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España’nın tatlısı famoso… Churros nasıl yapılır, mağları nelerdir? Aquí se explica cómo hacer churros.

Ana Ocanas
noviembre 5, 2022
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Los churros se pueden preparar con huevo o sin huevo. Puede preparar Çıtır çıtır kıvamı ve nefis sosuyla tadına bayılakıniz bu güzel tatlıyı evde de. Si quieres probarlo, la tarifa está abajo. Şimdiden afiyet olsun…

CHURROS TARİFİ

MALZEMELER:

1 su bardağı un
Yarım su bardağı su
2 adet chico yumurta
2 comer cucharada de mantequilla
Media cucharadita de sal
Yarım su bardağı şeker
1,5 bardak ayçiçeği yağı
1 cucharadita de tarçın
90 gramos de chocolate amargo

CHURROS NASIL YAPILIR?

Agregue su mantequilla a temperatura ambiente, luego agregue tuzu da.

İçine su koyup bir tencerede tereyağı eriyene kadar kısık ateşte revolver.

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Después de hervir, agregue la mezcla deseada para que no quede ningún grumo.

Cuando se convierta en una masa, mézclala y revuélvela.

Luego rompa los huevos en él y mezcle bien.

Bir tavaya ayçiçeği yağını koyun ve kızdırın.

Suave hamuru ucu tırtıklı krema poşetine koyun ve bu kızgın yaga üzunlukta sıkın que quieras.

İyice kızırdıktan sonar yağdan ve peçet serdiğın bir tabağa koyup yağın süzürün.

Çikolatanızı benmari usulü eritina.

Kızarttığınız tatlıları şekere ve tarçına buladıktan çokolato sasuna bandırın ve servis edin.

Afiyet olsun…

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