La ‘pequeña Ucrania’ española tiene un gran corazón para los refugiados

«Llegamos con mucho estrés y ansiedad», continuó Hanna. «No teníamos idea de lo que nos sucedería, pero la acogida fue increíble, la gente fue muy amable, especialmente Josep y Rosa, no podemos agradecerles las suficientes veces».

«Sentí mucha lástima por ellos por lo que pasó y por lo que sigue pasando», dice Josep. «Con el amor que tenemos por la comunidad ucraniana aquí, es lo que sentí en mi corazón que tenía que hacer».

Incluso antes del comienzo del conflicto en febrero de 2022, uno de cada siete habitantes de Guissona era originario de Ucrania; un centro de distribución de una cadena de supermercados regional contrata mano de obra inmigrante.

Cuando los refugiados, en su mayoría mujeres y niños, comenzaron a llegar, los lugareños y compatriotas les abrieron sus hogares y los recibieron con los brazos abiertos. Más de 300 ucranianos han sido alojados en Guissona y muchos ahora tienen una rutina diaria, un mundo alejado del conflicto en curso en casa.

Pero no hay escape de los horrores de la realidad. El hermano de Hanna está luchando en el frente.

‘Lloramos todos los días’

Hanna y su madre viven en un constante estado de miedo por él. «Lloramos todos los días», dice Hanna.

«La única vez que supimos de él [is when] envía mensajes para decir: ‘Todavía estoy vivo’, porque a menudo no hay electricidad ni señal telefónica».

Están decididos a permanecer agradecidos y esperanzados, solo quieren que termine la guerra. Los Mikhaylenko se encuentran entre los casi ocho millones de personas que han huido del conflicto en Ucrania, de las cuales unas 25.000 buscan refugio en España.