El lanzamiento del cohete SpaceX de esta noche inicia la era de los láseres espaciales Starlink

SpaceX de Elon Musk se está preparando para un gran vuelo el miércoles, cuando la compañía ingrese oficialmente al negocio del turismo espacial al lanzar cuatro civiles al espacio en el Misión Inspiración4. Pero otro lanzamiento de Falcon 9 el lunes por la noche marca el inicio de la siguiente fase de desarrollo de la pionera red de banda ancha satelital Starlink de la compañía.

SpaceX no ha lanzado ningún nuevo enrutador volador Starlink desde el 30 de junio. Dos meses es una pausa excepcionalmente larga para un programa que en ocasiones ha logrado lanzamientos casi semanales para construir su incipiente constelación de satélites en órbita terrestre baja que apuntan a irradiar acceso a Internet de alta velocidad en todo el mundo.

Hasta la fecha, SpaceX ha lanzado más de 1.700 Starlinks, con miles más planeados para los próximos años.

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, revelada en el Simposio espacial en Colorado el 24 de agosto que la ruptura en el despliegue de Starlink fue para permitir que el próximo lote de satélites se equipara con enlaces láser que permitan que los satélites se comuniquen entre sí en órbita.

Los enlaces láser, algo que SpaceX ha promocionado durante mucho tiempo como parte de su plan Starlink, permiten que la red funcione con menos estaciones terrestres y también apuntan a reducir la latencia al permitir que los datos se enruten alrededor de la constelación sin tener que hacer “saltos” más largos entre el suelo. y órbita.

En enero se lanzaron diez satélites con enlaces láser a una órbita polar para evitar la necesidad de estaciones terrestres cerca de los polos. Este pequeño lote fue el primero en estar equipado con la tecnología, pero SpaceX espera que el lanzamiento del lunes marque una transición a todos los satélites Starlink lanzados en el futuro con enlaces láser.



La misión también marca una especie de regreso a casa para Starlink como el primer lanzamiento de Vandenberg Space Force Base California para el proyecto desde los dos primeros satélites de prueba. dice Tintín A y B, despegó de allí el 22 de febrero de 2018.

Se espera que un Falcon 9 cargado con 51 Starlinks de próxima generación despegue a las 8:55 p.m. PT.

El primer refuerzo de etapa que se utilizará ya ha volado nueve veces, incluidas siete misiones Starlink. Este décimo vuelo del mismo cohete igualará la marca actual de la compañía para el reciclaje de refuerzo. Aterrizará en el avión no tripulado Of Course I Still Love You en el Océano Pacífico y será devuelto al puerto para ver si hay un undécimo vuelo en algún momento en el futuro.

La misión completa será transmitida en vivo por SpaceX e integraremos la transmisión aquí una vez que esté disponible.