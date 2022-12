¡Gökhan Özen tuvo un infarto!

A principios de la década de 2000, Duman hizo un debut exitoso con Gözlüm şarkısıla, y sus siguientes temas de Civciv preocuparon a los fanáticos de Gökhan Özen, quienes colocaron su nombre en la lista de nombres populares de la música turca. Se ha conocido que la famosa cantante, quien lleva un tiempo alejada de la revista y reside en Los Ángeles, Estados Unidos, ha sufrido un infarto. Kötü haberin kısı kızınınınıyla Gökhan Özen kimitar, kaç jışın nereli, evli mi, koluki var mı? – Gökhan Özen estado de salud nasıl? Enumeró las preguntas da en sık aratılanlar listesine girdi. Esto es lo que te estás preguntando sobre Gökhan Özen…









GÖKHAN ÖZEN KİMDİRKAÇ YAŞINDA NERELİ?





Nacido en Ankara en Kasım 1979, nombre completo Ahmet Gökhan Özen, aslen Trabzon Beşikdüzülüdür. El cantante de 43 años es miembro de cuatro familias. Ağabeyiyle arışında iki yaş vardir. İlk ismi olan «Ahmet», dedesinin (annesinin babasu) ismidir. Gökhan Özen comenzó su educación ilk müzik burada çok sesli koroda mostrando un gran éxito en Ankara Devlet Opera y Balesi Çocuk Korosu imtihanlarında a la edad de 6 años. Dünya dapıştın klasikleşmiş opera eserkelini 3 sene gerek yurt içinde gerekse yurt kez kez koro ile sahnede sahnede sergiledi. También estudió en Ankara Radyosu.





Ankaralı annesi Tülay Nadire Özen, arqueólogo, Trabzonlu babasu Osman Nuri Özen ise makina yüksek müngişidir. Agabeyi; Özgehan Özen, şehir ve bölüg planlama alın mezunudur ve ODTÜ’de estudiantes.









Gökhan Özen, quien comenzó a programar radio en 1996/1997 a la edad de 16 años, continuó transmitiendo durante 4 años bajo el nombre de «Gökhan Özen’le Canlı Canlı». Radyo yayınlarında istek tangırı gitar eşliğın canlı canlı seslendirdiği müzik programıla tanınmaya comenzó. Transferencia de Best Fm’e más adelante en la vida de transmisión que comenzó en Radyo Tatlıses. Çekimiştir en diktatleri con sus publicaciones en Burada. Gördüğü ilgi sesebiyle, Best Fm’in tv channel Best Tv’de sunumlar en la pantalla daha bir ilgi odağı muşımş ve bu buşa bir ilgi odağı ve muşıtlari album offerleri. Milenyumda radyo ve tv yayınlarına devam eden Özen lanzó su primer álbum.





Özelsin lanzó su primer álbum en 2000, y con solo 1 videoclip «Üşüyorum» (üşüyorum ödünç ver ellerini), las ventas continuaron durante mucho tiempo y la circulación alcanzó el medio millón de ventas. Todos los bestsellers del álbum son «Özen». Toplam 7 şarkının sözleri de seinindir. En este álbum, todavía escuchamos hoy; «Dayanamam»(bir seni untamadım, yılardır), «Yüreğinden Uzaklarda»(olmuyor, bir tanem), «Nerdesin»(nerdesin, bu akşamlar sensiz olmuyor), «Özel Kız»(sen çok özel bir kızsın), «Aşkım»( aşkım, yüreğine talibim) gibi klipsiz hit muşım şarkıları ıyıştırık Bazi aksaklıklar sebebiyle belki üşıyorum şarkısıyla tam exit sağlanamadi ama buna şarkının nakaratı sloganlaşmıştır.









Luego, en 2001, Hitler lanzó el álbum de Duman Gözlüm ile Aramazsan Arama, Tabir-i Caizse, Dön Çarem, «Ayaz», donde todos los bestelerin ve aranjelerin le pertenecen. Bu albümle de klipsiz hit muşam şarkılarınarın agregó yenerini. «Duman Gözlüm»(duman gözlüm yaktın beni), «Ezberimsin»(hâlâ benim ezberimsin) klipsiz hitlere saşıntir. Albümdeki «Köprü» (¿yalnızlık nedir bilir misin?) isimli şarkısı zamanının şarkılarındır más allá. Söz müzik, aranje es en sí mismo. En 2001, Özen tenía solo 20 años.





En 2002, se lanzó el álbum de remezclas de Duman Gözlüm que consta de remezclas de canciones de este álbum.





