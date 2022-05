Inicio » Automóvil Los 30 mejores adaptador mechero a enchufe capaces: la mejor revisión sobre adaptador mechero a enchufe Automóvil Los 30 mejores adaptador mechero a enchufe capaces: la mejor revisión sobre adaptador mechero a enchufe 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

60W Fuente de Alimentación Adaptador, JRing CA a CC de 220V-240V a 12V CC, 12V/5A Convertidor De Voltaje Con Encendidor de Cigarrillo de Coche € 21.98

Amazon.es Features Adaptador de corriente del coche, rectificador de potencia 100-240V 5A, convertidor de coche a potencia de 12V.

Adecuado para cajas geniales, televisores LCD, etc.

Cargue cualquier dispositivo que use un cargador de automóvil

Adaptador de corriente universal del cargador del coche de 12V DC 5A

Enchufe el adaptador / convertidor en el zócalo e inserte el enchufe del encendedor de cigarrillos en la toma del cigarrillo / cigarrillo, adecuado solo para dispositivos de hasta 60W.

kwmobile Enchufe Transformador de Voltaje de 230V a 12V 1000 mA Encendedor de cigarros - Adaptador de Corriente - Rectificador de tensión de 12W € 12.99

Amazon.es Features DEL COCHE AL ENCHUFE: Con el convertidor de voltaje, podrás enchufar tus dispositivos con toma para encendedor de cigarrillos en cualquier toma de enchufe de tu hogar.

BAJA POTENCIA: Es ideal para pequeños dispositivos una potencia máxima de 12 vatios. El adaptador no es adecuado para aparatos de alto rendimiento como mini-refrigeradores o compresores.

NOTA: Comprueba la corriente requerida. El rectificador de red suministra corriente de máx. 1,000 mA, siendo adecuado para p.ej. móviles.

INFORMACIÓN TÉCNICA: Dimensiones: 94 x 49 x 39 mm, peso: 82 g, voltaje de entrada: 230 - 240 V, voltaje de salida: 12 V DC, capacidad de carga hasta 1,000 mA (12 vatios)

DE VIAJE Y EN CASA: El transformador es ideal tanto para usar en la casa y se puede llevar también de viaje gracias a su peso ligero.

Digit.Tail Transformadores de corriente CA a CC [220V/230V/240V a 12V] Encendedor de Cigarrillo de Coche Enchufe 12V/3A 36W Convertidor € 12.99

Amazon.es Features Se utiliza para convertir cualquier corriente de enchufe doméstico de 100~240V a 12V 3A CC. 36W Energía clasificada.

Adecuado para dispositivos con un enchufe del encendedor de cigarrillos de 12V, p, Grabadora de Video / Cámaras para Automóvil, DVR, Dash Cam, GPS, Purificador de Aire.

Con un diseño compacto y moderno. Viene con un indicador LED.

Con protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga, el adaptador de CA puede proteger mejor sus dispositivos.

Atención: Confirme qué potencia nominal necesita su dispositivo(36W - 1A / 12V).

Adaptador convertidor de enchufe para encendedor de cigarrillos para coche, cable USB, de 5 V a 12 V, apto para grabadora de conducción, perro electrónico, cargador de coche € 10.48

Amazon.es Features Fácil de usar y cómodo de operar.

Convertidor de energía de puerto USB, convierte la energía del puerto USB a la toma del encendedor de cigarrillos del automóvil de 12V.

Fácil de encender los equipos electrónicos de su automóvil con energía adicional (como un banco de energía).

Fácil de habilitar la función de monitoreo de estacionamiento de su grabadora de conducción de automóviles.

Apto para grabadora de conducción, perro electrónico, cargador de automóvil y otros equipos electrónicos automotrices.

LOETAD 120W Convertidor de Corriente CA a CC Fuente de Alimentación Adaptador de 220V a 12V Encendedor de Cigarrillo de Coche 12V/10A € 23.99

Amazon.es Features Convertidor de CA a CC, Funciona bien con dispositivos de 12V CC de alta potencia que funcionan con 100 ~ 240V de corriente alterna. ¡Traiga los electrodomésticos de su auto a su casa para usar cómodamente!

Soporte de alta potencia de 120W: Adecuado para los electrodomésticos del automóvil de corriente nominal 10A (Max)!

