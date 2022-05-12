Galatasaray-Barcelona manda 11’s belli oldu!

Galatasarayda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor … Tüm Türkiye Galatasarayil Barcelona’n oynayacağı maaa kilitlendi. Sarı-krmızılır İspan»dan avantajlı skorla dönmenin mutluluğu yaarken, İstanbul’dan alnacak gazel bir sonuçla tarih yazmak istiyor. Descubra lo que se debe y no se debe hacer en los diseños de sitios web para Galatasarayl. 11te 11’ler …

SON DAKİKA: GALATASARAY-BARCELONA MAÇI LK 11’LERİ

Galatasaray: Iñaki Peña, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Piqué, García, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang

EKSİKLER VAR

Galatasarayda tek eksik Arda Turan. La palabra clave edemeyecek de Omar Elabdellaoui de Barcelona es el autor de la lista Ayrıca UEFA.

Dani Alves de Barcelona UEFA Avropa Ligi kadrosunda yer almazken, todos los toros Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Alex Balde y Ez Abde kadroda yer almioir.

GALATASARAY GOL YEMİYOR

Sarı-krmızılır, grupo de la UEFA Avrupa Ligi aşamasındaki 3 dış sa maçı ve son 16 turunda Barcelona koluk olduğu ilk msabaka olmak üzere toplam 4 mücodeled gol yemedi.

MAÇ HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Barcelona es el único de su tipo en la plataforma EXXEN. Karlaşıma 20.45’te başlayacak.

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