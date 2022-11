Karl Spain sobre ser confundido con el hombre de la televisión a pesar de dos décadas en el mundo del espectáculo y quién es la estrella de comedia más grande actual de Irlanda

DESPUÉS de dos décadas en la cima de la comedia irlandesa y dos exitosos programas de televisión, el hombre divertido Karl Spain ha contado cómo todavía está confundido con Simon Delaney.

los Quintilla cómica comic ha coescrito el último acto de Kevin Bridges («una línea en 90 minutos»), fue en el Galway Festival de comedia con amigos Tommy Tiernan y Dylan Moran y ha sido reconocido por un mesero en Beijing.

Ha sido profesor de comedia. Fianna falla TD Barry Cowen (que tiene una mala impresión de Charlie Haughey pero no acepta ninguna guía de su mentor) y astutamente usó la presencia de Peter Kay en Limerick para crear un aura sobre sí mismo.

Pero no puede alejarse de Simon, la estrella de Bachelor’s Walk.

Le dijo al Irish Sun: “Creo que soy conocido. Lo veo la mayoría de los días donde alguien se ve, si estoy con alguien famoso, incluso en un festival.

“Estaré en Eyre Square con Dylan Moran y si camino a algún lado con Dylan, veré a la gente reaccionar.

“Pero tengo gente que no quiere venir. Tengo la mirada de, «oh, ese es tu hombre».

“Podría darse el caso de que alguien venga y me elogie por mi programa de televisión. Si tuviera demasiado de esto, me daría cuenta de que creen que soy Simon Delaney.

“La primera vez que nos vimos fue en el aeropuerto y ambos nos dirigíamos rápidamente en direcciones opuestas y dije “oh, eh…” y él dice “lo sé, lo sé” como si hubiera estado recibiendo “¡Karl España!”.

“Sucede con Chris Pine y los Hemsworth. ¡Preferiría mezclarme con uno de ellos, y estoy seguro de que Simon también lo haría!

España sigue escribiendo y actuando después de 22 años y medio en el negocio, incluso para un sacerdote local que fue la estrella emergente de una recaudación de fondos de Tullamore en un proyecto de ley que también incluía a la realeza política local Cowen.

Él dijo: “Hacemos esto en Tullamore todos los años donde enseño técnicas de pie.

“He escrito cosas para Barry Cowen, en realidad es el que menos ayuda necesita.

“¡Él no estaba dispuesto a recibir orientación! El era bueno. Hizo de Charlie Haughey, contó una historia sobre los Healy Raes. Sus historias tienden a prolongarse un poco, pero regresó y lo hizo este año.

“Le estaba enseñando a un sacerdote. Me contarán su historia y la suya era que su perro había desaparecido. Pero todos pensaron que el sacerdote había desaparecido.

“Le di un chiste para decir y me dice ‘No podría decir eso’.

‘ME SENTÍ COMO UN ENTRENADOR ORGULLOSO’

«Dije ‘confía en mí’, y él estaba en el escenario: ‘mi perro había desaparecido, todos pensaban que era yo, lo cual estaba bien hasta que mi ama de llaves estaba hablando por teléfono y decía ‘la última vez que lo vi, estaba corriendo por ahí'». el jardín, sólo con el collar puesto.

“La habitación estalló. Me miró y me sentí como un entrenador orgulloso de que habíamos estado trabajando en una pieza fija toda la semana.

“Le di un pulgar hacia arriba y fue realmente uno de mis momentos de mayor orgullo. Es eso de hacer que una habitación simplemente estalle, darle a alguien ese regalo en su único tiempo en el escenario”.

Para ser justos con España, suele trabajar con comediantes más experimentados.

Está de gira con Bridges años después de haber presentado al gracioso escocés en Irlanda, y ha contado cómo las principales estrellas irlandesas se apoyan unas en otras para perfeccionar sus sets.

Él dijo: “No hay rivalidad. Cualquiera que fuera parte de una rivalidad no estaría en Galway, ya que está curado cuidadosamente para evitar las divas.

