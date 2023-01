Inicio » Automóvil Los 30 mejores aceite 5w40 diesel capaces: la mejor revisión sobre aceite 5w40 diesel Automóvil Los 30 mejores aceite 5w40 diesel capaces: la mejor revisión sobre aceite 5w40 diesel 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 Aceite de Motor 5L € 53.50

€ 46.50 in stock 12 new from €46.48 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La gama Castrol EDGE está concebida para liberar el verdadero rendimiento del motor cuando más lo necesite

Los motores actuales están a la vanguardia de la tecnología y la ingeniería: son más pequeños y ultraeficientes. Estos motores avanzados desafían al lubricante con presiones mayores que pueden generar fricción

Castrol EDGE con Fluid TITANIUM transforma físicamente su estructura y se vuelve más sólido en momentos de mayor presión para mantener separado el metal y reducir la fricción. Cuando la presión se reduce, el lubricante vuelve a su estado fluido. Más resistente bajo presión, Castrol EDGE con Fluid TITANIUM transforma su estructura y disminuye en un 20%* la fricción que reduce el rendimiento

[VENTAJAS] - Se transforma hasta convertirse en el más resistente a máxima presión para proteger el motor - Disminuye la fricción que reduce la potencia, a cualquier velocidad y bajo cualquier condición del motor - Sometido a las pruebas independientes más exigentes para verificar su rendimiento - Recomendado por fabricantes de vehículos líderes del mercado - Protege el motor durante todo el intervalo entre cambios de aceite, incluso bajo presiones extremas

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] API SN/CF ACEA C3 MB 229.31/229.51/226.5 VW 502 00/505 00/505 01 dexos2* Ford WSS-M2C917-A RN0700/RN0710 FIAT 9.55535-S2 * GM dexos2 sustituye a GM-LL-A-025/GM-LL-B-025: GB2D0114082 READ Los 30 mejores Candado Con Alarma capaces: la mejor revisión sobre Candado Con Alarma

Total 148650 Quartz 9000 5W-40 Aceites de Motor para Coches, 5 litros € 32.85 in stock 10 new from €32.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceites de motor para coches

De alta calidad

Compatible con varios modeles

Castrol 154F59 Edge Turbo Diesel 5W40 Lubricante, 5L € 47.95

€ 46.50 in stock 11 new from €46.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acea C3 / API SM/CF

Homologación VW 502 00 / 505 00 / 505 01

MB-Approval 226.5 / 229.31 / 229.51

BMW LongLife-04

Homologación RN 0700 / RN 0710

MOTUL Aceite DE Motor 8100 X-Cess 5W40 5 litros € 50.52

€ 30.55 in stock 17 new from €30.53 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite sintético de motor MOTUL 8100 X-Cess Viscosidad del aceite: 5W40

Lubricante de altas prestaciones 100% sintético, especialmente diseñado para vehículos antiguos y modernos, equipados con motores de gran cilindrada, gasolina y diésel, turbo o atmosféricos, inyección directa o indirecta

Las numerosas homologaciones de fabricantes hacen de él un producto polivalente recomendado para casi cualquier vehículo bajo garantía oficial

Recomendado para todo tipo de carburantes, gasolina con o sin plomo, etanol, GPL, diésel y biocarburantes. Compatible con sistemas de post-tratamiento

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] ACEA A3 / B4 API SERVICES SN MB-Approval 229.5 MB-Approval 226.5 Porsche A40 Renault RN0700 Renault RN0710 VW 502 00 – 505 00 BMW Long-Life 01 (For model year up to End of 2018 only) CHRYSLER MS-12991 FIAT 9.55535-H2 FIAT 9.55535-M2 FIAT 9.55535-N2 FIAT 9.55535-Z2 GM-Opel LL B-025 (Diésel) PSA B71 2296

Castrol EDGE Turbo Diesel Aceite de Motores 5W-40 5L (Sello holandés y francés) € 46.99 in stock 9 new from €45.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 5W40

Aceite Motor Special D 5W40 Original VW Standard 50500 50501 Diesel, 5 Litros € 35.85 in stock 5 new from €35.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite de motor original VW Audi Seat Skoda Special D (SAE 5W40)

100% repuestos originales Volkswagen.

Estándar de aceite VW 50500/50501, contenido: 5 LITRO.

Para motores diésel sin filtro de partículas diésel con intervalo de servicio estándar que requieren la especificación VW 505.00 / 505.01 según las instrucciones de funcionamiento | Sucesor del número de pieza VW G052167M4.

Si tiene dudas sobre este artículo, consultenos.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 Aceite de Motor 4L € 39.85 in stock 10 new from €39.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite mineral.

Proporciona la máxima protección en todas las condiciones, incluso a bajas temperaturas.

