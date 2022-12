Japón y Corea levantan una bienvenida tormenta: The Tribune India



EL Mundial de fútbol de Qatar, sólo el segundo en Asia, ha causado desconcierto y consternación en Europa y América del Sur, los bastiones de este deporte; por otro lado, ha dejado a Asia sin aliento y extasiada.

¿Quién hubiera pensado que Japón encabezaría un grupo en el que también estaban Alemania y España? Antes de que comenzara el torneo, ¿era remotamente concebible que Japón derrotara a Alemania y España? ¿O que Corea del Sur aguantaría a Uruguay y vencería a Portugal? ¿Qué pasa con el mundo no. 53 Arabia Saudita venciendo a la Argentina de Lionel Messi, clasificado No. 3? La victoria de los saudíes podría atribuirse al oportunismo y la conversión excepcional, más el impulso de los apoyos que habían abarrotado las gradas… Un raro susto más que un repunte sostenido.

Pero el desempeño de Japón y Corea del Sur ha seguido una base sólida: trabajo arduo durante décadas, inversión en el deporte e intercambio de experiencia con Europa a través de jugadores y entrenadores itinerantes. Los jugadores japoneses y coreanos están en forma y son fuertes, velocistas y tacleadores duros; son hábiles y físicos, también. Su defensa fue valiente y organizada, y atacaron cuando las oportunidades que crearon fueron más favorables.

Japón tuvo solo un 22% de posesión del balón contra Alemania y un mísero 14% contra España, pero cuando las líneas de suministro lograron meter el balón en la mitad del campo contrario, anotaron; tuvieron tres tiros a puerta contra Alemania y anotaron dos veces, mientras que Alemania anotó una vez de nueve tiros a puerta. Contra España, los japoneses anotaron dos de tres tiros a puerta, y los españoles respondieron una vez de cinco tiros a puerta. Corea del Sur tuvo solo un 34% de posesión del balón contra Portugal, pero anotó dos de seis tiros a la portería de Portugal; Portugal tuvo un 55% de posesión del balón, pero solo tuvo cuatro tiros a puerta y anotó una vez.

Estos números muestran que Alemania, España y Portugal son muy superiores a los mejores de Asia en mantener el balón; también muestran que la estructura defensiva de Japón y Corea del Sur hizo un trabajo notable al evitar que la fuerza europea para mantener el balón se convirtiera en oportunidades de gol y goles.

Una palabra sobre la India, el mundo no. 104. En 1956, India se convirtió en el primer equipo asiático en llegar a las semifinales de los Juegos Olímpicos de fútbol; en 1951 y 1962, India ganó el oro en los Juegos Asiáticos, el bronce en 1970 y terminó cuarto en 1958. El fútbol asiático ahora está dominado por Japón y Corea del Sur, además de Irán/Irak/Árabes, y ocupamos el puesto 19 en el continente. Al observar la acción desde Qatar, uno puede predecir con seguridad que los 1.400 millones de nosotros que ahora estamos vivos nunca veremos a un equipo indio aparecer en el torneo de fútbol más importante.

Seleccionando el seleccionador

La expulsión rápida y sin ceremonias de todo el comité de selección del equipo de cricket de la India, quizás después de un juicio secreto después de la debacle de la Copa Mundial T20, lo haría preguntarse: ¿por qué alguien solicitaría el puesto de seleccionador? Pero, sorpresa, sorpresa, varios jugadores de críquet se han postulado para el trabajo, a menudo descritos como ‘desagradecidos’. Entre los que, según se informa, presentaron sus solicitudes se encuentran los exjugadores nacionales Nayan Mongia y Maninder Singh, ¡y también los seleccionadores despedidos Chetan Sharma y Harvinder Singh!

Ahora bien, ¿por qué querría alguien volver a postularse para un puesto del que fue despedido sumariamente unas semanas antes? Las respuestas son muchas: es un trabajo de alto perfil y un buen seleccionador, con visión y perspicacia, puede transformar el carácter del equipo y las perspectivas a largo plazo, tal como lo hizo Dilip Vengsarkar cuando nombró a Mahendra Singh Dhoni capitán de los overs limitados. .equipo en 2007. Luego, los seleccionadores pueden viajar a lugares de todo el mundo y hacer lo que más les gusta: ver cricket y mantenerse conectados con el deporte, con todos los gastos pagados. El dinero que ganan tampoco duele, ya que el jefe de selección recibe un pago de 1 crore de rupias al año, los co-panelistas reciben 90 lakh de rupias cada uno. Cuando Vengsarkar era el seleccionador jefe, se había encontrado con una situación de conflicto de intereses debido a su columna en el periódico; no hace falta decir que su condición de seleccionador lo había convertido en un columnista mucho más relevante que cualquier otro excapitán. Eventualmente, sus empleadores, BCCI, le pidieron que renunciara a su puesto o que dejara de escribir columnas. Sus columnas cesaron y sugirió que se pagara a los selectores por sus servicios. El BCCI comenzó a pagar a los seleccionadores en 2012, y no se puede culpar a los exjugadores, especialmente a aquellos que no tienen un trabajo de entrenador o comentarista, por tratar de conseguir un «trabajo desagradecido».

¿Los seleccionadores se convirtieron en un chivo expiatorio del fracaso de India en la Copa del Mundo T20? ¿Nadie más fue responsable? ¿Qué pasa con los altos mandos del BCCI? ¡Oh, pero son funcionarios no remunerados, que ocupan cargos honorarios y fueron elegidos democráticamente, para empezar! De hecho, la democracia funciona maravillosamente para los que están profundamente arraigados.