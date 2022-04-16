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En España, Rus oligarka tiene 140 millones de euros

Ana Ocanas
abril 16, 2022
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Español, limanda demirlli de Barcelona Rus Sergey Chemezov «Valerie» adlı 85 metálico ya el koydu. Pedro Sánchez escribió: «Rus halkana bask yaparak kendlerini zenginleitiren Putin, regimine ve oligarkarna kar ki gallo ve kararlı bi şkilde hareket etmeliiz» dedi.

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En España, la barcelonesa limanda demirli Rus oligarka ait 140 millones avro dirindi liki yata el koydu.

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Según el acceso televisado de Pedro Sánchez al teléfono, se pueden leer más de 140 millones de visualizaciones de la “Alerta de nacimiento de toda Rusia con los oligarcas de la Rus”.

Sánchez, «Regimiento de Putin y ynnelik ytırmların etkili olleğunu ve devamının geleceğni», y Bu olsuzuzuzllukuk Ristı bas bas bas bas Put Put Put Put Put.

Başbakan Sanchez, el talentoso ettiği gibi İspanya’n savma harcamalarını artıracağını ve gayri safi milli hasılann yizde 2’sine çıkaracağını duyurdu.

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