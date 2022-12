Gran reacción al racismo contra Vinicius Junior

Vinicius hizo una larga declaración sobre el tema en su cuenta de redes sociales y dijo: «La felicidad de un futbolista brasileño con la cabeza vuelta está rompiendo los corazones de Europa. (Mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra) La palabra está tatuada en mi cuerpo y este pensamiento está siempre en mi mente. philosphesi budur». expresiones usadas.

«No dejaré de bailar». Diyen Vinicius dijo en un comunicado:

«Kazanma arzum, mi sonrisa y la luz en mis ojos es mucho más grande que eso. No te lo puedes imaginar. Me convertí en víctima de la hostilidad extranjera y el racismo en una declaración. Pero nada de esto comenzó ayer. Mis bailes comenzaron a ser culpado por semanas de anticipación. Este baile también es Ronaldinho, Neymar, Paquetá. , a muchas personas como Griezmann, Joao Félix, Matheus Cunha. Artistas brasileños de funk y samba, cantantes de reggaeton y negros estadounidenses. Son bailes hechos para celebrar la cultura. diversidad del mundo. Aceptar, respetar. No me detendré».