Las muertes relacionadas con el calor superan las 1.100 en España y Portugal en medio de una ola de calor e incendios forestales

Mientras Europa occidental experimenta una ola de calor sin precedentes, España y Portugal han informado al menos 1.169 muertes relacionadas con el calor, según el ministerio de salud de cada país.

Al menos 510 personas murieron por problemas relacionados con el calor en España entre el 10 y el 18 de julio, dijo el Ministerio de Salud del país. De esas muertes, 273 se registraron el viernes, dijeron las autoridades. Otras 659 muertes relacionadas con el calor se registraron en Portugal entre el 7 y el 17 de julio, dijeron funcionarios locales.

Miles de bomberos tenían problemas para contener los incendios forestales en Francia, España y Portugal que han destruido miles de hectáreas de tierra. Los incendios han obligado a miles de personas a evacuar a un lugar seguro, mientras el calor extremo se apodera de la región.

En el sur de Francia, más de 14.000 personas se vieron obligadas a huir cuando los incendios se extendieron a más de 27.180 acres de tierra. El Ministerio del Interior del país también emitió alertas rojas por olas de calor para 15 departamentos franceses y alertas naranjas para 51 departamentos el domingo.

Francia, alcanzó un máximo de 40,8 grados Celsius (105,44 Fahrenheit) el domingo. Las temperaturas se mantuvieron altas el lunes y el martes, pero se esperaba que bajaran el miércoles.

Se desconoce la cantidad de personas que murieron por muertes relacionadas con el calor, pero el Ministerio de Salud de Francia le dijo a ABC News que la información sobre la cantidad de víctimas se dará a conocer a fines de mes.

Una mujer observa cómo avanza un incendio forestal cerca de una zona residencial en Alhaurín de la Torre, Málaga, España, el 16 de julio de 2022. Gregorio Marrero/AP

Los bomberos en España estaban combatiendo 30 incendios activos, principalmente en Castilla y León, Galicia y Andalucía, dijeron el Ministerio del Interior y las autoridades catalanas.

Se pronostica que las temperaturas del domingo alcanzarán los 42 C (107,6 F) en tres provincias del país, lo que llevó a la agencia meteorológica estatal a emitir alertas de «riesgo extremo».

En Mijas, España, en el municipio de Málaga, 3.000 personas han huido a causa de los incendios. Más de 22,000 acres de tierra corren el riesgo de ser quemadas en la provincia de Mijas mientras los bomberos luchan por contener las llamas.

Los incendios forestales ocurren más temprano en la temporada, terminan más tarde y se vuelven más frecuentes debido al cambio climático, dijo la Unión Europea en un comunicado. reporte el año pasado.

Los bomberos trabajan contra un incendio forestal cerca de Landiras, suroeste de Francia, el 16 de julio de 2022. SDIS 33 vía AP

“El cambio climático está agravando la situación, haciendo que los países sean más propensos a los incendios forestales y aumentando la intensidad de tales eventos”, dice el informe.

También se espera que el calor sofocante se apodere de otras partes de Europa en los próximos días. Se espera que las áreas de Inglaterra alcancen los 40 C (104 F) el martes.

El gobierno del Reino Unido emitió una emergencia nacional y advirtió a las personas que no salieran de sus hogares a menos que fuera necesario. según The Associated Press.

«Este año, por primera vez, emitimos una respuesta de emergencia por clima severo en verano», dijo el alcalde de Londres, Sadiq Khan. dijo.

Aicha El Hammar Castaño de ABC News contribuyó a este informe.