‘Es un lío’: los hispano-australianos pierden sin saberlo su ciudadanía española

Reflejos El grupo de presión afirma que muchos hispano-australianos están «en la oscuridad» en cuanto a la pérdida de su ciudadanía española.

Los hijos de inmigrantes españoles tampoco se dan cuenta de que su estatus de ciudadanía ha caducado, afirma.

Se insta a Australia y España a formar un acuerdo de doble ciudadanía.

Según Nuria Fernández, presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Sydney, muchos hispano-australianos, especialmente los mayores, no saben que perdieron su nacionalidad española una vez que se convirtieron en ciudadanos australianos.

Ella dice que muchos de los que inmigraron hace décadas y se convirtieron en australianos pensaron que podían mantener ambas nacionalidades, sin saber que Australia y España no tienen un acuerdo de doble nacionalidad.

Además de los propios inmigrantes, sus hijos nacidos en Australia también están descubriendo que ya no son ciudadanos españoles.

Para Arantxa Muñoz, de 54 años, y su esposo nacido en España, la noticia ha trastocado los planes de la pareja de retirarse a España a una casa que ya habían comprado.

La Sra. Fernández dijo que el problema surgió porque los inmigrantes hispano-australianos no sabían o no se les dijo que podrían haber obtenido la doble ciudadanía al presentar la documentación requerida dentro de los tres años posteriores a la obtención de la ciudadanía australiana.

A menudo, las personas solo se enteraban de que ya no eran ciudadanos españoles cuando iban a los consulados a renovar sus pasaportes, dijo.

«La gente mayor está muy sorprendida porque no les dijeron que iban a perder su nacionalidad y de repente se han encontrado en este lío, a una edad más avanzada», dijo Fernández a SBS en español.

Ella alega que los consulados españoles en Australia han estado «haciendo la vista gorda» ante la pérdida técnica de la identidad española y continúan otorgando pasaportes españoles, registrando nacimientos y matrimonios y procesando otros documentos de identidad.

Han estado renovando sus pasaportes, registrando a sus hijos, sus matrimonios aunque técnicamente ya no son ciudadanos. Hay una importante sensación de frustración. nuria fernandez

La Sra. Muñoz, que nació en Australia de padres españoles en 1968, dice que desde 1996 renovaba regularmente su pasaporte español y su documento nacional de identidad para viajar a España.

Sin embargo, esta situación había cambiado recientemente, dice ella.

“Para mi sorpresa, ellos (el consulado español) me enviaron un correo electrónico preguntando si mi padre se había convertido en australiano. Les expliqué que mi padre tenía pasaporte español y recibía su pensión de España. No entendía por qué tenían que averiguar si mi padre se había convertido en australiano o no”, dijo.

READ Los 30 mejores Fundas De Sofa Elasticas capaces: la mejor revisión sobre Fundas De Sofa Elasticas Arantxa Muñoz y su marido, frente a la casa que compraron para su jubilación en España. Ahora, Muñoz dice que tiene que demostrar que, en el momento de su nacimiento en Australia en 1968, su padre aún mantenía la nacionalidad española, porque si él ya la perdió, ella también pierde la suya.

Ella dice que su caso se complica aún más porque su padre murió en 2009 sin saber que había perdido su ciudadanía española y sin haber tenido la oportunidad de seguir los procedimientos relativamente simples para recuperarla.

Además, la condición de nacionalidad de la Sra. Muñoz está ligada exclusivamente a la de su padre porque nació en un momento en que la ley española decretaba que la condición de nacionalidad de los niños se extendía únicamente a partir de la de su padre.

Esta regla, luego anulada en los cambios constitucionales en 1978, era un vestigio de los días de la dictadura de Franco, dijo.

“Eso es un insulto, porque están poniendo a las mujeres en un segundo plano. Veo absurdo que estemos en 2022 y me quieran aplicar una ley que existió en 1968 y que es discriminatoria”, dijo la Sra. Muñoz.

No tienen derecho a revocar mi pasaporte y doble nacionalidad sin una buena razón después de 26 años. Arantxa Muñoz

SBS Spanish se ha puesto en contacto con la Embajadora de España en Canberra, Alicia Moral, para hacer comentarios en relación con esta historia, pero ella rechazó la entrevista «… debido a problemas de agenda».

SBS Spanish también buscó comentarios de la Embajada de España en Canberra sobre esta historia, pero no recibió una respuesta al momento de la publicación.

Si bien no hay datos oficiales sobre cuántos hispano-australianos se han visto afectados por la pérdida de su ciudadanía, la CRE hace un llamado al gobierno español para que apruebe una ley de nacionalidad que incluya, entre otras cosas, la regulación de la doble ciudadanía.

READ Los 30 mejores manta polar sofa capaces: la mejor revisión sobre manta polar sofa Nuria Fernández, segunda por la derecha, en la Reunión del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Madrid, junio de 2022. Por su parte, Fernández ha lanzado una campaña para ayudar a los mayores de 65 años a recuperar la ciudadanía perdida con el apoyo de la CRE.

“El proceso es simple”, explicó la Sra. Fernández. “Lo más engorroso es pedir un certificado de nacimiento en España, pero se puede hacer por internet. Sin embargo, dado que las personas mayores no tienen fácil acceso a Internet, los estamos ayudando desde el CRE en Sydney”.

La Sra. Muñoz, de 54 años, dice que está esperando a ver si el consulado confirma su nacionalidad o no, mientras se preocupa por lo que depara el futuro.

Si le retiran la ciudadanía española, el futuro se complica, dice.

«Tengo una cuenta (bancaria) corriente en España y tengo una casa y el problema que tengo es que si me cancelan el pasaporte y la nacionalidad, me cierran la cuenta bancaria y no puedo retirar los fondos que tengo allí». ella dijo.

No quiero perder mi nacionalidad, me siento muy orgullosa de ser española, y todas mis raíces son de España. Arantxa Muñoz

Escuche la historia completa haciendo clic en el icono en la parte superior.