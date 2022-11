Gülşen itiraz etmişti! el tribunal decidió

Debido a lo que dijo el İmam hatiplilere, «halkı kin ve töfüliğa tahrik» suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyele dava ışımıl Gülşen 21 Ekim Cuma günü ilk kez hakim kaşısına çıkmıştı. Gülşen, quien defendió a Duruşmada, dijo que su hijo de 5 años estaba estudiando en España.

Gülşen, quien dijo que debería ir a la casa de su hijo para romper su düzeni, pidió que se levantara la prohibición de salir del país. Sin embargo, al final de la evaluación del tribunal, Gülşen decidió que su hafta evine en jıkın karakola imza atma adli kontrolünü, mientras levantaba la yurtdışı yasağın devamına devamına.

250 BİN GÜVENCE MIKTARI

Después de Duruşma, los abogados de Gülşen protestaron por la decisión y exigieron la eliminación de la yurtdışı yasağın.

Dilekçede, «Yurt düşina çıkamam suretiyle aplicó adli kontrol tedbiri isnatedinen suç ve bağdaşmaşımıştıl ilkesi ilkesi en términos de posible castigo. Además, adli kontrol tedbiri, seyahat hürriyetini bağlamanın así como las responsabilidades de annelik no se están cumpliendo. Oğlu continúa su educación en España durante 3 años.. Debido a Yurt dyşı yasağı, küçük Azur annesinden, müvekkil de oğlundan están privados de hukuksuz.

MAHKEME KARARINI VERDI

Tras evaluar el recurso, el Tribunal Supremo decidió levantar la prohibición de salida. Pero el tribunal le pidió a Gülşen’e 2 hafta süre vererek 250 bin lira después de haber depositado el monto del fideicomiso. Mahkeme makbuzun mahkemeye suktuktan sonra hükmetti para abolir el yasağın. Después del veredicto, los abogados de Gülşen fueron a pagar el monto de la garantía.

¡Aquí está el ingreso mensual de Gülşen! Arbede salió después de KararNoticias

«BÜTÜN KONU SAHNE İÇİNDE BİR ARKADAŞIMLA ŞAKALAŞMADAN İBARETTİR»

Gülşen Çolakoğlu, quien fue demandado por «Halkı kin ve töfüliğa tahrik» debido a sus comentarios contra İmam Hatip Liselilere en un concierto que dio el 30 de Nisan de 2022, fue llevado ante el juez el 21 de Ekim.

Savunma Yapan Gülşen dijo: «He dado declaraciones antes sobre este tema. Reitero mi culpabilidad. Creo que seré absuelto al final del juicio. Todo el asunto no es discutir con un amigo en el escenario. Quería unirme a la audiencia mientras estaba en el escenario. Como esto no era posible, le pedí a uno de mis amigos en el escenario que me llevara a la audiencia. olarak seni imam taşısın dedi. İmam da aramızda bu lakapla anılan Miraç Çelenktir. Este apodo no tiene un significado especial. Es un amigo con el que conversamos a menudo en los espectáculos del escenario. El reflejo de la emoción del escenario es el diálogo entre las dos personas en el escenario. Incluso el diálogo mismo termina al decir esto. Ne bir bir şahıs ne bir sosyal klassı ve kesimi hedefledim.

«DEĞERLERİNİ İNCİTMİŞ OLABİLECEĞİM HERKESTEN ÖZÜR DE DİLEDİM»

En la continuación de la defensa de Gülşen, «Este diálogo entre dos personas es nedense hedefe oturtuldu. Pido disculpas a cualquiera que pueda haber incitado. yine de duygu ve dünsekami yeri eden eden eden biriyim. . Konser 30 nisan videonun ışımı tarihi ise 24 Ağustos’tur .Arada 4 de mayo.

«MANEVİ OLARAK ÇOK ORANTISIZ BEDELLERE MARUZ KALDIM»

El lanzamiento de Videonun 4 ay sonra tomó bir gün sağlu ertesi gün linç kampanyası ve cezaevine girmem bir gün sağı ertesi gün. Veo todas estas cosas como un castigo por ser Gülşen en la vida. Manevi olarak çok orantısız bedellerem kaldüm. 5 gün Bakırköy cezaevi 15 gün evde olmak 20 gün hapis cezası alimım. En kötüsü oğlum está en España. Perdí a mi hijo de 5 años. ben ondan, o benden mahrumdur debido a eşimin ışları. Concierto de 50 kadar cancelado. Estos deben ser compensados ​​y pagados. Conocí a los mağduriyetlerini de mis amigos detrás del escenario y detrás. Debido a yurt dyşı yasağı, no puedo ir a los conciertos allí. No estoy planeando nuevos conciertos. Bu mağduriyetimin giderilmesini istorio. Quiero a mi familia y amigos.