Reduce los depósitos dañinos, aumenta la eficiencia del motor.

Part number: 77128

Elf - Evolution 900 sxr 5w40 5l € 31.00 in stock 13 new from €30.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante de calidad garantizado

Aceites y otros fluidos

Permanece estable en un amplio rango de temperatura.

Aceites de motor para coches

5W40

OLIO FIAT Selenia WR 5w40 Diesel 5L. € 46.00

€ 44.20 in stock 5 new from €44.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features OLIO FIAT selenia wr 5W40 Diesel 5L.

Aceite Motor Elf Evolution 900 SXR 5W40 - 6 litros (1x5 L + 1x1 L) -- Oferta Multiproducto € 44.80 in stock 6 new from €42.77 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificaciones internacionales ACEA : A3/B4; API : SN/CF

Homologaciones de contructores RENAULT RN0710, RN0700 MERCEDES BENZ: MB-Approval 226.5

Recomendado para todos los motores de gasolina (multiválvulas, turbos, equipados o no con catalizadores) y todos los motores diesel turboalimentados, o no, de turismos y furgonetas.

Shell Helix Ultra 5W40 - Aceite 100% sintético para motores de gasolina y diésel, 2 bidones de 4 l = 8 litros € 64.00 in stock 1 new from €64.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificaciones:-API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; BMW LL-01; aprobación MB 229.5, 226.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; Renault RN0700, RN0710; PSA B71 2296; Ferrari, Chrysler MS-10725.-Cumple los requisitos de Fiat 9.55535-Z2.

Lubricante para motores diésel y de gasolina.

2 bidones de 4 litros cada uno, un total de 8 litros.

Disponible el certificado de análisis del fabricante, previa solicitud.

Fabricado en Alemania.

Castrol Magnatec 5W-40 DPF - Aceite para motor totalmente sintético para motores diésel, 4 l € 45.00 in stock 1 new from €45.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Castrol Magnatec 5 W-40 ha sido aprobada oficialmente, cumpla con los siguientes de los cuerpos o fabricantes Especificaciones: Acea C3 API SM / CF BMW Longlife 04 Cumple con Fiat 9.55535-S2 Cumple Ford WSS-M2 C-917 Un Mb-Aprobación 229.3 VW 502 00 / 505 00/505 01

Liqui Moly 1332 Diesel High Tech 5W-40 - Aceite antifricción semisintético para Motores de automóviles de 4 Tiempos (5 L) € 64.15 in stock 1 new from €64.15 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con la mejora de la Fórmula Wearprotection para los motores de Pumpjet. Semisintético de baja viscosidad del aceite del motor. Para el conductor Diesel Exigir

. Óptimo para Pumpedjet Inyección Sistemas, el hollín particular Filtros requisitos de los fabricantes de reuniones y motores Otros diésel con y sin gases de escape turboalimentación

. Las instrucciones de funcionamiento del y el vehículo fabricantes de motores Deben seguirse

. Especialmente para aplicaciones en zonas largos intervalos entre cambios de aceite y Requisitos para trabajo pesado motor.

Liqui Moly 1341 Diesel Synthoil 5W-40, BOOKLET, 5 L € 70.63

€ 63.88 in stock 4 new from €63.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Excelente poder dispersador

Alta seguridad de lubricación

Excelente comportamiento con temperaturas bajas

Excelente protección contra el desgaste

Funcionamiento suave del motor

CASTROL MAGNATEC 5W40 DPF DIESEL 4L ACEITE DE MOTOR PARA FILTRO DE PARTICULAS € 32.80 in stock 2 new from €32.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Solo peninsula, no realizamos envios a Baleares ni canarias

Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF, 5L Aceite de Motores € 56.50 in stock 3 new from €56.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ACEA C3 y API SN/CF

CCumple Fiat 9.55535-S2; Cumple Ford WSS-M2C917-A;

MB 229.31; VW 505 00/505 01

GM dexos2* ( * GM dexos2 sustituye a GM-LL-B-025 y GM-LL-A-025: GB2F0126082)

Totalmente sintético

CEPSA Genuine 5W40 Synthetic (5L) Lubricante sintético para vehículos Gasolina y diésel € 30.50 in stock READ Los 30 mejores Pulimento Faros Coche capaces: la mejor revisión sobre Pulimento Faros Coche 2 new from €29.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante sintético de muy alto rendimiento, válido para motores de gasolina y diésel, desarrollado para proporcionar los máximos niveles de protección y limpieza del motor

Excepcional rendimiento superando las especificaciones actuales de los fabricantes de turismos más exigentes

Especialmente recomendado para turismos de alta gama, berlinas con altas prestaciones y motorizaciones equ ipad as con sistemas de inyección common-rail y multiválvulas con control eléctronico

