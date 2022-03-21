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Enerspanya’da enerji fiyatlarındaki artış ilk kez protesto edildi

Ana Ocanas
marzo 21, 2022
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Spanya‘Recupera todo tu eléctrico favorito olmak üzieri enérgico fiatlarndaki artalar protest etmek biokent Madrid’s key gizer dizzelendi.

«Alianza contra la Pobreza Energetica» adlı dernğn çorısıyla organiza edilen gösteriye, aralarında Fridays for Future Madrid, Greenpeace y Ecologists in Accion da olduğu ok sayıda civil toplum kurulu (STK) katıld.

Mercancía Kent toplanan gystericiler, electric and gaz fiatlarndaki artışı protesto ederek meklis binasna kadar yoridü.

Plantillas STK, ketirketlerini energético sulayıp sol kolisyon hahkimetindin tahahütlinirini sorumlulukırın yerine getirmelerini, faturalın yeyememeyececekk osyal ıı

Okunan manifestoda, fatura borlarının üsmesinin uzatılması, madur ve yoksul ailelerin evlerinde elektrik yazıliması, enerzi verimliliinin iyileitirmmese siiyi tiii fii yi tii.

Yandan OTE, AA muhabirine konuşan Ana María Adli kadın gösterici, «Eminim buradaki emeklilerin çoğunluğu düşük Aylik alıyor. Elektrik neredeyse yüzde 400 arttı cinco bunu ödeyecek imkanımız Yok. Yemek yersek soğuktan öleceğiz, elektrik faturasını ödersek Aç kalacağız. Siyasetçilerin sesimizi duyması için Mücadele etmeliyiz, gster yapmalıyız». dedi.

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Ekim 2020 ayro (45,22 avro) kiyaslandanda bu fiyatta neredeyse 5 katlık artış olması dikkati çikiyor.

Enerspanya'da enerji fiyatlarındaki artış ilk kez protesto edildi

Enerspanya'da enerji fiyatlarındaki artış ilk kez protesto edildi

Enerspanya'da enerji fiyatlarındaki artış ilk kez protesto edildi

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