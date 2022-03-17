Francés turiste deieti yaatmıştı! ¿Cómo haces eso?

¿Cuál es el significado de la palabra ‘turistlere’?

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Taksiciye 1823 TL idari para cizası uygulanırken ‘Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’ İBB tarafından iptal edildi.

Fran Lois Loubna-Djamel Bendeddouche çççin o o olay sonrası polis tarafından yakalanan taksi şofirü Mesut D. emileylerki tamamlanmasının ardından Çğ Ad se ed ed ed

Müracaat Savcılığınca sorgulanan şüpheli Mesut D. turist çiftin indi-bindi yaptıklarını kendisine 20 TL verdiklerini, indi-bindi ücretinin bu olduğunu söylemesine rağmen çiftin 100 TL verdiklerini söyleyerek para Üstü istediklerini, kadın turistin araçtan inmemesi üzerine tartışma yaşandığını iddia ederek suçlamayı reddettiği öğrenildi.

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Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hikimliğne sevk edilen hepheli Mesut D. hakkında ev hapsi şklindeki adli kontrol kararı gulaulann्ıाııा करार verर्i.

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BELGESİ İPTAL EDİLDİ

OTE Yandan Trafik Denetleme Sube Müdürlüğünce, Sofor Mesut D.’ye «İlgili Belediye tarafından verilmiş çalışma izninin ruhsat Suresi bittiği halde Belediye sınırı dahilinde yolcu taşımak» suçundan 1.823 TL IDARI para cezası uygulanırken, ‘Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’ ise IBB tarafından iptal edildi .

Taksi ha agregado más de 10 hombres de tráfico.



