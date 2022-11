Después del anuncio sorpresa de ingresos mensuales de CZN Burak, Gülşen anunció ingresos mensuales

CZN Burak lakabiyla fenómeno conocido ve restoran chainiri sahibi Burak Ozdemiren los últimos días, un restaurante fue juzgado por causar contaminación en el área del jardín de invierno. Sólo 30 bin lira Dijo que lo era. Después de la impactante declaración de CZN Burak, los críticos recurrieron a la corte del cantante Gülşen. CZN Burak’ın explicación hem sosyal medyayı hem magazin gündemini sallayinca El aylık geliri de Gülşen Se convirtió en una cuestión de maravilla cómo explicar al respecto.

GÜLŞEN İÇİN MAHKEME KARARI

Un amigo durante un concierto. sözler sözleyen Gülşen a través del imam hatipliler‘in davasında dün ara karar se le dio İncittiği herkesten özur dileek takmekeye dikektan takmen Se decidió levantar el adli kontrol tedbirinki ikametine en jıkn karakola imza atması para continuar con la salida de Gülşen del país. Además, se eliminó la obligación de Gülşen de asistir a las audiencias.

50 KONSERİ İPTAL EDİLDİ, AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Gülşen declaró que fue solo 1 día después de que se publicó el video, «Lo veo como un castigo por ser ‘Gülşen’ en la vida». Encontrado en yorumunda. Manevi olarak yıpratıldığındın dile beğın Cantante famoso, 5 gün cezaevinde 15 gün evde olmak a 20 gün hapis cezası Anunció que 50 conciertos fueron cancelados por la incertidumbre del proceso.

Mahkemede lise mezunu edén edén Gülşen declaró el ingreso mensual en 60 mil millones de TL. que Konser iptallerin tazminlerinin, Muchas personas que trabajan delante y detrás del escenario también son víctimas eden gulsen dijo:

«Asıl tutsaklığım kolukıma kızılım oğlu. Oğlum ha estado viviendo en España durante 3 años, y no estoy viviendo en una relación. No quiero que Çocuğum experimente más traumas. 5 años, annesi varken annesiz. Debido a la incertidumbre de Maddi çıkına gelecek tüm bu sırışın 50 konserim fue cancelado. Estos necesitan ser pagados, pagados. Bu iptaller madden mağdur etti many kisiyi, sahne önü y sus amigos detrás de él. Unulan mağduriyetlerini de üstlendim. No puedo hacer konserlerimi de yurt debido a yurt dyşı yasağım. No estoy planeando nuevos conciertos. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum».