De acuerdo a Directo Golsegún informa el Barça Universal, España gerente luis enrique convocado Barcelona el atacante Ansu Fati en el último minuto sobre Borja Iglesias del Real Betis por la Copa Mundial de la FIFA.

Borja ha estado en buena forma con el Betis en lo que va de temporada. Ha marcado ocho goles y ha dado tres asistencias en 17 partidos.

Fati, por su parte, no ha conseguido arrancar con buen pie su campaña. El jugador de 20 años, a menudo denominado como el futuro de Barcelona, ​​solo ha logrado tres goles y ha brindado tres asistencias en 20 apariciones para el club catalán.

Sin embargo, consiguió el visto bueno por delante de Borja para la selección española. El torneo de Qatar será el primer Mundial de Fati.

Enrique buscará ayudar a España a ganar su segundo trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Ha sabido inculcar sus ideas en el lateral de La Roja. Sin embargo, todavía no tienen medallas internacionales para demostrarlo.

La Copa Mundial de la FIFA 2022 será una gran oportunidad para romper el pato con Enrique para los campeones de 2010.

Enrique habló recientemente sobre sus creencias, diciendo (a través de barcelonauniversal):

«No hay mejor seleccionador nacional que yo, en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que creo. Obviamente, no es cierto, pero no puedo dudarlo. No puedo tener dudas. Si tengo que convencer a mis jugadores de cómo vamos a jugar”.