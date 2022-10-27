En el mes de Rebiülevvel hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır?

İslam alemine göre esas alın takvim olan Hicri takvimin 3. ayı Rebiülevvel ayıdır. Este mes, que significa Evvelki bahar, es muy importante para el mundo islámico por su presencia en Mevlit Kandilini. Peki Rebiülevvel mes hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır? İste Rebiülevvel ayı hadisleri, sözleri, significado, importancia ve tüm merakedinler…





REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?





Rebiülevvel ayı Ay’ın es uno de los İslamî tavimin aylarınd creado en base a los movimientos de Ay’ın. Arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir para Rasulullah (SAV), nació este mes. Doğum vakti sabaha yaın bir zamandır. Bugung, düğarin en sevinçlilerinden kabulederek y evaluado.









REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?





El mes de Rebiülevvel, uno de los meses más importantes para los eruditos islámicos, comenzará el 27 de septiembre de 2022. 11. günü olan 7 Ekim 2022 Cuma günü ise Mevlid Kandili ıdrak ıdrak. A Hicri takvime göre Muharrem ve Safer’in le sigue Mevlid Kandili de idrak en el mes de Rebiülevvel.





REBİÜLEVVEL AYI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?





Kamerî ayların terüşü; Ay’ın es uno de los İslamî tavimin aylarınd basado en el movimiento de la luna. Rebiülevvel ayı es un importante mes de desarrollo para los musulmanes. İslam aleminin Paygebe’i Haz.Muhammed (sav) dolumu bu ayda taksimiştir ve bu tarih Mevlid Kandili olarak kutluğa. El término Mevlid significa «doğmak, lugar y hora de nacimiento». Mevlid Arapça’da «ve-le-de» türetilmiş bir kavramdır de la raíz.









REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR, HANGİ İBADETLER YAPILIR?





Rebiülevvel ayına tiene özel bir dua veya ibadet sukuri yoktur. Hz. El ibadet ve dualar diario realizado por el Profeta (sas) es bu ayda da yapılır. En el mes de Rebiülevvel, el tercer mes de Kamer aylarının, en el mes de Rebiülevvel, için korunmak belalardan tövbe tövbe, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kilmeli. Rebiülevvel Ayı’nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha’dan sonra » Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun» ikinki rekatında da «Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin». Hay que leer Ayeti kerimeleri. 100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. dığın araşı su gün)

Es útil okumak çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salâtlar) tanto como sea posible en este mes.

Bu gecenin kılınacak tesbih namazına şu şü şi niyet edinibilir;

Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbi, bu gece teşrifleriley âlemleri nûra garkettiğin sevligi Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz’in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetineâ ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyhine ilâhine, bereyz-i harülek.

100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. dığın araşı su gün)

Trayendo 500 Salavat-ı Şerif. Hz. Muhammed SAV’i anmak.

Kur’an okumak (Kur’an-ı Azimüşşanın quintu suresi olan En’am suresi akşam ile yatsı araşı 12. gece dahil, okunur de Rebiülevvelin birinci gecesinden. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir el 18. Tesmiye gecesine del mes de Rebiülevvel. ilk gecesi de debe leerse el mes de Rebiülevvel, 12. ve 18. geceleri.)

İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak yasabuti ile namazımızı eda etmek.

Trae Kelime-i Şahadet

Estağfurullah çekmek.

Fatiha suresini okumak.

Amenerrasulü’nü okumak

Bol bol ihlas suresini okumak ındalıcek ibadetler arışında yer yer ının.





REBİÜLEVVEL AYI SÖZLERİ





Rabbimden çiçek istedik kyrları verdi, aaçok istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Mevlid Kandiliniz mubarek olsun…





‘Ben, beni siete ümmetimi almadan cennete girmem’ diyen Sevgilinin (sas) ümmeti olmanın haki veremekk duası ile… Rebiülevvel ayınız mübarek olsun…





Ümit hirizum ki bu mübarek gece, zor güner geçirdiğimuz; fakat gelecek nombre umutla dolu umutla su periodelderle bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.





Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygabe Efendimizin (sas) Şefaatine nail ınşımın dileğiyle. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.





Gül sevginin taçıdır, su bahar bir gül es taçlanır. Me recuerda a Mahoma. Onu gülleyana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu agradable gecelere. Rebiülevvel ayınız kutlu olsun…





Ben, beni siete ümmetimi almadan cennete girmem’ diyen Sevgilinin (SAV) ümmeti olmanın haki veremekk duası ile… Rebiülevvel ayımız mübarek olsun…





People’s en şereflisi fahri-i kâinat efendimiz sevligi peygamberimizin dünya teşrif teğı bu ay bedızme ve dünya huzur barış ve sağlık getirsin. Rebiülevvel ayımızın feyzi üzerimize olsun…





Hoş geldin Rebiülevvel ayı, yeryüzüne rahmet olarak inen ve haita kaşıyla ayında ayındılımı dünya con luz única, Efendimiz Hz, quien enseñó a los musulmanes a vivir en la religión islámica en güzel haliyle. Muhammed Mustafa (SAV)’in şereflendirdiği bir aydır.









Hicri ayların 3.sü olan bahar ayı conocido como gül kokulu ay hoş geldin…





Rabino, que vive una vida dual, que lleva duas en su vida, que toma las duas de los demás y hace duas kabul olan kullardan eylesin. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun…





Paygabe Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dunyely şereflendirdiği Rebiülevvel ayımız mübarek olsun.





Allah’ım bize peygamber efendimizin ahlakıyla nasip et ki, peygamber efendimizin seksysine layık olalım Aminn…





Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana lyp kapında dursun. Bütün Melekler sizinle, Duaların kabul Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…







