nota】En el dispositivo de fuente de señal de audio, seleccione PCM como formato de audio. No se admite el sonido Dolby. Desactive Dolby cuando lo vuelva a utilizar. Embalaje: 1 convertidor de audio analógico digital; 1 x cable Toslink (cable óptico); 1 x cable coaxial; 1 x fuente de alimentación 5V 1A (estándar de la UE); 1 x manual de usuario (cinco idiomas)

Avantree DAC02 DAC Convertidor Audio Digital Analógico, Conversor Optico a RCA con Toslink Cavo, Control Volumen, 192 KHz, TV SPDIF Entrada Audio Óptico Coaxial, Salida Auricular Altavoz 3.5mm AUX… € 29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【CONVERSOR DE DIGITAL A ANALÓGICO】Convierte la señal digital Óptica / Toslink Coaxial de modificación de código de pulso (PCM) y las señales de audio de modificación de código de pulso de línea (LPVM) a audio analógico (RCA y AUX 3,5 mm Jack)simultáneamente.

【AMPLIA COMPATIBILIDAD】: Ahora puede vincular fácilmente su sistema de sonido con toda una serie de fuentes digitales. DAC02 funciona perfectamente con televisores de alta definición, receptores de satélite, reproductores de Blu-ray/HD DVD, sistemas Home Theatre, amplificadores AV, Sky HD de plasma,TVs – y muchos dispositivos con puerto de salida de audio digital óptica o coaxial. Además, se puede también utilizar para los dispositivos de juegos como PS3, PS4 y Xbox.

【VOLUME CONTROL de DESIGN】: este dispositivo viene con su propia rueda profesional para controlar el volumen, siendo muy fácil de ajustar el volumen de salida de RCA y AUX. Soporta los altavoces y auriculares simultáneamente. Nota: Es un convertidor sólo de Digital a Analógico y no puede usarse como un amplificador de audio.

【SOPORTA TODAS LAS FRECUENCIAS DE MUESTREO】: DAC02 acepta audio digital sin comprimir como entrada con 192kHz/24 bit, 96kHz, 48kHz, 44,1 kHz, 32 kHz como frecuencias de muestreo y proporciona una transmisión electromagnética libre de ruidos. Soporta salida de señal de audio de 2 canales sin comprimir LPCM o PCM Digital.

【FUNCIONAMIENTO SENCILLO】: usted puede cambiar fácilmente la entrada coaxial u óptica con sólo pulsar un botón. El dispositivo viene con un interruptor de palanca para poder controlar. Y como siempre con nuestros productos, compre con confianza, ya queAvantree DAC02 viene con una garantía de 24 meses.

Convertidor Digital a Analógico Kiyicjk DAC Audio Digital a Estéreo RCA L/R 3.5mm con Cable óptico para PS34 HD DVD Sky HD Plasma BLU-Ray € 13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conversor de DAC - Convertidor digital a analógico convierte digital optical coaxial toslink a analógica L/R RCA y audio de 3.5mm jack.

Frecuencia de Muestreo de 192KHz - Soporta la Frecuencia de Muestreo a 32, 44.1, 48, 96 y 192 KHz, y S / PDIF de 24 bits Incoming Bit Stream en los Canales Izquierdo y DerechoC

Fácil de Instalar y Simple de Operar - Se puede Utilizar para PS3, PS4, reproductor Blu-ray, HD DVD, Sistemas Homecinema, Amplificadores AV, etc.

Audio Digital LPCM o PCM 2.0 - Admite Salida de Señal de Audio Digital LPCM o PCM Sin Comprimir de 2 Canales; Proporciona Transmisión Sin Ruido Electromagnético (el Canal 5.1 es Incompatible, Configure la Salida de Audio en PCM o LPCM)

Packungsinhalt - 1 * Convertidor digital a analógico de audio,1 * Cable Toslink (Cable óptico),1 * 5V DC alimentación

Neoteck Convertidor digital a analógico de 192 kHz DAC admite control de volumen digital coaxial SPDIF óptico a estéreo analógico L/R RCA adaptador de audio jack de 3,5 mm € 20.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Convertidor DAC: convierte señales de audio coaxiales o digitales Toslink a audio analógico L/R y disponible para conexión a un dispositivo externo, salida de conexión multipunto RCA L/R y conector de 3,5 mm simultáneamente, puedes reproducir música y compartir al mismo tiempo

Diseño de aleación de aluminio de alta calidad: blindaje general sin interferencias de señal, enchufes chapados en oro, mejora las señales de sonido HD a larga distancia sin problemas

