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İspanya’da ‘enerji fiyatlarında artış’ gerekçesiyle işçi çıkarmak yasaklandı

Ana Ocanas
mayo 4, 2022
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İspanya’da hükmetin aldığı kararla ‘enerji fiyatlarındaki artışı’ gerekçe göstererek işçi çıkarmak yasaklandı.

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Solİanya’da sol sol kolisyon hükümeti, Rusya-Ukraya savaşının ekonomideki etkilerini azaltmak i al al aln nlemler kapsamında enerzi fiatlarndaki art gerekçsiılıs.

Hakmet, 16 miller avroluk yarda paquete «Savaşın Ekonomik Sonuçlarna Ulusal Müdahale Planı» ı Bakanlar Kurulu Toplantısndanda kabul etti.

Ayude a mejorar este artículo o sección ampliándolo. ifadesini kullandı.

İşçi çıkarma yasağının, hükmetin kabul ettiği ııdalanakak faydalanalanacakü üş ketşketğıı ktktğığıı ııaranaran Dia Dia Dia Diaz, ğğğ ğğğ çıçıaranaranamıııı

Diar yandan hikmetin kabul ettiii yard yak paketi çerevesinde gelecek 3 yil boyonca siber givlendirmek eilem ve projeler dahil yaklaik 150 gşrgild bildirild.

Savaşın ekonomideki etkisini azaltmak iyan alın 16 16 milyar avroluk yıım 6n 6 milyar avrosu direct yır yıri v verrgi indirimini, 10 milyar avrosu 30 Haziran’a kadr kroi kollığını ieriyor. (AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO)

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