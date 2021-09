El “corte de energía” de China florece en todas partes, enfurece al noreste: esta MT mata a la gente | China |头壳 tal Newtalk

Los pedidos de raciones eléctricas están en auge en todas partes de China, y muchas provincias han tomado medidas de raciones electrónicas, pero las razones son diferentes. Muchas empresas y empresas importantes en ciudades y empresas cotizadas, de las cuales, las personas en las tres provincias del noreste enfrentan restricciones directas de energía Consumo para el sustento de las personas

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China nombró recientemente a Qinghai, Ningxia, Guangxi, Guangdong, Fujian, Xinjiang, Yunnan, Shanxi, Jiangsu y otras nueve provincias para fortalecer la gestión y el control de la energía. Además, siete provincias, incluidas tres provincias del noreste, y la costa este han adoptado restricciones. Las operaciones eléctricas han dado como resultado el suministro de electricidad en todas partes.

Sin embargo, a diferencia de las nueve provincias nombradas por la Comisión de Reforma y Desarrollo de China, que no redujeron su intensidad de consumo de energía y se incluyeron como advertencias rojas de primer nivel, las tres provincias del noreste no fueron las primeras en anunciar cortes de energía, pero sí el riesgo. de cortes temporales de energía. La situación es urgente y puede pasar desapercibida para los usuarios.

Con octubre a punto de entrar, es hora de que bajen las temperaturas en el noreste. Mucha gente en el noreste está preocupada por el fuerte resfriado. Para aquellos que están acostumbrados a calentar habitaciones, ¿les llega un invierno cálido? A muchas personas les preocupa que si se quema carbón para calefacción en hogares en áreas rurales y no hay electricidad en el aire de escape, el monóxido de carbono producido al quemar carbón no será expulsado de la habitación de manera oportuna, provocando intoxicación. Además, la red estatal no respondió en cuanto a cuándo se eliminaría la electricidad. En comparación con las provincias del sur, la electricidad se genera principalmente en fábricas. .

Muchos internautas en el noreste suspiraron enojados a través de Weibo: “La gente en el noreste no ama a sus madres ni a sus padres, por lo que se acabarán”. “Cuando el noreste es muy frío, no está de acuerdo con la política. Matar gente. Matar a gente congelada viva”, dijo. “Plan de Erradicación Humana-Capítulo Noreste”.

La gente de tres provincias del noreste no está satisfecha con el suministro de electricidad. Imagen: Weibo