Más Seguro: Fabricado con materiales de la más alta calidad e incluye características de protección contra voltaje incorrecto, cortocircuito, sobrecalentamiento interno. No se preocupe más por el recalentamiento.

Compatibilidad universal: Funciona perfectamente con CUALQUIER dispositivo de menos de 120W, incluido el inflador de neumáticos, el aspirador de autos, el refrigerador del automóvil, el cojín de masaje para el automóvil, etc.

Garantía de 24 Meses - Aceptamos la solicitud de reembolso si no le gusta nuestro producto o no lo desea por cualquier motivo, no se hacen preguntas. 14 días de garantía de devolución de dinero READ Los 30 mejores Cascos De Motos capaces: la mejor revisión sobre Cascos De Motos

Adaptador De Corriente CA A CC, Convertidor De Corriente para Automóvil CA 100-240V A CC 12 V A 6W Daptador De Enchufe para Encendedor De Cigarrillos Led Inversor para Electrónica € 9.99

Amazon.es Features Adaptador de CA a CC: el transformador de corriente del encendedor de cigarrillos le permite usar accesorios y equipos con una fuente de alimentación de 12V al convertir la señal de voltaje, que es muy adecuado para viajes y viajes por carretera.

Ampliamente utilizado: carga de GPS, reproductor MP3, transmisor de radio, perfume para automóvil, barra de oxígeno para automóvil u otros equipos domésticos.

Seguridad: protección incorporada de voltaje y corriente para una carga segura. Con indicador de carga LED.

Nota: el rango de potencia nominal es de 6 W. La conexión de accesorios que excedan esta potencia dañará el inversor.

Portátil: el innovador adaptador es adecuado para uso doméstico y al aire libre. ¡El transformador de potencia compacto y práctico se puede colocar en cualquier bolso o maleta en casa o en la carretera!

Adaptador de Fuente de Alimentación de AC 100-240V a DC 12V Adaptador de Encendedor de Cigarrillos Inversor de Enchufe para Dispositivos Electrónicos de Automóvil € 12.52

Amazon.es Features Adaptador de CA a CC: convierta cualquier cargador de automóvil en un cargador de viaje de CA liviano y compacto, perfecto para viajes y viajes por carretera.

Diseño universal: cargue su GPS, reproductor de música, transmisor de radio, perfume para automóvil, barra de oxígeno para automóvil u otro dispositivo en su hogar.

Seguro: carga segura con protección incorporada de voltaje y corriente. Con indicador de carga LED.

Nota: El rango de potencia nominal es de 6 W, la conexión de accesorios con una potencia superior a esta dañará el convertidor.

El paquete incluye: 1 x adaptador de enchufe para encendedor de cigarrillos de coche de CA a CC

Kindax 96W Transformador 220v a 12v Convertidor de Corriente CA a CC Adaptador Corriente 12V/8A € 23.99

Amazon.es Features Adecuado para equipos con potencia inferior a 96W

Fabricado con materiales de alta calidad para garantizar la vida útil del producto, resistente al polvo, a prueba de humedad y evitar fugas de electricidad

Buena compatibilidad, adecuada para la mayoría de los aparatos eléctricos con menos de 96W

Compacto y portátil, fácil de transportar y almacenar

BESTEK Inversor De Corriente 200W 12V A 220V para Coche Cargador De Energía con 2 USB Puertos De 4.8A Y 1 Toma De Encendedor Mechero De Coche y 1 AC Enchufe, Copa De Café € 32.99

€ 27.18

€ 27.18 in stock 1 new from €27.18

Amazon.es Features 【Inversor 12V a 220V-240V, potencia de energía continua 200w】con 1 toma de enchufe EU, 2 puertos de USB (5V/ 2.4a), ideal para carga móviles, tabletas, portátil, cámara digital, ventilador, etc. Convierte el voltaje de 12V DC a 230V AC (50Hz), proporciona una potencia de salida estable y continua de 200w, Alta eficiencia de transferencia ≥90%

【1 toma de mechero adicional】teniendo en cuenta que pueden necesitarse otros dispositivos por ejemplo Mini cargador de coche, Transmisor FM cuando se utiliza el encendedor de cigarrillos del automóvil, hemos agregado una toma adicional para el encendedor de cigarrillos al producto, puede usar el encendedor de cigarrillos para otros dispositivos

