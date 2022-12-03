¡Getafe empató 1-1 con el Celta de Vigo! Enes Ünal tariheh pasó

España La Liga’da ışığın 11. hafta tüfüşleri ile süriyor. 11. Getafe en la hafta erkeesmasinda, Celta Vigo se reunió en la deplasmanda.

Abanca-Balaidos’ta oynanan lucha mutuo atılan goller resultado 1-1 ışılikle sona erdi.

Golünü del Getafe 43. dakida milli futbolcu Enes Ünal usó un müthiş frikik golü, Celta Vigo 89. dakida Aidoo ile ekılanığı. Takımın tek golünü un bronceado Milli yıldız Enes Ünal üçükmaya comenzó en 11 y se quedó 84 segundos.

TARİHE GEÇTİ!

Enes, de 25 años, Ünal atığı con un elegante gol süslerken Spain’da manşetleri, Nihat Kahveciden bu yana La Liga’da bir sezonda iki frikik golü atan ilk Türk futbolcu. Nihat Kahveci lo hizo con el Villarreal en la temporada 2007-08.

REAL SOCIEDAD’I DA BOŞ GEÇMEDİ!

Enes Ünal bu sezonki ilk frikik golünü kaydetmişti contra la Real Sociedad. Esta temporada, Enes Ünal marcó 3 goles y 2 asistencias en 11 partidos de La Liga.

Tras el resultado de Alinan bu, el Getafe subió el marcador a 10. El Celta de Vigo hizo 11. En Ligin bir bir sikuri haftasında Getafe, Elche deplasmanına gidecek. Celta Vigo ise Almeria’ya konuk olacak.