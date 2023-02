[Freeride World Tour 2023] Baqueira Beret – Resumen de la parada uno

Parpadea y te lo perderás, ¡el Freeride World Tour 2023 ha tenido un buen comienzo! El 29 de enero se firmó, selló y entregó la primera parada de la gira desde Baqueira Beret, España. Ha sido un comienzo de temporada largamente anticipado, y con gran parte de Europa experimentando recientemente grandes marejadas ciclónicas, no podría haber abierto mejor ya que el lugar tenía un manto de nieve recién rociado. Una cara notoriamente arriesgada, el campo en Baqueira Beret se ha llenado bien recientemente, pero no está en los mismos niveles de capa de nieve que vimos el año pasado. Es un lugar increíble con muchas funciones disponibles para volar, y aún más para ponerse al día. Dicho esto, los atletas se desempeñaron brillantemente. Un día azulejo lleno de fanáticos exuberantes y energía de primer nivel se llevó a cabo al comienzo de la temporada FWT de este año. Como siempre, el enlace para el análisis completo del Tour del evento se puede encontrar en la parte inferior, seguido de una galería de fotos de las mejores tomas del día.

Las 10 esquiadoras competidoras nos dieron un gran comienzo en el lado del esquí de la gira, ya que siguieron a la categoría de snowboard masculinos por la tarde. Vimos a la novata del Tour Molly Armanino dando el primer salto desde la puerta. Fue una competidora estelar en las clasificatorias del año pasado, pero terminó sufriendo una congelación brutal en el campo de Montana mientras filmaba, lo que obstaculizó el resto de su temporada. Obtuvo un lugar comodín en la gira de este año y salió con fuego en los ojos. Su línea de estilo de macho cabrío fue técnicamente ejecutada extremadamente bien con varios aires salpicados, pero no fue suficiente para ganarle la victoria. La compañera novata Addison Rafford realizó una primera carrera elegante y sin problemas en su carrera en FWT. Con dos aires grandes junto con agarres, giros amplios y suaves y una hermosa elección de línea, Addie obtuvo una puntuación de 72,67, superando la puntuación de Molly por 2,67 puntos. El año 21 tomó el primer puesto de esquí femenino en España y dejó en claro que estas jóvenes ciclistas en la gira no están aquí solo para competir, sino para poner sus cartas sobre la mesa y llevarse el oro a casa. El tercer lugar lo obtuvo Sybille Blanjean. Su segundo año en el Tour, Sybille sin duda será un nombre para conocer en los eventos que se avecinan.

“Mi carrera fue muy divertida. Me resultó difícil elegir mi línea de la inspección visual, pero resultó bien y realmente lo disfruté. Es mi primera vez en Europa y estoy muy emocionado de estar en Baqueira Beret. ¡Este lugar es irreal!” -Addison Rafford

La categoría de esquí masculino vio un evento igualmente competitivo, con 22 ciclistas increíbles, todos compitiendo por la victoria. Todos los ojos estaban puestos en el campeón masculino de FWT del año pasado, Maxime Chabloz. Después de tener posiblemente el mejor año de novato registrado, Maxime, de 21 años, fue el primero en pasar a los hombres de esquí, quienes limpiaron el día y fueron los últimos en irse. Si bien hizo una carrera muy fuerte, obteniendo una puntuación de 75.00, el fenómeno suizo no fue el mejor perro del día. Fue Max Palm, el joven ciclista que realizó el primer doble backflip en la historia de FWT el año pasado, quien se coronó como el ganador del día con una impresionante puntuación de 86,33. Con un arriesgado 360 en el couloir y un gigantesco backflip en la parte inferior de la cara, Max exhibió un control y una técnica increíbles en una línea que tenía poco margen para el error. Cúbralo con una línea recta de alto riesgo para terminar su carrera y no es de extrañar que Max haya llegado primero. En segundo lugar quedó el novato francés Oscar Mandin. Un comodín este año, Oscar aprovechó al máximo su primera salida desde la puerta de salida con una línea difícil, que combina giros suaves, un gran aire y una voltereta hacia atrás perfecta para la historia. Agarrando tercero estaba una cara familiar de Suecia, el siempre entretenido Carl Regnér Eriksson. Estos tres competidores fueron los únicos esquiadores masculinos en puntuar por encima de 80.00, y sin duda sus podios fueron bien ganados. Vale la pena señalar que los tres NS del campo, Craig Murray, Kristofer Turdell y Ross Tester, son tres de los ciclistas más talentosos de esta lista. ellos seguramente estar poniendo grandes líneas en la parada número dos.

“Estoy muy emocionado de estar de vuelta en Baqueira después de obtener la victoria aquí el año pasado. Desde que me desperté esta mañana todo ha ido bien. Tuve las mejores carreras en la pista y sentí que iba a ser un buen día. Dejé mi carrera y me apegué a mi plan, terminando en primera posición. Baqueira es el mejor lugar del mundo, ¡me encanta este lugar!” – Palma máxima

Estad atentos a la segunda parada del Freeride World Tour 2023 – Ordino Arcalís, jueves dos de febrero.

Podio de esquí femenino

Addison Rafford (Estados Unidos) Molly Armanino (Estados Unidos) Sybille Blanjean (SUI)

Esquí podio masculino

Max Palm (Sueco) Óscar Mandín (FRA) Carl Regner Eriksson (Suecia)

Para obtener información completa de Stop One of the FWT ’23 en el sitio web oficial del Tour, haga clic en aquí.

Galería de fotos

Fotógrafo – Jeremy Bernard

Imágenes cortesía del Freeride World Tour