【Onda sinusoidal modificada】hay el filtro en la placa base Ic para reducir algunas interferencias armónicas y reparar la curva de salida, procesamiento avanzado de EMC para reducir la interferencia del campo magnético, más estable y mejor que otros inversores de onda sinusoidal modificada. Tecnología SMT, que reduce eficazmente el tamaño del producto e integra más funciones

【Protecciones multiples】fusible incorporado 25a. Protección contra sobrecarga, sobretensión, subtensión, sobre calentamiento, cortocircuito y sobre corriente. Protege tanto el dispositivo de carga como la batería del automóvil

Sistemas de refrigeración: Ventilador de enfriamiento eficiente incorporado, el ventilador inteligente controla efectivamente el ruido. Servicios: BESTEK le ofrece servicio al cliente profesionales y 18 meses de garantía

2 Pcs 12V/24V Enchufe Mechero con Fusible de 8A, Enchufe de Encendedor de Cigarrillos con Tuerca de Plástico y 4 Juntas de Tornillo,para Automóviles Camiones Motos € 9.99

Amazon.es Features Enchufe del encendedor de cigarrillos sin soldadura: 12 / 24V universal, 120W de alta potencia; cabezal de carga niquelado de cobre puro, buena conductividad

Material ignífugo ABS: la carcasa está hecha de material ignífugo ABS, con un diseño de superficie mate, resistencia a altas temperaturas de 200 ℃.

Fusible incorporado de 8A: fusible reemplazable incorporado, protege el dispositivo cuando el circuito está sobrecargado, cortocircuitado y sobretensión, y prolonga la vida útil del dispositivo.

Fácil de instalar: polo positivo indirecto, metralla conectada al polo negativo; la metralla está hecha de acero al manganeso con tratamiento de galvanoplastia endurecido, y el contacto de carga es estable.

Amplia compatibilidad / instalación gratuita: adecuado para automóviles de 12/24 V, camiones pequeños, motocicletas, vehículos todoterreno, barcos, camiones, etc.; adecuado para cargadores de automóviles, refrigeradores de automóviles, grabadoras de conducción, aspiradoras de automóviles, purificadores, equipos electrónicos comunes

Adaptador De Corriente CA A CC, Convertidor De Corriente Para Automóvil CA 100-240V A CC 12 V A 6W Daptador De Enchufe Para Encendedor De Cigarrillos Led Inversor Para Electrónica € 9.89

Amazon.es Features Adaptador de CA a CC: el transformador de corriente del encendedor de cigarrillos le permite usar accesorios y equipos con una fuente de alimentación de 12V al convertir la señal de voltaje, que es muy adecuado para viajes y viajes por carretera.

Seguridad: protección incorporada de voltaje y corriente para una carga segura. Con indicador de carga LED.

Nota: el rango de potencia nominal es de 6 W. La conexión de accesorios que excedan esta potencia dañará el inversor.

Portátil: el innovador adaptador es adecuado para uso doméstico y al aire libre. ¡El transformador de potencia compacto y práctico se puede colocar en cualquier bolso o maleta en casa o en la carretera!

Ampliamente utilizado: carga de GPS, reproductor MP3, transmisor de radio, perfume para automóvil, barra de oxígeno para automóvil u otros equipos domésticos.

RoyPow convertidor de Transformador de alimentación 24W 12V2A Adaptador de CA a CC / 220V a 12V Enchufe del Encendedor del Coche € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features 【Compacto y portátil】Con el tamaño mínimo de 58 * 53 * 33mm, muy portable y fácil de guardar.No alimente los equipos electrónicos del automóvil (por ejemplo, la bomba de aire, el compresor de aire, el inflador de neumáticos, etc.)con potencia nominal exceda 24W

【Salida de 24W】12V 2A La salida está disponible para alimentar la mayoría de la electrónica de automoción de baja potencia, tales como coche Dash Cam, DVR grabadora de coches, reproductor de MP3 coche, coche Bluetooth transmisor FM, aire coche Purificador, teléfono del coche del humectador del coche, maquinilla de afeitar automotora, cargador del coche etc.

【Entrada de amplia gama】Aplica a corriente doméstica de 100V ~ 240V AC,a través del enchufe de encendedor de cigarro hembra, lo convierte a salida de 12V.

【Garantías de seguridad múltiples】 Protecciones de circuitos múltiples tales como protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas, protección contra sobrecorriente y sobretemperatura.

AGPTEK 12V/10A 120W Convertidor de Corriente CA a CC, Transformador 220V a 12V Adaptador de Corriente para Encendedor de Cigarrillos Automóvil € 32.99

€ 31.99 in stock 2 new from €31.99

Amazon.es Features 【Soporta 120W de Alta Potencia】: Convertidor de CA a CC, salida DC 12V 10A, puede proporcionar fácilmente suficiente energía para equipos eléctricos de vehículos con potencia de 0-120W.

【Alta Seguridad】: Chip de protección inteligente incorporado, puede proporcionar protección contra sobrecarga, protección contra sobretensión, protección contra sobrecalentamiento. Cumple con la certificación CE, FCC, ROSH.

【Disipación de Calor Efectiva & Reducción de Ruido】 El disipador de calor de metal de área grande incorporado puede disipar efectivamente el calor. El condensador de filtro de gran capacidad elimina la interferencia con otros aparatos eléctricos, es extremadamente silencioso durante el funcionamiento sin ruidos molestos.

【Fácil de Usar】: Simplemente conecte el convertidor a cualquier tomacorriente de su hogar y conéctelo al encendedor de 12V DC de su automóvil. Admite entrada de CA 100 ~ 240V, se puede aplicar a la tensión de red de diferentes países de todo el mundo, compatible con cualquier toma de corriente en el hogar.

【Compatibilidad Amplia】: Equipos eléctricos que cumplen con casi todas las interfaces de encendedores de cigarrillos, como infladores de neumáticos, aspiradoras de automóviles, almohadillas de masaje para automóviles, cargadores / televisores de automóviles etc. Ya sea que viaje o esté en casa, puede usar el cargador de su automóvil para más propósitos.

BESTEK Inversor de Corriente 200W, Transformador 12V a 220V con 4 Salidas USB, 2 AC Tomas Y Encendedor, Convertidor Onda sinusoidal con Protección para Barco, Caravana,Coche € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Amazon.es Features 【MAS VENDIDO DEL MUNDO】 - El inversor de corriente nueva versión 200W 12V a 220V portátil y multifunción realizar sus necesidades de la familia y viaje. Alta eficiencia de transformación ≥90%. Con 24 meses garantía de calidad

【4 USB+2 AC TOMAS】 - 2 Puertos USB para cargar su Phone, Pod, Pad, tableta, Teléfono Android y Otros Dispositivos alimentados por USB.Solucionado la situación embarazasa que no hay enchufe suficiente cuando viajes con coche

【6 SEGURIDAD】 - La protección de sobre temperatura, entrada baja tensión, entrada de alto voltaje, sobrecarga, cortocircuito y la protección corriente, realmente sin preocupación por la electricidad

【MATERIAL】 - PC V0 (UL94), acabado brillante UV es una prueba de golpes, presión, calor, resistencia al fuego de manera efectiva

【PORTÁTILE】 - El mismo tamaño que Phone 8 Plus.El ruido es más silencioso que los productos similares READ Los 30 mejores Cascos Moto Integrales capaces: la mejor revisión sobre Cascos Moto Integrales

iSpchen Adaptador de Cable de Extensión Para Encendedor de Cigarrillos de Coche de 12 V, Convertidor de Voltaje de Adaptador de Corriente de Coche Para Coche, Furgoneta, Camión, Enchufe de La Ue € 13.54 in stock 1 new from €13.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador de CA / CC: el convertidor de voltaje para automóvil transforma cualquier cargador de vehículo en un cargador de viaje de CA ligero y compacto que es perfecto para viajes y viajes por carretera.

Compatibilidad: cargue su GPS, reproductor de música, estación de radio, cargador de automóvil, etc. o cualquier otro dispositivo de su casa.

Este adaptador es un convertidor de voltaje de vehículo de 6W, si se conectan accesorios con mayor potencia, el convertidor se dañará.

Protección múltiple: este adaptador incorporado protección de voltaje y corriente carga segura, protección de circuito múltiple como protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas, protección contra sobrecorriente y protección contra sobrecalentamiento, etc.

El paquete incluye: 1 x adaptador de encendedor de cigarrillos de coche AC / DC

Enchufe DIN Macho Adaptador de Mechero Impermeable 30 CM, 12V/24V Enchufe DIN Macho Europeo al Toma del Encendedor de Cigarrillos Cable de Extensión Femenino para Coche,Moto € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

La toma del encendedor de cigarrillos hembra está equipada con una cubierta impermeable y a prueba de polvo, que puede extender la vida útil del dispositivo.

El enchufe DIN macho europeo es adecuado para automóviles, barcos, camiones, motocicletas, vehículos todo terreno, cortadoras de césped, remolques, etc. de 12V-24V.

La toma hembra del encendedor de cigarrillos es adecuada para una variedad de equipos de a bordo, bombas de aire para neumáticos, audio para automóviles, aspiradoras para automóviles, refrigeradores para automóviles, etc.

Enchufe de encendedor de cigarrillos DIN de alta conductividad, transmisión de corriente estable, alta eficiencia de trabajo; alta resistencia a la corriente, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la abrasión, etc.

Adaptador de Mechero DIN 12V/24V, Encendedor de Cigarrillos Coche Macho a Hembra para Coche € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features 【Material de Calidad】: Fabricado en material ABS, conductor de hilo de cobre. No se daña fácilmente y es estable en su uso.

【Parámetros】: Tensión de entrada: 12-24V, tensión de salida: 12V, corriente nominal: 20A. potencia de hasta 240W. fácil de utilizar y de manejar.

【Adaptador de Mechero】: Convierte la fuente de alimentación en una salida de corriente de 12V hembra para el encendedor. (Por favor, compruebe la potencia del dispositivo que desea utilizar con este cable)

【Conveniente】: Longitud del cable: 12 cm. Tamaño pequeño, fácil de transportar cuando se viaja. Baja generación de calor y largo tiempo de trabajo.

【Ámbito de Aplicación】: Apto para grabadora de coche, MP3, nevera de coche, inflador de coche, ventilador eléctrico, etc.

GTIWUNG 2 Piezas Cable Conector Macho para Mechero de Coche de 12 V-24 V a Cable de Conexión, Macho Enchufe Adaptador con Luces LED, Desconexión Rápida, Fusible de Seguridad 10 A € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features ★ Tipo: Accesorios para automóviles Cable de extensión para el encendedor de cigarrillos del automóvil; Corriente Máxima: 10A; Adecuado para voltaje: DC 12V a 24V.

★ Indicador LED: Le permite verificar fácilmente si la conexión es exitosa y permitir un uso rápido y fácil en la oscuridad o en la noche.

★ Fácil Instalación: Fabricado con cables de cobre de 18 AWG de alta resistencia, el cable rojo para positivo, el cable negro para negativo. Fusible incorporado de 10 A, para sobrecarga y protección contra cortocircuitos.

★ Compatibilidad Amplia: El enchufe del encendedor de cigarrillos se usa para todo tipo de tomas de encendedor de cigarrillos en vehículos de 12V / 24V DC. Tales como: mantas de automóviles, cojines, hervidor eléctrico, limpiadores de automóviles y más. El voltaje de salida es el mismo con sus dispositivos.

★ El paquete Incluye: 2 x Cable de extensión del enchufe del encendedor de cigarrillos.

GTIWUNG USB 5V Macho a 12 V Enchufe Del Encendedor de Cigarrillos Del Coche Hembra Convertidor, Convertidor de Alimentación con Puerto USB para el Encendedor de Cigarrillos del coche E-Dog € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features ★ Tipo: USB intensifique el cable, Convierta la energía del puerto de alimentación USB 5v al puerto del encendedor de cigarrillos 12v.

★ Aumente el adaptador de voltaje: Longitud: 30 cm, Entrada USB: 5V 2A, tipo de encendedor de cigarrillos estándar Salida: 12V 8W, también depende de la alimentación de su puerto USB. (Por favor verifique su dispositivo sobre esto, tal vez solo porque el banco de energía no tiene la salida suficiente para que nuestro cable no funcione para su dispositivo).

★ Pequeño y portátil: pequeño volumen fácil de transportar cuando se viaja. Menor calor y largo tiempo de trabajo. Fácil de encender los equipos electrónicos de su automóvil con potencia adicional. Protección omnidireccional de equipos de alimentación y seguridad de equipos eléctricos.

