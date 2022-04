El ‘desgarrador’ secreto familiar de la mujer de Manchester asesinada por un manitas en su villa en España

El hermano de una mujer asesinada en su villa de lujo en España ha hablado de su desamor tras descubrir que él y su hermana tenían padres diferentes. Lesley Pearson, quien creció con su hermano Steve Ramsbottom en Manchester, fue estrangulada hasta la muerte por su jardinero en una pelea por salarios.

El experto en artes marciales Francisco Javier Becerra metió un pañuelo en la boca de Lesley y la asesinó brutalmente antes de robarle dinero de la billetera y enterrar su cuerpo en una tumba poco profunda en el jardín de su aislada propiedad en Algar.

Su cuerpo fue descubierto en la propiedad en el pueblo andaluz, cerca de Cádiz, en julio de 2019, diez días después de su desaparición. En diciembre del año pasado, Becerra fue encarcelado por 12 años y medio.

LEE MAS:Hombre acusado de asesinato de padre de uno en Ancoats

Y ahora el hermano de Lesley, Steve Ramsbottom, de Rossendale, Lancashire, ha revelado que los detectives del caso descubrieron que él y su hermana tenían padres diferentes después de tomarle una muestra de ADN.



(Imagen: Rowan Griffiths / Daily Mirror)



Steve, de 74 años, dijo: “Estaba atónito. Lesley y yo éramos tan cercanos. La gente siempre decía que éramos como la tiza y el queso, pero nunca en un millón de años esperé esto.

“El cuerpo de Lesley estaba tan descompuesto; la policía española luchaba por identificar su cuerpo. Como su hermano y único pariente vivo, me pidieron una muestra de ADN.



(Imagen: Steve Ramsbottom)



“¡Pero la prueba mostró que teníamos padres diferentes! No podía creer lo que estaba escuchando».

Steve se enteró de la muerte de su hermana después de que un reportero llamara a su puerta. Luego llamó a la policía y le informaron que era cierto y que el jardinero de Lesley estaba bajo custodia.



(Imagen: Steve Ramsbottom / Daily Mirror)



El padre de dos continuó: “Me sorprendió más allá de lo creíble. Al aterrizar en España, pregunté si podía ver a Lesley, pero me dijeron que se había descompuesto mucho por el clima y por estar cubierta de cal. Me preguntaron si podían tomar una muestra de ADN para ayudar a identificarla. Inmediatamente acepté.

“La primera prueba resultó inconclusa, por lo que tuvieron que hacer otra. Fue dos días después cuando la policía y el patólogo me sentaron en una habitación de la estación y me dijeron que la prueba de ADN mostró de manera concluyente que teníamos diferentes padres.

“Tanto mi madre como mi padre estaban muertos en ese momento, y no quedaba nadie a quien preguntar. Mi papá, Stan, luchó en la Segunda Guerra Mundial y no regresó a casa hasta junio de 1945. Lesley nació el 4 de abril de 1945. Sé que mi papá no había estado en casa en el medio.

“Nunca en mil años ninguno de nosotros había sospechado algo como esto. Simplemente no supimos dos y dos mientras crecíamos y nunca se nos ocurrió ni a mí ni a Les».

Steve agregó: “Lesley nunca tuvo hijos y amaba a su familia. Le rompería el corazón descubrir que nuestro padre no era realmente su padre. Ella era una verdadera niña de papá cuando era niña.

“Primero, tuve que aceptar la noticia de que Lesley estaba muerta, luego que fue asesinada y su cuerpo tirado. Además de eso, descubrir que nunca fuimos hermanos completos fue un gran golpe. Estaba devastado. Pero perder a un hijo, como perdí a mi hijo, equipa a un hombre para cualquier cosa que la vida le depare.

“La gente a menudo comentaba que Lesley y yo éramos opuestos. Siempre fui muy extrovertida y sociable. Dirigí un chippy durante cincuenta y cinco años y me involucro con la comunidad.

“Jugué bádminton internacional para Gran Bretaña y era muy deportivo. También tenía fama de ser demasiado generoso. Esto era exactamente lo contrario del querido viejo Les.



