El mediocampista español Pedri dice que está ‘soñando con algo grande en Qatar’, mientras La Roja se prepara para abrir su torneo contra Costa Rica.

España centrocampista Pedri ha dicho que está ‘soñando con algo grande en Qatar’, con La Roja buscando ganar su segundo Copa Mundial.

La nación europea fue campeona mundial en 2010, pero lo han tenido difícil en sus últimas dos finales, siendo eliminados en la fase de grupos en 2014 antes de llegar a los octavos de final cuatro años después.

España abrirá su campaña de la fase de grupos de 2022 contra Costa Rica el miércoles, mientras que también se enfrentarán a Alemania y Japón en el Grupo E.

Se espera que Pedri sea un jugador clave para luis enriqueen Qatar, y el jugador de 19 años ha dicho que está ‘soñando’ con el éxito en la Copa del Mundo.

«Sueño con algo grande en Qatar. Queremos estar entre los mejores. Por supuesto, hay equipos que se creen mejores que nosotros, pero tenemos que pensar con calma. En la Eurocopa, estuvimos en semifinales, pero si miras hacia atrás, merecíamos estar en la final», dijo a los periodistas.

© Reuters

Sin embargo, a pesar de que se le considera una pieza fundamental en la selección tanto ahora como en el futuro, Pedri ha insistido en que no es «la estrella número uno».

«No me siento como la estrella número uno en la selección española», agregó. «Para mí, la responsabilidad es de todo el equipo.

«No me siento como la estrella más grande solo porque mi foto está en los edificios de Doha. No me enfoco en eso, solo quiero jugar y estar tranquilo; hacer lo que pueda y hacer lo que mi entrenador me pida».

Pedri, que ha jugado en 14 ocasiones con España, ha disputado 19 partidos con el Barcelona durante la campaña 2022-23, aportando tres goles en el proceso.

© Reuters

Al adolescente también se le preguntó sobre el futuro de Enrique con la selección, ya que el contrato del técnico vence después de la Copa del Mundo.

Pedri tiene la esperanza de que el jugador de 52 años firme otro acuerdo con La Roja debido a su impresionante trabajo como entrenador en jefe, pero acepta que se vaya si es posible.

“Desde mi punto de vista creo que merece seguir en la selección porque es un entrenador que aporta mucho, pero al final es una decisión que va a tomar él y la federación”, dijo el centrocampista.

España registró una victoria por 3-1 sobre Jordania en su amistoso previo al torneo el 17 de julio, con Pedri como suplente no utilizado para la selección nacional en ese encuentro.