Plug and Play: viene con convertidor de audio digital a analógico, 1 cable óptico, 1 cable de alimentación USB, 1 manual de usuario (idioma español no garantizado), Plug and Play, sin necesidad de instalar controladores, fácil de instalar y operar; además, tamaño compacto, fácil de llevar, ideal para conmutación de audio doméstico o profesional

LPCM o PCM de 2 canales: soporta salida de señal de audio digital LPCM o PCM sin comprimir; proporciona transmisión electromagnética sin ruido (este adaptador DAC solo soporta canales 2.1, no para canales 5.1 y DTS; si necesitas una versión actualizada, simplemente busca ASIN: B01MXJ83G4)

Consejos: para Samsung TV y LG TV, configura la salida de audio a PCM o LPCM antes de usarlo porque este convertidor no es compatible con canales 5.1 como Dolby y DTS

SOUTHSKY Audio Converter, Estéreo Analógico a Digital Adaptador, Convertir 3.5mm Aux Jack R / L 2RCA señales a SPDIF, Toslink, óptico,coaxial € 18.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Stereo Analog to Digital Audio Converter 】 Convertir señales analógicas estéreo de 3,5 mm aux jack o R / L 2 puertos de entrada RCA a digital SPDIF, Toslink, óptico, puertos de salida coaxiales. Atención, este adaptador sólo es compatible con analógico a digital, no digital a analógico, no bidireccional;

【Interfaces de conexión con indicador LED】 caja de metal, entrada: conector auxiliar de 1x3.5mm, 2xRCA R / L, canales analógicos estéreo izquierdos y derechos; Salida: 1xSPDIF (Toslink, óptico), 1xCoaxial;

【Alta velocidad de muestreo de L/PCM】Velocidad de muestreo de soporte 32,44.1,48 y 96KHz, el canal R/L de S/PDIF es de 24 bits, transmisión libre de ruido electromagnético. Nota: sólo admite señales de audio digital de 2 canales sin comprimir. No compatible con Dolby 5.1 o 7.1, ni DTS;

【Wide Applications】support audio interface switching from HDTV,PC,Laptop,Computer,DVD player to your audio devices, such as AV Receiver,Amplifier,Active Speakers,Soundbar.

【Paquete incluido】 1xAnalog to Digital Audio Converter, 1xUSB Power Cable, 1xUser Manual

Tihokile Analógico Digital Convertidor, Adaptador de 3,5 mm, Jack y Estéreo L/R RCA a Audio SPDIF Coaxial Toslink, Adaptador Audio Optico a Jack Compatible con HDTV PS3 Ray DVD Sky Fire TV Box € 18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☺【Convertidor analógico a digital】 Convierte la señal analógica estéreo R / L o Jack de 3,5 mm en Toslink Optical SPDIF o señal digital coaxial.

☺[Compatibilidad fuerte] Adecuado para dispositivos con conector RCA o salida de conector de 3,5 mm, como TV / PS3 / MP3 / reproductor de DVD / teléfono inteligente / tableta / grabadora / computadora portátil / radio / receptor de audio digital / sistema de cine en casa Espere.

☺【Plug and Play】 Sin software, se necesitan controladores, solo conecte el dispositivo de entrada de señal de audio y el altavoz al producto para usar. (Como muestra la imagen del producto)

☺【Nota】 1. Elija PCM / LPCM en su televisor. 2. Apague Dolby durante el uso. Si tiene alguna pregunta, contáctenos, le brindaremos un servicio técnico.

☺【Lieferumfang】 Analog-Digital-Wandler * 1, Adaptador de Corriente * 1, Cable óptico * 1,Benutzerhandbuch * 1 READ Los 30 mejores Lg Magic Control capaces: la mejor revisión sobre Lg Magic Control

GINTOOYUN Cable de audio analógico digital coaxial USB, AUX SPDIF coaxial digital a 3,5 mm + 2 conectores RCA Cable de audio digital para TV, PS4, reproductor de Blu-Ray, altavoz multimedia € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ahora muchos equipos actualizan desde el audio analógico original a la señal de audio digital, el cable de audio analógico digital coaxial USB es una gran idea para ser compatible con dispositivos antiguos y nuevos

Conector 1: USB 2.0 macho + conector de audio coaxial. Conector 2: 2 RCA + conector de audio TRS de 3,5 mm. (Nota: el cable solo puede funcionar cuando el conector USB está conectado)

Compatible con protocolo IEC60958, S/PDIF, EIAJ, CP1201 y AES3. Se utiliza para TV, PS4, decodificador de red, DVD, altavoz multimedia, amplificador y otros dispositivos. No hay necesidad de instalar el controlador, el sonido inmediatamente sincrónico después de la conexión

