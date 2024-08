España vs Alemania: previa, predicciones, novedades del equipo

España se enfrentará a Alemania en su final de los Juegos Olímpicos de París 2024 Rojo Las mujeres pueden llevarse a casa su primera medalla olímpica en fútbol con una victoria.

España se unió para los Juegos Olímpicos de París 2024 Favoritos Para ganar el partido, pero no pudieron pasar. Brasil En semifinales. Los actuales campeones de la Copa del Mundo sufrieron una derrota por 2-4 ante la Selecao en Francia este verano que aplastó sus sueños de jugar el partido por la medalla de oro. La Roja ahora tendrá que conformarse con el bronce, pero sólo si logra superar a Alemania.

Alemania también perdió su semifinal y no tenía esperanzas de dejar a Francia con una medalla de plata u oro el martes. El equipo de Horst Hrubeskin no pudo superarlo AméricaInvicto con Emma Hayes. Sin embargo, Die Nacional podría completar el podio con una victoria sobre España, aunque es posible que se quede sin dos de sus mejores jugadores.

Aquí lo tienes 90 minutos Guía del España vs Alemania en los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿A qué hora empieza el España vs Alemania?

Récord H2H de España vs Alemania (últimos cinco partidos)

Forma actual (todos los partidos)

Cómo ver España vs Alemania por televisión y transmisión en vivo

noticias del equipo de españa

España se enfrentó a Brasil en las semifinales, y muchos de los problemas de La Roja pueden atribuirse a su sorprendente once inicial. En particular, Alexia Butellas fue enviada al banquillo y no entró en el partido hasta el minuto 77. El Barcelona El mediocampista marca la diferencia instantáneamente y demostró exactamente por qué debería ser titular contra Alemania.

real madrids Atenea del Castillo Un semifinalista deberá recuperar su puesto de titular tras haber sido desplazado en la semifinal.

Alineación prevista de España ante Alemania (4-1-2-3): Meta; GuerraParedes, Aleixandri, Olga; Guijarro; Ponmatí, Butellas; Del Castillo, Barcelona, Caldantei

noticias del equipo de alemania

Alemania no contó con Lee Schuller y Alexandra Popp para la semifinal contra Estados Unidos. Schuller no pudo jugar tras lesionarse la rodilla izquierda y Pop sufrió una infección.

De nuevo, era de esperar Nicole Anyomi Y Sidney Lohman Si ambas mujeres aún no pueden competir, deberán comenzar en sus lugares.

Alineación prevista de Alemania ante España (4-4-2): Berger; quinn, Enrique, HegeringRauch; Lohmann, Minge, Nusken, Buhl; Marca, anomia

Tanto España como Alemania han realizado actuaciones dignas de medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero España tiene una ligera ventaja frente a un débil equipo alemán. El equipo de Horst Hrubesch no ha marcado en sus últimos dos partidos y podría tener éxito contra la atribulada línea defensiva de La Roja, pero enfrentarse a los actuales campeones de la Copa del Mundo será difícil, especialmente si cuentan con su once más fuerte.