También recomendado para vehículos comerciales diésel ligeros; no se recomienda en vehículos equ ipad os con filtros de partículas dpf

Niveles de calidad: acea a3/b4-12 api sn/cf vw 502.00/505.00 mb-approval 229.5 bmw long life-01 porsche a40 renault rn0700/0710 opel gm-ll-b-025 fiat 9.55535-h2/m2/n2 psa b71 2296

Total 5w40 Classic 9 € 29.99 in stock 1 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 1

Aceite sintético de motor Total Quartz, 9000, 5-40 W, 5 L € 36.50 in stock 4 new from €36.47 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number TOT-148650-RUGBY

Shell Helix Ultra 5-W40 Aceite 100 % sintético Puro para Motores de Gasolina y diésel, Jerrycan de 4 litros € 46.19 in stock 1 new from €46.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante de motor Shell Helix ultra 5W-40.

Ferrari.

Porsche A40.

BMW-LL 01.

Autorización MB 229.5 226.5.

Total QUARTZOIL 1L 9000 5W40 € 14.60 in stock 2 new from €14.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante sintético para motores de gasolina y diésel. Se adapta perfectamente a motorizaciones con turbocompresores, multiválvulas e inyección directa.

ACEA : ACEA A3/B4 API : API CF ,API SN

DAIMLER : MB-Approval 229.5 PORSCHE : Porsche A40 PSA : PSA B71 2296 RENAULT : RN0700 ,RN0710 VAG : VW 502.00 ,VW 505.00

Cumple con los requisitos de: CHRYSLER: CHRYSLER MS-12991 FIAT: FIAT 9.55535-M2

Antes de utilizar el producto, es muy importante revisar la guía de mantenimiento del vehículo: el cambio de aceite debe realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Repsol ELITE 50501 5W-40 5L € 28.35 in stock 5 new from €28.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite lubricante sintético válido para cualquier motor de altas prestaciones; su formulación lo hace insustituible en la lubricación de los motores TDI del grupo Seat-Audi-VW-Skoda que utilizan bomba de inyección unitaria

Por sus características es compatible con otros carburantes como el GLP (Gas Licuado del Petróleo) y el GNC (Gas Natural Comprimido), tan comunes en los vehículos de transporte público

Su reducido contenido en cenizas, compatibilidad con sistemas de tratamiento de gases de escape y particular viscosidad, contribuyen por un lado a minimizar los desgastes en las partes críticas del motor, y por otro a reducir las emisiones nocivas de partículas al medio ambiente

Marca: Repsol

Repsol ELITE COMPETICION 5W-40 5L € 45.51

€ 30.14 in stock 6 new from €30.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado a partir de la experiencia aportada por los equipos de competición Repsol, este aceite completamente sintético es capaz de superar con éxito las más altas exigencias a las que es sometido un motor en circuito.

Por eso está recomendado como la mejor elección para los propulsores de los vehículos de turismo más evolucionados y exigentes del mercado, como Porsche, Mercedes Benz, Audi, BMW, etc. marcas que lo incluyen indiscutiblemente entre sus productos más recomendados

Un lubricante sinónimo del éxito de Repsol en competición.

Marca: Repsol

Total Aceite DE Motor Quartz 9000 Energy 5W40 5 litros € 38.42

€ 29.00 in stock 19 new from €29.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite sintético de motor TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY Viscosidad del aceite: 5W40 5 litros Para motores diésel y gasolina. Intervalos de cambio: la resistencia frente a la oxidación de este lubricante permite cumplir con los intervalos de cambio alargados

QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 ha sido desarrollado para todos los motores de gasolina (multi-válvulas, turbos, equipados o no con catalizadores) y diesel sobrealimentados o no de vehículos de turismo y furgonetas no equipados con filtro de partículas

QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 es apto para las condiciones de uso las más difíciles (autopista, circulación urbana intensa…), en cualquier época del año. Es también perfectamente adaptado a todos los tipos de conducción, particularmente deportiva y a alto régimen. Especialmente concebido para satisfacer las necesidades de los constructores en términos de intervalos de cambio alargados

Prolonga la vida del motor: la estabilidad térmica y resistencia frente a la oxidación que ofrece este lubricante, garantiza cualquier degradación incluso en utilización severa. El QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 permite una lubricación inmediata de los órganos del motor en los arranques en frio, y por lo tanto un aumento de la longevidad del motor

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] ACEA A3/B4 API SN/CF VW 502.00/505.00 MB-Approval 229.5 PORSCHE A40 CHRYSLER MS-12991 FIAT 9.55535-M2

Repsol LEADER C3 5W-40 5L € 26.50 in stock 5 new from €26.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante sintético para motores gasolina y diésel ligeros de la mayoría de los fabricantes de automóviles.

Es un producto compatible con vehículos que incorporen DPF.

Su fórmula con reducido contenido en cenizas (Mid SAPS) lo hace adecuado para las tecnologías de post tratamiento de gases de escape y a la vez contribuye a la conservación del medio ambiente minimizando emisiones nocivas de partículas.

Altura: 32.42 centimeters

Número de pieza:rpp0106jfb

Liqui Moly 9511 - Aceite de motor, Top Tec, 4100, 5W-40, Booklet, 5 L € 70.95

€ 41.28 in stock 9 new from €41.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Limpieza Del Motor

Funcionamiento suave del motor

Probado en turbocompresores y catalizadores

Alta estabilidad de cizallamiento

Alta seguridad de lubricación

Elf Aceite DE Motor Evolution 900 SXR 5W40 5 litros € 31.75 in stock 9 new from €31.73 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante sintético de altas prestaciones para todos los motores gasolina y diésel. Recomendado para todos los motores de gasolina (multiválvulas, turbos, equipados o no con catalizadores) y diésel turbo alimentados, o no, de turismos y furgonetas

Recomendado para todo tipo de recorrido (ciudad, carretera o autopista) y particularmente para condiciones severas de uso. Todo tipo de uso, incluso las conducciones a alto régimen y deportivas. Excelente protección de los motores, en particular contra el desgaste

Asegura una excepcional limpieza del motor. Excepcional estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, disminuyendo la degradación del aceite incluso en los usos más severos

Lubricación inmediata de los piezas del motor desde el momento del arranque en frío, lo que aumenta la vida del motor. Ha sido diseñado para cumplir con los requisitos de los fabricantes de automóviles en términos de intervalos de cambio alargados

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] ACEA : ACEA A3/B4 API : API CF,API SN DAIMLER : MB-Approval 229.5 PORSCHE : Porsche A40 RENAULT : RN0700 ,RN0710 VAG : VW 502.00, VW 505.00 CHRYSLER : CHRYSLER MS-12991 FIAT : FIAT 9.55535-M2 READ Los 30 mejores Yamaha Mt 07 capaces: la mejor revisión sobre Yamaha Mt 07

20 Litros Aceite de Motor 5w40 Acea C2-C3 Motores Diesel Y gasolina € 54.15 in stock 1 new from €54.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificaciones: API SM/CF ACEA A3/B4 C3 MB 223.5 VW 506.01 / 505.01 BMW LL 01 PORSCHE OPEL B-028

El SAE 5W40 es un aceite lubricante sintético de grado SAE 5W40 fabricado con una atenta selección de componentes y formulado para proporcionar un rendimiento excepcional en los modernos motores de gasolina o diesel, aspirados o turboalimentados, de los coches más modernos que circulan actualmente, con el fin de garantizar el máximo nivel de protección a los motores de última generación con alta potencia específica.

Excelente limpieza del motor y protección avanzada PRODUCTO COMPATIBLE CON MOTORES DE METANO DE GLP

Gracias a la formulación sintética especial, el Viskoil Luxury SAE 5W40 garantiza el máximo rendimiento en una amplia gama de temperaturas de funcionamiento y en intervalos de cambio de aceite prolongados.

La elección de las bases sintéticas confiere al producto una extraordinaria estabilidad térmica y oxidativa, así como un excepcional poder de lubricación y reducción de la fricción, con la consiguiente reducción del consumo de combustible.

Castrol MAGNATEC 5W-40 C3 Aceite de Motor, Color Verde, 4 L € 31.33 in stock 11 new from €31.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Castrol MAGNATEC con tecnología DUALOCK reduce drásticamente el desgaste del motor en un 50%*. Para una protección continua desde cada arranque; Castrol MAGNATEC con tecnología DUALOCK utiliza la combinación de dos moléculas protectoras diferentes; se agrupan en la superficie para crear un potente campo de fuerza protector que reduce drásticamente el calentamiento y el desgaste en ciclos de arranque-parada

50% menos de desgaste durante el calentamiento* Las moléculas inteligentes originales se siguen adhiriendo a los componentes críticos del motor para protegerlo del desgaste durante el calentamiento

50% menos de desgaste en ciclos de arranque-parada* La molécula se adhiere para proteger frente al desgaste en ciclos de arranque-parada

Potente campo de fuerza protector Se unen a nivel molecular para formar un potente campo de fuerza protector

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] ACEA C3 API SN Cumple Fiat 9.55535-S2 BMW Longlife-04 Homologación MB 229.31 Renault RN0700/RN0710

Motul 102870 - Aceite de motor 8100 X-cess (5W40, 5L) € 29.90 in stock 10 new from €29.87 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motul 102870-4PK Motor Oil - 5 Liter, (Pack of 4)

5 Liter, Pack of 4