★ Ampliamente utilizado: apto para muchos dispositivos de 12v, como: grabador de conducción, perro electrónico, dashcam, GPS, detector de radar, panel solar, etc.

★ Tenga en cuenta: 1.El dispositivo necesita 12v para funcionar antes de comprarlo, en lugar de hacerlo más alto o más bajo, la fuente de alimentación 2.USB es suficiente 2A con toda la potencia y tiene una salida de 5v.

Lampa - Din 12/24v adaptador de mechero € 6.00 in stock 6 new from €4.74

Amazon.es Features Entrada: toma DIN Salida: Punta standar Con la tapa de cierre, para conectar dispositivos equipados con 12 o 24V, máx 8A

Inversor de Corriente 200W 12V a 220V BESTEK Transformador Convertidor Portátil para Viaje con 4 Salidas USB, 2 AC Tomas (con Mechero de Coche), Convertidor Onda Modificada con Protección, Blanco € 32.99 in stock 2 new from €32.99

Amazon.es Features INVERSOR PORTÁTIL DE BESTEK - Inversor de corriente de 200W. Transformador Voltaje 12V a 220V con Alta eficiencia de transferencia ≥90%. Mayoría ganrantía de 24 meses. Nueva versión para mejorar los necesarios de los clientes.

NECESARIO DE VIAJE - Una caja con 4 salidas usb (5V, 4.2A) + 2 AC Tomas, Puedes cargar 4 móviles en mismo tiempo, compatible con phone, pad y los dispositivos alimentados pior usb. Solucionado la situación embarazasa que no hay enchufe suficiente cuando viajes con coche.

COMPACTO & LIGERO: El tamaño como un phone plus (6,5 x 3,2 x 1,6 pulgadas), Ligero (400g, come una mela); El ruido es más silencioso que los productos similares, Detectar inteligente para carga más rápida posibles para portátil, televisión, cámara, drone, GoPro, navegación por satélite, máquina de juegos, Camping DVD, GPS, lámpara, móvil, tablet, mp3, mp4, etc.

ALTA SEGURIDAD - Protección de sobretensión, baja tensión, sobrecarga, sobre corriente, sobrecalentamiento y cortocircuito; Cargador con Fusibles incorporada; Retardo de Arranque y Arranque Suave; Los ventiladores con control de temperatura.

MATERIAL IGNÍFUGO - PC V0 (UL94), acabado brillante UV es una prueba de golpes, presión, calor, resistencia al fuego de manera efectiva.

Digit.Tail Transformadores de corriente CA a CC [220V/230V/240V a 12V] Encendidor de Cigarrillo de Coche Enchufe 12V/6A 72W Adaptador € 19.49 in stock 1 new from €19.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se utiliza para convertir cualquier corriente de enchufe doméstico de 100~240V a 12V 10A CC. 120W Energía clasificada.

Adecuado para dispositivos con un enchufe del encendedor de cigarrillos de 12V, p. Compresor de coche, Bomba Inflador, Nevera Portátil.

Longitud del cable con el encendedor de cigarrillos del automóvil ca. 110cm y cable de conexión ca. 140cm.

Con protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga, el adaptador de CA puede proteger mejor sus dispositivos.

Atención: Confirme qué potencia nominal necesita su dispositivo(24W 72W 120W).

Vbestlife Convertidor de Adaptador de Encendedor de Cigarrillos, Puerto USB a Cable de Adaptador de convertidor de Enchufe de Encendedor de 12V € 11.99

€ 11.49 in stock 2 new from €11.49

Amazon.es Features Fácil de usar y conveniente de usar.

Convertidor de energía del puerto USB, convierta la energía del puerto USB a una toma de encendedor de 12V.

Fácil de encender los equipos electrónicos de su automóvil con energía adicional (como un banco de energía).

Fácil de activar la función de monitoreo de estacionamiento de su Auto Driving Recorder.

Apto para grabadoras de conducción, perro electrónico, cargador de automóvil y otros dispositivos electrónicos automotrices.

