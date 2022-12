Futbol asla no es solo futbol

El Mundial continúa a toda velocidad. Por un lado, Kylian Mbappé tomó el trono de Messi y Ronaldo, y por otro, los polémicos goles de Xhaka y Shaqiri que sacaron a Suiza de la copa con Suiza… ‘ın tarih yazması…

La nueva generación de futbolun çaga, cuyo futuro se ha discutido afirmando que los nuevos kuşakların ya no están interesados, estamos viendo la resistencia en Qatar. Şanlı bir poşat futbolun ki, porque filmlerde bile böyle hikayelere çok rastlanmıyor. Ne 24’ündeki Mbappe, el nombre mundialmente famoso, Shaqiri y Xhaka’s zorbalara meydan okuması…

Fenómeno

MBAPPE: ARTIK BENİM ZAMANIM

La estrella argentina Lionel Messi (35) y la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo (37) viven por primera vez la emoción de la Copa del Mundo. Kariyerlerinde inizızın unvan ve kupala iki ismin, tek eksiği olan kupayı Katar’da tek dileği belki fans. Gruptan çıksa da turnuvadaki ilk maçında losing S.Arabistan’a Messi and friends, luego toparlasalar da, sarsıldı. Ronaldo, que no disputó los 90 minutos en los partidos de la fase de grupos de Portugal, se vio en el partido de Suiza antes de los cuartos de final tras un encontronazo con el director técnico. Son jugó durante 17 días. ¡Maç sonu sevinç karerinde belki de ilk kez Cristiano no existía! Bu iki ismin ilk etapta ıştelik kışıtın veremidigı kupada adından çokça söz ettiren báksa bir isim var. Con solo 24 años, Kylian Mbappe es la estrella del club de su ciudad natal, el Paris Saint Germain. Baba, Kamerunlu eski bir futbolcu Wilfried, Annesi Cezayirli eski hentbolcu Fayza Lamari… Büyüdüğü yer, Parisin kuzeyinde donde las pandillas dominan Bondy… Anne büyütülülülülır de una manera especial con el descubrimiento de las joyas de su padre, pasando tiempo practicando deportes y mirando partidos. Se mudó al PSG después de tres temporadas en el Mónaco. Mientras tanto, el día 20, demostrará a todos lo que puede hacer en el Mundial Rusia 2018. Mbappé dice «Artık benim zamidim» a Messi y Ronaldo en el Mundial 2022.

Yüksek tansiyon

BALKANLAR YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ

Balkan coğrafyası tarın su período en el que viven personas de diferentes miliyetlerden patlayakák sıldışıdır. Katar’da da no fue diferente. Quienes siguieron de cerca a los Balcanes, vieron que Serbia y Suiza estaban en el mismo grupo, y pronosticaron que sería peor. Las familias de Xhaka y Shaqiri, las estrellas Arnavut de la selección suiza, emigraron a Suiza en los años 90 tras huir de la tiranía de Sırp. Bu da iki hijo del país 16’ya için oynayacakları son maçı taşıkı bir dımızı.

Iten Sırbistan’ı kupa düşina iten Las estrellas suizas Shaqiri y Xhaka’s sevinçleri hicieron que la bandera de Arnavut çift başlı kartal çiledenki yaşaması Sırp futbolcuları çileden. La salida de Suiza del grupo fue un ejemplo típico de cómo el fútbol no es solo fútbol en Kosovo.

mucizar

FAS, TAKDİRİ FAZLASIYLA HAK EDİYOR

Por supuesto, el mayor éxito del Dünya Kupası es el Fas imma atayyor. Hırvatistan, Belgija ve Kanada nın yer er Bubu’nda chans verlimiyordu bollama chansk verlimiordu, hem de hiç! Sin embargo, bajo el liderazgo de Walid Regragui, quien asumió el cargo hace apenas tres meses, el grupo logró salir invicto. Cómo lo hicieron es otra historia. Kadrodaki 26 ismin 14’ü kariyerini sürdüyor fuera de Fas. Federasyon bir proje arak bir ır ülkiye ın ınımaya ında ında ında ında ında ıkna edırı ve tarıkhı éxito ın ın ında ında bir ırıkın bir ırızın ırıkılın bir ırışırın ılıyele ın ırkiye ınırkiye.

Decepción

BAVULLARINI ERKEN TOPLADILAR!

Todo Mundial tiene sorpresas y campeones, pero claro que hay países que decepcionan. Dünya Kupası’nda son haftaya girilirken burada ilk sıaraya Por supuesto que escribimos Brasil. Kupa finalinin mutlak favorisi Sambacılar, çeyrek final maçında Hırvatistan’a resultado de penalización 4-2 mağlup olarak elendi. Rodrygo y Marquinhos, que fallaron los penaltis en Brasil, acabarán en el tablero de la portería de su país… Aunque Alemania y España tienen dos de las tres mejores ligas del mundo como la Bundesliga y LaLiga, se sumaron al grupo de los primeros en elegir que se esperaban en Qatar. No es düşmekte fayda var que los directores técnicos de este país dejen sus cargos después del hecho.

Tutku

FÚTBOL SEVERLER STATLAR ARASINDA MEKİK DOKUYOR

Después de que se otorgara el Dünya Kupası’nın de 2022 a Qatar, no se consideró oynanması. Pero luego se anunció que la Copa del Mundo se jugaría en noviembre y diciembre. Ilk thinken Katar’daki kupaya ilginin idi makayya olga ilginin esperado. El número de estadios en el país del tamaño de Tamamı İzmir ha aumentado a ocho. Los estadios están conectados por la red de metro. A diferencia de las organizaciones anteriores, se proporcionó ücretsiz ulaşım ağıla futbolseverlere daha çok maç ızleme olağını. De esta forma, la audiencia media de los partidos aumentó hasta los 51 bines la semana pasada. Katar ülke olarak Dünya Kupası’na iyi preparado pero Katar Milli Takımı kalının çok ıldının çok talın. El grupo formado por Ecuador, Senegal y Holanda, puan bile alamadi.