(Imagen: Steve Ramsbottom / Daily Mirror)



“Era muy frugal y cuidadosa con su dinero, no tenía un hueso deportivo en su cuerpo. Éramos personas muy diferentes, pero nos amábamos y nos cuidábamos a pesar de todo.

“En mi opinión, Lesley era y es mi hermana y la quiero mucho. No importa lo que pasó en el pasado. He llegado a un acuerdo con el shock. Me alegro de que nunca se enterara.

“Era una broma permanente entre nosotros que Lesley era muy cuidadosa con su dinero, solíamos reírnos de eso. Siempre se negaba a encender la calefacción y nunca salía socialmente.

“Que ella sea asesinada seguida por dinero simplemente me rompe el corazón. En mi última visita a Lesley, nos tomamos una foto a los dos juntos. Más tarde, la policía usó esa foto para ayudar a identificarla por sus joyas. Es un consuelo para mí que Lesley muriera sin saber la verdad sobre su padre».



(Imagen: Steve Ramsbottom / Daily Mirror)



Steve se hizo cargo de la tienda de patatas fritas de la familia después de que sus padres, Stan y Betty, se mudaran a Mallorca, España. Hace treinta años, Lesley se mudó a España con su pareja, Frank, y Steve y su pareja, Christine Salmon, de 69 años, los visitaban tres veces al año.

En julio de 1996, Steve, padre de dos hijos, perdió trágicamente a su hijo adolescente, Matthew.

Christine dijo: “Lesley y Frank tenían una villa maravillosa y nos encantaba visitarlos. También pasamos la Navidad con ellos. Frank y Steve eran muy buenos compañeros y nos reuníamos siempre que podíamos.

«Steve jugaba al bádminton en España, así que nos reuníamos después de las competiciones».



(Imagen: Steve Ramsbottom / Daily Mirror)



La villa de Lesley, llamada ‘Casa Lele’, recibió su nombre y se encuentra en el desierto sobre Algar, España. En 2013, Frank murió tras un accidente automovilístico.

Steve dijo: “Lesley extrañaba a Frank, pero entrenó en yoga y masajes. Se mantenía ocupada, tenía un piso en Gibraltar donde pasaba la mayor parte del tiempo y seguía siendo muy cuidadosa con su dinero”.

En septiembre de 2018, unos meses antes de que asesinaran a Lesley, Steve y Chris volaron para lo que sería su última visita.

Steve dijo: “La llevamos a almorzar y Chris nos tomó una foto. Poco sabía que sería la última foto que tendría. De hecho, la policía usó más tarde esa misma foto para ayudar a identificar a Lesley por sus joyas.

“No fue una buena visita, Lesley me volvió loco, era muy ágil, y mientras nos alejábamos, le dije a Chris: ‘No voy a visitarla de nuevo’. Se dijo con enojo, y no tenía idea de lo que vendría en el futuro”.





En julio de 2019, se informó de la desaparición de Lesley después de que no devolviera un coche de alquiler, antes de un viaje a Gibraltar. Diez días después, Steve y Christine se enteraron de que estaba muerta.

Christine dijo: “Fue un gran shock. Fue muy difícil obtener información porque ella había muerto en España. Tuvimos una reunión con la policía española, concertada por la embajada, y nos dijeron que la habían asesinado”.

En diciembre del año pasado, Becerra admitió haber asesinado a Lesley y fue encarcelado por un tribunal español. Había afirmado falsamente a los aldeanos que ella había vendido su casa a una familia rumana y había comenzado a vender sus cosas.



(Imagen: Steve Ramsbottom / Daily Mirror)



La jueza Lourdes Marín Fernández dijo que Becerra mató a Lesley con una «intención directa» y le ordenó pagar £ 20,300 en compensación a Steve.

«No he recibido ni un centavo de compensación y eso no me molesta”, dijo Steve. «El dinero no traerá de vuelta a Lesley. El dinero nunca la hizo feliz y la llevó a la muerte. Hay cosas más importantes en la vida. «

Reciba los últimos titulares en su bandeja de entrada con nuestros boletines.

LEE MAS: Avisos de funeral y defunción de personas muy queridas que fallecieron recientemente en Greater Manchester