RoyPow 120W (Max 150W) Fuente de Alimentación Adaptador de Corriente alterna a Corriente continua de 220V/230V/240V a 12V Enchufe tipo mechero de coche 12V/10A CC Convertidor Transformador € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Amazon.es Features 1. Se utiliza para convertir cualquier corriente de enchufe doméstico de 200V ~ 240Voltios a 12 Voltios ; El enchufe tipo mechero de coche, le permitirá usar muchos aparatos electrónicos con clavija de mechero de coche en casa o en otros lugares.

2. La Potencia Nominal de 120W y la Potencia Máxima de 150W le permitirá alimentar casi todos la equipos electrónicos comunes de coche, como el compresor de aire, el enfriador/calentador portátil, el inflador de neumáticos, el difusor de coche, el productor de oxígeno, la nevera para coche, la televisión para coche, el aspirador de coche, el amplificador de potencia, y otros aparatos que funcionan con este tipo de clavija.

3. El aparato incorpora un ventilador refrigerador automático para evitar el sobrecalentamiento y permitir un funcionamiento prolongado.

4. El sistema de seguridad exclusivo multi-protección del circuito, protege a las personas y los objetos de cualquier daño o peligro eléctrico posible.

5. Compacto y portátil, fácil de transportar y almacenar.

Kingwei Adaptador de Encendedor de Cigarrillos, 12V/24V, 100W, Cargador de Coche con 3 enchufes, 4 Puertos de Carga USB y Voltímetro LED, para GPS, Smartphone, iPad, Dash CAM, etc € 15.88 in stock 1 new from €15.88

Amazon.es Features 【3 tomas de encendedor de cigarrillos】 Cada encendedor de cigarrillos puede proporcionar una potencia máxima de 100W (la potencia total de todas las conexiones no debe exceder los 120W), todas las tomas de corriente están fabricadas de acuerdo con los estándares internacionales, suficiente para el uso simultáneo de una multitud de dispositivos como Dash Cam, GPS, calentador de asiento, ventilador de automóvil y otros equipos de vehículos de 12V / 24V.

【4 cargadores de coche USB rápidos】 4 puertos USB con IC de carga inteligente que pueden proporcionar automáticamente una corriente de carga óptima, admiten 4 dispositivos diferentes al mismo tiempo (5 V / 2,4 A para cada puerto). Salida La salida máxima combinada de las tomas USB es 3.6A. Muy adecuado para cargar dispositivos USB como smartphones, tablets, iPads, etc.

【Interruptor y pantalla independientes】 1 interruptor principal, 3 interruptores independientes, utilizados para conectar 3 encendedores. Este diseño puede reducir la inserción o desmontaje del dispositivo y prolongar su vida útil. El adaptador también está equipado con una pantalla que indica el voltaje.

【Altos estándares de seguridad】 El fusible incorporado del encendedor de cigarrillos de 10 A puede proteger bien el circuito y evitar el sobrecalentamiento, la sobrecarga o el cortocircuito del automóvil y el divisor del equipo. Se incluye un fusible reemplazable en el paquete. Certificado por RoHS, CE y FCC.

【Excelente servicio】 Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, le brindaremos el servicio más completo. READ Los 30 mejores Porta Bicicleta Para Coche capaces: la mejor revisión sobre Porta Bicicleta Para Coche

Conector para el Mechero del coche, Adaptador Mechero Coche a Enchufe € 10.94

€ 10.29 in stock 4 new from €10.29

Amazon.es Features Fácil de Usar: Gracias a su longitud y el tamaño de los contactos laterales conecta bien el cualquier salida sin importar su profundidad

Muy Practico: Tiene fusible de 10A interno. Conecsión de cables súper fácil y rápido

Función: Funciona perfectamente, el interruptor se enciende cuando está activado, no se calienta y cumple con su cometido

Simple Interruptor: El cable Rojo es positivo y el cable Negro es negativo. Muy práctico incluido interruptor

Garantía: Si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para ayudarle a resolver su problema

GTIWUNG 4Pcs 12V 24V Enchufe Mechero, Conector Macho de Mechero de Coche, Toma de Encendedor de Cigarrillos de Coche con Luces LED Macho a Conector con Fusible Diodo Indicador € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features ★ Tipo de Conector: encendedor / accesorio Enchufe. Adecuado para voltaje: DC 12V a 24V.

★ Enchufe del encendedor de cigarrillos con indicador de diodo y fusible.

