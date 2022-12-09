Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Promoción Ne Kadar Oldu? 2022 Kocaeli Promosyon İhalesi Açıklandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trabajadores de la salud, policía y departamento de justicia Promoción Furyasina son olarak da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi participó. 3 años 27 bin TL promoción verilecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROMOSYON NE KADAR?

Los 12.500 empleados de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi que trabajan en la promoción banka tutarı se anunciaron oficialmente hoy. Al igual que İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi también firmó un acuerdo con Vakıfbank para una promoción de 27 mil millones de TL. 50 bin kişıyi ışıldırın aileriiley ındırın ışındırın ızılındiren kızılın ızılığın böylelikle çılışe kaufstu.

KOCAELİ PROMOSYON NE ZAMAN YATIRILACAK?

En el sitio web oficial de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yer alan bilgyye göre yeni prömöçöment anlasmaşı, «Her iki bankada zaarf usulüyle ihalede son tikblerini komisana sundu. Alrededor de 12.500 personali kapsayan ihalede İş Bankası 3 años 15 bin TL oferta sundu. Entonces Vakıfbank’ın oferta okundu de 27 mil millones de TL’lik a 3 años. Se anunció que İhale Komisinu aceptó la oferta de Vakıfbank de 27 000 millones de TL para aproximadamente 12 500 empleados durante 3 años y que las cuentas se depositarían dentro de 1 mes después de firmar el contrato.