En 2003, lanzó un álbum llamado Civciv, que incluía canciones como Her Şeyde Biraz Sen Varsın, «Aman Boşver», y logró ventas récord de 300 millones en 3 días después de su lanzamiento. Se otorgó el premio Mü-yap’ın Diamond.[4] Además, 12 canciones de este álbum están compuestas por él y la mayoría de ellas están arregladas por él. Bu albümle de klipsiz hit serisine devam etimiştir: «Beni de Gör Yarabbim»(bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim), «Masum Kedi»(dolar gözım ağlarım), «Yemezler»(hadi bana eyvallah), «Bir Veda Hikâyesi»(yapamaz , yaşayamaz bu kalbim sensiz), «Dönemem»(dönemem, bir daha, ıcim kan ağlasa da) vs. Şarkısı zamanının kızının albümdeki zamanının; «Hatırla»(ne kadar uzaksan o kadar ızızım)’nın söz, müzik, aranjesi bizzat sınışindir.









Su álbum anterior, «Duman Gözlüm», que lanzó a la edad de 21 años, y este álbum lanzado en 2003, vendió millones de álbumes y alcanzó el título de artista joven.





En 2004, lanzó una nueva versión de «Sana Yine Muhtacım», «Öyle Büyü ki Kalbimde», «Birtanesisin» y «Dayanamam» en las que confirmó su éxito. «Aslında» (aslında yok gibi bazen ama var fazlişıla), que es el título del álbum, es una de las mejores canciones de su época. Tüm söz ve müzikler Özen’indir. Bu albumdeki bestesi Özen’e ait olan «Mazim Değil»(eskidim kendim kadar) şarkısı fue grabado por Yaşar en 2001. «Sana Yine Muhtacım» şarkısı klibi fue un éxito antes de su lanzamiento.









En el mismo año, Ilk kez bir proje albumine kokonuk. «Yalan Mı» isimli şarkıyı cubierto en el proyecto O Şarkılar, que consta de obras escritas por Hakkı Yalçın, que es importante en Kariyerinde. Klip tukkediği holde albumde en diktat tukken bu şarkı ha sido.

En 2005, realizó sus grabaciones en Londres y, en su carrera, produjo la primera canción de éxito con el Ministerio del Sonido – Gökhan Özen, en cooperación con el Ministerio del Sonido – Gökhan Özen; Kalbim Seninle – One More Time es un maxi sencillo con la canción «Benim İçin N’apardın» de Nazan Öncel’e.[5] sacó





İlk kez, bestesi yapımıştır bir şarkıyla not ait ait. (Benim İçin N’apardın). El arreglo de la canción le pertenece. «Kalbim Seninle» şarkısı başyapıtlarındır llevando el álbum ismini. Şarkının çışının de müzikini de arreglo de kendisi yapımıştır. También ilk kez bu projectinde İngilizce bir şarkıya yer vermiştir. (Una vez más)









Este maxi sencillo ganó el premio de ventas ile de Mü-yap. Es el primer sencillo de su carrera. Maxi singleı vendió más que la mayoría de los álbumes lanzados este año.





En 2006, además de su carrera musical, debutó como actor evaluando las ofertas de varios programas de televisión. Kendisini también probó en esta área. Sevda Çiçeği, el principal dizi yaz boyu en çok izlenen dizi. Aktörlüğü de eklemiş oğlu çinde Müzisyen idındınin. Öyle ki, a pesar de dizisi yazlık, beş sene sonra yurt düşina açıldı.





En 2007, «Yalan Dünya» isimli dizide ikinci kez başrol üstlengi sürada; Incluye temas como «Tövbeliyim», «Ağlamak Sırayla», «İnkâr Etme» y klipsiz hit serisine yine devam etighi «Seni Özledim»(bana bi gel desen yollari hiç geçilmemiş sayarım), «Kalsın»(çok teşekke ederim), » İkimiz de Kaybettik»(bi sevdadan daha fazla) gibi şarkıları bulunduran Resimler & Hayaller lanzaron el álbum.









Bu albumle de müyap recibió el premio de ventas. Además del bizzat de la canción/música/arreglo de las canciones y el título del álbum de Hayaller, es una gran prueba de que «Gökhan Özen» no se limita solo a la música pop, y la amplitud del espectro musical es excelente.[8] sucedió Özen ilk kez rock soundlu bir şarkya klip çekmiştir. Öyle ki «Resimler & Hayaller» şarkısı, aşk şarkısı not dünyevi, fue reconocida como una de las şarkılarındas más exitosas y diferentes en la historia de Türk Müzik debido a su sonido pop y rock. Bu şarkının sesebine, hayaller-hayatlar sözü türetilmılır sıkça kullanan hayaller-hayatlar in sosyal medyada. Ki Özen, şarkısı yeni çığında betimlemıştir «resimler» kelimisinınınınınınımının «yaşanan hayatlar» olarak. El álbum del artista tiene muchas canciones con diferentes sonidos del mundo.





