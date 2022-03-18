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Galatasaray onun yerini çabuk Doldurdu! La nueva Muslera de Aste Aslan

Ana Ocanas
marzo 18, 2022
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Son dakika Galatasaray haberi … La nueva tecnología de Galatasarayda directo Domenec Torrent ynitimden ilak kolaci transferi istedit. Yokluğnu de Fernando Muslera ii bir kalecile doldurmak istein sarı-krmızılılar anspanyol ışltırııınn raporu dğrultusunda aradığı yeni Eldiveni Sper Ligde buldu.

DOMENEC TORRENT TAKIMINDA GÖRMEK STYOR

Arnavut cuenca çıka haberlere gör, director técnico de Galatasaray Domenec Torrent, Adana Demirspor Manchester City kiraladi kaleci Arihanet Muric ‘transferir edilmesi ii talimati veredicto. Anspanyol çaltırıcının 23 yşındaki kaleciyi çok beğendiği ı takmında mutlaka gmermek istediği belirtildi.

GALATASARAY ALIŞMALARA BAŞLADI

Domenec Torrent doğrultusunda ışalmalarına bşlayan Galatasaray yönetimi ise manchester City’s gen kalecisi iin dimeye bastı. Ada Dema Spor’da kiralık olarak forma giyen genç elivin iin sarı-krmızılırda kiralama formlinü devreye sokacak.

MANCHESTER CITY’DE PROFESYONEL OLDU

Las colecciones de 23 años de SC YF Juventus (-2009), FC Zürich (2009-2010), Grasshopper Club Zürich (2010-2015), Manchester City (2015-2017) superan yapısında forma giydi. La foto de perfil de Yaznda Machester City 2017 más antigua de Kosovo, imzalad. NAC Breda, Nottingham Forest, Girona FC, Willem II takmlarında kiralık olarak forma giyen genç eldevn uu anda yine kiralık olarak Adana Demirspor forması giyiyor.

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