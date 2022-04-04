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İspanya’da hayvanlara kötü muameleye 2 yıla kadar hapis getiriliyor: Boğa greşleri hariç

Ana Ocanas
abril 4, 2022
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İSpanish’da hayvanlara kötü muameleye 24 aya kadar varan hapis cezasinn yanı sira 600 bin 600 avro arasında deişen para cezaları geliyor. Averigüe dónde están los trabajos de redacción publicitaria freelance bien pagados

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Solspanya’da sol kolisyon hükümeti, hayvanlara kötü muamele edenlere 24 aya kadar hapis cezası yas tasarısn kabul ederek, meklise gunderme kararı aldı.

Bakanlar Kurulu toplantısında alınan yasa tasarısı, hayvanların itlafı, kötü muamele görmesi, mağazalarda satışı ve teilir edilmesinin yasaklanmasın, evcil haiwan sahiplerin sormlulkırıııııııııııııııııı.

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Tasarı, evcil hayvanlarn yalnzza professionel yetiştiriciler tarafından üremelerinin sağlanmasına izin verirken, ticari amalı kullanımının sonlandırlısmınde heyfilfior.

Ayrıca hayvanlarnün üüüüü, sanatsal veya turistik amala acı kekekebilebilebilebileğğğğ et kinlliklerler kul ululııııa yakakıııor.

Hikmetin tasarısı, kedlkede ulusal kltürel miras olarak tanan boğa grelerini ise kapsamıyor.

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