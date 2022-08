Hombre de BC desaparecido en España durante semanas sin teléfono, pasaporte o medicación vital

No se ha sabido nada de un hombre de Victoria que viaja solo en España en más de dos semanas después de que lo dejaron en una parada de autobús sin su teléfono, pasaporte o, probablemente, medicamentos para el trasplante de riñón.

Scott Graham, de 67 años, tenía planes de ir de ciudad en ciudad en España durante las últimas semanas de julio, después de haber terminado de visitar a unos amigos en Ámsterdam. Sin embargo, durante un viaje en autobús de Vigo a San Sebastián, España, el 10 de julio, Graham se quedó en una parada de descanso sin sus maletas.

Dos días después logró enviar un mensaje de WhatsApp a su hermano explicándole brevemente lo sucedido, pero desde entonces la familia de Graham no ha sabido nada de él. No tienen idea de dónde está o en qué tipo de condición médica puede estar.

“Realmente no puedo pensar en los resultados. Mi cerebro no me deja ir allí”, dijo uno de los tres hijos de Graham, Kaiza Graham, a Victoria News, hablando desde su casa en Toronto.

El hombre de Victoria, Scott Graham, ha estado desaparecido en España desde mediados de julio cuando perdió su teléfono, pasaporte y posiblemente su medicamento para el trasplante de riñón. (Crédito: Georgia Graham)

La familia ha estado haciendo todo lo posible para buscar cualquier información sobre Graham.

Saben que visitó un hospital en Madrid la mañana del 15 de julio y la embajada de Canadá en Madrid ese mismo día. También saben, por haber hablado con la embajada ellos mismos, que Graham había hecho una cita para regresar a la embajada el lunes siguiente (18 de julio), pero que nunca se presentó.

Kaiza dijo que la embajada les dijo que Graham no podía recordar los números de teléfono de nadie ni las contraseñas de su correo electrónico o Facebook, por lo que no tenía forma de comunicarse con su familia. Aparentemente, también le dijo a la embajada que había tratado de obtener su medicamento para el trasplante de riñón en el hospital, pero que no había podido.

No está claro cuánto tiempo puede durar sin él, dijo Kaiza.

“Su sistema inmunológico podría estar despertando y notando el objeto extraño (el riñón). Eso podría suceder bastante rápido”.

Graham también tiene antecedentes de accidentes cerebrovasculares menores y podría estar experimentando un deterioro cognitivo.

El 16 de julio, su familia denunció su desaparición ante el Departamento de Policía de Victoria, las autoridades de España y Asuntos Globales de Canadá.

Kaiza y su hermana Georgia Graham dicen que la falta de acción desde entonces ha sido exasperante.

“Ha sido tan escandaloso lo difícil que ha sido lograr que personas con tanto poder tomen incluso las acciones más pequeñas”, dijo Kaiza. «Siento que estoy gritando al vacío».

Su entendimiento cuando informaron el caso de su padre a VicPD fue que estaba siendo tratado como una persona desaparecida. De hecho, dijo Kaiza, debido a que Graham no desapareció en Victoria, la policía solo realizó un registro, tratando de hacer ping al teléfono de Graham y deteniéndose en su apartamento.

No fue hasta 10 días después, cuando Kaiza le pidió al departamento que se conectara directamente con la policía en España, que se enteró de la poca acción que se había tomado. Desde entonces, Kaiza dijo que VicPD ha sido más útil y está trabajando con otras agencias para monitorear las cuentas bancarias y el pasaporte de Graham en busca de actividad, de los cuales no ha habido ninguno hasta ahora.

Tampoco se ha registrado en ningún otro hospital, según las autoridades en España, y nunca abordó su vuelo a casa desde Ámsterdam el viernes (29 de julio).

Kaiza y el resto de la familia de Graham ahora están tratando de hacer correr la voz sobre su desaparición y aumentar la presión para que las autoridades tomen medidas. También esperan conectarse con abogados que tengan experiencia con la ley española o casos de personas desaparecidas, y cualquier persona en España que pueda ayudar.

“Se siente muy desesperanzado y todas las vías se sienten muy inútiles. Es difícil mantener la motivación, pero tenemos que hacerlo”, dijo Kaiza.

Victoria News se ha comunicado con el Departamento de Policía de Victoria y Asuntos Globales de Canadá para obtener comentarios y más detalles.

Cualquiera que desee ponerse en contacto con la familia de Graham puede hacerlo enviando un correo electrónico a [email protected]

