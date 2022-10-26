İhtilalin lederi Polonezköy’ü kurdu – Son Dakika Haberleri Milliyet

AYDIN ​​HASAN – Anadolu; Debido a su ubicación geográfica y estratégica, se convirtió en el destino final de los movimientos migratorios, incluidos los movimientos kitlesel sıgınma. Bu topraklar, milyonlarca gömmene ev japıtını. Según el trabajo de Göç İdaresi; La parte importante son los movimientos migratorios masivos y los eventos de asilo individuales experimentados en Osmanlı Dönemi para las regiones restantes dentro de las fronteras actuales de Türkiye.

En 1492, decenas de miles de judíos fueron rescatados de España y llevados a suelo de Osmanlı İmparatorluğu.

Después de 1672 Thököly Ayaklanmışınınının, el pionero de la imprenta otomana, İbrahim Müteferrika e itfaiyecilığın, Kont Ödön Seçenyi (Seçenyi Paşa), y en 1699 Macar Kralı Thököly Imre y eşi Osmanlı İmparatorlüğuna etti etti.

En 1709, el sueco Kralı Şarl, junto con unas 2 mil personas, se unió al Imperio Otomano.

Tras el Tratado de Pasarofça de 1718, Macar Kralı II. Rakoczy Ferenc, Osmanlı İmparatorluğuna sığındı.

1830 Polonez İhtilali’nin lederinden bogunkü Polonezköy’ün kurucusu Prens Adam Czartoryski, 1841 senesinde Osmanlı İmparatorluğuna iltica etti.

1848 Macar Özgürlük Savaşı’nı perdió Prens Lajos Kossuth y aproximadamente 3 bin Macar, 1849 Osmanlı İmparatorluğu’na geldi.

No se dispone de datos estadísticos diferentes.En 1856-1864, aproximadamente 1.500.000 Kafkas escaparon del ejército ruso y se establecieron en los Balcanes y Anatolia.

Después de 1917 Bolşevik İhtilali, Beyaz Rus Komutan Wrangel alrededor de 135 bin kişıyle ındar Osmanlı İmparatorluğından.

Karuma taalep etti.

Selanik’e migración judía

Las tierras de Anatolia y Rumeli formaron dos partes importantes del país en Osmanlı Dönemi. España Yahudilerine de kucak açacaktı que vivió Osmanlı, trajedi. En 1492, algunos de los judíos que venían de España se asentaron en tierras de Osmanlı, principalmente en Selanik. Yahudiler, Selanik’te küçük çaplı dokuma sanayi kurdu. Hukuk e İbrânî bilgini crearon una bilim akademisi con una rica biblioteca bajo la dirección del rabino Samuel de Medina. Selanik se convirtió en un importante centro cultural y económico en Osmanlı Dönemi, donde musulmanes, judíos y cristianos vivieron en armonía durante muchos años.

Kırım Tatarları sürgünü

Kırım Tatarları, bir başka deyişle Karadeniz’in kuzeyindeki Kırım Yarımadası’nı anayurt edinmiş Türk halkı; En 1783, el Kırım Hanlığın Rusya ilhakıyla ındır Osmanlı Devleti topraklarına obligó a göşe tabi tutuldu. İlk göç kafileleri, buğünkü Romanya topraklarında kalan Dobruca ile Bulgaristan ve Balkanların göçlerine otras regiones. 1853-1856

Después del Kırım Savaşı Dönemi’nde ikinci, 93 Harbi’nden (1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonra ise tercer bir göç dalgaşıla Anadolu’ya asentado.

Çerkeslerin büyük dramı

Una de las migraciones más trágicas de la historia fue la expulsión del pueblo circasiano de Kafkasia. En el marco de Rusya’nın Karadeniz’e inme politikası, las guerras iniciadas con Kafkasya halkları desde 1556 duraron 308 años. Las fuerzas rusas fueron exiliadas a varias regiones del mundo, incluidas las comunidades Çerkes en Kuzey Kafkasya, el principal Osmanlı İmparatorluğu, desde el 21 de mayo de 1864. 1,5 milyondan fazla Çerkes, bir ay gibi bir zaman dilimi içinde içinde sürgine tabi tutuldu. Alrededor de 500 bin Çerkes perdieron la vida en este viaje de sürgın debido a las condiciones de la carretera, las enfermedades y las enfermedades. Sürgüne tabi tutanalar, Karadeniz limanlarından gemilere bindirildi ve birçoğu Anadolu’da Ordu, Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Yozgat, Düzce, Adapazarı, Kocaeli’de iskan.

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