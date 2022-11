David de Gea ‘felicitado erróneamente por su retiro de la Federación Española de Fútbol después del desaire de la Copa del Mundo’

El portero del Manchester United, David de Gea, quedó desconcertado por un mensaje de felicitación de la Asociación Española de Fútbol por su retiro del servicio internacional, a pesar de que aún no había colgado los guantes.

El jugador de 32 años quedó fuera del equipo final de la Copa Mundial de 26 hombres del técnico de La Roja, Luis Enrique, con Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya tomados en su lugar.

Un veterano de 45 apariciones para su país durante seis años, según los informes, De Gea recibió un mensaje de felicitación de Luis Rubiales, el jefe de la FA española, a través de un mensaje de texto.

El periodista José Álvarez dijo a un medio español El Chiringuito: ‘De Gea ha sido un tema un poco extraño.

“De repente desapareció de las convocatorias hace unos meses y Luis Enrique llamó a David para decirle que no iba a contar con él. Le dijo que era una decisión técnica. Obviamente, David le preguntó cuál era el motivo, pero no dio más explicaciones.

‘A los pocos días David recibe un mensaje de (Luis) Rubiales, presidente de la Federación, quien le dice ‘David, me alegro de que por fin hayas tomado la decisión que estabas pensando. Ya me han dicho que te vas de la selección nacional».

A esto David responde ‘¿Perdón? No hay renuncia a nada, ¿quién te ha dicho que renuncio a nada? El míster me ha dicho que no va a contar conmigo, pero yo nunca he renunciado a la selección, ni tampoco. Tengo la intención de hacerlo, eso si me llaman».

Le sorprendió un poco la comunicación entre Luis Enrique y Rubiales y el mensaje que llegó después de Rubiales.

“El último año y medio de De Gea ha sido muy bueno, siendo protagonista del Manchester United en casi todos los partidos y se le veía como uno de los tres de la selección.

No digo que deba ser titular, pero creía que podía aportar aparte de la experiencia. Le sorprendió un poco que Rubiales le enviara el mensaje diciendo que iba a renunciar a la selección o que había tomado la decisión después de pensarlo, no importa felicitaciones por tomar la decisión.

De Gea había sido un pilar en la selección de España desde que debutó con el entrenador ganador de la Copa del Mundo, Vicente del Bosque, en 2014, pero desde entonces ha perdido el favor de Enrique.

Su última aparición entre palos con su país se produjo en un choque de octubre de 2020 contra Ucrania, y ha ido descendiendo cada vez más en el orden jerárquico desde el regreso de Enrique.

El exentrenador ganador del triplete del Barcelona ha confiado en Unai Simon del Athletic de Bilbao, a quien se le entregó la camiseta número 1 para la competencia retrasada de la Eurocopa 2020 del verano pasado.

Luis Enrique no seleccionó a De Gea como parte de su convocatoria de 26 hombres de España para la Copa del Mundo de Qatar

Desde entonces, siguió siendo convocado, pero no apareció antes de que lo eliminaran por completo del equipo en noviembre de 2021.

La decisión de sacar a De Gea de su equipo para la Copa del Mundo de Qatar naturalmente generó una reacción negativa para Enrique, y los números detrás de los tres porteros seleccionados no necesariamente justifican su postura.

El portero del Man United ha encajado 20 goles en solo 14 partidos de la Premier League esta temporada (23 en total) y con solo cinco porterías a cero en esos 14 partidos no habría llegado a la Copa del Mundo en muy buena forma.

A pesar de formar parte de la convocatoria de España para la Eurocopa 2020, De Gea se quedó en el banquillo todo el tiempo.

Sin embargo, Raya de Brentford y Sánchez de Brighton solo han logrado cuatro porterías a cero en la máxima categoría, con el primero concediendo cinco goles más que De Gea y el segundo solo uno menos que su contraparte de Man United.

El número 1 aparente, Simon, al menos ha superado al jugador de 32 años, con seis porterías a cero y solo 14 goles encajados en el corazón de una mezquina defensa de Bilbao que les ha valido el cuarto puesto en LaLiga antes del parón mundialista.

Pero a pesar de un resurgimiento en la forma para el español, y una aparente refutación de la idea de la jubilación, queda por ver si De Gea puede recuperar la buena voluntad de Enrique cuando su país ya lo contó.

La Copa del Mundo de este mes es el primer torneo que De Gea se perderá desde que hizo su debut absoluto con España en 2014, habiendo sido el número 1 tanto en las Copas del Mundo anteriores como en la Eurocopa 2016.

Y existe la misma incertidumbre sobre el futuro de su club, ya que su contrato actual en el Man United expirará al final de la temporada.

Los Red Devils tienen la opción de extender su contrato por otros 12 meses, pero aún está por verse si Erik ten Hag continuará confiando en el portero o buscará traer un nuevo recluta como parte de su reconstrucción en curso en Old Trafford.