Diseño de alta fidelidad, sin ruido, sin sonido actual, distorsión de sonido, trae una impresionante fiesta de escucha, Plug and Play + fuente de alimentación USB, conveniente y eficiente

Conector chapado en oro, resistencia al enchufe, no se oxida, antiinterferencia, transmisión de señal estable. Piel de PVC súper suave, protección del medio ambiente, resistencia al desgaste

SOUTHSKY 192KHz DAC Converter, Adaptador Digital a Analógico RCA L/R, Extractor de Audio HDMI ARC a SPDIF Coaxial 3.5mm L/R, CEC Volumen Ajustable € 28.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Convertidor Digital a Analógico DAC de 192 KHz】Converter Entrada de señal digital SPDIF / Optico / fibra optica, coaxial, salida a audio analógico L + R, sonido estéreo de 3,5 mm entrada auricular conversor;

【SPDIF a Convertidor de Bidirección Coaxial】 SPDIF (Toslink / Optical /Optico) convierte a Coaxial, Coaxial convierte a SPDIF (Toslink,Optical,Optico);

【Extractor de Audio HDMI ARC Function】 Función de canal de retorno de audio y extracción de audio a señal digital y analógica. Esto significa que, cuando se conecta a un dispositivo HDMI ARC, como su televisor con puerto HDMI ARC, el audio regresará del televisor y se emitirá a SPDIF, coaxial , L+ R 2 RCA, 3,5 mm;

【HDMI ARC CEC Volumen ajustable】En modo ARC, todas las salidas tienen sonido, pero solo el volumen de 3,5 mm aux y L+R RCA puede controlarse con el control remoto del televisor (Atención: al usar la versión HDMI 1.4 o un cable superior, configure el audio para que sea L/PCM)

【Mini Tamaño y Fácil de Usar】 Tamaño pequeño, portátil, carcasa de metal, compatible con DVD Blu-ray, HDTV, TV, TV Box, Playstation para juegos PS2, PS3, PS4, Xbox;

Digital a Analógico 5.1 Audio Gear Adaptador Decodificador de Sonido SPDIF RCA Dolby AC3 / DTS Entrada Coaxial Óptica - Soporte para HDTV DVD Player Blue ReyDVD DVD SP3 Xbox 360 € 36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de la Aleación del Marco, Proporcionando Protección Electrónica de Alta Calidad con una Interfaz Sencilla y Atractiva Visualmente

Entrada: 2 x Óptico, 1 x Coaxial, 1 x Audio/ AUX, Perfecto para la solución de HDTV Player, Xbox, Xbox 360, PS3, 2, DVD, etc

Salida: 1 x CEN, 1 x SW, 1 x FL, 1 x FR, 1 x SL, 1 x SR

Transferir los Datos de la Señal Digital de DTS/ AC-3 y la de Audio Estéro( R/ L ) a la Salida Analógica 5.1( FL/ FR si 2.1 )

Soporta Network Player, HDTV DVD Player, Blue Rey DVD, DVD, SP3, Xbox 360, DM500S, DM800HD

Tihokile HDMI ARC Audio Extractor Convertidor de Audio Multifunción Adaptador Audio HDMI ARC or Toslink(Optical) or Coaxial to Toslink(Optical) + Stereo L/R+3.5mm Jack + Coaxial Output Gris Amarillo € 21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El uso del producto, hay muchos lugares que necesitan atención, si no opera, contáctenos, contáctenos, ¡nos permite solucionar el problema!

✅【Entrada multi-interfaz 】HDMI ARC (Switch ‘A’), Toslink (Optical) (Switch ‘T’), Coaxial (Switch ‘C’). Simplemente elija la posición correcta del interruptor. (Recuerde elegir PCM si se usa en la TV)

✅【Salida de interfaz múltiple】admite casi todas las salidas de interfaz de audio, como Toslink (óptica), conector de audio de 3,5 mm, puerto R / L, coaxial (este puerto puede funcionar al mismo tiempo)

✅【Función HDMI ARC 】este producto es compatible con HDMI ARC. use un cable HDMI 2.0,Si su televisor tiene la función HDMI ARC, solo necesita un cable HDMI para crear su home cinema.

