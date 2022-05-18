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¡Enes Ünal, salón de La Liga’da! «Benzema getir gitürünü yapar…»

Ana Ocanas
mayo 18, 2022
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Español La Tiga tabiri caizse ria gibi bir sezon geirn santrfor oyuncusu Enes Ünal, Getafe’deki performansyila parmak srtiyor. El sello más importante en las estaciones del mundo, el tablero gollerile takımnı srtlark tn da sevgilisi olmayı.

La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen ve bu sezon ortaya koyduğu oyunla takımının gol yükün stlenen Enes Ünal, anspanya’da manetleri süslüyor.

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ZİRVE N LEWANDOWSKI VE BENZEMA LE YARIŞTA

Gazette, 2022 ylında avrupa’da en fazla gol atan isimleri slarlarken, list Enes Ünal, Real Madrid’s futbolcusu Karim Benzema ikinci sırada yer aldı.

2022’DE 9 GOL

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Zirvede es de Robert Lewandowski, henz kimseye brakmadı. Polonyal Forveti del Bayern Minih, 20 goles para 2022. Enes Ünal y Karim Benzema compartieron el golle de 9 escuchando 2. sırasını.

«EN AŞIRTICI FUTBOLCU»

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Gaceta AS; golcü oyuncumuz Enes Ünal için övgüler yağdırrken, oyuncunun La Liga’da bu sezonun en şayrtıcı ismi olduğunu vurguladı.

Comparta su verificación geométrica de licor en línea AS, golü oyuncunun daha önce en fazla 6 gol attan seasonunnu olduğuna, bu sezon is takmın attığı toplam 28 golün y kerıının kendiindin beleeli.

EN GOLCÜ SEZONU TWENTE’DE

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De Enes, la temporada golcün de la carrera es esta Vigésima Guía de Formulación de la temporada 2016-17. Descargue ytz futbolcu, Hollanda ekibiyle 18 archivos clave sarsmışt.

Tork futbolseverler, social media milli futbolcunun performansını kenverken, Benzema yarta olan Enes Ünal iin esprili yorumlarda bulundular. Si nunca has disparado uno, te debes a ti mismo intentarlo.

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