CONSEJO DE TOMMY TIERNAN

“Es bastante solidario, le sugieres una línea a alguien.

“Estoy de gira con Kevin Bridges en este momento y tengo una línea en su set, material de 90 minutos y tengo una línea y sigo hablando sobre el programa que hemos escrito.

“Todos lo hacemos, tú haces una sugerencia. Es solo en una conversación con alguien que conoces, hablarías después de un concierto, lo he estado haciendo durante 22 años y medio, siempre ha sido así.

“Recuerdo que Tommy nos dio un consejo a algunos de nosotros: ‘Asegúrate de que cuando escribas un chiste funcione en Edimburgo o Estados Unidos, no te limites a ser Mary Harney esto…’.

Se ríe: “Y fue gracioso porque la próxima vez que vi a Tommy estaba haciendo toda una rutina sobre acentos irlandeses. ‘La gente de Cork suena así’”.

Continuó: “Obviamente hay un estatus con Dylan o Kevin, pero cuando estamos en la sala verde solo somos cómicos, no vamos a decir ‘espera, vendo más boletos que él’.

“Estamos hablando de la mecánica de la broma. Es muy aburrido a menos que te guste la comedia, pero así es como funciona. Entonces digo: «Puedo hacer que un sacerdote sea divertido, muchachos, no sé cuál es su problema».

LA ESTRELLA MÁS GRANDE DE IRLANDA

Sus programas de televisión Karl Spain Wants a Woman y Karl Spain Wants to Rock fueron grandes éxitos para RTE – al igual que su paso por Transformación de operación de celebridades – pero reconoce que no ha escalado del todo las alturas de los gigantes de la escena irlandesa.

Explicó: “Los mejores son Tommy, Dylan, Deirdre (O’Kane), sus nombres, rostros y voces son reconocibles al instante.

«En Irlanda ahora es Joanne McNally. Es brillante, fenomenal: los números que está haciendo habrían estado más allá de la comprensión hace unos años, no solo para Joanne sino para cualquiera.

“Que alguien viniera de la manada y saliera, ella es sin duda la estrella más grande del momento, en matemáticas. Ha sido brillante.

“Estuve en Galway hace 9 o 10 años cuando PJ Gallagher y Eric Lalor trataron de persuadir a Joanne, que acababa de hacer una obra, para que se pusiera de pie.

“Dije que si eres buena como cómica femenina volarás. Ella estaba como ‘No sé, no sé’. Empezó poco después”.

Ha sido reconocido en algunos lugares inusuales.

Él dijo: “En Beijing hace años, me hospedaba en el hotel Opposite House, un lugar fenomenal.

EL MISTERIO DE PETER KAY

“Estaba mi pareja conmigo y estábamos desayunando y el gerente del restaurante se me acerca y me dice ‘Karl España’.

«Y yo digo ‘¡¿qué?!’

“Resulta que estaba en la Universidad de Limerick aprendiendo inglés y dice ‘Viví en Limerick durante unos tres años’, con el coloquialismo en su discurso que me hizo reír tanto. ¡Su nombre era Leo, un chico encantador!

España usó la misteriosa presencia en Limerick del legendario hombre divertido Peter Kay, a quien nunca conoció, a su favor a medida que su propia fama crecía.

El comediante dijo lo menos posible cuando los lugareños de su ciudad natal seguían topándose con el cómic de Bolton mientras estaba en el apogeo de su fama.

Karl dijo: “Peter tenía una casa de vacaciones cerca de Killaloe en el lago. Venía a Limerick a hacer las compras y la gente me preguntaba «¿por qué está Peter Kay en Limerick?».

“Y diría ‘No puedo hablar de eso’. Dirían ‘¿qué está pasando, estás involucrado?’

Joanne McNally es la actual estrella emergente de la comedia de Irlanda

Karl sobre la Operación Transformación

“Y yo decía ‘lo siento, no puedo decir nada’.

“Pero la gente probablemente ya se ha dado cuenta de que no había ningún proyecto de Peter Kay/Karl Spain”.