✅【Soporte de formato de audio】DTS(salida de toslink) / Dolby-AC3(salida de toslink) / DSD / LPCM. Admite frecuencias de muestreo que incluyen 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 96KHz y 192KHz.(No es compatible con Samsung TV).Nota: solo las salidas Toslink y Coaxial son compatibles con Dolby

Adaptador conversor de audio estéreo digital óptico coaxial a analógico L/R con cable óptico RCA € 41.69

Amazon.es Features Toslink a analógico Audio Converter. este digital a analógico Audio Converter está diseñado para Home o Professional conmutación de audio

Convierte audio digital coaxial o Toslink. Señales a audio analógico L/R. Este convertidor tiene muchas características que lo permiten realizar en un marcador superior.

señales de audio digital Toslink a audio analógico L/R Soporta tasa de muestreo a 32, 44,1, 48 y 96 KHz. 24 bits S/PDIF. Entrante bit Stream en canales izquierdo y derecho.

Cuatro electromagnética-sin ruido de transmisión. fácil de instalar y fácil de manejar, este dispositivo puede no utilizar en lg49uj6307, Samsung ue32 m5605 le pcs, Samsung ue65mu7005 uhd-tv, LG Smart TV (43lh50ov) y otros TV Box.

100% garantía de satisfacción. Para cualquier problema de calidad, por favor póngase en contacto con nosotros antes de la revisión, lo reemplazaremos sin volver o puede devolverlo sin coste adicional. No tienes riesgo de probar y te ofrecemos el mejor servicio.

Convertidor Digital a Analógico con Volumen Ajustable, 192kHz DAC Audio Óptico Coaxial Toslink a Analógico Estéreo L/R y Jack 3.5mm con Cable Óptico para PS3 PS4 Xbox TV DVD € 12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Óptico a Jack】- Convertidor audio digital a analógico convierte señales digitales (Coaxial / Toslink) a señales analógicas (L/R RCA o jack 3.5mm). La fuente de alimentación es a través de un cable de alimentación de 0.5W (5V 1A), que se puede conectar a cualquier enchufe USB.

【Alta Compatibilidad】- Perfecto para sistemas de cine en casa, PS3, PS4, PS4 Pro, TV, DVD, Xbox, TV, Blu-ray, Sky, Sistemas Homecinema, Amplificadores AV, etc.

【192kHz Frecuencia de Muestreo】- Compatible con la frecuencia de muestreo a 32, 44.1, 48, 96, 192 kHz, y 24 bits Incoming Bit Stream en los Canales izquierdo y Derecho. Una buena función antiinterferente hace que el sonido sea puro y claro.

【Plug y Play】 Este optico a rca no requiere drivers y es alimentado por un cable USB (5V 1A). El dac converter viene con Cable Toslink y Cable Coaxial, no necesita comprarlo más.

【Diseño de Aleación de Aluminio】- Caja Metálica de Aluminio, liviana, duradera y resistente al calor. Los conectores enchapados en oro mejoran las señales de sonido en transmisiones de larga distancia sin problemas.

AMANKA HDMI Extractor de Audio 192KHz Convertidor DAC ARC Extractor de Audio Soportar HDMI Audio Digital a Audio Analógico RCA L/R, Toslink y 3,5 mm Jack ARC Adaptador de Audio para TV € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【HDMI ARC Audio Extractor】- HDMI ARC a óptico Toslink (SPDIF) RCA (L / R) Salidas analógicas estéreo Audio Salida de audio de 3,5 mm. El Toslink óptico admite 2.0CH, 5.1CH Dolby Digital, DTS. (NOTA: Es incompatible con Dolby AC3 / Dolby Digital Plus, etc. Configure la salida de audio en PCM o LPCM antes de usar)

【Múltiples modos para elegir A-T-C】 - la entrada del puerto HDMI ARC selecciona el modo "A"; La entrada del puerto Toslink selecciona el modo "T"; La entrada del puerto Coaxial selecciona el modo "C". Nota: la función HDMI ARC solo admite dispositivos con capacidad ARC; Si su dispositivo fuente no tiene función ARC, el puerto de entrada HDMI ARC no funcionará correctamente.

【Rate Frecuencia de muestreo de 192 kHz lograda】- En realidad admite la frecuencia de muestreo en 32, 44.1, 48, 96 y 192 KHz, y Secuencia de bits entrante S / PDIF de 24 bits en los canales izquierdo y derecho. Utilice el cable HDMI V1.4 (19 + 1)

【Fácil de instalar y simple de operar】 - Convertidor de audio perfecto DAC y extractor de adaptador HDMI ARC para que la televisión emita audio a la barra de sonido, amplificador, altavoces o auriculares.

【Diseño Conveniente】 - Carcasa de metal con puertos chapados en 24 K oro proporciona una buena antisinterferenci (Este producto no admite ajuste de volumen)