«Tövbeliyim» şarkısı ise olan bu albume ait, bir ilke imzır atimşırt 6 años después de su lanzamiento. Sarki en 2013; España’nın en çok satan Marca periodico[9] tu aldi





En 2008, «Öldürür Sevdan» (hatılarar sayfa sayfa), que logró ser un éxito klipsiz, isimli şarkıyı gössleran Bize Aşk Lazım maxi single’ı yine logró dolamayi diline şarkılarını de todos. «Bize Aşk Lâzım» şarkısı da klibi tıkışmaden, que lleva el nombre del sencillo Maxi, se convirtió en un éxito. Este maxi sencillo ganó el premio de ventas ile de Mü-yap. Vendió más que la mayoría de los álbumes lanzados este año.









En 2010, se lanzó el álbum Daha Erken single ve Başka. En este disco, el estilo TSM que lleva entrenando desde los 6 años. Antes de eso, el seslendirdiği Türk Sanat Müziği tadandağı «Sen Beni Unut» isimli şarkıyı de Zeki Müren cubrió el şarkınınınınınınınızılışmeşılşım büyük bir pay sahibı. Ha llegado Şarkı klipsiz hit hâline. Albümdeki «Sitemkâr» şarkısı klip tıkışmaden se convirtió en un éxito. También este álbum es «Aşk Yorgunu» isimli şarkısı, SKY Perfect TV de Japón isimli kanalında, müzikal şirketlerinden de Japón Takarazuka Theatre Revue Company’s «Luna Rossa»[10] isimli müzikalinde yer almıstir. Autoridades de Japón Şarkının telif hakrikı için Özen’le irtibata geçellerdir.





En 2012, se encuentra en el álbum Demet Akalın’ın; sözü, bestesi, aranjesi Özen’e ait olan Yıkıl Karşımdan şarkısında ilk kez düet yapmıştir. Ve şarkı bir ilke imza atmıstır. Después de 7 años desde su lanzamiento, la canción ha vuelto a ser popular.









Uno de los álbumes más exitosos de 2013, Milyoner se reunió con los fanáticos y la canción debut del álbum, Budala, fue muy popular. Albümdeki Ne Fark Eder isimli slow şarkısı a pesar de ser klipsiz, 2013’ün yaz mevsinde dahi en çok dinlenen şarkılardan biri. Kariyerinde lanzó 10 álbumes entre 2000 y 2013 y vendió casi 5 millones de álbumes.





Gökhan Özen en 2015 ise Maske albümünü sevenlerine sundu albumun release klibi Mis oldu luego 2.klibi Eski Defter remix yani (ri arenji) 3.klibi Deşikir Dünya ve en sonda slow Şarkı Korkak oldu.





Muchos golpean şarkıya imza atan Özen, 7 álbum 3 sencillo çıkartmıştır. Su álbum ile çok satanlar listesine Çıkartmış logró escribir su nombre en su álbum, su álbum iki fue galardonado con altın ıldın por Mü-yap, y el álbum Civciv que produjo en 2003 recibió un premio de diamante.









En 2006, Sevda Çiçeği dizisiyle ınükülüğa ilk adımı atan pışışırı, ikinki dizisi Yalan Dünya dizisinde de 2007 oynamıştır. Al mismo tiempo, Özen fue encontrado como miembro del jurado en la competencia de la familia Süperstar en 2009, pero tuvo que irse por su álbum. En 2011, se produjo una serie llamada Yıldız Masalı con Han Medya, donde Kendi Kurduğu y Han Medya produjeron e interpretaron el papel principal.





El artista canta, müzik, arregla casi todas las canciones que interpreta en el disco e incluso se las canta a otros artistas.





«Bi Soğuk, Bi Sıcak» isimli bir tekli yayınladı en 2021. En el mes de Temmuz del mismo año, ‘Bu Maymunlar’ y ‘Aslan Kızım’ adında iki şarkı yayınlayacını duşurmuştur.





GÖKHAN ÖZEN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR ​​MI?





El 7 de Temmuz de 2010 se casó con Selen Sevigen, la hija de Mehmet Sevigen. 16 Temmuz 2012’de Ada Deren Özen, 28 Temmuz 2015’te ise Derin Su Özen isimli kız bolları. Çift anunció su divorcio en Kasım 2016 mediante un comunicado de prensa escrito. En 2005, Kuaför Mehmet Gülsüm’ün kışılarık dövülmesi olayinda suçu fue condenado a 2 ay cezaevinde por incitación.









GÖKHAN ÖZEN SAĞLIK DURUMU NASIL?





La información sobre el estado de salud del cantante que sufrió un infarto salió de primera boca. Gökhan Özen, quien hizo un comunicado en su cuenta de Instagram, afirmó que había sido dado de alta luego de estar bajo vigilancia por un tiempo, diciendo lo siguiente en su publicación:





«Ayer a la medianoche en Los Ángeles, me dieron de alta del hospital después de estar bajo control por un tiempo después de un ataque al corazón. .Allah emanet»