Galatasaray, Gedson Fernandes’ Intigamını Pjanic’le istiyor!

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Sipper Ligde season sonuna gelinirken, transfer haberlei gondeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Gedson Fernandes transferi yin kar ya geena galatasaray ve beikta şin futbolcu iin keer da yarışacağı ortaya çıktı. Sarı – krmızıllar, bu sezonu Beiktaştş kiralık olarak geyren isim iin harekete geçti.

Barcelona Technical Director Xavi Hernandez’s Gezcek Sezonda Cadroda Dnmedii Miralem Pjanic’s Galandasaray’s Guindamine Guide Eddy.

Mundo Deportivo’nnu haberine girre; Miralem Pjanic de Galatasaray es el último producto de gran éxito que ha llegado a Internet.

BARCELONA, ELDEN ÇIKARMAK STYOR

Temporada bijal kiralk olarak Beikta’a gelen Bosnal Futbalcunun Barcelona’s geelceii belirsizliyini korudayu ifade edildi. Laspanya La Liga devinin Pjanic’s yüksek maşışınşı karlanamayacak olması nedeniyle oyuncuyu elden çıkarmak istediği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ’IN ÖNÜNDEKİ ENGEL MAAŞ

Geetiimiz ginlerde Beiktaşta kalmak isteyebileceiini aklayan orta saha oyuncusu iin siyah – beyazlıların nnde de typkı Barcelona’da olduğu gibi maa engeli bulldoi yazuld.

GALTASARAY’IN LGİSİ VAR

Geetiimiz ginlerde galatasarayın, Culcaün Barcelona k klanden ararlanlanarakarak o ycucuya g çıı. Bilindiii üzere sarı – kırmızıllar, Katalan ekibinden devre arasında kaleci Inaki Pena’yı kiralamıştı.

PJANIC VE BARCELONA’NIN KARARI

Torkiyede de Barcelona kalmak istejen Pjanic ii Galatasaray’n teklifine sikak bakacağı belirtildi.

22 MAÇTA 4 ASISTENCIA

Compra 22 reseñas en Temporada Beikta con Miralem Pjanic, 4 asistencias y oyentes.

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