★ Con Indicador LED: El LED sutil se enciende cuando el cable de alimentación hace contacto. Preguntarle si está alimentado, evite operaciones múltiples.

★ Se puede utilizar para todo tipo de vehículos DC 12V / 24V. Tales como: mantas, cojines, hervidor eléctrico, limpiadores de automóviles y otros productos eléctricos.

★ Apliqúese a la navegación, al registrador de conducción, al MP3, al amortiguador eléctrico, a la taza eléctrica, a la bomba inflable del coche, a los ventiladores eléctricos y así sucesivamente …

GTIWUNG 12 V/24 V Cable de Extensión para Mechero de Coche, Encendedor de Cigarillo Macho a Hembra, Toma de Mechero para Coche, Enchufe Adaptador de Conector de 1 a 2 con el indicador € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features ★ Encendedor de Cigarrillos del coche 1 a 2 Splitter Conector hembra Enchufe Adaptador de alimentación Conector. Un dispensador de adaptador de 2 vías le permite conectar 2 de sus dispositivos favoritos de 12 voltios simultáneamente.

★ Material (Externo): plástico + metal. Diseñado con conexiones de fusión en línea para la máxima protección de seguridad contra cortocircuitos peligrosos.

★ Tensión Nominal: DC 12V / 24V.

★ Tamaño básico, se puede utilizar para todo tipo de vehículos DC 12V / 24V.

★ Plug and work, fácil de usar sin necesidad de instalar controladores.

Thlevel 4m Cable de Extensión Conector para Encendedor de Cigarrillos de Coche, 12V/24V 15A Conector para Auto Encendedor Enchufe Cable Alargador Mechero Coche [16AWG / 15A / 12V / 24V] € 16.49 in stock 1 new from €16.49

Amazon.es Features 【Ampliamente utilizado】 4m cable de extensión conector para encendedor de cigarrillos de coche, suficiente para que puedas usarlo hasta el asiento trasero o para acampadas y viajes. Puede utilizar faros, teléfonos móviles, tabletas, bombas de inflado de neumáticos, calefacción de asiento eléctrico, TV de coche, vacío limpio y muchos más.Perfecto accesorios automotores para su carro,Jeep, Van, SUV, tractores, barco, etc.

【Protección de seguridad】 Cable de extensión de alimentación automática de 12v / 24v con fusible de 15A y tiene una conductividad de 16AWG, contra sobrecalentamiento y cortocircuitos, más seguro y útil que antes.

【Alta calidad y durabilidad】 Enchufe para encendedor de cigarrillos con luz indicadora de encendido, buena conductividad. El diseño a prueba de rotura del punto de conexión. Un zócalo hembra con tapa impermeable / polvo prolonga su vida útil.

【Fácil de instalar y usar】 El cable adaptador macho a hembra está enchufado directamente a la toma del encendedor de cigarrillos del automóvil, y la fuente de alimentación de 12 voltios se puede extender fácilmente mientras viaja. La línea roja es positiva y la línea negra es negativa.

【Diseño compacto】 Este cable de extensión de 12v- 24v para el encendedor de cigarrillos es accesorios de automóvil esenciales para acampar y viajar todo el año. Es fácil de plegar cuando no está en uso, no ocupa espacio y es cómodo de llevar.

GTIWUNG 2 Pack Toma de Encendedor de Cigarrillos de Coche, Mechero Hembra para Cargador de Coche Potencia, Toma de Mechero para Coche, 12V/24V Enchufe Adaptador de Conector € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features ★ Material de Alta Calidad: Hecho de material de alta calidad, el mechero de coche es duradero y de larga duración.

★ Elementos Esenciales del Coche: le brinda la toma adicional para encendedor de cigarrillos hembra de 12V / 24V, que le permite conectar sus dispositivos de 12V / 24V al mismo tiempo en el automóvil.

★ Fácil de Instalar: Ligero y fácil de instalar. Cable rojo conectado a la fuente de alimentación positiva, el cable negro a la potencia negativa.

★ Solución Perfecta: esta es la solución perfecta si desea cablear algo a su automóvil pero no desea cortar el módulo de "cigarrillo" de su dispositivo.

★ Contenido del paquete: 2 x encendedor de cigarrillos para automóvil, diámetro del cable: 17 AWG, longitud total: 35 cm.

